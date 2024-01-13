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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1735173617371738 Додано: Суб 13 січ, 2024 16:15 akurt Є статистика: на 1 пенсіонера з пенсією в 500$ і квартирами під здачу приходиться 10, які виживають на одному хлібі з пенсією в 50$.

Це як я буду розповідати, що в Україні рай, адже більшість моїх друзів працюють сеньйорами в ІТ за 3-4k $ в місяць і більшість взагалі без проблем емігрували з України продавши нерухомість по ціні х2 від довоєнної... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2077 З нами з: 29.07.22 Подякував: 354 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 16:18 Вірю. Може бути.

Статистика шутка цікава і точна.

Згідно із статистикою всі 100% хабарників ніколи не брали хабарів.



Якщо вже говорити про тяжку долю пенсіонера, то моя думка така: кожен НЕ пенсіонер повинен думати, що він можливо стане пенсіонером. Якщо доживе.

Якщо так станеться, то треба думати як ти живеш з таким переліком людей:

- син, дочка;

- зять, невістка.

Можливо онуки.

Якщо подбати подумати не плювати людям з цього переліку в очі, та не поливати матом все життя - то в старості доглядатимуть/кормитимуть/допомагатимуть.

Це моя думка.

Можна не погоджуватися. Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 січ, 2024 16:22, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 9023 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3424 раз. Подякували: 1205 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 16:18 akurt написав: Да, я слегка преувеличил про "классического украинского пенсионера".

Но только частично: лично я знаю МНОЖЕСТВО пенсионеров, у которых под аренду есть квартиры. Ежедневно общаюсь. Пенсионеры реальные.

И приведенный пример пенсионеров в Великобритании - реальный.



Рекорд номер 1 -

...........

Так что про пенсионеров не нужно рассказывать. Они очень разные.

Я специально конечно написал "классический украинский пенсионер".

И правда. И не правда. Да, я слегка преувеличил про "классического украинского пенсионера".Но только частично: лично я знаю МНОЖЕСТВО пенсионеров, у которых под аренду есть квартиры. Ежедневно общаюсь. Пенсионеры реальные.И приведенный пример пенсионеров в Великобритании - реальный............Так что про пенсионеров не нужно рассказывать. Они очень разные.Я специально конечно написал "классический украинский пенсионер".И правда. И не правда.

1. "я слегка преувеличил". Только "слегка"?

2. Пенсионеры, действительно, разные. Есть и судьи, кот. получают пенсию выше чуть ли не всех зарплат в Украине. Есть и Ваши "рекорды" (не спорю с их реальностью). Стоило бы проверить, каким образом эти "рекорды" установлены. Ну да ладно.

Но этих "рекордов" не так много, и они точно не типичны. Разве что среди Ваших знакомых.

То, что это "классический украинский пенсионер" точно "И не правда". 1. "япреувеличил". Только "слегка"?2. Пенсионеры, действительно, разные. Есть и судьи, кот. получают пенсию выше чуть ли не всех зарплат в Украине. Есть и Ваши "рекорды" (не спорю с их реальностью). Стоило бы проверить, каким образом эти "рекорды" установлены. Ну да ладно.Но этих "рекордов" не так много, и они точно не типичны. Разве что среди Ваших знакомых.То, что это "классический украинский пенсионер" точно "И не правда". ЛАД 2 Повідомлень: 27276 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5223 раз. Подякували: 4834 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 16:25 Ну я Вам привел реальные примеры реальных настоящих простых классических пенсионеров с реально минимальной пенсией. Ниже их кажется в Украине никто не получает.

Не судей, не прокуроров и не бандитов.

Не типичный там только пример 4. Потому и промолчал. Но там тоже и не судья, и не прокурор, и не космонавт.



Ну вот даже напряг мозги кто же пенсионер который бедный до потери пульса.

Ы вы знаете - имею такой пример.

