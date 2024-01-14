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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1737173817391740> Додано: Суб 13 січ, 2024 18:21 Дюрі-бачі написав: akurt Є статистика: на 1 пенсіонера з пенсією в 500$ і квартирами під здачу приходиться 10, які виживають на одному хлібі з пенсією в 50$.

Це як я буду розповідати, що в Україні рай, адже більшість моїх друзів працюють сеньйорами в ІТ за 3-4k $ в місяць і більшість взагалі без проблем емігрували з України продавши нерухомість по ціні х2 від довоєнної... Є статистика: на 1 пенсіонера з пенсією в 500$ і квартирами під здачу приходиться 10, які виживають на одному хлібі з пенсією в 50$.Це як я буду розповідати, що в Україні рай, адже більшість моїх друзів працюють сеньйорами в ІТ за 3-4k $ в місяць і більшість взагалі без проблем емігрували з України продавши нерухомість по ціні х2 від довоєнної...

Теж не бачив пенсіонерів-лендлордів. Не думаю, що це масове явище. Теж не бачив пенсіонерів-лендлордів. Не думаю, що це масове явище. BIGor

Повідомлень: 8471 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1284 раз. Подякували: 1694 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 18:40

ЛАД написав: то почему Вы уехали из этого рая?

И почему другие люди уезжают их этого рая, а приезжих как-то не наблюдается?

P.s. Признайтесь, что Вы неудачно пошутили и закроем вопрос.





Треба не забувати, що ця гілка називається "Еміграція, заробтічанство".

Тому я не жартував і мети такої не було - реакцію викликали мої 3 пункти вище, де я написав, що якщо бути об"єктивним, то Україна - реально рай на землі і написав чому саме.

Там реально гадаю треба ще пунктів додати, наприклад, додати чудово працюючу банківську систему. Або цілком нормальну погоду.



Тому я НЕ жартував - було порівняння з іншими країнами за певними критеріями. В контексті матеріалів про те, який паспорт важить більше: України (місце 32) чи Франції (місце 1).



З приводу того, чому я виїхав з цього раю - так таке ж питання треба задати і українцям, які виїхали в Канаду ще в кінці 19 сторіччя: Ініціатором масової міграції українців до Канади вважають Йосипа Олеськова, відомого популяризатора еміграції з Галичини і Буковини наприкінці 1890-х років. 1895 він відвідав Канаду і був захоплений її можливостями для розвитку сільського господарства.

Канадські українці (за даними 2016) — 11-та за чисельністю мовно-етнічна група — 1 359 660 осіб. Гадаю зараз вже 2 000 000+ людей.

Треба спитати у 2 000 000 людей в Канаді.

Ще можна спитати у мовчазних - третя за величиною етнічна група після росіян і татар у росії - українців. Третя. Там більше 2 000 000 українців.

Така ідея, така думка - жити за кордоном - та такі плани з"явилися ТВЕРДО спочатку в 2011 році, і в основному в 2012 році після певних подій та певних РЕАЛЬНИХ моїх дій. Це більше 10 років тому...

В мене громадянство як було українське, так і є українського і іншого немає.

Фактично я не проживаю в Україні з серпня 2017 року - тому мене звинувачувати ніяк ні в чому не ПОЛУЧИТЬСЯ.

У кожного був свій вибір. Пан ЛАД трохи "забембав" мене цікавими питаннями, але треба відповідати:Треба не забувати, що ця гілка називається "".Тому я не жартував і мети такої не було - реакцію викликали мої 3 пункти вище, де я написав, що якщо бути об"єктивним, то Україна - реально рай на землі і написав чому саме.Там реально гадаю треба ще пунктів додати, наприклад, додати чудово працюючу банківську систему. Або цілком нормальну погоду.В контексті матеріалів про те, який паспорт важить більше: України (місце 32) чи Франції (місце 1).З приводу того, чому я виїхав з цього раю - так таке ж питання треба задати і українцям, які виїхали в Канаду ще в кінці 19 сторіччя: Ініціатором масової міграції українців до Канади вважають Йосипа Олеськова, відомого популяризатора еміграції з Галичини і Буковини наприкінці 1890-х років. 1895 він відвідав Канаду і був захоплений її можливостями для розвитку сільського господарства.Канадські українці (за даними 2016) — 11-та за чисельністю мовно-етнічна група — 1 359 660 осіб. Гадаю зараз вже 2 000 000+ людей.Треба спитати у 2 000 000 людей в Канаді.Ще можна спитати у мовчазних - третя за величиною етнічна група після росіян і татар у росії - українців. Третя. Там більше 2 000 000 українців.Така ідея, така думка - жити за кордоном - та такі плани з"явилися ТВЕРДО спочатку в 2011 році, і в основному в 2012 році після певних подій та певних РЕАЛЬНИХ моїх дій. Це більше 10 років тому...В мене громадянство як було українське, так і є українського і іншого немає.Фактично я не проживаю в Україні з серпня 2017 року - тому мене звинувачувати ніяк ні в чому не ПОЛУЧИТЬСЯ. akurt

