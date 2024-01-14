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akurt написав:Ви реально «забембали» питаннями. Я ж вам написав просто буквами, а з букв складно слова, а зі слів - речення. Ця гілка має назву «Еміграція, заробітчанство». Мова йшла 12 січня про рейтинг паспортів країн світу - саме в контексті того я і написав, що за купою різних показників Україна є реально раєм на землі, бо ж те є легкодоступним, що є головним для людини: їжа та житло. Потім додав ще 2 чинника. Можна додати ще не два, і не три. Оскільки форум фінансовий - підкріпив свої тези конкретними реальними свіжими актуальними перевіреними цифрами.
а ти май на увазі - все ти складаєш, а все одно виходить муйня. тексту багато - змісту 0. й коли хтось намагається це читати, звісно виникають питання. потім приходить розуміння - що питання теж не мають сенсу, бо вихідний текст немає сенсу.
й враховуючи твою зневагу до України, оця похвала - щось на голову впало?
твої перевірені цифри про ковбасу за 100 грн - посміявся не один читач
Investor_K написав:Україна дуже комфортна для проживання людей. На жаль, війна внесла свої корективи.
І це Ви пишете в темі Еміграція, заробітчанство? І до війни була дуже масова еміграція і від'ємна демографія (по демографії тут https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/ померлі мінус народжені в "жирному" 2021 році - 421 тис. людей). Напевно все від "комфорту".
Investor_K написав:Україна дуже комфортна для проживання людей. На жаль, війна внесла свої корективи.
І це Ви пишете в темі Еміграція, заробітчанство? І до війни була дуже масова еміграція і від'ємна демографія (по демографії тут https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/ померлі мінус народжені в "жирному" 2021 році - 421 тис. людей). Напевно все від "комфорту".
тому шо більшість заробляє гроші, а про дітей - якось потім.
ви не помітили, що це проблема всіх розвинених країн - погана демографія?
Investor_K написав:Україна дуже комфортна для проживання людей. На жаль, війна внесла свої корективи.
І це Ви пишете в темі Еміграція, заробітчанство? І до війни була дуже масова еміграція і від'ємна демографія (по демографії тут https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/ померлі мінус народжені в "жирному" 2021 році - 421 тис. людей). Напевно все від "комфорту".
тому шо більшість заробляє гроші, а про дітей - якось потім.
ви не помітили, що це проблема всіх розвинених країн - погана демографія?
Гроші - це скільки? 300-400 доларів? Україна, на жаль, не входить до списку розвинених країн. Причини поганої демографії інші ніж в розвинених країнах.
BIGor написав:І це Ви пишете в темі Еміграція, заробітчанство? І до війни була дуже масова еміграція і від'ємна демографія (по демографії тут https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/ померлі мінус народжені в "жирному" 2021 році - 421 тис. людей). Напевно все від "комфорту".
тому шо більшість заробляє гроші, а про дітей - якось потім.
ви не помітили, що це проблема всіх розвинених країн - погана демографія?
Гроші - це скільки? 300-400 доларів? Україна, на жаль, не входить до списку розвинених країн. Причини поганої демографії інші ніж в розвинених країнах.
на початку кар'єри - так.
хоча ми ще не розвинена країна, але причини схожі. населення більше думає про себе, про свою пенсію - менше про дітей. ідея - спочатку житло, потім діти - дуже розповсюджена.
плюс як я казав - важливий фактор - права жінок. жінки в Україні мають дуже багато прав, й можуть забезпечити собі нормальне життя не виходячи заміж. що не скажеш про більшість країн Азії та Африки.
Shaman написав:на початку кар'єри - так. хоча ми ще не розвинена країна, але причини схожі. населення більше думає про себе, про свою пенсію - менше про дітей. ідея - спочатку житло, потім діти - дуже розповсюджена.
плюс як я казав - важливий фактор - права жінок. жінки в Україні мають дуже багато прав, й можуть забезпечити собі нормальне життя не виходячи заміж. що не скажеш про більшість країн Азії та Африки.
Вже такий фахівець із ковбаси по 100 гривень, заробітків легких та перебільшених прав жінок, що тільки в Африку і відправити. З обережністю: в Азію. В Європу зрозуміло - не можна.
Всі ці розумники дивують тільки одним: при такому розумі - і чого ж голі босі та незграбні? Невже дійсно «в консерваторії влаштували щось не так?»
P.S. Ви просто НЕ там мешкаєте, не ті мешти носите, не туди енергію розуму спрямовуєте. Спробуйте хоч щось з переліченого змінити. Почніть з малого: на «ти» можете називати кума або жінку. Або однопартійців по партійному бюро.
akurt написав:Вже такий фахівець із ковбаси по 100 гривень, заробітків легких та перебільшених прав жінок, що тільки в Африку і відправити. З обережністю: в Азію. В Європу зрозуміло - не можна.
Всі ці розумники дивують тільки одним: при такому розумі - і чого ж голі босі та незграбні? Невже дійсно «в консерваторії влаштували щось не так?»
P.S. Ви просто НЕ там мешкаєте, не ті мешти носите, не туди енергію розуму спрямовуєте. Спробуйте хоч щось з переліченого змінити. Почніть з малого: на «ти» можете називати кума або жінку. Або однопартійців по партійному бюро.
Пан akurt, перед тим як критикувати інших порахуйте для себе скільки Ви задонатили на дрони і скільки витратили на безглузді з військової точки зору подорожі, якими задонатили бюджет орків через закупівлю хоча б авіапалива для "подорожей". Боюсь, що різниця може бути більшою, аніж на порядок не на користь дронам для ЗСУ.