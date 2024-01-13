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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 січ, 2024 18:21
Дюрі-бачі написав:akurt
Є статистика: на 1 пенсіонера з пенсією в 500$ і квартирами під здачу приходиться 10, які виживають на одному хлібі з пенсією в 50$.
Це як я буду розповідати, що в Україні рай, адже більшість моїх друзів працюють сеньйорами в ІТ за 3-4k $ в місяць і більшість взагалі без проблем емігрували з України продавши нерухомість по ціні х2 від довоєнної...
Теж не бачив пенсіонерів-лендлордів. Не думаю, що це масове явище.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 18:40
Пан ЛАД трохи "забембав" мене цікавими питаннями, але треба відповідати:
ЛАД написав: то почему Вы уехали из этого рая?
И почему другие люди уезжают их этого рая, а приезжих как-то не наблюдается?P.s. Признайтесь, что Вы неудачно пошутили и закроем вопрос
.
Треба не забувати, що ця гілка називається "Еміграція, заробтічанство
".
Тому я не жартував і мети такої не було - реакцію викликали мої 3 пункти вище, де я написав, що якщо бути об"єктивним, то Україна - реально рай на землі і написав чому саме.
Там реально гадаю треба ще пунктів додати, наприклад, додати чудово працюючу банківську систему. Або цілком нормальну погоду.Тому я НЕ жартував - було порівняння з іншими країнами за певними критеріями.
В контексті матеріалів про те, який паспорт важить більше: України (місце 32) чи Франції (місце 1).
З приводу того, чому я виїхав з цього раю - так таке ж питання треба задати і українцям, які виїхали в Канаду ще в кінці 19 сторіччя: Ініціатором масової міграції українців до Канади вважають Йосипа Олеськова
, відомого популяризатора еміграції з Галичини і Буковини наприкінці 1890-х років. 1895 він відвідав Канаду і був захоплений її можливостями для розвитку сільського господарства.
Канадські українці (за даними 2016) — 11-та за чисельністю мовно-етнічна група — 1 359 660 осіб. Гадаю зараз вже 2 000 000+ людей.
Треба спитати у 2 000 000 людей в Канаді.
Ще можна спитати у мовчазних - третя за величиною етнічна група після росіян і татар у росії - українців. Третя. Там більше 2 000 000 українців.
Така ідея, така думка - жити за кордоном - та такі плани з"явилися ТВЕРДО спочатку в 2011 році, і в основному в 2012 році після певних подій та певних РЕАЛЬНИХ моїх дій. Це більше 10 років тому...
В мене громадянство як було українське, так і є українського і іншого немає.
Фактично я не проживаю в Україні з серпня 2017 року - тому мене звинувачувати ніяк ні в чому не ПОЛУЧИТЬСЯ. У кожного був свій вибір.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 00:03
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Ну вот даже напряг мозги кто же пенсионер который бедный до потери пульса.
Ы вы знаете - имею такой пример.
Мой родной брат
В кожного свої історії: от двоюрідна сестра мами 62 роки, пенсії ще нема, бо все життя працювала закордоном, стажу в Україні років 5 (вихователь дитсадку), зараз проблеми зі здоров'ям.
Її чоловік, 65 років, все життя був шофером, має пенсію ~ 3500 грн + сторожить фундук на полі за мінімалку + ще приглядає за хатою моєї бабусі, а я йому по 1000 грн/місяць "зичу" і кілька пляшок самогону...
Син емігрував в Латвію в 2014, дочка жила окремо в місті за 30 км від села, в Чехію емігрувала в перші дні війни, зять виїхав влітку 2023. Допомоги з них - близько 0.
Хата в селі 80 м2, побудована років 60 тому, опалюють зараз дровами в 1 кімнаті, бо грошей на газ нема, всі гроші йдуть на ліки. Харчуются переважно вирощеною картоплею і молоком кози...
подібна історія, жіночка чекає коли їй виповниться 63 роки, пенсії нема, була 3 роки соціальна допомога, але тепер не положено
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Додано: Нед 14 січ, 2024 00:41
akurt написав:
А так я Вам точно скажу - если прийдете к Ирине - выпускнице национального университета - и скажите, что вам нужно бойлер прицепить в туалете - то Ирина - как настоящий выпускник хорошего университета - сперва выяснит какие стены из кирпича ли, из бетона ли, и какой марки, облицована ли стена кафелем и каким, из чего именно какой бойлер какой фирмы и выложит на прилавок полный комплект и победитовых сверл хорошего производителя (хотя хорошего сейчас нет - эх, были времена: торговали ворованным по всей Украине с Запорожстали), болтов крепления, гаек, кронштейнов и даже расскажет как правильно мыться теплой водой из этого бойлера.