Повідомлень: 9026 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3424 раз. Подякували: 1205 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 00:03 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Ну вот даже напряг мозги кто же пенсионер который бедный до потери пульса.

Ы вы знаете - имею такой пример.

Мой родной брат Ну вот даже напряг мозги кто же пенсионер который бедный до потери пульса.Ы вы знаете - имею такой пример.Мой родной брат

В кожного свої історії: от двоюрідна сестра мами 62 роки, пенсії ще нема, бо все життя працювала закордоном, стажу в Україні років 5 (вихователь дитсадку), зараз проблеми зі здоров'ям.

Її чоловік, 65 років, все життя був шофером, має пенсію ~ 3500 грн + сторожить фундук на полі за мінімалку + ще приглядає за хатою моєї бабусі, а я йому по 1000 грн/місяць "зичу" і кілька пляшок самогону...

Син емігрував в Латвію в 2014, дочка жила окремо в місті за 30 км від села, в Чехію емігрувала в перші дні війни, зять виїхав влітку 2023. Допомоги з них - близько 0.

Хата в селі 80 м2, побудована років 60 тому, опалюють зараз дровами в 1 кімнаті, бо грошей на газ нема, всі гроші йдуть на ліки. Харчуются переважно вирощеною картоплею і молоком кози... В кожного свої історії: от двоюрідна сестра мами 62 роки, пенсії ще нема, бо все життя працювала закордоном, стажу в Україні років 5 (вихователь дитсадку), зараз проблеми зі здоров'ям.Її чоловік, 65 років, все життя був шофером, має пенсію ~ 3500 грн + сторожить фундук на полі за мінімалку + ще приглядає за хатою моєї бабусі, а я йому по 1000 грн/місяць "зичу" і кілька пляшок самогону...Син емігрував в Латвію в 2014, дочка жила окремо в місті за 30 км від села, в Чехію емігрувала в перші дні війни, зять виїхав влітку 2023. Допомоги з них - близько 0.Хата в селі 80 м2, побудована років 60 тому, опалюють зараз дровами в 1 кімнаті, бо грошей на газ нема, всі гроші йдуть на ліки. Харчуются переважно вирощеною картоплею і молоком кози...

подібна історія, жіночка чекає коли їй виповниться 63 роки, пенсії нема, була 3 роки соціальна допомога, але тепер не положено подібна історія, жіночка чекає коли їй виповниться 63 роки, пенсії нема, була 3 роки соціальна допомога, але тепер не положено flyman

Повідомлень: 33871 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1571 раз. Подякували: 2736 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 00:41 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: А так я Вам точно скажу - если прийдете к Ирине - выпускнице национального университета - и скажите, что вам нужно бойлер прицепить в туалете - то Ирина - как настоящий выпускник хорошего университета - сперва выяснит какие стены из кирпича ли, из бетона ли, и какой марки, облицована ли стена кафелем и каким, из чего именно какой бойлер какой фирмы и выложит на прилавок полный комплект и победитовых сверл хорошего производителя (хотя хорошего сейчас нет - эх, были времена: торговали ворованным по всей Украине с Запорожстали), болтов крепления, гаек, кронштейнов и даже расскажет как правильно мыться теплой водой из этого бойлера.

Не преувеличиваю.

