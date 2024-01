Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1735173617371738> Додано: Суб 13 січ, 2024 12:06 akurt написав: slonomag написав: За еду вроде уже 100 раз обсуждалось что нифига не дешевле в Украине. Ну тоесть какие-то товары да, та же картошка например у нас сейчас 0.9евро (35грн), хз сколько в Украине, но наверное дешевле. Но мясо, молочка, сыры, колбасы, рыба +/- тоже самое, а то и дешевле. И качество наверное по лучше будет. За еду вроде уже 100 раз обсуждалось что нифига не дешевле в Украине. Ну тоесть какие-то товары да, та же картошка например у нас сейчас 0.9евро (35грн), хз сколько в Украине, но наверное дешевле. Но мясо, молочка, сыры, колбасы, рыба +/- тоже самое, а то и дешевле. И качество наверное по лучше будет.

Вот прислали мне фото со Львова, где я начинал работать через неделю или две после окончания университета. Магазин «Галицькі ковбаси».

Оглашаю список (для расчетов взял курс 1€=40 гривен):

- кровянка (отличная, мои респонденты все время ее берут) - 95 гривен за кг, 2,5€ кило;

- вырезка свиная 198 гривен -5€ кило;

- корейка свиная 169 гривен - 4€ кило;

- сосиски Дачные (говядина и свинина) - 118 гривен - 3€ кило;

- ратиці свині на холодне 8 гривень, 0,2€ кг.

- Шинка свина 155 гривень - 4€ кіло.

Разом людина скупилася (надіслали фото чека) на 867 гривень або 22€.

Також взяли:

- сир твердий «Королівський Spierc” 0,386 кг по 372 гривні кіло (372/40=9,3€) на суму 143,94 гривні; був сир і дешевший з Польщі, але хотіли саме такий.

- торт «Наполеон» (від БКК) за 226,90 гривні або 227/40=5,67€ за торт масою 0,7 кг.

За такою ціною я купував тістечко до кави на АЗС по дорозі з Kassel на Dortmund в серпні вже минулого року.

На моє прохання надіслали фото вітрини з цінниками.



Якщо мені хтось підкаже, в якій країні світу можна скупитися на 22€ майже вагоном продуктів - буду вдячний. Вот прислали мне фото со Львова, где я начинал работать через неделю или две после окончания университета. Магазин «Галицькі ковбаси».Оглашаю список (для расчетов взял курс 1€=40 гривен):- кровянка (отличная, мои респонденты все время ее берут) - 95 гривен за кг, 2,5€ кило;- вырезка свиная 198 гривен -5€ кило;- корейка свиная 169 гривен - 4€ кило;- сосиски Дачные (говядина и свинина) - 118 гривен - 3€ кило;- ратиці свині на холодне 8 гривень, 0,2€ кг.- Шинка свина 155 гривень - 4€ кіло.Разом людина скупилася (надіслали фото чека) на 867 гривень або 22€.Також взяли:- сир твердий «Королівський Spierc” 0,386 кг по 372 гривні кіло (372/40=9,3€) на суму 143,94 гривні; був сир і дешевший з Польщі, але хотіли саме такий.- торт «Наполеон» (від БКК) за 226,90 гривні або 227/40=5,67€ за торт масою 0,7 кг.За такою ціною я купував тістечко до кави на АЗС по дорозі з Kassel на Dortmund в серпні вже минулого року.На моє прохання надіслали фото вітрини з цінниками.Якщо мені хтось підкаже, в якій країні світу можна скупитися на 22€ майже вагоном продуктів - буду вдячний.

Ну свинина и у нас по 5евро. Сыры 8-10евро. Торты хз, жена делает, в магазинах не покупаем.