Мой родной брат. Минималка. Почти всю жизнь проработал водителем в госучреждениях.

Жена - минималка - 15 лет непрерывного стажа на одной фабрике дали прибавку к пенсии нуль.

Во владении ничего особого - классические украинские пенсионеры:

- приватный дом площадью около 120 кв.м.

- трешка кооператиивная в хорошем районе одного хорошего города;

- дача на одной реке.

- автомобиль (подарил сын).

Да так вот: спасает сильно наличие ТРОИХ детей - две дочки и сын.

Собирает брат реально (!!!) семейный совет (две дочки, два зятя, сын и одна невестка) - говорит что нужно, чего не хватает. Семейный совет принимает решение.

Вот скажите, что не классический украинский пенсионер.

Реально всю жизнь баранку авто крутил, а жена большую часть жизни ползала в халате по складу (кладовщик непродовольственных товаров). Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 січ, 2024 16:33, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9023 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3424 раз. Подякували: 1205 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 16:31 akurt написав: ЛАД написав: Фото прилавка Вам прислали по Вашей просьбе в 03:41???

На вопросы Вы почему-то не отвечаете. Фото прилавка Вам прислали по Вашей просьбе в 03:41???На вопросы Вы почему-то не отвечаете.

Ну Вы реально прикольный: если я проснулся в три ночи - не хотелось спать - и написал текст в 03:41 ночи - 13 (!!!) января = то это преступление и что-то не так?

Сейчас гляну что зафиксировано в данных фото. Ой, надо же - 12 января в 14-25.

Получите и распиштесь:

Ну Вы реально прикольный: если я проснулся в три ночи - не хотелось спать - и написал текст в 03:41 ночи -(!!!) января = то это преступление и что-то не так?Сейчас гляну что зафиксировано в данных фото. Ой, надо же -января в 14-25.Получите и распиштесь:

По поводу фото прилавка - Вы же написали, что я НЕ в курсе и ничего не знаю и не владею информацией - я попросил прислать ДОКУМЕНТ. Прислали. Документ. Настоящий. Свежий.

Так что нет ничего удивительного.

Вы "попросили" и Вам "прислали" - в ответ на мой пост?

Но мой пост написан "Сб 13 янв, 2024 02:56". Или Вы предвидели, что я такое напишу?



Но ладно, не будем спорить по мелочам.

Ответьте всё же, если у нас ""выпускники лучших университетов" так классно зарабатывают на базарах, что "Ротшильд просто завидовал бы", "классические украинские пенсионеры" так здорово живут, самые низкие в мире цены и на питание, и на жильё и, вообще, "Украина реально рай на земле", то почему Вы уехали из этого рая?

И почему другие люди уезжают их этого рая, а приезжих как-то не наблюдается?



P.s. Признайтесь, что Вы неудачно пошутили и закроем вопрос.

P.p.s. Ещё Остап Бендер говорил, что если в стране ходят деньги, то у кого-то их должно быть много.

rjkz как-то писал, что я люблю выражение о "подавляющем большинстве" ( ). Вы любите писать о "подавляющем меньшинстве"? Вы "попросили" и Вам "прислали" - в ответ на мой пост?Но мой пост написан "Сб 13 янв, 2024 02:56". Или Вы предвидели, что я такое напишу?Но ладно, не будем спорить по мелочам.Ответьте всё же, если у нас ""выпускники лучших университетов" так классно зарабатывают на базарах, что "Ротшильд просто завидовал бы", "классические украинские пенсионеры" так здорово живут, самые низкие в мире цены и на питание, и на жильё и, вообще, "Украина реально рай на земле",P.p.s. Ещё Остап Бендер говорил, что если в стране ходят деньги, то у кого-то их должно быть много.как-то писал, что я люблю выражение о "подавляющем большинстве" (). Вы любите писать о "подавляющем меньшинстве"? Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 13 січ, 2024 16:53, всього редагувалось 2 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 27276 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5223 раз. Подякували: 4834 раз. Профіль 2 2 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 16:51 ЛАД написав: Ответьте всё же, если у нас ""выпускники лучших университетов" так классно зарабатывают на базарах, что "Ротшильд просто завидовал бы", "классические украинские пенсионеры" так здорово живут, самые низкие в мире цены и на питание, и на жильё и, вообще, "Украина реально рай на земле", то почему Вы уехали из этого рая?