Вы просто не в курсе. А так я Вам точно скажу - если прийдете к Ирине - выпускнице национального университета - и скажите, что вам нужно бойлер прицепить в туалете - то Ирина - как настоящий выпускник хорошего университета - сперва выяснит какие стены из кирпича ли, из бетона ли, и какой марки, облицована ли стена кафелем и каким, из чего именно какой бойлер какой фирмы и выложит на прилавок полный комплект и победитовых сверл хорошего производителя (хотя хорошего сейчас нет - эх, были времена: торговали ворованным по всей Украине с Запорожстали), болтов крепления, гаек, кронштейнов и даже расскажет как правильно мыться теплой водой из этого бойлера.Не преувеличиваю.Вы просто не в курсе.

Видно, що Ви в житті жодного бойлера не причепили... Видно, що Ви в житті жодного бойлера не причепили... Denik Повідомлень: 2833 З нами з: 23.02.09 Подякував: 597 раз. Подякували: 1075 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 01:12 akurt написав: Да, я слегка преувеличил про "классического украинского пенсионера".

Но только частично: лично я знаю МНОЖЕСТВО пенсионеров, у которых под аренду есть квартиры. Ежедневно общаюсь. Пенсионеры реальные.

И приведенный пример пенсионеров в Великобритании - реальный.



Рекорд номер 1 - 6 (шесть, Карл!) квартир под сдачу. У пенсионера Николая пенсия минималка и у его жены Ларисы пенсия минималка - так как большую часть жизни были типа учредителями типа ООО или ВАТ и всю жизнь избегали налогообложения - такие вот пенсионеры. Фирма занимала здание 2 этажа - там 10 офисов под сдачу было и весь первый этаж - цех мебельный. Еще ангары - там делали "настоящую (хи-хи-хи и ха-ха-ха) итальянскую мебель" - всю жизнь ворота были на замке всю жизнь в переговорное устройство спрашивали кто приперся.

Такие пенсионеры только одни или их десятки тысяч?



Рекорд номер 2 : классические пенсионеры по возрасту. Муж - бывший прораб. ВСЮ ЖИЗНЬ ЗАРПЛАТА в конверте. Сейчас получает пенсию минималку. Жена после окончания университета 9/10 рабочей жизни торгует на рынке. Пенсия - минималка.

Во владении: сталинка в областном центре под аренду, частный дом в областном центре, дача за пределами областного центра, гаражей - 2, автомобилей - 2.

Сын наркоман.



Рекорд номер 3: две или три квартиры под сдачу во Львове - а сами живут с февраля 2022 в Польше.



Рекорд номер 4: (не буду рассказывать, а то реально плохо станет - и потеряете веру в человечество вообще и в пенсионеров в частности - но я бы такого никогда не придумал бы не говоря уже о том, что не сделал бы. Потому промолчу.).



Так что про пенсионеров не нужно рассказывать. Они очень разные.

Я специально конечно написал "классический украинский пенсионер".

И правда. И не правда. Да, я слегка преувеличил про "классического украинского пенсионера".Но только частично: лично я знаю МНОЖЕСТВО пенсионеров, у которых под аренду есть квартиры. Ежедневно общаюсь. Пенсионеры реальные.И приведенный пример пенсионеров в Великобритании - реальный.- 6 (шесть, Карл!) квартир под сдачу. У пенсионера Николаяи у его жены Ларисы- так как большую часть жизни были типа учредителями типа ООО или ВАТ и всю жизнь избегали налогообложения - такие вот пенсионеры. Фирма занимала здание 2 этажа - там 10 офисов под сдачу было и весь первый этаж - цех мебельный. Еще ангары - там делали "настоящую (хи-хи-хи и ха-ха-ха) итальянскую мебель" - всю жизнь ворота были на замке всю жизнь в переговорное устройство спрашивали кто приперся.Такие пенсионеры только одни или их десятки тысяч?: классические пенсионеры по возрасту. Муж - бывший прораб. ВСЮ ЖИЗНЬ ЗАРПЛАТА в конверте. Сейчас получает пенсию минималку. Жена после окончания университета 9/10 рабочей жизни торгует на рынке. Пенсия - минималка.Во владении: сталинка в областном центре под аренду, частный дом в областном центре, дача за пределами областного центра, гаражей - 2, автомобилей - 2.Сын наркоман.две или три квартиры под сдачу во Львове - а сами живут с февраля 2022 в Польше.(не буду рассказывать, а то реально плохо станет - и потеряете веру в человечество вообще и в пенсионеров в частности - но я бы такого никогда не придумал бы не говоря уже о том, что не сделал бы. Потому промолчу.).Так что про пенсионеров не нужно рассказывать. Они очень разные.Я специально конечно написал "классический украинский пенсионер".И правда. И не правда.