Про сосиски за 3евро я промолчу ) мяса там наверное около 0, в лучшем случае соя какая-то. Я еще 1.5 года назад пока был в Украине по курсу 25 дешевле чем за 250грн (10 евро) колбасы не покупал так как в моей голове не укладывается как готовый продукт с добавочной стоимостью после переработки может стоить дешевле чем сырье (мясо vs колбаса/сосиски). Это какой-то чисто украинский нонсенс, в Испании ни разу не видел колбасу/сосиски дешевле мяса. Ну свинина и у нас по 5евро. Сыры 8-10евро. Торты хз, жена делает, в магазинах не покупаем.Про сосиски за 3евро я промолчу ) мяса там наверное около 0, в лучшем случае соя какая-то. Я еще 1.5 года назад пока был в Украине по курсу 25 дешевле чем за 250грн (10 евро) колбасы не покупал так как в моей голове не укладывается как готовый продукт с добавочной стоимостью после переработки может стоить дешевле чем сырье (мясо vs колбаса/сосиски). Это какой-то чисто украинский нонсенс, в Испании ни разу не видел колбасу/сосиски дешевле мяса. slonomag Повідомлень: 437 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 89 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 13:27 Re: Еміграція, заробітчанство Нормальна варена ковбаса - 380 грн за кг, сир десь від 10 євро за кг починається у нас дійсно багато дешевих продуктів але я таке гівно не їм) cherchiltank

Повідомлень: 1057 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 13:32

https://zaxid.net/solonkivsku_silradu_p ... u_n1577998

Дійсно, що народ сам заслужив на ту владу. Завжди дивувало, як в нашій ОТГ народ за того пройди світа Дубневича голосував:Дійсно, що народ сам заслужив на ту владу. Bolt Повідомлень: 2673 З нами з: 09.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 14:22 slonomag написав: Ну свинина и у нас по 5евро. Сыры 8-10евро. Торты хз, жена делает, в магазинах не покупаем.

Про сосиски за 3евро я промолчу ) мяса там наверное около 0, в лучшем случае соя какая-то. Я еще 1.5 года назад пока был в Украине по курсу 25 дешевле чем за 250грн (10 евро) колбасы не покупал так как в моей голове не укладывается как готовый продукт с добавочной стоимостью после переработки может стоить дешевле чем сырье (мясо vs колбаса/сосиски). Это какой-то чисто украинский нонсенс, в Испании ни разу не видел колбасу/сосиски дешевле мяса. Ну свинина и у нас по 5евро. Сыры 8-10евро. Торты хз, жена делает, в магазинах не покупаем.Про сосиски за 3евро я промолчу ) мяса там наверное около 0, в лучшем случае соя какая-то. Я еще 1.5 года назад пока был в Украине по курсу 25 дешевле чем за 250грн (10 евро) колбасы не покупал так как в моей голове не укладывается как готовый продукт с добавочной стоимостью после переработки может стоить дешевле чем сырье (мясо vs колбаса/сосиски). Это какой-то чисто украинский нонсенс, в Испании ни разу не видел колбасу/сосиски дешевле мяса.



Моя реплика касалась недовольства пунктом 1 из моего перечня того, что в Украине есть «хорошо».

Я написал о том, что возможно самые дешевые продукты в мире. Мне написали, что это не так, и даже написали, что якобы пенсионеры умирают от голода.

Я последнюю фразу отправил в Великобританию, где живет в квартире сына классический пенсионер украинский: три квартиры под сдачу в обласном центре.

Свою 3-к площадью 110 кв.м не сдает: там цветы жены, которые регулярно (с февраля 2022) поливает нанятый человек.



Вот прямо сейчас пришел ответ от моего бывшего подчиненного: мама и папа торгуют на рынке мясом - Васильковка (я там когда то был на принудительных с/х работах) - цены (цитата):

Доброго дня !

Яловичина та свинина м'якоть без кістки передня або задня 250/кг

Балик або ошийок 300/кг

Почеревина 240~250/кг

Бочина 200~220/кг

Біле сало від товщини 120~180/кг

В пересчете на евро это будет от 3€ за кг до 7,6 € за кг.

Ну вот, а мне ЛАД написал, что я ни фига не знаю.

Знаю все. Или почти все.



По пункту 2 - по поводу цен на квартиры/недвижимость замечаний мне нет: дешевле наверное только в Эквадоре, куда всех уговаривал переехать sir flyman.

Вот новую инфу прислали: элитный населенный пункт сразу за чертой Львова: живут исключительно судьи, прокуроры, таможенники и прочие работники металлургических заводов и колхозных полей.

В каждом дворе - как не Порше, так Ламборджини или BMW X6.