И почему другие люди уезжают их этого рая, а приезжих как-то не наблюдается? Ответьте всё же, если у нас ""выпускники лучших университетов" так классно зарабатывают на базарах, что "Ротшильд просто завидовал бы", "классические украинские пенсионеры" так здорово живут, самые низкие в мире цены и на питание, и на жильё и, вообще, "Украина реально рай на земле", то почему Вы уехали из этого рая?И почему другие люди уезжают их этого рая, а приезжих как-то не наблюдается?

Самое прикольное что Вы реально не в курсе жизни людей на рынках Украины.

Там в самом деле есть реализаторы - наемные работники - сидят на проценте от выторга.

Кончено, это все приличные люди - умные, культурные и воспитанные и - как правило - закончили очень даже хорошие университеты. Правда. Я НЕ ОШИБАЛСЯ.



Например, прямо с сейчас на одном рынке в одном областном центре стоит за прилавком Валера - когда-то ходили вместе в сауну и потом вместе варили глинтвейн после сауны. Он ушел на рынок с аспирантуры в одном национальном университете.

Торгует кажется шторами и гардинами.

Примерно через ряд от него торгует его бывшая коллега по работе - м.н.с. была после специальности "Прикладная математика". Да-да: Прикладная математика - я не ошибся.

Насколько я знаю - они все уже давно владельцы своих торговых площадей.



Вот 20...30 минут назад закрыла свои 2 (два, Карл!) киоска подруга жены Ирина - она закончила один национальынй университет кажется по какой-то там электрической специальности.

Ирина купила два киоска из металла по 5 000 долларов еще лет 15 назад. Это ёё собственносить.

Во втором киоске как подстава товара торгует ее подруга Лариса - типа "совладельцы" - и если клиент бурчит по ценам, то Ирина направляет в соседний киоск (реально киоски куплены через один - чтобы покупатель не догадался, что покупает из одного и того уже источника ) к Ларисе, а Лариса направляет к Ирине. Такой маркетинговый ход.

Так вот торгуют в СОБСТВЕННЫХ киосках сами. Реализаторов не берут - чтобы потом не пересчитывать товар и не искать кто что украл и сколько.

А так я Вам точно скажу - если прийдете к Ирине - выпускнице национального университета - и скажите, что вам нужно бойлер прицепить в туалете - то Ирина - как настоящий выпускник хорошего университета - сперва выяснит какие стены из кирпича ли, из бетона ли, и какой марки, облицована ли стена кафелем и каким, из чего именно какой бойлер какой фирмы и выложит на прилавок полный комплект и победитовых сверл хорошего производителя (хотя хорошего сейчас нет - эх, были времена: торговали ворованным по всей Украине с Запорожстали), болтов крепления, гаек, кронштейнов и даже расскажет как правильно мыться теплой водой из этого бойлера.

Не преувеличиваю.

Вы просто не в курсе.



Да, так Ротшильд однозначно завидовал бы: мне Ирина и Лариса в один голос рассказывали про "Ціноутворення" - о я явился ка китам умно и четко, Ротшильд точно никогда бы не сумел.

Я эту сложную наук не запомнил, но идея там такая (условно):

- если товар стоит в опте 1 копейку, то в розницу он - 7 копеек (в 7 раз дороже);

Потому самый классный покупатель - это простой дядя/дедушка ингда тетя, котиоырре сто то та дома хотя делать - это любимый покупатель - пришел купить копеечный товар - он в клювике принес много много денюжек.

