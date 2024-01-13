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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1736173717381739
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 18:21

  Дюрі-бачі написав:akurt Є статистика: на 1 пенсіонера з пенсією в 500$ і квартирами під здачу приходиться 10, які виживають на одному хлібі з пенсією в 50$.
Це як я буду розповідати, що в Україні рай, адже більшість моїх друзів працюють сеньйорами в ІТ за 3-4k $ в місяць і більшість взагалі без проблем емігрували з України продавши нерухомість по ціні х2 від довоєнної...

Теж не бачив пенсіонерів-лендлордів. Не думаю, що це масове явище.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 18:40

Пан ЛАД трохи "забембав" мене цікавими питаннями, але треба відповідати:
  ЛАД написав: то почему Вы уехали из этого рая?
И почему другие люди уезжают их этого рая, а приезжих как-то не наблюдается?
P.s. Признайтесь, что Вы неудачно пошутили и закроем вопрос.


Треба не забувати, що ця гілка - незважаючи на те, що її весь час намагаються повернути то в бік СРСР, то вивченню конструкції електричних запобіжників, то в тему підбора відеокарти для дитячого ПК, то ще чогось, шо не має ніякого відношення до теми, так ось вона все ж називається "Еміграція, заробтічанство".
Тому я не жартував і мети такої не було - реакцію викликали мої 3 пункти вище, де я написав, що якщо бути об"єктивним, то Україна - реально рай на землі і написав чому саме.
Там реально гадаю треба ще пунктів додати, наприклад, додати чудово працюючу банківську систему. Або цілком нормальну погоду.

Тому я НЕ жартував і мети такої не було - було порівняння з іншими країнами за певними критеріями. В контексті матеріалів про те, який паспорт важить більше: України (місце 32) чи Франції (місце 1).

З приводу того, чому я виїхав з цього раю - так таке ж питання треба задати і українцям, які виїхали в Канаду ще в кінці 19 сторіччя: Ініціатором масової міграції українців до Канади вважають Йосипа Олеськова, відомого популяризатора еміграції з Галичини і Буковини наприкінці 1890-х років. 1895 він відвідав Канаду і був захоплений її можливостями для розвитку сільського господарства.
Канадські українці (за даними 2016) — 11-та за чисельністю мовно-етнічна група — 1 359 660 осіб. Гадаю зараз вже 2 000 000+ людей.
Треба спитати у 2 000 000 людей в Канаді.
Ще можна спитати у мовчазних - третя за величиною етнічна група після росіян і татар у росії - українців. Третя. Т більше 2 000 000 українців.

Хочу підкреслити, що:
а) я з студентських часів люблю мандрувати - з першого курсу я об"їздив всю Україну вздовж і в поперек - і не тільки ки Україну - Білорусь, Молдову, Грузію, Вірменію, Азербайджан, Кабардино-Балкарію, Північну Осетію, Чечню, Литву, Латвію, Естонію і в мене - як у школяра завжди над кроваттю весів не "килимок з оленями", а мапа світу - і я годинами вивчав ріки гори міста... країни і коли відкрилися залізні брами - після першого відвідування Польщі в 1988 році - став мандрувати ще більше світом.
Потім були візити в Угорщину, Словенію та Італію, де виконував роль не тільки дегустатора Лімончелли, а й перекладача для наших людей.
Потім був великий тур Європою: Польщя, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Франція, Люксембург - де вів для наших українців репортаж про Польщу разом із знаменитим Ігорем Захаренко - неймовірно цікавою людиною. Якось він повірив в мене та віддав свій мікрофон приблизно на 3 години... Я не менше 3-х годин вів репортажі про Польщу яку знав дуже добре - в мене так пересохло в горлі, що потім зовсім не міг говорити... Здається, пан Ігор дав мені банку польського пива, бо вже язик прилипав і перестав рухатися...

Тоді мені було цікаво просто мандрувати, але думки про виїзд НЕ БУЛО.

Така ідея, така думка та такі плани з"явилися ТВЕРДО спочатку в 2011 році, і в основному в 2012 році після певних подій та певних РЕАЛЬНИХ моїх дій. Це більше 10 років тому...
Фактично я не проживаю в Україні з серпня 2017 року - тому мене звинувачувати ніяк ні в чому не ПОЛУЧИТЬСЯ.

У кожного був свій вибір. Своя голова.
akurt
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