В продаже сейчас готовые новые добротные дома площадью по 200 кв.м и по цене в 130 000…150 000$. Дома в 2 этажа с гаражом, участком земли и забором.

Внутри с минимальными отделочными работами: то есть - есть стяжка, штукатурка, элоктроразводка, разводка обогрева Пола. На втором этаже три спальни и санузел. Балкон.

Застройщик оценивает стоимость ремонта в 110 000$ - это если НЕ бюджетный ремонт, а дизайнерский.

Вот и считаем: каменный дом (толщина стен 0,6 м) с дизайнерским ремонтом площадью в 200 кв. м обойдется владельцу BMW X6 вишневого металлика в примерно 240 000$ или по 1000€ за кв.м. Кто мне назовет страну в мире, где есть такие цены?

Так что мои три пункта выше верные и во многом точные. Моя реплика касалась недовольства пунктом 1 из моего перечня того, что в Украине есть «хорошо».Я написал о том, что возможно самые дешевые продукты в мире. Мне написали, что это не так, и даже написали, что якобы пенсионеры умирают от голода.Я последнюю фразу отправил в Великобританию, где живет в квартире сына классический пенсионер украинский: три квартиры под сдачу в обласном центре.Свою 3-к площадью 110 кв.м не сдает: там цветы жены, которые регулярно (с февраля 2022) поливает нанятый человек.Вот прямо сейчас пришел ответ от моего бывшего подчиненного: мама и папа торгуют на рынке мясом - Васильковка (я там когда то был на принудительных с/х работах) - цены (цитата):Доброго дня !Яловичина та свинина м'якоть без кістки передня або задня 250/кгБалик або ошийок 300/кгПочеревина 240~250/кгБочина 200~220/кгБіле сало від товщини 120~180/кгВ пересчете на евро это будет от 3€ за кг до 7,6 € за кг.Ну вот, а мне ЛАД написал, что я ни фига не знаю.Знаю все. Или почти все.По пункту 2 - по поводу цен на квартиры/недвижимость замечаний мне нет: дешевле наверное только в Эквадоре, куда всех уговаривал переехать sir flyman.Вот новую инфу прислали: элитный населенный пункт сразу за чертой Львова: живут исключительно судьи, прокуроры, таможенники и прочие работники металлургических заводов и колхозных полей.В каждом дворе - как не Порше, так Ламборджини или BMW X6.В продаже сейчас готовые новые добротные дома площадью по 200 кв.м и по цене в 130 000…150 000$. Дома в 2 этажа с гаражом, участком земли и забором.Внутри с минимальными отделочными работами: то есть - есть стяжка, штукатурка, элоктроразводка, разводка обогрева Пола. На втором этаже три спальни и санузел. Балкон.Застройщик оценивает стоимость ремонта в 110 000$ - это если НЕ бюджетный ремонт, а дизайнерский.Вот и считаем: каменный дом (толщина стен 0,6 м) с дизайнерским ремонтом площадью в 200 кв. м обойдется владельцу BMW X6 вишневого металлика в примерно 240 000$ или по 1000€ за кв.м. Кто мне назовет страну в мире, где есть такие цены?Так что мои три пункта выше верные и во многом точные. akurt

Повідомлень: 9023 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3424 раз. Подякували: 1205 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 14:57 akurt написав: slonomag написав: За еду вроде уже 100 раз обсуждалось что нифига не дешевле в Украине. Ну тоесть какие-то товары да, та же картошка например у нас сейчас 0.9евро (35грн), хз сколько в Украине, но наверное дешевле. Но мясо, молочка, сыры, колбасы, рыба +/- тоже самое, а то и дешевле. И качество наверное по лучше будет. За еду вроде уже 100 раз обсуждалось что нифига не дешевле в Украине. Ну тоесть какие-то товары да, та же картошка например у нас сейчас 0.9евро (35грн), хз сколько в Украине, но наверное дешевле. Но мясо, молочка, сыры, колбасы, рыба +/- тоже самое, а то и дешевле. И качество наверное по лучше будет.

Вот прислали мне фото со Львова, где я начинал работать через неделю или две после окончания университета. Магазин «Галицькі ковбаси».