Пенсіонери МВС , суду, прокуратури - там дійсно типове заняття для багатьох лендлордство - більшість пенсіонерів не такі зажиточні) Пенсіонери МВС , суду, прокуратури - там дійсно типове заняття для багатьох лендлордство - більшість пенсіонерів не такі зажиточні) cherchiltank

Повідомлень: 1060 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 01:14 akurt написав: Пан ЛАД трохи "забембав" мене цікавими питаннями, але треба відповідати:

ЛАД написав: то почему Вы уехали из этого рая?

И почему другие люди уезжают их этого рая, а приезжих как-то не наблюдается?

P.s. Признайтесь, что Вы неудачно пошутили и закроем вопрос.





Треба не забувати, що ця гілка називається "Еміграція, заробтічанство".

Тому я не жартував і мети такої не було - реакцію викликали мої 3 пункти вище, де я написав, що якщо бути об"єктивним, то Україна - реально рай на землі і написав чому саме.

Там реально гадаю треба ще пунктів додати, наприклад, додати чудово працюючу банківську систему. Або цілком нормальну погоду.



Тому я НЕ жартував - було порівняння з іншими країнами за певними критеріями. В контексті матеріалів про те, який паспорт важить більше: України (місце 32) чи Франції (місце 1).



З приводу того, чому я виїхав з цього раю - так таке ж питання треба задати і українцям, які виїхали в Канаду ще в кінці 19 сторіччя: Ініціатором масової міграції українців до Канади вважають Йосипа Олеськова, відомого популяризатора еміграції з Галичини і Буковини наприкінці 1890-х років. 1895 він відвідав Канаду і був захоплений її можливостями для розвитку сільського господарства.

Канадські українці (за даними 2016) — 11-та за чисельністю мовно-етнічна група — 1 359 660 осіб. Гадаю зараз вже 2 000 000+ людей.

Треба спитати у 2 000 000 людей в Канаді.

Ще можна спитати у мовчазних - третя за величиною етнічна група після росіян і татар у росії - українців. Третя. Там більше 2 000 000 українців.

Така ідея, така думка - жити за кордоном - та такі плани з"явилися ТВЕРДО спочатку в 2011 році, і в основному в 2012 році після певних подій та певних РЕАЛЬНИХ моїх дій. Це більше 10 років тому...

В мене громадянство як було українське, так і є українського і іншого немає.

Фактично я не проживаю в Україні з серпня 2017 року - тому мене звинувачувати ніяк ні в чому не ПОЛУЧИТЬСЯ.

У кожного був свій вибір. Пан ЛАД трохи "забембав" мене цікавими питаннями, але треба відповідати:Треба не забувати, що ця гілка називається "".Тому я не жартував і мети такої не було - реакцію викликали мої 3 пункти вище, де я написав, що якщо бути об"єктивним, то Україна - реально рай на землі і написав чому саме.Там реально гадаю треба ще пунктів додати, наприклад, додати чудово працюючу банківську систему. Або цілком нормальну погоду.В контексті матеріалів про те, який паспорт важить більше: України (місце 32) чи Франції (місце 1).З приводу того, чому я виїхав з цього раю - так таке ж питання треба задати і українцям, які виїхали в Канаду ще в кінці 19 сторіччя: Ініціатором масової міграції українців до Канади вважають Йосипа Олеськова, відомого популяризатора еміграції з Галичини і Буковини наприкінці 1890-х років. 1895 він відвідав Канаду і був захоплений її можливостями для розвитку сільського господарства.Канадські українці (за даними 2016) — 11-та за чисельністю мовно-етнічна група — 1 359 660 осіб. Гадаю зараз вже 2 000 000+ людей.Треба спитати у 2 000 000 людей в Канаді.Ще можна спитати у мовчазних - третя за величиною етнічна група після росіян і татар у росії - українців. Третя. Там більше 2 000 000 українців.Така ідея, така думка - жити за кордоном - та такі плани з"явилися ТВЕРДО спочатку в 2011 році, і в основному в 2012 році після певних подій та певних РЕАЛЬНИХ моїх дій. Це більше 10 років тому...В мене громадянство як було українське, так і є українського і іншого немає.Фактично я не проживаю в Україні з серпня 2017 року - тому мене звинувачувати ніяк ні в чому не ПОЛУЧИТЬСЯ.

