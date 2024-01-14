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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 січ, 2024 06:11
Україна дуже комфортна для проживання людей. На жаль, війна внесла свої корективи.
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Investor_K
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