Оглашаю список (для расчетов взял курс 1€=40 гривен):

- кровянка (отличная, мои респонденты все время ее берут) - 95 гривен за кг, 2,5€ кило;

- вырезка свиная 198 гривен -5€ кило;

- корейка свиная 169 гривен - 4€ кило;

- сосиски Дачные (говядина и свинина) - 118 гривен - 3€ кило;

- ратиці свині на холодне 8 гривень, 0,2€ кг.

- Шинка свина 155 гривень - 4€ кіло.

Разом людина скупилася (надіслали фото чека) на 867 гривень або 22€.

Також взяли:

- сир твердий «Королівський Spierc” 0,386 кг по 372 гривні кіло (372/40=9,3€) на суму 143,94 гривні; був сир і дешевший з Польщі, але хотіли саме такий.

- торт «Наполеон» (від БКК) за 226,90 гривні або 227/40=5,67€ за торт масою 0,7 кг.

За такою ціною я купував тістечко до кави на АЗС по дорозі з Kassel на Dortmund в серпні вже минулого року.

На моє прохання надіслали фото вітрини з цінниками.

...... Вот прислали мне фото со Львова, где я начинал работать через неделю или две после окончания университета. Магазин «Галицькі ковбаси».Оглашаю список (для расчетов взял курс 1€=40 гривен):- кровянка (отличная, мои респонденты все время ее берут) - 95 гривен за кг, 2,5€ кило;- вырезка свиная 198 гривен -5€ кило;- корейка свиная 169 гривен - 4€ кило;- сосиски Дачные (говядина и свинина) - 118 гривен - 3€ кило;- ратиці свині на холодне 8 гривень, 0,2€ кг.- Шинка свина 155 гривень - 4€ кіло.Разом людина скупилася (надіслали фото чека) на 867 гривень або 22€.Також взяли:- сир твердий «Королівський Spierc” 0,386 кг по 372 гривні кіло (372/40=9,3€) на суму 143,94 гривні; був сир і дешевший з Польщі, але хотіли саме такий.- торт «Наполеон» (від БКК) за 226,90 гривні або 227/40=5,67€ за торт масою 0,7 кг.За такою ціною я купував тістечко до кави на АЗС по дорозі з Kassel на Dortmund в серпні вже минулого року.На моє прохання надіслали фото вітрини з цінниками.......

Сами понимаете, что во львовских «Галицьких ковбасах» я не скупаюсь. Не могу ничего сказать ни о ценах там, ни о качестве продукции.

Вызывает, правда, лёгкое удивление обмен с друзьями фото прилавков и чеков из магазина. Когда я говорю с друзьями о ценах, обычно ограничиваемся словами.

О ценах на польские сыры я в предыдущем посте писал. Да, есть такие цены, но тогда уж лучше купить наши за такую цену - примерно то же качество, но хоть поддержать отечественного производителя.

"Наполеон" тоже можно купить по такой цене, но можете быть уверены, что сливочного масла там использовано очень немного. Недавно купил в "Кулиничах" пирожное с кремом. Уверяли, что крем масляный. Попробовал. Больше не буду.

Цены на мясо близки к тому, что у нас.

Цены на колбасу...

Ну не знаю, или там колбасы "с содержанием мясопродуктов", или, второй вариант, Львов и Харьков существуют в каких-то параллельных Украинах. Судя по тому, как год назад отличались наборы гуманитарной помощи в тогда ежедневно обстреливаемом Харькове и довольно мирном Львове, возможен и второй вариант.