Відмовся від громадянства України нарешті, не ганьби націю) Відмовся від громадянства України нарешті, не ганьби націю) cherchiltank

Повідомлень: 1060 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 02:02 akurt написав: Да, я слегка преувеличил про "классического украинского пенсионера".

Но только частично: лично я знаю МНОЖЕСТВО пенсионеров, у которых под аренду есть квартиры. Ежедневно общаюсь. Пенсионеры реальные.

И приведенный пример пенсионеров в Великобритании - реальный.



Рекорд номер 1 - 6 (шесть, Карл!) квартир под сдачу. У пенсионера Николая пенсия минималка и у его жены Ларисы пенсия минималка - так как большую часть жизни были типа учредителями типа ООО или ВАТ и всю жизнь избегали налогообложения - такие вот пенсионеры. Фирма занимала здание 2 этажа - там 10 офисов под сдачу было и весь первый этаж - цех мебельный. Еще ангары - там делали "настоящую (хи-хи-хи и ха-ха-ха) итальянскую мебель" - всю жизнь ворота были на замке всю жизнь в переговорное устройство спрашивали кто приперся.

Такие пенсионеры только одни или их десятки тысяч?



Рекорд номер 2 : классические пенсионеры по возрасту. Муж - бывший прораб. ВСЮ ЖИЗНЬ ЗАРПЛАТА в конверте. Сейчас получает пенсию минималку. Жена после окончания университета 9/10 рабочей жизни торгует на рынке. Пенсия - минималка.

Во владении: сталинка в областном центре под аренду, частный дом в областном центре, дача за пределами областного центра, гаражей - 2, автомобилей - 2.

Сын наркоман.



Рекорд номер 3: две или три квартиры под сдачу во Львове - а сами живут с февраля 2022 в Польше.



Рекорд номер 4: (не буду рассказывать, а то реально плохо станет - и потеряете веру в человечество вообще и в пенсионеров в частности - но я бы такого никогда не придумал бы не говоря уже о том, что не сделал бы. Потому промолчу.).



Так что про пенсионеров не нужно рассказывать. Они очень разные.

Я специально конечно написал "классический украинский пенсионер".

И правда. И не правда. Да, я слегка преувеличил про "классического украинского пенсионера".Но только частично: лично я знаю МНОЖЕСТВО пенсионеров, у которых под аренду есть квартиры. Ежедневно общаюсь. Пенсионеры реальные.И приведенный пример пенсионеров в Великобритании - реальный.- 6 (шесть, Карл!) квартир под сдачу. У пенсионера Николаяи у его жены Ларисы- так как большую часть жизни были типа учредителями типа ООО или ВАТ и всю жизнь избегали налогообложения - такие вот пенсионеры. Фирма занимала здание 2 этажа - там 10 офисов под сдачу было и весь первый этаж - цех мебельный. Еще ангары - там делали "настоящую (хи-хи-хи и ха-ха-ха) итальянскую мебель" - всю жизнь ворота были на замке всю жизнь в переговорное устройство спрашивали кто приперся.Такие пенсионеры только одни или их десятки тысяч?: классические пенсионеры по возрасту. Муж - бывший прораб. ВСЮ ЖИЗНЬ ЗАРПЛАТА в конверте. Сейчас получает пенсию минималку. Жена после окончания университета 9/10 рабочей жизни торгует на рынке. Пенсия - минималка.Во владении: сталинка в областном центре под аренду, частный дом в областном центре, дача за пределами областного центра, гаражей - 2, автомобилей - 2.Сын наркоман.две или три квартиры под сдачу во Львове - а сами живут с февраля 2022 в Польше.(не буду рассказывать, а то реально плохо станет - и потеряете веру в человечество вообще и в пенсионеров в частности - но я бы такого никогда не придумал бы не говоря уже о том, что не сделал бы. Потому промолчу.).Так что про пенсионеров не нужно рассказывать. Они очень разные.Я специально конечно написал "классический украинский пенсионер".И правда. И не правда.

Вы б возраст этих пенсионеров огласили

Мне кажется что в 91м многим из них и 30ти не было,поэтому и есть силы в крепкий минус стоять на рынке.

Ну и свой до кучи. Хотя вроде где то писали что 56года.

По ценам на мясо на рынке Васильковки возражений нет. На Озёрке всё чуть дороже. Кстати вы там гардины упомянули - эти ваши знакомые там(на шмидта) их продают? Ну и остальное.

Сталинка в центре Дн. это 20кгрн при 4К и шикарном ремонте. Ибо не новострой. А при старом ремонте и на Пушкина допустим, а не на Историческом музее - и 10кгрн, хотя тоже типа центр. Про Калинина или Рабочую промолчу, там 200уе за счастье(отопление 3кгрн может потянуть).

Цены на львовские колбасы либо 21года, либо они идут из "лапок" и "шкурок" хрюшек и кур.

Сравнивать Х5М и Ламбо тоже не надо.

Я знаю на чём ездят прокуроры и генералы вашего поколения.

А 240куе на дом можно собирать несколько лет, и такие люди точно на Ламбо и Феррарях не ездят, а приличный Х5/Х6(не М) стоит не намного дороже одногодки Прадо там или Паджеро(не в возрасте утилизации с пробегом на Луну и обратно), а часто и дешевле(если очень старый кузов, в данном случае до 2014года).

В Сильпо не ходил, чтоб сфоткать витрину колбас, а в АТБ сегодня охранник рядом бегал и я решил его фотосессией не раздражать, но помню что балык Глобино был как при Лёне по акции 489грн/кило вроде. Вы б возраст этих пенсионеров огласилиМне кажется что в 91м многим из них и 30ти не было,поэтому и есть силы в крепкий минус стоять на рынке.Ну и свой до кучи. Хотя вроде где то писали что 56года.По ценам на мясо на рынке Васильковки возражений нет. На Озёрке всё чуть дороже. Кстати вы там гардины упомянули - эти ваши знакомые там(на шмидта) их продают? Ну и остальное.Сталинка в центре Дн. это 20кгрн при 4К и шикарном ремонте. Ибо не новострой. А при старом ремонте и на Пушкина допустим, а не на Историческом музее - и 10кгрн, хотя тоже типа центр. Про Калинина или Рабочую промолчу, там 200уе за счастье(отопление 3кгрн может потянуть).Цены на львовские колбасы либо 21года, либо они идут из "лапок" и "шкурок" хрюшек и кур.Сравнивать Х5М и Ламбо тоже не надо.Я знаю на чём ездят прокуроры и генералы вашего поколения.А 240куе на дом можно собирать несколько лет, и такие люди точно на Ламбо и Феррарях не ездят, а приличный Х5/Х6(не М) стоит не намного дороже одногодки Прадо там или Паджеро(не в возрасте утилизации с пробегом на Луну и обратно), а часто и дешевле(если очень старый кузов, в данном случае до 2014года).В Сильпо не ходил, чтоб сфоткать витрину колбас, а в АТБ сегодня охранник рядом бегал и я решил его фотосессией не раздражать, но помню что балык Глобино был как при Лёне по акции 489грн/кило вроде. барабашов Повідомлень: 3821 З нами з: 16.06.15 Подякував: 266 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 05:12 Sir барабашов, все давно знают, что Вы большой спец в автомобилях и это ваша фирменная «фишка». Реально прикольно.



Я бы похвалил за фразу о том, что на дом за 240 000$ нужно собирать несколько лет.

Замечательно.



P.S. Вверху Высоковольтной НЕ сталинку за 25000 гривен посоветовать? Неплохая и налоговая рядом. Пенсионер Валера сдает, у него еще в «Зоряном» под сдачу однушка, на Титова и внизу Кирова. Спрошу, есть ли что свободное.

Если не нравится близость к налоговой - спрошу у пенсионерки Ирины, почем у нее сейчас под сдачу две квартиры у «Старой башни», две на Жуковского и три на Уральской - в ваших родных локациях. Не знаю, подойдет ли вам - она делает всегда хорошие ремонты (держала ранее офис по торговле кухнями возле «Тысячи мелочей») и сдает всегда дорого.

Квартиры пенсионера Вовы недалеко от Меноры, в районе Планетария, Почтамта и парка Глобы не рекомендую: у него только хрущевки и только 1к, очень бюджетный всегда ремонт (каркасы кроватей варит сам в своем гараже в Обуховке), всегда все занято (сдает недорого - хрущевки однушки по 12-14 килогривен), да и не успеете на просмотр: дядя Вова выезжает на покататься на лыжах в Буковель.



P.P.S. В названии улиц могу ошибаться: реально давно не был в вашем городе. Говорят, Филатов творит чудеса. Молодец он. Умный. Один раз с ним встречался. Востаннє редагувалось akurt в Нед 14 січ, 2024 05:45, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9026 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3424 раз. Подякували: 1205 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 05:38 akurt написав: Пан ЛАД трохи "забембав" мене цікавими питаннями, але треба відповідати:

ЛАД написав: то почему Вы уехали из этого рая?

И почему другие люди уезжают их этого рая, а приезжих как-то не наблюдается?

P.s. Признайтесь, что Вы неудачно пошутили и закроем вопрос.





Треба не забувати, що ця гілка називається "Еміграція, заробтічанство".

Тому я не жартував і мети такої не було - реакцію викликали мої 3 пункти вище, де я написав, що якщо бути об"єктивним, то Україна - реально рай на землі і написав чому саме.

Там реально гадаю треба ще пунктів додати, наприклад, додати чудово працюючу банківську систему. Або цілком нормальну погоду.



Тому я НЕ жартував - було порівняння з іншими країнами за певними критеріями. В контексті матеріалів про те, який паспорт важить більше: України (місце 32) чи Франції (місце 1).



З приводу того, чому я виїхав з цього раю - так таке ж питання треба задати і українцям, які виїхали в Канаду ще в кінці 19 сторіччя: Ініціатором масової міграції українців до Канади вважають Йосипа Олеськова, відомого популяризатора еміграції з Галичини і Буковини наприкінці 1890-х років. 1895 він відвідав Канаду і був захоплений її можливостями для розвитку сільського господарства.

Канадські українці (за даними 2016) — 11-та за чисельністю мовно-етнічна група — 1 359 660 осіб. Гадаю зараз вже 2 000 000+ людей.

Треба спитати у 2 000 000 людей в Канаді.

Ще можна спитати у мовчазних - третя за величиною етнічна група після росіян і татар у росії - українців. Третя. Там більше 2 000 000 українців.

Така ідея, така думка - жити за кордоном - та такі плани з"явилися ТВЕРДО спочатку в 2011 році, і в основному в 2012 році після певних подій та певних РЕАЛЬНИХ моїх дій. Це більше 10 років тому...

В мене громадянство як було українське, так і є українського і іншого немає.

Фактично я не проживаю в Україні з серпня 2017 року - тому мене звинувачувати ніяк ні в чому не ПОЛУЧИТЬСЯ.

У кожного був свій вибір. Пан ЛАД трохи "забембав" мене цікавими питаннями, але треба відповідати:Треба не забувати, що ця гілка називається "".Тому я не жартував і мети такої не було - реакцію викликали мої 3 пункти вище, де я написав, що якщо бути об"єктивним, то Україна - реально рай на землі і написав чому саме.Там реально гадаю треба ще пунктів додати, наприклад, додати чудово працюючу банківську систему. Або цілком нормальну погоду.В контексті матеріалів про те, який паспорт важить більше: України (місце 32) чи Франції (місце 1).З приводу того, чому я виїхав з цього раю - так таке ж питання треба задати і українцям, які виїхали в Канаду ще в кінці 19 сторіччя: Ініціатором масової міграції українців до Канади вважають Йосипа Олеськова, відомого популяризатора еміграції з Галичини і Буковини наприкінці 1890-х років. 1895 він відвідав Канаду і був захоплений її можливостями для розвитку сільського господарства.Канадські українці (за даними 2016) — 11-та за чисельністю мовно-етнічна група — 1 359 660 осіб. Гадаю зараз вже 2 000 000+ людей.Треба спитати у 2 000 000 людей в Канаді.Ще можна спитати у мовчазних - третя за величиною етнічна група після росіян і татар у росії - українців. Третя. Там більше 2 000 000 українців.Така ідея, така думка - жити за кордоном - та такі плани з"явилися ТВЕРДО спочатку в 2011 році, і в основному в 2012 році після певних подій та певних РЕАЛЬНИХ моїх дій. Це більше 10 років тому...В мене громадянство як було українське, так і є українського і іншого немає.Фактично я не проживаю в Україні з серпня 2017 року - тому мене звинувачувати ніяк ні в чому не ПОЛУЧИТЬСЯ.

1. Я Вас не звинувачував за те, що Ви живете за кордоном.

Ще раз, українською, можливо, так Вам буде зрозуміліше.

Я спитав, чому особисто Ви за кордоном і вже давно, якщо Ви щиро вважаєте, що тут справжній рай?

Із рая не тікають. Бог Адама і Єву із рая вигнав. Вас, так розумію, ніхто не виганяв.

І чому інші люди їдуть їх цього раю, а приїжджих якось не спостерігається?

2. "таке ж питання треба задати і українцям, які виїхали в Канаду ще в кінці 19 сторіччя" - мабуть, дуже багато тут жили і теж вважали, що тут "справжній рай"?

3. Про українців в Росії зовсім смішно - вони переїжджали туди, коли це була єдина держава - СРСР. Держави "Україна" фактично не було. Переїжджали нефтяники/газовики освоювати сибірськи родовища. Переїжджали на освоєння цілини. На заробітки на північ. На роботу в центральні органи влади, головні інститути. Виходили заміж, женилися.

Колись, ще за царя, переїжджали, бо там давали землю (на Дальньому Сході, якщо не помиляюсь).



P.s. Ще одне питання. Чому Ви коли розказуєте, як в Україні все дешево, постійно "забуваєте" згадати про дуже низькі зарплати у більшості працюючих?

Звісно, у порівнянні з США чи Західною Європою. Ціни Ви ж порівнюєте з ними.



P.p.s. Не відповідати на питання це Ваша фішка? 1. Я Васза те, що Ви живете за кордоном.Ще раз, українською, можливо, так Вам буде зрозуміліше., чому особисто Ви за кордоном і вже давно, якщо Ви щиро вважаєте, що тут справжній рай?Із рая не тікають. Бог Адама і Єву із рая вигнав. Вас, так розумію, ніхто не виганяв.І чому інші люди їдуть їх цього раю, а приїжджих якось не спостерігається?2. "таке ж питання треба задати і українцям, які виїхали в Канаду ще в кінці 19 сторіччя" - мабуть, дуже багато тут жили і теж вважали, що тут "справжній рай"?3. Про українців в Росії зовсім смішно - вони переїжджали туди, коли це була єдина держава - СРСР. Держави "Україна" фактично не було. Переїжджали нефтяники/газовики освоювати сибірськи родовища. Переїжджали на освоєння цілини. На заробітки на північ. На роботу в центральні органи влади, головні інститути. Виходили заміж, женилися.Колись, ще за царя, переїжджали, бо там давали землю (на Дальньому Сході, якщо не помиляюсь).P.s. Ще одне питання. Чому Ви коли розказуєте, як в Україні все дешево, постійно "забуваєте" згадати про дуже низькі зарплати у більшості працюючих?Звісно, у порівнянні з США чи Західною Європою. Ціни Ви ж порівнюєте з ними.P.p.s. Не відповідати на питання це Ваша фішка? ЛАД 2 Повідомлень: 27280 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5223 раз. Подякували: 4835 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 05:51 Ви реально «забембали» питаннями.

Я ж вам написав просто буквами, а з букв складно слова, а зі слів - речення.

Ця гілка має назву «Еміграція, заробітчанство».

Мова йшла 12 січня про рейтинг паспортів країн світу - саме в контексті того я і написав, що за купою різних показників Україна є реально раєм на землі, бо ж те є легкодоступним, що є головним для людини: їжа та житло. Потім додав ще 2 чинника. Можна додати ще не два, і не три. Оскільки форум фінансовий - підкріпив свої тези конкретними реальними свіжими актуальними перевіреними цифрами. Востаннє редагувалось akurt в Нед 14 січ, 2024 06:19, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9026 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3424 раз. Подякували: 1205 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1737173817391740> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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