- если товар стоит скажем 5 копеек то наценка уже 4-5 раз а не 7.

- если товар жирный сопутствующий (и про такой спрашивают) и стоит не 1 копейку, а 1 гривну ( в 100 раз больше) - то наценка простая скромная - всего 100%. Клиента надо любить - он в клювике принес много денюжек...

Такому не грех и скидку сделать копеек на 10. Не больше.



Отдельно стоит прораб с большим списком - тому в накладной выпишут для лоха-клиента такую цену, что Ротшильд бы не купил.

Потому прораб приходит только сюда - к Ирине и к Ларисе...

И Ирина, и Лариса -= любят прорабов: стройных красивых молодых. Высоких та струнках!

Ну а если еще и с усиками - и рожа не слишком жирная - то прорабу отдельная скидка! Самое прикольное что Вы реально не в курсе жизни людей на рынках Украины.Там в самом деле есть реализаторы - наемные работники - сидят на проценте от выторга.Кончено, это все приличные люди - умные, культурные и воспитанные и - как правило - закончили очень даже хорошие университеты. Правда. Я НЕ ОШИБАЛСЯ.Например, прямо с сейчас на одном рынке в одном областном центре стоит за прилавком Валера - когда-то ходили вместе в сауну и потом вместе варили глинтвейн после сауны. Он ушел на рынок с аспирантуры в одном национальном университете.Торгует кажется шторами и гардинами.Примерно через ряд от него торгует его бывшая коллега по работе - м.н.с. была после специальности "Прикладная математика". Да-да: Прикладная математика - я не ошибся.Насколько я знаю - они все уже давно владельцы своих торговых площадей.Вот 20...30 минут назад закрыла свои 2 (два, Карл!) киоска подруга жены Ирина - она закончила один национальынй университет кажется по какой-то там электрической специальности.Ирина купила два киоска из металла по 5 000 долларов еще лет 15 назад. Это ёё собственносить.Во втором киоске как подстава товара торгует ее подруга Лариса - типа "совладельцы" - и если клиент бурчит по ценам, то Ирина направляет в соседний киоск (реально киоски куплены через один) к Ларисе, а Лариса направляет к Ирине. Такой маркетинговый ход.Так вот торгуют в СОБСТВЕННЫХ киосках сами. Реализаторов не берут - чтобы потом не пересчитывать товар и не искать кто что украл и сколько.А так я Вам точно скажу - если прийдете к Ирине - выпускнице национального университета - и скажите, что вам нужно бойлер прицепить в туалете - то Ирина - как настоящий выпускник хорошего университета - сперва выяснит какие стены из кирпича ли, из бетона ли, и какой марки, облицована ли стена кафелем и каким, из чего именно какой бойлер какой фирмы и выложит на прилавок полный комплект и победитовых сверл хорошего производителя (хотя хорошего сейчас нет - эх, были времена: торговали ворованным по всей Украине с Запорожстали), болтов крепления, гаек, кронштейнов и даже расскажет как правильно мыться теплой водой из этого бойлера.Не преувеличиваю.Вы просто не в курсе.Да, так Ротшильд однозначно завидовал бы: мне Ирина и Лариса в один голос рассказывали про "Ціноутворення" - о я явился ка китам умно и четко, Ротшильд точно никогда бы не сумел.Я эту сложную наук не запомнил, но идея там такая (условно):- если товар стоит в опте 1 копейку, то в розницу он - 7 копеек (в 7 раз дороже);Потому самый классный покупатель - это простой дядя/дедушка ингда тетя, котиоырре сто то та дома хотя делать - это любимый покупатель - пришел купить копеечный товар - он в клювике принес много много денюжек.- если товар стоит скажем 5 копеек то наценка уже 4-5 раз а не 7.- если товар жирный сопутствующий (и про такой спрашивают) и стоит не 1 копейку, а 1 гривну ( в 100 раз больше) - то наценка простая скромная - всего 100%. Клиента надо любить -Такому не грех и скидку сделать копеек на 10. Не больше.Отдельно стоит прораб с большим списком - тому в накладной выпишут для лоха-клиента такую цену, что Ротшильд бы не купил.Потому прораб приходит только сюда - к Ирине и к Ларисе...И Ирина, и Лариса -= любят прорабов: стройных красивых молодых. Высоких та струнках!Ну а если еще и с усиками - и рожа не слишком жирная - то прорабу отдельная скидка! Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 січ, 2024 17:03, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9023 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3424 раз. Подякували: 1205 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 16:55 akurt