Нет, есть, конечно, и у нас дешёвые колбасы (особенно, сосиски). Например, можете посмотреть под собственной маркой АТБ "Своя линия" - https://www.atbmarket.com/catalog/360-kovbasa-i-m-yasni-delikatesi/f/torgova-marka=svoa-linia . Там можно найти "Ковбаса 0,55 кг Своя лінія Яловича Люкс вар вектор" за 98,9 грн (180 грн за 1 кг) или "Ковбаса 400 г М'ясна лавка/Своя лінія Тигреня вар" за 72,6 грн (183 грн/кг). Вот только если бы мне кто-нибудь объяснил, из какого мяса их делали и сколько там того мяса, с учётом того, что там же "Філе Своя лінія куряче" стоит 268.99 грн/кг, а курятина - самое дешёвое мясо. Сами понимаете, что во львовских «Галицьких ковбасах» я не скупаюсь. Не могу ничего сказать ни о ценах там, ни о качестве продукции.Вызывает, правда, лёгкое удивление обмен с друзьями фото прилавков и чеков из магазина. Когда я говорю с друзьями о ценах, обычно ограничиваемся словами.О ценах на польские сыры я в предыдущем посте писал. Да, есть такие цены, но тогда уж лучше купить наши за такую цену - примерно то же качество, но хоть поддержать отечественного производителя."Наполеон" тоже можно купить по такой цене, но можете быть уверены, что сливочного масла там использовано очень немного. Недавно купил в "Кулиничах" пирожное с кремом. Уверяли, что крем масляный. Попробовал. Больше не буду.Цены на мясо близки к тому, что у нас.Цены на колбасу...Ну не знаю, или там колбасы "с содержанием мясопродуктов", или, второй вариант, Львов и Харьков существуют в каких-то параллельных Украинах. Судя по тому, как год назад отличались наборы гуманитарной помощи в тогда ежедневно обстреливаемом Харькове и довольно мирном Львове, возможен и второй вариант.Нет, есть, конечно, и у нас дешёвые колбасы (особенно, сосиски). Например, можете посмотреть под собственной маркой АТБ "Своя линия" -. Там можно найти "Ковбаса 0,55 кг Своя лінія Яловича Люкс вар вектор" за 98,9 грн (180 грн за 1 кг) или "Ковбаса 400 г М'ясна лавка/Своя лінія Тигреня вар" за 72,6 грн (183 грн/кг). Вот только если бы мне кто-нибудь объяснил, из какого мяса их делали и сколько там того мяса, с учётом того, что там же "Філе Своя лінія куряче" стоит 268.99 грн/кг, а курятина - самое дешёвое мясо. ЛАД 2 Повідомлень: 27276 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5223 раз. Подякували: 4834 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 15:35 ЛАД написав: Сами понимаете, что во львовских «Галицьких ковбасах» я не скупаюсь. Не могу ничего сказать ни о ценах там, ни о качестве продукции.

Вызывает, правда, лёгкое удивление обмен с друзьями фото прилавков и чеков из магазина. Когда я говорю с друзьями о ценах, обычно ограничиваемся словами.

Сами понимаете, что во львовских «Галицьких ковбасах» я не скупаюсь. Не могу ничего сказать ни о ценах там, ни о качестве продукции.Вызывает, правда, лёгкое удивление обмен с друзьями фото прилавков и чеков из магазина. Когда я говорю с друзьями о ценах, обычно ограничиваемся словами.

Ну Вы оригинал, однако, Вы разве где-то писали, где именно в какой из 25-ти областей Украины Вы лично живете. Я - когда жил/живу в Украине, то живу /жил во Львове.

Сегодня прислали ТОЧНЫЕ данные из Днепропетровской области - Васильковка - люди торгуют на рынке сами.



По поводу фото прилавка - Вы же написали, что я НЕ в курсе и ничего не знаю и не владею информацией - я попросил прислать ДОКУМЕНТ. Прислали. Документ. Настоящий. Свежий.

Так что нет ничего удивительного. Ну Вы оригинал, однако, Вы разве где-то писали, где именно в какой из 25-ти областей Украины Вы лично живете. Я - когда жил/живу в Украине, то живу /жил во Львове.Сегодня прислали ТОЧНЫЕ данные из Днепропетровской области - Васильковка - люди торгуют на рынке сами.По поводу фото прилавка - Вы же написали, что я НЕ в курсе и ничего не знаю и не владею информацией -Прислали. Документ. Настоящий. Свежий.Так что нет ничего удивительного. Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 січ, 2024 15:52, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9023 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3424 раз. Подякували: 1205 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 15:49 akurt написав: slonomag написав: Ну свинина и у нас по 5евро. Сыры 8-10евро. Торты хз, жена делает, в магазинах не покупаем.

