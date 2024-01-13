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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1735173617371738
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:15

akurt Є статистика: на 1 пенсіонера з пенсією в 500$ і квартирами під здачу приходиться 10, які виживають на одному хлібі з пенсією в 50$.
Це як я буду розповідати, що в Україні рай, адже більшість моїх друзів працюють сеньйорами в ІТ за 3-4k $ в місяць і більшість взагалі без проблем емігрували з України продавши нерухомість по ціні х2 від довоєнної...
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:18

Вірю. Може бути.
Статистика шутка цікава і точна.
Згідно із статистикою всі 100% хабарників ніколи не брали хабарів.

Якщо вже говорити про тяжку долю пенсіонера, то моя думка така: кожен НЕ пенсіонер повинен думати, що він можливо стане пенсіонером. Якщо доживе.
Якщо так станеться, то треба думати як ти живеш з таким переліком людей:
- син, дочка;
- зять, невістка.
Можливо онуки.
Якщо подбати подумати не плювати людям з цього переліку в очі, та не поливати матом все життя - то в старості доглядатимуть/кормитимуть/допомагатимуть.
Це моя думка.
Можна не погоджуватися.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 січ, 2024 16:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:18

  akurt написав:Да, я слегка преувеличил про "классического украинского пенсионера".
Но только частично: лично я знаю МНОЖЕСТВО пенсионеров, у которых под аренду есть квартиры. Ежедневно общаюсь. Пенсионеры реальные.
И приведенный пример пенсионеров в Великобритании - реальный.

Рекорд номер 1 -
...........
Так что про пенсионеров не нужно рассказывать. Они очень разные.
Я специально конечно написал "классический украинский пенсионер".
И правда. И не правда.

1. "я слегка преувеличил". Только "слегка"? :)
2. Пенсионеры, действительно, разные. Есть и судьи, кот. получают пенсию выше чуть ли не всех зарплат в Украине. Есть и Ваши "рекорды" (не спорю с их реальностью). Стоило бы проверить, каким образом эти "рекорды" установлены. Ну да ладно.
Но этих "рекордов" не так много, и они точно не типичны. Разве что среди Ваших знакомых.
То, что это "классический украинский пенсионер" точно "И не правда".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:25

Ну я Вам привел реальные примеры реальных настоящих простых классических пенсионеров с реально минимальной пенсией. Ниже их кажется в Украине никто не получает.
Не судей, не прокуроров и не бандитов.
Не типичный там только пример 4. Потому и промолчал. Но там тоже и не судья, и не прокурор, и не космонавт.

Ну вот даже напряг мозги кто же пенсионер который бедный до потери пульса.
Ы вы знаете - имею такой пример.
Мой родной брат. Минималка. Почти всю жизнь проработал водителем в госучреждениях.
Жена - минималка - 15 лет непрерывного стажа на одной фабрике дали прибавку к пенсии нуль.
Во владении ничего особого - классические украинские пенсионеры:
- приватный дом площадью около 120 кв.м.
- трешка кооператиивная в хорошем районе одного хорошего города;
- дача на одной реке.
- автомобиль (подарил сын).
Да так вот: спасает сильно наличие ТРОИХ детей - две дочки и сын.
Собирает брат реально (!!!) семейный совет (две дочки, два зятя, сын и одна невестка) - говорит что нужно, чего не хватает. Семейный совет принимает решение.
Вот скажите, что не классический украинский пенсионер.
Реально всю жизнь баранку авто крутил, а жена большую часть жизни ползала в халате по складу (кладовщик непродовольственных товаров).
Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 січ, 2024 16:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:31

  akurt написав:
  ЛАД написав:Фото прилавка Вам прислали по Вашей просьбе в 03:41??? :shock:
На вопросы Вы почему-то не отвечаете.

Ну Вы реально прикольный: если я проснулся в три ночи - не хотелось спать - и написал текст в 03:41 ночи - 13 (!!!) января = то это преступление и что-то не так?
Сейчас гляну что зафиксировано в данных фото. Ой, надо же - 12 января в 14-25.
Получите и распиштесь:
Зображення

По поводу фото прилавка - Вы же написали, что я НЕ в курсе и ничего не знаю и не владею информацией - я попросил прислать ДОКУМЕНТ. Прислали. Документ. Настоящий. Свежий.
Так что нет ничего удивительного.

Вы "попросили" и Вам "прислали" - в ответ на мой пост?
Но мой пост написан "Сб 13 янв, 2024 02:56". Или Вы предвидели, что я такое напишу? :)

Но ладно, не будем спорить по мелочам.
Ответьте всё же, если у нас ""выпускники лучших университетов" так классно зарабатывают на базарах, что "Ротшильд просто завидовал бы", "классические украинские пенсионеры" так здорово живут, самые низкие в мире цены и на питание, и на жильё и, вообще, "Украина реально рай на земле", то почему Вы уехали из этого рая?
И почему другие люди уезжают их этого рая, а приезжих как-то не наблюдается?

P.s. Признайтесь, что Вы неудачно пошутили и закроем вопрос.
P.p.s. Ещё Остап Бендер говорил, что если в стране ходят деньги, то у кого-то их должно быть много.
rjkz как-то писал, что я люблю выражение о "подавляющем большинстве" ( :) ). Вы любите писать о "подавляющем меньшинстве"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 13 січ, 2024 16:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:51

  ЛАД написав:Ответьте всё же, если у нас ""выпускники лучших университетов" так классно зарабатывают на базарах, что "Ротшильд просто завидовал бы", "классические украинские пенсионеры" так здорово живут, самые низкие в мире цены и на питание, и на жильё и, вообще, "Украина реально рай на земле", то почему Вы уехали из этого рая?
И почему другие люди уезжают их этого рая, а приезжих как-то не наблюдается?