Простите, надоело.

Специально для Вас выделил 2 фразы в предыдущем своём посте.

Ответьте на них. А примеров можно привести много. Самых разных. ЛАД 2 Повідомлень: 27276 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5223 раз. Подякували: 4834 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 17:01 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Ну вот даже напряг мозги кто же пенсионер который бедный до потери пульса.

Ы вы знаете - имею такой пример.

Мой родной брат Ну вот даже напряг мозги кто же пенсионер который бедный до потери пульса.Ы вы знаете - имею такой пример.Мой родной брат

В кожного свої історії: от двоюрідна сестра мами 62 роки, пенсії ще нема, бо все життя працювала закордоном, стажу в Україні років 5 (вихователь дитсадку), зараз проблеми зі здоров'ям.

Її чоловік, 65 років, все життя був шофером, має пенсію ~ 3500 грн + сторожить фундук на полі за мінімалку + ще приглядає за хатою моєї бабусі, а я йому по 1000 грн/місяць "зичу" і кілька пляшок самогону...

Син емігрував в Латвію в 2014, дочка жила окремо в місті за 30 км від села, в Чехію емігрувала в перші дні війни, зять виїхав влітку 2023. Допомоги з них - близько 0.

Хата в селі 80 м2, побудована років 60 тому, опалюють зараз дровами в 1 кімнаті, бо грошей на газ нема, всі гроші йдуть на ліки. Харчуются переважно вирощеною картоплею і молоком кози... В кожного свої історії: от двоюрідна сестра мами 62 роки, пенсії ще нема, бо все життя працювала закордоном, стажу в Україні років 5 (вихователь дитсадку), зараз проблеми зі здоров'ям.Її чоловік, 65 років, все життя був шофером, має пенсію ~ 3500 грн + сторожить фундук на полі за мінімалку + ще приглядає за хатою моєї бабусі, а я йому по 1000 грн/місяць "зичу" і кілька пляшок самогону...Син емігрував в Латвію в 2014, дочка жила окремо в місті за 30 км від села, в Чехію емігрувала в перші дні війни, зять виїхав влітку 2023. Допомоги з них - близько 0.Хата в селі 80 м2, побудована років 60 тому, опалюють зараз дровами в 1 кімнаті, бо грошей на газ нема, всі гроші йдуть на ліки. Харчуются переважно вирощеною картоплею і молоком кози... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2077 З нами з: 29.07.22 Подякував: 354 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 17:05 ЛАД написав: akurt

Простите, надоело.

Специально для Вас выделил 2 фразы в предыдущем своём посте.

Ответьте на них. А примеров можно привести много. Самых разных. Простите, надоело.Специально для Вас выделил 2 фразы в предыдущем своём посте.Ответьте на них. А примеров можно привести много. Самых разных.

Мне не то, чтобы надоело - хотя хотел на Нетфликсе новый фильм посмотреть, а потратил на ответы вам - но я иду с женой гулять в парк.

Извините. Жена будет ругать меня. Мне не то, чтобы надоело - хотя хотел на Нетфликсе новый фильм посмотреть, а потратил на ответы вам - но я иду с женой гулять в парк.Извините. Жена будет ругать меня. akurt

Повідомлень: 9023 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3424 раз. Подякували: 1205 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1735173617371738 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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