Про сосиски за 3евро я промолчу ) мяса там наверное около 0, в лучшем случае соя какая-то. Я еще 1.5 года назад пока был в Украине по курсу 25 дешевле чем за 250грн (10 евро) колбасы не покупал так как в моей голове не укладывается как готовый продукт с добавочной стоимостью после переработки может стоить дешевле чем сырье (мясо vs колбаса/сосиски). Это какой-то чисто украинский нонсенс, в Испании ни разу не видел колбасу/сосиски дешевле мяса. Ну свинина и у нас по 5евро. Сыры 8-10евро. Торты хз, жена делает, в магазинах не покупаем.Про сосиски за 3евро я промолчу ) мяса там наверное около 0, в лучшем случае соя какая-то. Я еще 1.5 года назад пока был в Украине по курсу 25 дешевле чем за 250грн (10 евро) колбасы не покупал так как в моей голове не укладывается как готовый продукт с добавочной стоимостью после переработки может стоить дешевле чем сырье (мясо vs колбаса/сосиски). Это какой-то чисто украинский нонсенс, в Испании ни разу не видел колбасу/сосиски дешевле мяса.



Моя реплика касалась недовольства пунктом 1 из моего перечня того, что в Украине есть «хорошо».

Я написал о том, что возможно самые дешевые продукты в мире. Мне написали, что это не так, и даже написали, что якобы пенсионеры умирают от голода. Моя реплика касалась недовольства пунктом 1 из моего перечня того, что в Украине есть «хорошо».Я написал о том, что возможно самые дешевые продукты в мире. Мне написали, что это не так, и даже написали, что якобы пенсионеры умирают от голода.

1. "самые дешевые продукты в мире" - "миром" Вы считаете США и Европу?

И ещё раз - если "возможно самые дешевые продукты в мире", то почему Вы не вспоминаете, что "возможно, и самые низкие зарплаты в мире"?

Заметьте, я этого не утверждаю, но говоря "а", не стоит забывать и о "б".

2. Никто не писал, что "пенсионеры умирают от голода".

Или был пот, который удалили, а я его не вилел?



Я последнюю фразу отправил в Великобританию, где живет в квартире сына классический пенсионер украинский: три квартиры под сдачу в обласном центре.

Свою 3-к площадью 110 кв.м не сдает: там цветы жены, которые регулярно (с февраля 2022) поливает нанятый человек.

Вы издеваетесь?

Если в Вашем понимании это "классический пенсионер украинский, то, простите, или Вы так неудачно пошутили, или ... не буду продолжать, Вы обидитесь.



Вот прямо сейчас пришел ответ от моего бывшего подчиненного: мама и папа торгуют на рынке мясом - Васильковка (я там когда то был на принудительных с/х работах) - цены (цитата):

Доброго дня !

Яловичина та свинина м'якоть без кістки передня або задня 250/кг

Балик або ошийок 300/кг

Почеревина 240~250/кг

Бочина 200~220/кг

Біле сало від товщини 120~180/кг

В пересчете на евро это будет от 3€ за кг до 7,6 € за кг.

Цены на мясо примерно такие. Кроме сала. Сало раза в 1,5 дороже.





По пункту 2 - по поводу цен на квартиры/недвижимость замечаний мне нет: дешевле наверное только в Эквадоре, куда всех уговаривал переехать sir flyman.

Вот новую инфу прислали: элитный населенный пункт сразу за чертой Львова: живут исключительно судьи, прокуроры, таможенники и прочие работники металлургических заводов и колхозных полей.

В каждом дворе - как не Порше, так Ламборджини или BMW X6.

В продаже сейчас готовые новые добротные дома площадью по 200 кв.м и по цене в 130 000…150 000$. Дома в 2 этажа с гаражом, участком земли и забором.

Внутри с минимальными отделочными работами: то есть - есть стяжка, штукатурка, элоктроразводка, разводка обогрева Пола. На втором этаже три спальни и санузел. Балкон.

Застройщик оценивает стоимость ремонта в 110 000$ - это если НЕ бюджетный ремонт, а дизайнерский.

Стоимость дизайнерского ремонта оценена чересчур оптимистично. Разве что 200 кв. м это с гаражом и хозпомещениями.

