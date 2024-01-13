RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1736173717381739
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 18:21

  Дюрі-бачі написав:akurt Є статистика: на 1 пенсіонера з пенсією в 500$ і квартирами під здачу приходиться 10, які виживають на одному хлібі з пенсією в 50$.
Це як я буду розповідати, що в Україні рай, адже більшість моїх друзів працюють сеньйорами в ІТ за 3-4k $ в місяць і більшість взагалі без проблем емігрували з України продавши нерухомість по ціні х2 від довоєнної...

Теж не бачив пенсіонерів-лендлордів. Не думаю, що це масове явище.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8471
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 1694 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 18:40

Пан ЛАД трохи "забембав" мене цікавими питаннями, але треба відповідати:
  ЛАД написав: то почему Вы уехали из этого рая?
И почему другие люди уезжают их этого рая, а приезжих как-то не наблюдается?
P.s. Признайтесь, что Вы неудачно пошутили и закроем вопрос.


Треба не забувати, що ця гілка називається "Еміграція, заробтічанство".
Тому я не жартував і мети такої не було - реакцію викликали мої 3 пункти вище, де я написав, що якщо бути об"єктивним, то Україна - реально рай на землі і написав чому саме.
Там реально гадаю треба ще пунктів додати, наприклад, додати чудово працюючу банківську систему. Або цілком нормальну погоду.

Тому я НЕ жартував - було порівняння з іншими країнами за певними критеріями. В контексті матеріалів про те, який паспорт важить більше: України (місце 32) чи Франції (місце 1).

З приводу того, чому я виїхав з цього раю - так таке ж питання треба задати і українцям, які виїхали в Канаду ще в кінці 19 сторіччя: Ініціатором масової міграції українців до Канади вважають Йосипа Олеськова, відомого популяризатора еміграції з Галичини і Буковини наприкінці 1890-х років. 1895 він відвідав Канаду і був захоплений її можливостями для розвитку сільського господарства.
Канадські українці (за даними 2016) — 11-та за чисельністю мовно-етнічна група — 1 359 660 осіб. Гадаю зараз вже 2 000 000+ людей.
Треба спитати у 2 000 000 людей в Канаді.
Ще можна спитати у мовчазних - третя за величиною етнічна група після росіян і татар у росії - українців. Третя. Там більше 2 000 000 українців.
Така ідея, така думка - жити за кордоном - та такі плани з"явилися ТВЕРДО спочатку в 2011 році, і в основному в 2012 році після певних подій та певних РЕАЛЬНИХ моїх дій. Це більше 10 років тому...
В мене громадянство як було українське, так і є українського і іншого немає.
Фактично я не проживаю в Україні з серпня 2017 року - тому мене звинувачувати ніяк ні в чому не ПОЛУЧИТЬСЯ.
У кожного був свій вибір.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9024
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3424 раз.
Подякували: 1205 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 00:03

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Ну вот даже напряг мозги кто же пенсионер который бедный до потери пульса.
Ы вы знаете - имею такой пример.
Мой родной брат

В кожного свої історії: от двоюрідна сестра мами 62 роки, пенсії ще нема, бо все життя працювала закордоном, стажу в Україні років 5 (вихователь дитсадку), зараз проблеми зі здоров'ям.
Її чоловік, 65 років, все життя був шофером, має пенсію ~ 3500 грн + сторожить фундук на полі за мінімалку + ще приглядає за хатою моєї бабусі, а я йому по 1000 грн/місяць "зичу" і кілька пляшок самогону...
Син емігрував в Латвію в 2014, дочка жила окремо в місті за 30 км від села, в Чехію емігрувала в перші дні війни, зять виїхав влітку 2023. Допомоги з них - близько 0.
Хата в селі 80 м2, побудована років 60 тому, опалюють зараз дровами в 1 кімнаті, бо грошей на газ нема, всі гроші йдуть на ліки. Харчуются переважно вирощеною картоплею і молоком кози...

подібна історія, жіночка чекає коли їй виповниться 63 роки, пенсії нема, була 3 роки соціальна допомога, але тепер не положено
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33871
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1571 раз.
Подякували: 2736 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 00:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:А так я Вам точно скажу - если прийдете к Ирине - выпускнице национального университета - и скажите, что вам нужно бойлер прицепить в туалете - то Ирина - как настоящий выпускник хорошего университета - сперва выяснит какие стены из кирпича ли, из бетона ли, и какой марки, облицована ли стена кафелем и каким, из чего именно какой бойлер какой фирмы и выложит на прилавок полный комплект и победитовых сверл хорошего производителя (хотя хорошего сейчас нет - эх, были времена: торговали ворованным по всей Украине с Запорожстали), болтов крепления, гаек, кронштейнов и даже расскажет как правильно мыться теплой водой из этого бойлера.
Не преувеличиваю.
Вы просто не в курсе.

Видно, що Ви в житті жодного бойлера не причепили...
Denik
 
Повідомлень: 2833
З нами з: 23.02.09
Подякував: 597 раз.
Подякували: 1075 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1736173717381739
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.