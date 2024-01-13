Пан ЛАД трохи "забембав" мене цікавими питаннями, але треба відповідати:
ЛАД написав: то почему Вы уехали из этого рая?
И почему другие люди уезжают их этого рая, а приезжих как-то не наблюдается?P.s. Признайтесь, что Вы неудачно пошутили и закроем вопрос
.
Треба не забувати, що ця гілка називається "Еміграція, заробтічанство
".
Тому я не жартував і мети такої не було - реакцію викликали мої 3 пункти вище, де я написав, що якщо бути об"єктивним, то Україна - реально рай на землі і написав чому саме.
Там реально гадаю треба ще пунктів додати, наприклад, додати чудово працюючу банківську систему. Або цілком нормальну погоду.Тому я НЕ жартував - було порівняння з іншими країнами за певними критеріями.
В контексті матеріалів про те, який паспорт важить більше: України (місце 32) чи Франції (місце 1).
З приводу того, чому я виїхав з цього раю - так таке ж питання треба задати і українцям, які виїхали в Канаду ще в кінці 19 сторіччя: Ініціатором масової міграції українців до Канади вважають Йосипа Олеськова
, відомого популяризатора еміграції з Галичини і Буковини наприкінці 1890-х років. 1895 він відвідав Канаду і був захоплений її можливостями для розвитку сільського господарства.
Канадські українці (за даними 2016) — 11-та за чисельністю мовно-етнічна група — 1 359 660 осіб. Гадаю зараз вже 2 000 000+ людей.
Треба спитати у 2 000 000 людей в Канаді.
Ще можна спитати у мовчазних - третя за величиною етнічна група після росіян і татар у росії - українців. Третя. Там більше 2 000 000 українців.
Така ідея, така думка - жити за кордоном - та такі плани з"явилися ТВЕРДО спочатку в 2011 році, і в основному в 2012 році після певних подій та певних РЕАЛЬНИХ моїх дій. Це більше 10 років тому...
В мене громадянство як було українське, так і є українського і іншого немає.
Фактично я не проживаю в Україні з серпня 2017 року - тому мене звинувачувати ніяк ні в чому не ПОЛУЧИТЬСЯ. У кожного був свій вибір.