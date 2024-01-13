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slonomag написав:За еду вроде уже 100 раз обсуждалось что нифига не дешевле в Украине. Ну тоесть какие-то товары да, та же картошка например у нас сейчас 0.9евро (35грн), хз сколько в Украине, но наверное дешевле. Но мясо, молочка, сыры, колбасы, рыба +/- тоже самое, а то и дешевле. И качество наверное по лучше будет.
Вот прислали мне фото со Львова, где я начинал работать через неделю или две после окончания университета. Магазин «Галицькі ковбаси». Оглашаю список (для расчетов взял курс 1€=40 гривен): - кровянка (отличная, мои респонденты все время ее берут) - 95 гривен за кг, 2,5€ кило; - вырезка свиная 198 гривен -5€ кило; - корейка свиная 169 гривен - 4€ кило; - сосиски Дачные (говядина и свинина) - 118 гривен - 3€ кило; - ратиці свині на холодне 8 гривень, 0,2€ кг. - Шинка свина 155 гривень - 4€ кіло. Разом людина скупилася (надіслали фото чека) на 867 гривень або 22€. Також взяли: - сир твердий «Королівський Spierc” 0,386 кг по 372 гривні кіло (372/40=9,3€) на суму 143,94 гривні; був сир і дешевший з Польщі, але хотіли саме такий. - торт «Наполеон» (від БКК) за 226,90 гривні або 227/40=5,67€ за торт масою 0,7 кг. За такою ціною я купував тістечко до кави на АЗС по дорозі з Kassel на Dortmund в серпні вже минулого року. На моє прохання надіслали фото вітрини з цінниками. Якщо мені хтось підкаже, в якій країні світу можна скупитися на 22€ майже вагоном продуктів - буду вдячний.
Ну свинина и у нас по 5евро. Сыры 8-10евро. Торты хз, жена делает, в магазинах не покупаем. Про сосиски за 3евро я промолчу ) мяса там наверное около 0, в лучшем случае соя какая-то. Я еще 1.5 года назад пока был в Украине по курсу 25 дешевле чем за 250грн (10 евро) колбасы не покупал так как в моей голове не укладывается как готовый продукт с добавочной стоимостью после переработки может стоить дешевле чем сырье (мясо vs колбаса/сосиски). Это какой-то чисто украинский нонсенс, в Испании ни разу не видел колбасу/сосиски дешевле мяса.