Самое прикольное что Вы реально не в курсе жизни людей на рынках Украины.
Там в самом деле есть реализаторы - наемные работники - сидят на проценте от выторга.
Кончено, это все приличные люди - умные, культурные и воспитанные и - как правило - закончили очень даже хорошие университеты. Правда. Я НЕ ОШИБАЛСЯ.

Например, прямо с сейчас на одном рынке в одном областном центре стоит за прилавком Валера - когда-то ходили вместе в сауну и потом вместе варили глинтвейн после сауны. Он ушел на рынок с аспирантуры в одном национальном университете.
Торгует кажется шторами и гардинами.
Примерно через ряд от него торгует его бывшая коллега по работе - м.н.с. была после специальности "Прикладная математика". Да-да: Прикладная математика - я не ошибся.
Насколько я знаю - они все уже давно владельцы своих торговых площадей.

Вот 20...30 минут назад закрыла свои 2 (два, Карл!) киоска подруга жены Ирина - она закончила один национальынй университет кажется по какой-то там электрической специальности.
Ирина купила два киоска из металла по 5 000 долларов еще лет 15 назад. Это ёё собственносить.
Во втором киоске как подстава товара торгует ее подруга Лариса - типа "совладельцы" - и если клиент бурчит по ценам, то Ирина направляет в соседний киоск (реально киоски куплены через один - чтобы покупатель не догадался, что покупает из одного и того уже источника) к Ларисе, а Лариса направляет к Ирине. Такой маркетинговый ход.
Так вот торгуют в СОБСТВЕННЫХ киосках сами. Реализаторов не берут - чтобы потом не пересчитывать товар и не искать кто что украл и сколько.
А так я Вам точно скажу - если прийдете к Ирине - выпускнице национального университета - и скажите, что вам нужно бойлер прицепить в туалете - то Ирина - как настоящий выпускник хорошего университета - сперва выяснит какие стены из кирпича ли, из бетона ли, и какой марки, облицована ли стена кафелем и каким, из чего именно какой бойлер какой фирмы и выложит на прилавок полный комплект и победитовых сверл хорошего производителя (хотя хорошего сейчас нет - эх, были времена: торговали ворованным по всей Украине с Запорожстали), болтов крепления, гаек, кронштейнов и даже расскажет как правильно мыться теплой водой из этого бойлера.
Не преувеличиваю.
Вы просто не в курсе.

Да, так Ротшильд однозначно завидовал бы: мне Ирина и Лариса в один голос рассказывали про "Ціноутворення" - о я явился ка китам умно и четко, Ротшильд точно никогда бы не сумел.
Я эту сложную наук не запомнил, но идея там такая (условно):
- если товар стоит в опте 1 копейку, то в розницу он - 7 копеек (в 7 раз дороже);
Потому самый классный покупатель - это простой дядя/дедушка ингда тетя, котиоырре сто то та дома хотя делать - это любимый покупатель - пришел купить копеечный товар - он в клювике принес много много денюжек.
- если товар стоит скажем 5 копеек то наценка уже 4-5 раз а не 7.
- если товар жирный сопутствующий (и про такой спрашивают) и стоит не 1 копейку, а 1 гривну ( в 100 раз больше) - то наценка простая скромная - всего 100%. Клиента надо любить - он в клювике принес много денюжек...
Такому не грех и скидку сделать копеек на 10. Не больше.

Отдельно стоит прораб с большим списком - тому в накладной выпишут для лоха-клиента такую цену, что Ротшильд бы не купил.
Потому прораб приходит только сюда - к Ирине и к Ларисе...
И Ирина, и Лариса -= любят прорабов: стройных красивых молодых. Высоких та струнках!
Ну а если еще и с усиками - и рожа не слишком жирная - то прорабу отдельная скидка!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 січ, 2024 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:55

akurt
Простите, надоело.
Специально для Вас выделил 2 фразы в предыдущем своём посте.
Ответьте на них. А примеров можно привести много. Самых разных.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 17:01

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Ну вот даже напряг мозги кто же пенсионер который бедный до потери пульса.
Ы вы знаете - имею такой пример.
Мой родной брат

В кожного свої історії: от двоюрідна сестра мами 62 роки, пенсії ще нема, бо все життя працювала закордоном, стажу в Україні років 5 (вихователь дитсадку), зараз проблеми зі здоров'ям.
Її чоловік, 65 років, все життя був шофером, має пенсію ~ 3500 грн + сторожить фундук на полі за мінімалку + ще приглядає за хатою моєї бабусі, а я йому по 1000 грн/місяць "зичу" і кілька пляшок самогону...
Син емігрував в Латвію в 2014, дочка жила окремо в місті за 30 км від села, в Чехію емігрувала в перші дні війни, зять виїхав влітку 2023. Допомоги з них - близько 0.
Хата в селі 80 м2, побудована років 60 тому, опалюють зараз дровами в 1 кімнаті, бо грошей на газ нема, всі гроші йдуть на ліки. Харчуются переважно вирощеною картоплею і молоком кози...
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 17:05

  ЛАД написав:akurt
Простите, надоело.
Специально для Вас выделил 2 фразы в предыдущем своём посте.
Ответьте на них. А примеров можно привести много. Самых разных.

Мне не то, чтобы надоело - хотя хотел на Нетфликсе новый фильм посмотреть, а потратил на ответы вам - но я иду с женой гулять в парк.
Извините. Жена будет ругать меня.
akurt
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