Не преувеличиваю.
Вы просто не в курсе.
Видно, що Ви в житті жодного бойлера не причепили...
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Додано: Нед 14 січ, 2024 01:12
akurt написав:
Да, я слегка преувеличил про "классического украинского пенсионера".
Но только частично: лично я знаю МНОЖЕСТВО пенсионеров, у которых под аренду есть квартиры. Ежедневно общаюсь. Пенсионеры реальные.
И приведенный пример пенсионеров в Великобритании - реальный.Рекорд номер 1
- 6 (шесть, Карл!) квартир под сдачу. У пенсионера Николая пенсия минималка
и у его жены Ларисы пенсия минималка
- так как большую часть жизни были типа учредителями типа ООО или ВАТ и всю жизнь избегали налогообложения - такие вот пенсионеры. Фирма занимала здание 2 этажа - там 10 офисов под сдачу было и весь первый этаж - цех мебельный. Еще ангары - там делали "настоящую (хи-хи-хи и ха-ха-ха) итальянскую мебель" - всю жизнь ворота были на замке всю жизнь в переговорное устройство спрашивали кто приперся.
Такие пенсионеры только одни или их десятки тысяч?Рекорд номер 2
: классические пенсионеры по возрасту. Муж - бывший прораб. ВСЮ ЖИЗНЬ ЗАРПЛАТА в конверте. Сейчас получает пенсию минималку. Жена после окончания университета 9/10 рабочей жизни торгует на рынке. Пенсия - минималка.
Во владении: сталинка в областном центре под аренду, частный дом в областном центре, дача за пределами областного центра, гаражей - 2, автомобилей - 2.
Сын наркоман. Рекорд номер 3:
две или три квартиры под сдачу во Львове - а сами живут с февраля 2022 в Польше.Рекорд номер 4:
(не буду рассказывать, а то реально плохо станет - и потеряете веру в человечество вообще и в пенсионеров в частности - но я бы такого никогда не придумал бы не говоря уже о том, что не сделал бы. Потому промолчу.).
Так что про пенсионеров не нужно рассказывать. Они очень разные.
Я специально конечно написал "классический украинский пенсионер
".
И правда. И не правда.
Пенсіонери МВС , суду, прокуратури - там дійсно типове заняття для багатьох лендлордство - більшість пенсіонерів не такі зажиточні)
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Додано: Нед 14 січ, 2024 01:14
akurt написав:
Пан ЛАД трохи "забембав" мене цікавими питаннями, але треба відповідати:
ЛАД написав: то почему Вы уехали из этого рая?
И почему другие люди уезжают их этого рая, а приезжих как-то не наблюдается?P.s. Признайтесь, что Вы неудачно пошутили и закроем вопрос
.
Треба не забувати, що ця гілка називається "Еміграція, заробтічанство
".
Тому я не жартував і мети такої не було - реакцію викликали мої 3 пункти вище, де я написав, що якщо бути об"єктивним, то Україна - реально рай на землі і написав чому саме.
Там реально гадаю треба ще пунктів додати, наприклад, додати чудово працюючу банківську систему. Або цілком нормальну погоду.Тому я НЕ жартував - було порівняння з іншими країнами за певними критеріями.
В контексті матеріалів про те, який паспорт важить більше: України (місце 32) чи Франції (місце 1).
З приводу того, чому я виїхав з цього раю - так таке ж питання треба задати і українцям, які виїхали в Канаду ще в кінці 19 сторіччя: Ініціатором масової міграції українців до Канади вважають Йосипа Олеськова
, відомого популяризатора еміграції з Галичини і Буковини наприкінці 1890-х років. 1895 він відвідав Канаду і був захоплений її можливостями для розвитку сільського господарства.
Канадські українці (за даними 2016) — 11-та за чисельністю мовно-етнічна група — 1 359 660 осіб. Гадаю зараз вже 2 000 000+ людей.
Треба спитати у 2 000 000 людей в Канаді.