По жилью могу Вам дать ещё один пример в Харькове - https://lun.ua/ru/%D0%BA%D0%B3-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 . Дом 205 кв. м с отделкой 180 000 $. Ремонт неплохой, но не дизайнерский. Цена без ландшафтного дизайна на участке. И весь этот посёлок построен ещё за несколько лет до войны .

И ещё раз - когда пишете о низких ценах в Украине, не забывайте и о низких зарплатах.



И очередной вопрос- зачем Вы приводите в пример "элитный населенный пункт сразу за чертой Львова: живут исключительно судьи, прокуроры, таможенники и прочие работники металлургических заводов и колхозных полей"?

Это самые типичные представители населения Украины?



Ну вот, а мне ЛАД написал, что я ни фига не знаю .

Знаю все. Или почти все.

1. Такого я не писал.

2. Если Вы так подробно всё знаете, то очень сомнительно Ваше утверждение, что Вы до сих пор занимаетесь инженерной работой. При самом идеальном планировании времени не хватит.



я без троллинга говорю, что Украина реально рай на земле

Если такой рай, то почему Вы уехали из этого рая?

И почему другие люди уезжают их этого рая, а приезжих как-то не наблюдается? 1. "самые дешевые продукты в мире" - "миром" Вы считаете США и Европу?И ещё раз - если "возможно самые дешевые продукты в мире", то почему Вы не вспоминаете, что "возможно, и самые низкие зарплаты в мире"?Заметьте, я этого не утверждаю, но говоря "а", не стоит забывать и о "б".2. Никто не писал, что "пенсионеры умирают от голода".Или был пот, который удалили, а я его не вилел?Вы издеваетесь?Если в Вашем понимании это ", то, простите, или Вы так неудачно пошутили, или ... не буду продолжать, Вы обидитесь.Цены на мясо примерно такие. Кроме сала. Сало раза в 1,5 дороже.Стоимость дизайнерского ремонта оценена чересчур оптимистично. Разве что 200 кв. м это с гаражом и хозпомещениями.По жилью могу Вам дать ещё один пример в Харькове -. Дом 205 кв. м с отделкой 180 000 $. Ремонт неплохой, но не дизайнерский. Цена без ландшафтного дизайна на участке. И весь этот посёлок построен ещё за несколько летИ ещё раз - когда пишете о низких ценах в Украине, не забывайте и о низких зарплатах.И очередной вопрос- зачем Вы приводите в пример "элитный населенный пункт сразу за чертой Львова: живут исключительно судьи, прокуроры, таможенники и прочие работники металлургических заводов и колхозных полей"?Это самые типичные представители населения Украины?1.я не писал.2. Если Вы так подробнознаете, то очень сомнительно Ваше утверждение, что Вы до сих пор занимаетесь инженерной работой. При самом идеальном планировании времени не хватит.Если такой рай, то почему Вы уехали из этого рая?И почему другие люди уезжают их этого рая, а приезжих как-то не наблюдается? Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 13 січ, 2024 16:09, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 27276 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5223 раз. Подякували: 4834 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 16:06 akurt написав: ЛАД написав: Сами понимаете, что во львовских «Галицьких ковбасах» я не скупаюсь. Не могу ничего сказать ни о ценах там, ни о качестве продукции.

Вызывает, правда, лёгкое удивление обмен с друзьями фото прилавков и чеков из магазина. Когда я говорю с друзьями о ценах, обычно ограничиваемся словами.

Сами понимаете, что во львовских «Галицьких ковбасах» я не скупаюсь. Не могу ничего сказать ни о ценах там, ни о качестве продукции.Вызывает, правда, лёгкое удивление обмен с друзьями фото прилавков и чеков из магазина. Когда я говорю с друзьями о ценах, обычно ограничиваемся словами.

Ну Вы оригинал, однако, Вы разве где-то писали, где именно в какой из 25-ти областей Украины Вы лично живете. Я - когда жил/живу в Украине, то живу /жил во Львове.

Сегодня прислали ТОЧНЫЕ данные из Днепропетровской области - Васильковка - люди торгуют на рынке сами.



