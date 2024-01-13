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slonomag написав:За еду вроде уже 100 раз обсуждалось что нифига не дешевле в Украине. Ну тоесть какие-то товары да, та же картошка например у нас сейчас 0.9евро (35грн), хз сколько в Украине, но наверное дешевле. Но мясо, молочка, сыры, колбасы, рыба +/- тоже самое, а то и дешевле. И качество наверное по лучше будет.
Вот прислали мне фото со Львова, где я начинал работать через неделю или две после окончания университета. Магазин «Галицькі ковбаси». Оглашаю список (для расчетов взял курс 1€=40 гривен): - кровянка (отличная, мои респонденты все время ее берут) - 95 гривен за кг, 2,5€ кило; - вырезка свиная 198 гривен -5€ кило; - корейка свиная 169 гривен - 4€ кило; - сосиски Дачные (говядина и свинина) - 118 гривен - 3€ кило; - ратиці свині на холодне 8 гривень, 0,2€ кг. - Шинка свина 155 гривень - 4€ кіло. Разом людина скупилася (надіслали фото чека) на 867 гривень або 22€. Також взяли: - сир твердий «Королівський Spierc” 0,386 кг по 372 гривні кіло (372/40=9,3€) на суму 143,94 гривні; був сир і дешевший з Польщі, але хотіли саме такий. - торт «Наполеон» (від БКК) за 226,90 гривні або 227/40=5,67€ за торт масою 0,7 кг. За такою ціною я купував тістечко до кави на АЗС по дорозі з Kassel на Dortmund в серпні вже минулого року. На моє прохання надіслали фото вітрини з цінниками. Якщо мені хтось підкаже, в якій країні світу можна скупитися на 22€ майже вагоном продуктів - буду вдячний.
Ну свинина и у нас по 5евро. Сыры 8-10евро. Торты хз, жена делает, в магазинах не покупаем. Про сосиски за 3евро я промолчу ) мяса там наверное около 0, в лучшем случае соя какая-то. Я еще 1.5 года назад пока был в Украине по курсу 25 дешевле чем за 250грн (10 евро) колбасы не покупал так как в моей голове не укладывается как готовый продукт с добавочной стоимостью после переработки может стоить дешевле чем сырье (мясо vs колбаса/сосиски). Это какой-то чисто украинский нонсенс, в Испании ни разу не видел колбасу/сосиски дешевле мяса.
slonomag написав:Ну свинина и у нас по 5евро. Сыры 8-10евро. Торты хз, жена делает, в магазинах не покупаем. Про сосиски за 3евро я промолчу ) мяса там наверное около 0, в лучшем случае соя какая-то. Я еще 1.5 года назад пока был в Украине по курсу 25 дешевле чем за 250грн (10 евро) колбасы не покупал так как в моей голове не укладывается как готовый продукт с добавочной стоимостью после переработки может стоить дешевле чем сырье (мясо vs колбаса/сосиски). Это какой-то чисто украинский нонсенс, в Испании ни разу не видел колбасу/сосиски дешевле мяса.
Моя реплика касалась недовольства пунктом 1 из моего перечня того, что в Украине есть «хорошо». Я написал о том, что возможно самые дешевые продукты в мире. Мне написали, что это не так, и даже написали, что якобы пенсионеры умирают от голода. Я последнюю фразу отправил в Великобританию, где живет в квартире сына классический пенсионер украинский: три квартиры под сдачу в обласном центре. Свою 3-к площадью 110 кв.м не сдает: там цветы жены, которые регулярно (с февраля 2022) поливает нанятый человек.
Вот прямо сейчас пришел ответ от моего бывшего подчиненного: мама и папа торгуют на рынке мясом - Васильковка (я там когда то был на принудительных с/х работах) - цены (цитата): Доброго дня ! Яловичина та свинина м'якоть без кістки передня або задня 250/кг Балик або ошийок 300/кг Почеревина 240~250/кг Бочина 200~220/кг Біле сало від товщини 120~180/кг В пересчете на евро это будет от 3€ за кг до 7,6 € за кг. Ну вот, а мне ЛАД написал, что я ни фига не знаю. Знаю все. Или почти все.