Ще можна спитати у мовчазних - третя за величиною етнічна група після росіян і татар у росії - українців. Третя. Там більше 2 000 000 українців.
Така ідея, така думка - жити за кордоном - та такі плани з"явилися ТВЕРДО спочатку в 2011 році, і в основному в 2012 році після певних подій та певних РЕАЛЬНИХ моїх дій. Це більше 10 років тому...
В мене громадянство як було українське, так і є українського і іншого немає.
Фактично я не проживаю в Україні з серпня 2017 року - тому мене звинувачувати ніяк ні в чому не ПОЛУЧИТЬСЯ. У кожного був свій вибір.
Відмовся від громадянства України нарешті, не ганьби націю)
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Додано: Нед 14 січ, 2024 02:02
akurt написав:
Да, я слегка преувеличил про "классического украинского пенсионера".
Но только частично: лично я знаю МНОЖЕСТВО пенсионеров, у которых под аренду есть квартиры. Ежедневно общаюсь. Пенсионеры реальные.
И приведенный пример пенсионеров в Великобритании - реальный.Рекорд номер 1
- 6 (шесть, Карл!) квартир под сдачу. У пенсионера Николая пенсия минималка
и у его жены Ларисы пенсия минималка
- так как большую часть жизни были типа учредителями типа ООО или ВАТ и всю жизнь избегали налогообложения - такие вот пенсионеры. Фирма занимала здание 2 этажа - там 10 офисов под сдачу было и весь первый этаж - цех мебельный. Еще ангары - там делали "настоящую (хи-хи-хи и ха-ха-ха) итальянскую мебель" - всю жизнь ворота были на замке всю жизнь в переговорное устройство спрашивали кто приперся.
Такие пенсионеры только одни или их десятки тысяч?Рекорд номер 2
: классические пенсионеры по возрасту. Муж - бывший прораб. ВСЮ ЖИЗНЬ ЗАРПЛАТА в конверте. Сейчас получает пенсию минималку. Жена после окончания университета 9/10 рабочей жизни торгует на рынке. Пенсия - минималка.
Во владении: сталинка в областном центре под аренду, частный дом в областном центре, дача за пределами областного центра, гаражей - 2, автомобилей - 2.
Сын наркоман. Рекорд номер 3:
две или три квартиры под сдачу во Львове - а сами живут с февраля 2022 в Польше.Рекорд номер 4:
(не буду рассказывать, а то реально плохо станет - и потеряете веру в человечество вообще и в пенсионеров в частности - но я бы такого никогда не придумал бы не говоря уже о том, что не сделал бы. Потому промолчу.).
Так что про пенсионеров не нужно рассказывать. Они очень разные.
Я специально конечно написал "классический украинский пенсионер
".
И правда. И не правда.
Вы б возраст этих пенсионеров огласили
Мне кажется что в 91м многим из них и 30ти не было,поэтому и есть силы в крепкий минус стоять на рынке.
Ну и свой до кучи. Хотя вроде где то писали что 56года.
По ценам на мясо на рынке Васильковки возражений нет. На Озёрке всё чуть дороже. Кстати вы там гардины упомянули - эти ваши знакомые там(на шмидта) их продают? Ну и остальное.
Сталинка в центре Дн. это 20кгрн при 4К и шикарном ремонте. Ибо не новострой. А при старом ремонте и на Пушкина допустим, а не на Историческом музее - и 10кгрн, хотя тоже типа центр. Про Калинина или Рабочую промолчу, там 200уе за счастье(отопление 3кгрн может потянуть).
Цены на львовские колбасы либо 21года, либо они идут из "лапок" и "шкурок" хрюшек и кур.
Сравнивать Х5М и Ламбо тоже не надо.
Я знаю на чём ездят прокуроры и генералы вашего поколения.
А 240куе на дом можно собирать несколько лет, и такие люди точно на Ламбо и Феррарях не ездят, а приличный Х5/Х6(не М) стоит не намного дороже одногодки Прадо там или Паджеро(не в возрасте утилизации с пробегом на Луну и обратно), а часто и дешевле(если очень старый кузов, в данном случае до 2014года).
В Сильпо не ходил, чтоб сфоткать витрину колбас, а в АТБ сегодня охранник рядом бегал и я решил его фотосессией не раздражать, но помню что балык Глобино был как при Лёне по акции 489грн/кило вроде.
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