По поводу фото прилавка - Вы же написали, что я НЕ в курсе и ничего не знаю и не владею информацией - я попросил прислать ДОКУМЕНТ. Прислали. Документ. Настоящий. Свежий.

Так что нет ничего удивительного. Ну Вы оригинал, однако, Вы разве где-то писали, где именно в какой из 25-ти областей Украины Вы лично живете. Я - когда жил/живу в Украине, то живу /жил во Львове.Сегодня прислали ТОЧНЫЕ данные из Днепропетровской области - Васильковка - люди торгуют на рынке сами.По поводу фото прилавка - Вы же написали, что я НЕ в курсе и ничего не знаю и не владею информацией -Прислали. Документ. Настоящий. Свежий.Так что нет ничего удивительного.

То, что я живу в Харькове, пишу регулярно.

Фото прилавка Вам прислали по Вашей просьбе в 03:41???

На вопросы Вы почему-то не отвечаете. То, что я живу в Харькове, пишу регулярно.Фото прилавка Вам прислали по Вашей просьбе в 03:41???На вопросы Вы почему-то не отвечаете. ЛАД 2 Повідомлень: 27276 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5223 раз. Подякували: 4834 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 16:08 Да, я слегка преувеличил про "классического украинского пенсионера".

Но только частично: лично я знаю МНОЖЕСТВО пенсионеров, у которых под аренду есть квартиры. Ежедневно общаюсь. Пенсионеры реальные.

И приведенный пример пенсионеров в Великобритании - реальный.



Рекорд номер 1 - 6 (шесть, Карл!) квартир под сдачу. У пенсионера Николая пенсия минималка и у его жены Ларисы пенсия минималка - так как большую часть жизни были типа учредителями типа ООО или ВАТ и всю жизнь избегали налогообложения - такие вот пенсионеры. Фирма занимала здание 2 этажа - там 10 офисов под сдачу было и весь первый этаж - цех мебельный. Еще ангары - там делали "настоящую (хи-хи-хи и ха-ха-ха) итальянскую мебель" - всю жизнь ворота были на замке всю жизнь в переговорное устройство спрашивали кто приперся.

Такие пенсионеры только одни или их десятки тысяч?



Рекорд номер 2 : классические пенсионеры по возрасту. Муж - бывший прораб. ВСЮ ЖИЗНЬ ЗАРПЛАТА в конверте. Сейчас получает пенсию минималку. Жена после окончания университета 9/10 рабочей жизни торгует на рынке. Пенсия - минималка.

Во владении: сталинка в областном центре под аренду, частный дом в областном центре, дача за пределами областного центра, гаражей - 2, автомобилей - 2.

Сын наркоман.



Рекорд номер 3: две или три квартиры под сдачу во Львове - а сами живут с февраля 2022 в Польше.



Рекорд номер 4: (не буду рассказывать, а то реально плохо станет - и потеряете веру в человечество вообще и в пенсионеров в частности - но я бы такого никогда не придумал бы не говоря уже о том, что не сделал бы. Потому промолчу.).



Так что про пенсионеров не нужно рассказывать. Они очень разные.

Я специально конечно написал "классический украинский пенсионер".

И правда. И не правда. akurt

Повідомлень: 9023 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3424 раз. Подякували: 1205 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 16:10 ЛАД написав: Фото прилавка Вам прислали по Вашей просьбе в 03:41???

На вопросы Вы почему-то не отвечаете. Фото прилавка Вам прислали по Вашей просьбе в 03:41???На вопросы Вы почему-то не отвечаете.

Ну Вы реально прикольный: если я проснулся в три ночи - не хотелось спать - и написал текст в 03:41 ночи - 13 (!!!) января = то это преступление и что-то не так?

Сейчас гляну что зафиксировано в данных фото. Ой, надо же - 12 января в 14-25.

Получите и распиштесь:

Ну Вы реально прикольный: если я проснулся в три ночи - не хотелось спать - и написал текст в 03:41 ночи -(!!!) января = то это преступление и что-то не так?Сейчас гляну что зафиксировано в данных фото. Ой, надо же -января в 14-25.Получите и распиштесь: Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 січ, 2024 16:16, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9023 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3424 раз. Подякували: 1205 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1735173617371738> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор