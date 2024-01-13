Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt Є статистика: на 1 пенсіонера з пенсією в 500$ і квартирами під здачу приходиться 10, які виживають на одному хлібі з пенсією в 50$. Це як я буду розповідати, що в Україні рай, адже більшість моїх друзів працюють сеньйорами в ІТ за 3-4k $ в місяць і більшість взагалі без проблем емігрували з України продавши нерухомість по ціні х2 від довоєнної...
Вірю. Може бути. Статистика шутка цікава і точна. Згідно із статистикою всі 100% хабарників ніколи не брали хабарів.
Якщо вже говорити про тяжку долю пенсіонера, то моя думка така: кожен НЕ пенсіонер повинен думати, що він можливо стане пенсіонером. Якщо доживе. Якщо так станеться, то треба думати як ти живеш з таким переліком людей: - син, дочка; - зять, невістка. Можливо онуки. Якщо подбати подумати не плювати людям з цього переліку в очі, та не поливати матом все життя - то в старості доглядатимуть/кормитимуть/допомагатимуть. Це моя думка. Можна не погоджуватися.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 січ, 2024 16:22, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:Да, я слегка преувеличил про "классического украинского пенсионера". Но только частично: лично я знаю МНОЖЕСТВО пенсионеров, у которых под аренду есть квартиры. Ежедневно общаюсь. Пенсионеры реальные. И приведенный пример пенсионеров в Великобритании - реальный.
Рекорд номер 1 - ........... Так что про пенсионеров не нужно рассказывать. Они очень разные. Я специально конечно написал "классический украинский пенсионер". И правда. И не правда.
1. "я слегка преувеличил". Только "слегка"? 2. Пенсионеры, действительно, разные. Есть и судьи, кот. получают пенсию выше чуть ли не всех зарплат в Украине. Есть и Ваши "рекорды" (не спорю с их реальностью). Стоило бы проверить, каким образом эти "рекорды" установлены. Ну да ладно. Но этих "рекордов" не так много, и они точно не типичны. Разве что среди Ваших знакомых. То, что это "классический украинский пенсионер" точно "И не правда".
Ну я Вам привел реальные примеры реальных настоящих простых классических пенсионеров с реально минимальной пенсией. Ниже их кажется в Украине никто не получает. Не судей, не прокуроров и не бандитов. Не типичный там только пример 4. Потому и промолчал. Но там тоже и не судья, и не прокурор, и не космонавт.
Ну вот даже напряг мозги кто же пенсионер который бедный до потери пульса. Ы вы знаете - имею такой пример. Мой родной брат. Минималка. Почти всю жизнь проработал водителем в госучреждениях. Жена - минималка - 15 лет непрерывного стажа на одной фабрике дали прибавку к пенсии нуль. Во владении ничего особого - классические украинские пенсионеры: - приватный дом площадью около 120 кв.м. - трешка кооператиивная в хорошем районе одного хорошего города; - дача на одной реке. - автомобиль (подарил сын). Да так вот: спасает сильно наличие ТРОИХ детей - две дочки и сын. Собирает брат реально (!!!) семейный совет (две дочки, два зятя, сын и одна невестка) - говорит что нужно, чего не хватает. Семейный совет принимает решение. Вот скажите, что не классический украинский пенсионер. Реально всю жизнь баранку авто крутил, а жена большую часть жизни ползала в халате по складу (кладовщик непродовольственных товаров).
Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 січ, 2024 16:33, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Фото прилавка Вам прислали по Вашей просьбе в 03:41??? На вопросы Вы почему-то не отвечаете.
Ну Вы реально прикольный: если я проснулся в три ночи - не хотелось спать - и написал текст в 03:41 ночи - 13 (!!!) января = то это преступление и что-то не так? Сейчас гляну что зафиксировано в данных фото. Ой, надо же - 12 января в 14-25. Получите и распиштесь:
По поводу фото прилавка - Вы же написали, что я НЕ в курсе и ничего не знаю и не владею информацией - я попросил прислать ДОКУМЕНТ. Прислали. Документ. Настоящий. Свежий. Так что нет ничего удивительного.
Вы "попросили" и Вам "прислали" - в ответ на мой пост? Но мой пост написан "Сб 13 янв, 2024 02:56". Или Вы предвидели, что я такое напишу?
Но ладно, не будем спорить по мелочам. Ответьте всё же, если у нас ""выпускники лучших университетов" так классно зарабатывают на базарах, что "Ротшильд просто завидовал бы", "классические украинские пенсионеры" так здорово живут, самые низкие в мире цены и на питание, и на жильё и, вообще, "Украина реально рай на земле", то почему Вы уехали из этого рая? И почему другие люди уезжают их этого рая, а приезжих как-то не наблюдается?
P.s. Признайтесь, что Вы неудачно пошутили и закроем вопрос. P.p.s. Ещё Остап Бендер говорил, что если в стране ходят деньги, то у кого-то их должно быть много. rjkz как-то писал, что я люблю выражение о "подавляющем большинстве" ( ). Вы любите писать о "подавляющем меньшинстве"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 13 січ, 2024 16:53, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Ответьте всё же, если у нас ""выпускники лучших университетов" так классно зарабатывают на базарах, что "Ротшильд просто завидовал бы", "классические украинские пенсионеры" так здорово живут, самые низкие в мире цены и на питание, и на жильё и, вообще, "Украина реально рай на земле", то почему Вы уехали из этого рая? И почему другие люди уезжают их этого рая, а приезжих как-то не наблюдается?
Самое прикольное что Вы реально не в курсе жизни людей на рынках Украины. Там в самом деле есть реализаторы - наемные работники - сидят на проценте от выторга. Кончено, это все приличные люди - умные, культурные и воспитанные и - как правило - закончили очень даже хорошие университеты. Правда. Я НЕ ОШИБАЛСЯ.
Например, прямо с сейчас на одном рынке в одном областном центре стоит за прилавком Валера - когда-то ходили вместе в сауну и потом вместе варили глинтвейн после сауны. Он ушел на рынок с аспирантуры в одном национальном университете. Торгует кажется шторами и гардинами. Примерно через ряд от него торгует его бывшая коллега по работе - м.н.с. была после специальности "Прикладная математика". Да-да: Прикладная математика - я не ошибся. Насколько я знаю - они все уже давно владельцы своих торговых площадей.
Вот 20...30 минут назад закрыла свои 2 (два, Карл!) киоска подруга жены Ирина - она закончила один национальынй университет кажется по какой-то там электрической специальности. Ирина купила два киоска из металла по 5 000 долларов еще лет 15 назад. Это ёё собственносить. Во втором киоске как подстава товара торгует ее подруга Лариса - типа "совладельцы" - и если клиент бурчит по ценам, то Ирина направляет в соседний киоск (реально киоски куплены через один - чтобы покупатель не догадался, что покупает из одного и того уже источника) к Ларисе, а Лариса направляет к Ирине. Такой маркетинговый ход. Так вот торгуют в СОБСТВЕННЫХ киосках сами. Реализаторов не берут - чтобы потом не пересчитывать товар и не искать кто что украл и сколько. А так я Вам точно скажу - если прийдете к Ирине - выпускнице национального университета - и скажите, что вам нужно бойлер прицепить в туалете - то Ирина - как настоящий выпускник хорошего университета - сперва выяснит какие стены из кирпича ли, из бетона ли, и какой марки, облицована ли стена кафелем и каким, из чего именно какой бойлер какой фирмы и выложит на прилавок полный комплект и победитовых сверл хорошего производителя (хотя хорошего сейчас нет - эх, были времена: торговали ворованным по всей Украине с Запорожстали), болтов крепления, гаек, кронштейнов и даже расскажет как правильно мыться теплой водой из этого бойлера. Не преувеличиваю. Вы просто не в курсе.
Да, так Ротшильд однозначно завидовал бы: мне Ирина и Лариса в один голос рассказывали про "Ціноутворення" - о я явился ка китам умно и четко, Ротшильд точно никогда бы не сумел. Я эту сложную наук не запомнил, но идея там такая (условно): - если товар стоит в опте 1 копейку, то в розницу он - 7 копеек (в 7 раз дороже); Потому самый классный покупатель - это простой дядя/дедушка ингда тетя, котиоырре сто то та дома хотя делать - это любимый покупатель - пришел купить копеечный товар - он в клювике принес много много денюжек. - если товар стоит скажем 5 копеек то наценка уже 4-5 раз а не 7. - если товар жирный сопутствующий (и про такой спрашивают) и стоит не 1 копейку, а 1 гривну ( в 100 раз больше) - то наценка простая скромная - всего 100%. Клиента надо любить - он в клювике принес много денюжек... Такому не грех и скидку сделать копеек на 10. Не больше.
Отдельно стоит прораб с большим списком - тому в накладной выпишут для лоха-клиента такую цену, что Ротшильд бы не купил. Потому прораб приходит только сюда - к Ирине и к Ларисе... И Ирина, и Лариса -= любят прорабов: стройных красивых молодых. Высоких та струнках! Ну а если еще и с усиками - и рожа не слишком жирная - то прорабу отдельная скидка!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 січ, 2024 17:03, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Ну вот даже напряг мозги кто же пенсионер который бедный до потери пульса. Ы вы знаете - имею такой пример. Мой родной брат
В кожного свої історії: от двоюрідна сестра мами 62 роки, пенсії ще нема, бо все життя працювала закордоном, стажу в Україні років 5 (вихователь дитсадку), зараз проблеми зі здоров'ям. Її чоловік, 65 років, все життя був шофером, має пенсію ~ 3500 грн + сторожить фундук на полі за мінімалку + ще приглядає за хатою моєї бабусі, а я йому по 1000 грн/місяць "зичу" і кілька пляшок самогону... Син емігрував в Латвію в 2014, дочка жила окремо в місті за 30 км від села, в Чехію емігрувала в перші дні війни, зять виїхав влітку 2023. Допомоги з них - близько 0. Хата в селі 80 м2, побудована років 60 тому, опалюють зараз дровами в 1 кімнаті, бо грошей на газ нема, всі гроші йдуть на ліки. Харчуются переважно вирощеною картоплею і молоком кози...