По пункту 2 - по поводу цен на квартиры/недвижимость замечаний мне нет: дешевле наверное только в Эквадоре, куда всех уговаривал переехать sir flyman. Вот новую инфу прислали: элитный населенный пункт сразу за чертой Львова: живут исключительно судьи, прокуроры, таможенники и прочие работники металлургических заводов и колхозных полей. В каждом дворе - как не Порше, так Ламборджини или BMW X6. В продаже сейчас готовые новые добротные дома площадью по 200 кв.м и по цене в 130 000…150 000$. Дома в 2 этажа с гаражом, участком земли и забором. Внутри с минимальными отделочными работами: то есть - есть стяжка, штукатурка, элоктроразводка, разводка обогрева Пола. На втором этаже три спальни и санузел. Балкон. Застройщик оценивает стоимость ремонта в 110 000$ - это если НЕ бюджетный ремонт, а дизайнерский. Вот и считаем: каменный дом (толщина стен 0,6 м) с дизайнерским ремонтом площадью в 200 кв. м обойдется владельцу BMW X6 вишневого металлика в примерно 240 000$ или по 1000€ за кв.м. Кто мне назовет страну в мире, где есть такие цены? Так что мои три пункта выше верные и во многом точные.
slonomag написав:За еду вроде уже 100 раз обсуждалось что нифига не дешевле в Украине. Ну тоесть какие-то товары да, та же картошка например у нас сейчас 0.9евро (35грн), хз сколько в Украине, но наверное дешевле. Но мясо, молочка, сыры, колбасы, рыба +/- тоже самое, а то и дешевле. И качество наверное по лучше будет.
Вот прислали мне фото со Львова, где я начинал работать через неделю или две после окончания университета. Магазин «Галицькі ковбаси». Оглашаю список (для расчетов взял курс 1€=40 гривен): - кровянка (отличная, мои респонденты все время ее берут) - 95 гривен за кг, 2,5€ кило; - вырезка свиная 198 гривен -5€ кило; - корейка свиная 169 гривен - 4€ кило; - сосиски Дачные (говядина и свинина) - 118 гривен - 3€ кило; - ратиці свині на холодне 8 гривень, 0,2€ кг. - Шинка свина 155 гривень - 4€ кіло. Разом людина скупилася (надіслали фото чека) на 867 гривень або 22€. Також взяли: - сир твердий «Королівський Spierc” 0,386 кг по 372 гривні кіло (372/40=9,3€) на суму 143,94 гривні; був сир і дешевший з Польщі, але хотіли саме такий. - торт «Наполеон» (від БКК) за 226,90 гривні або 227/40=5,67€ за торт масою 0,7 кг. За такою ціною я купував тістечко до кави на АЗС по дорозі з Kassel на Dortmund в серпні вже минулого року. На моє прохання надіслали фото вітрини з цінниками. ......
Сами понимаете, что во львовских «Галицьких ковбасах» я не скупаюсь. Не могу ничего сказать ни о ценах там, ни о качестве продукции. Вызывает, правда, лёгкое удивление обмен с друзьями фото прилавков и чеков из магазина. Когда я говорю с друзьями о ценах, обычно ограничиваемся словами. О ценах на польские сыры я в предыдущем посте писал. Да, есть такие цены, но тогда уж лучше купить наши за такую цену - примерно то же качество, но хоть поддержать отечественного производителя. "Наполеон" тоже можно купить по такой цене, но можете быть уверены, что сливочного масла там использовано очень немного. Недавно купил в "Кулиничах" пирожное с кремом. Уверяли, что крем масляный. Попробовал. Больше не буду. Цены на мясо близки к тому, что у нас. Цены на колбасу... Ну не знаю, или там колбасы "с содержанием мясопродуктов", или, второй вариант, Львов и Харьков существуют в каких-то параллельных Украинах. Судя по тому, как год назад отличались наборы гуманитарной помощи в тогда ежедневно обстреливаемом Харькове и довольно мирном Львове, возможен и второй вариант. Нет, есть, конечно, и у нас дешёвые колбасы (особенно, сосиски). Например, можете посмотреть под собственной маркой АТБ "Своя линия" - https://www.atbmarket.com/catalog/360-kovbasa-i-m-yasni-delikatesi/f/torgova-marka=svoa-linia. Там можно найти "Ковбаса 0,55 кг Своя лінія Яловича Люкс вар вектор" за 98,9 грн (180 грн за 1 кг) или "Ковбаса 400 г М'ясна лавка/Своя лінія Тигреня вар" за 72,6 грн (183 грн/кг). Вот только если бы мне кто-нибудь объяснил, из какого мяса их делали и сколько там того мяса, с учётом того, что там же "Філе Своя лінія куряче" стоит 268.99 грн/кг, а курятина - самое дешёвое мясо.
ЛАД написав:Сами понимаете, что во львовских «Галицьких ковбасах» я не скупаюсь. Не могу ничего сказать ни о ценах там, ни о качестве продукции. Вызывает, правда, лёгкое удивление обмен с друзьями фото прилавков и чеков из магазина. Когда я говорю с друзьями о ценах, обычно ограничиваемся словами.
Ну Вы оригинал, однако, Вы разве где-то писали, где именно в какой из 25-ти областей Украины Вы лично живете. Я - когда жил/живу в Украине, то живу /жил во Львове. Сегодня прислали ТОЧНЫЕ данные из Днепропетровской области - Васильковка - люди торгуют на рынке сами.
По поводу фото прилавка - Вы же написали, что я НЕ в курсе и ничего не знаю и не владею информацией - я попросил прислать ДОКУМЕНТ. Прислали. Документ. Настоящий. Свежий. Так что нет ничего удивительного.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 січ, 2024 15:52, всього редагувалось 1 раз.
slonomag написав:Ну свинина и у нас по 5евро. Сыры 8-10евро. Торты хз, жена делает, в магазинах не покупаем. Про сосиски за 3евро я промолчу ) мяса там наверное около 0, в лучшем случае соя какая-то. Я еще 1.5 года назад пока был в Украине по курсу 25 дешевле чем за 250грн (10 евро) колбасы не покупал так как в моей голове не укладывается как готовый продукт с добавочной стоимостью после переработки может стоить дешевле чем сырье (мясо vs колбаса/сосиски). Это какой-то чисто украинский нонсенс, в Испании ни разу не видел колбасу/сосиски дешевле мяса.
Моя реплика касалась недовольства пунктом 1 из моего перечня того, что в Украине есть «хорошо». Я написал о том, что возможно самые дешевые продукты в мире. Мне написали, что это не так, и даже написали, что якобы пенсионеры умирают от голода.
1. "самые дешевые продукты в мире" - "миром" Вы считаете США и Европу? И ещё раз - если "возможно самые дешевые продукты в мире", то почему Вы не вспоминаете, что "возможно, и самые низкие зарплаты в мире"? Заметьте, я этого не утверждаю, но говоря "а", не стоит забывать и о "б". 2. Никто не писал, что "пенсионеры умирают от голода". Или был пот, который удалили, а я его не вилел?
Я последнюю фразу отправил в Великобританию, где живет в квартире сына классический пенсионер украинский: три квартиры под сдачу в обласном центре. Свою 3-к площадью 110 кв.м не сдает: там цветы жены, которые регулярно (с февраля 2022) поливает нанятый человек.
Вы издеваетесь? Если в Вашем понимании это "классический пенсионер украинский, то, простите, или Вы так неудачно пошутили, или ... не буду продолжать, Вы обидитесь.
Вот прямо сейчас пришел ответ от моего бывшего подчиненного: мама и папа торгуют на рынке мясом - Васильковка (я там когда то был на принудительных с/х работах) - цены (цитата): Доброго дня ! Яловичина та свинина м'якоть без кістки передня або задня 250/кг Балик або ошийок 300/кг Почеревина 240~250/кг Бочина 200~220/кг Біле сало від товщини 120~180/кг В пересчете на евро это будет от 3€ за кг до 7,6 € за кг.
Цены на мясо примерно такие. Кроме сала. Сало раза в 1,5 дороже.
По пункту 2 - по поводу цен на квартиры/недвижимость замечаний мне нет: дешевле наверное только в Эквадоре, куда всех уговаривал переехать sir flyman. Вот новую инфу прислали: элитный населенный пункт сразу за чертой Львова: живут исключительно судьи, прокуроры, таможенники и прочие работники металлургических заводов и колхозных полей. В каждом дворе - как не Порше, так Ламборджини или BMW X6. В продаже сейчас готовые новые добротные дома площадью по 200 кв.м и по цене в 130 000…150 000$. Дома в 2 этажа с гаражом, участком земли и забором. Внутри с минимальными отделочными работами: то есть - есть стяжка, штукатурка, элоктроразводка, разводка обогрева Пола. На втором этаже три спальни и санузел. Балкон. Застройщик оценивает стоимость ремонта в 110 000$ - это если НЕ бюджетный ремонт, а дизайнерский.