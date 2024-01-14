Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1737173817391740 Додано: Нед 14 січ, 2024 06:11 Україна дуже комфортна для проживання людей. На жаль, війна внесла свої корективи. Investor_K

Повідомлень: 9451 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 888 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 09:13 akurt написав: Ви реально «забембали» питаннями.

Я ж вам написав просто буквами, а з букв складно слова, а зі слів - речення.

Ця гілка має назву «Еміграція, заробітчанство».

Мова йшла 12 січня про рейтинг паспортів країн світу - саме в контексті того я і написав, що за купою різних показників Україна є реально раєм на землі, бо ж те є легкодоступним, що є головним для людини: їжа та житло. Потім додав ще 2 чинника. Можна додати ще не два, і не три. Оскільки форум фінансовий - підкріпив свої тези конкретними реальними свіжими актуальними перевіреними цифрами. Ви реально «забембали» питаннями.Ця гілка має назву «Еміграція, заробітчанство».Мова йшла 12 січня про рейтинг паспортів країн світу - саме в контексті того я і написав, що за купою різних показників Україна є реально раєм на землі, бо ж те є легкодоступним, що є головним для людини: їжа та житло. Потім додав ще 2 чинника. Можна додати ще не два, і не три. Оскільки форум фінансовий - підкріпив свої тези конкретними реальними свіжими актуальними перевіреними цифрами.

а ти май на увазі - все ти складаєш, а все одно виходить муйня. тексту багато - змісту 0. й коли хтось намагається це читати, звісно виникають питання. потім приходить розуміння - що питання теж не мають сенсу, бо вихідний текст немає сенсу.



й враховуючи твою зневагу до України, оця похвала - щось на голову впало?



твої перевірені цифри про ковбасу за 100 грн - посміявся не один читач а ти май на увазі - все ти складаєш, а все одно виходить муйня. тексту багато - змісту 0. й коли хтось намагається це читати, звісно виникають питання. потім приходить розуміння - що питання теж не мають сенсу, бо вихідний текст немає сенсу.й враховуючи твою зневагу до України, оця похвала - щось на голову впало?твої перевірені цифри про ковбасу за 100 грн - посміявся не один читач Shaman

Повідомлень: 5060 З нами з: 29.09.19 Подякував: 541 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 10:04 Investor_K написав: Україна дуже комфортна для проживання людей. На жаль, війна внесла свої корективи. Україна дуже комфортна для проживання людей. На жаль, війна внесла свої корективи.

І це Ви пишете в темі Еміграція, заробітчанство?

І до війни була дуже масова еміграція і від'ємна демографія (по демографії тут https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/ померлі мінус народжені в "жирному" 2021 році - 421 тис. людей). Напевно все від "комфорту". І це Ви пишете в теміІ до війни була дуже масова еміграція і від'ємна демографія (по демографії тутпомерлі мінус народжені в "жирному" 2021 році - 421 тис. людей). Напевно все від "комфорту". BIGor

Повідомлень: 8473 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1284 раз. Подякували: 1694 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1737173817391740 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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