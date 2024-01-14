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akurt написав:Ви реально «забембали» питаннями. Я ж вам написав просто буквами, а з букв складно слова, а зі слів - речення. Ця гілка має назву «Еміграція, заробітчанство». Мова йшла 12 січня про рейтинг паспортів країн світу - саме в контексті того я і написав, що за купою різних показників Україна є реально раєм на землі, бо ж те є легкодоступним, що є головним для людини: їжа та житло. Потім додав ще 2 чинника. Можна додати ще не два, і не три. Оскільки форум фінансовий - підкріпив свої тези конкретними реальними свіжими актуальними перевіреними цифрами.
а ти май на увазі - все ти складаєш, а все одно виходить муйня. тексту багато - змісту 0. й коли хтось намагається це читати, звісно виникають питання. потім приходить розуміння - що питання теж не мають сенсу, бо вихідний текст немає сенсу.
й враховуючи твою зневагу до України, оця похвала - щось на голову впало?
твої перевірені цифри про ковбасу за 100 грн - посміявся не один читач
Investor_K написав:Україна дуже комфортна для проживання людей. На жаль, війна внесла свої корективи.
І це Ви пишете в темі Еміграція, заробітчанство? І до війни була дуже масова еміграція і від'ємна демографія (по демографії тут https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/ померлі мінус народжені в "жирному" 2021 році - 421 тис. людей). Напевно все від "комфорту".