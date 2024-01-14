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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 січ, 2024 12:24
Denik написав: BIGor написав:
Гроші - це скільки? 300-400 доларів?
Україна, на жаль, не входить до списку розвинених країн. Причини поганої демографії інші ніж в розвинених країнах.
Польща теж не входить до списку розвинених країн МВФ 2020 року. А якщо по факту подивитися на військові "послуги", які ми створюємо, то зп ППС ми увійдемо у розвинуті країни.
Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 12:25
Дюрі-бачі написав:
Видно моя мама робила щось не так. ЇЇ торгівля на ринку (всякі автодрібниці: вонючки, шланги, силікони, фарба в балонах...) ділилась на 4 етапи: до 2008 року націнка була як Ви описуєте (+100-200%), за 2 дні в тиждень заробляла в 5-10 разів більше ніж в школі ЗП вчителя.
З 2008 по 2014 рік націнки впали до +50%, заробіток - до 2-3 ЗП, довелось платити податки.
В 2014 стало суттєво важче, націнка впала до +20-30%, заробіток - співставний із ЗП вчителя.
В 2019 році бізнес вмер, товар доводилось продавати дешевше, ніж нова закупка.
Я тут бачу дві помилки: до 2008 року можна було наскирдувати грошей і купити квартиру для здачі в оренду.
З 2014 року треба було розвивати торгівлю через якийсь prom.ua та збільшувати об'єми, хоч і на малій рентабельності.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 12:31
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Моя проста та справедлива фраза про те, що Україна - то рай на землі - викликала неабияке обговорення.
Я розумію пана ЛАД - в Харкові дуже важко. Мені повезло: в серпні 2020 року я прилетів в Харків із-за кордону з діловим візитом - о 23-00 мене зустрів пан Олександр на своєму авто - після зустрічі обговорювали та підписували в залі прильоту десь до 01-00 ночі документи і він мені влаштував неймовірно чудову НІЧНУ автоекскурсію Харковом - красивим до безтями. Я й до того був в Харкові декілька разів - але ця автоподорож нічними великим красивим містом реально вразила до безтями. Вилетів з Харкова о 7 ранку... Щелепа довго не піднімалася...
Тому я настрій та розпач пана ЛАД розумію...
Так ось про рай на Землі.
Весь ранок спілкувався з нашими в Канаді. Було про шо: пройшов рік, як працюють.
Але спочатку про те, від чого і зараз в мене щелепа ще відвалюєтья: є досить цікавий канал на YouTube (Palmer Life), який створює пан Андрій - наш українець здається з Рівного чи з Вінниці. До цього - заробітчанин в Польщі, а вже майже 2 роки - працівник в найкращому місті Канади - місті Ванкувер. Вже змінив три роботи (!!!).
Спіткнувся він на тому, що знань англійської мови сильно не вистачає.
Пішов на безкоштовні курси англійської.
Ось тут саме цікаве з економічно-фінансово-часового боку.
Провчився три тижня і кинув. Йому самому соромно - але кинув.
Він розказує так:
- правда, що найважче в світі - то очікувати та потім доганяти: англійська не хоче лізти в голову;
- на англійську йому треба витрачати 3 рази на тиждень по 3 години - разом 9 годин на тиждень;
- так ось пан Андрій сказав, що прибрати з життя 9 годин на тиждень - відірвати від жінки, від прогулянки з дитиною, від того хобі, від відвідування магазинів та інших установ - майже неможливо. Точніше стало неможливим. Кинув.
В цьому сенсі я відразу пригадав дивні речі, які мені щодня розказують приятелі.
Діти або онуки в силу жахливої війни опинилися в Німеччині, Нідерландах, Великій Британії, Швейцарії: діти як та губка впитують мову. Дочка капітана ЗСУ за рік вивчила і німецьку, і англійську - це в Швейцарії, та ще й перша в класі з математики.
Онуки мого кума у Відні вже вільно говорять і англійською, і німецькою. Кум сам в шоці та питає у дочки, яку це можна вивчити і англійську, і німецьку - одночасно. А ось так: один урок на англійській, а інший - на німецькій. Отак...
Завтра із подорожі в США в Польщу прилітають онуки мого приятеля - відвідували двоюрідних братиків та сестричок, які з дядьком та тіткою мешкають у Флориді... Всі вільно говорять англійською...
Так ось не все просто в Канаді, де ж той рай на Землі?
Під час розмови з Вінніпегом подивився на смартфон - він знає все: мінус 26 у місті Вінніпег.
В Калгарі, де я ховався від спеки в червні - було тоді +31 - а сьогодні -32...-35.
Навіть в курортному містечку Kelowna - це в провінції Британська Колумбія, до якого я їхав за кермом авто мабуть годин 6 чи 7 - де я ходив вздовж чудового озера та дивився, як грають в Гольф - мінус 18.
Так ось: мій респондент працював офіційно та на повну зайнятість з 3 січня 2023 року. Отримував приблизно 2 500 канадських доларів на місяць. Орендував двушку за 1000 доларів. На харчі витрачав 300. Вже хотів подавати документи на отримання ВНП в Канаді.
Звільнився. Я був шоці: чому - як так???
Сказав - цитую - "Просто я не собираюсь терять здоровье в таких морозах. Все дело в холоде..."
- В 1939/1940 году выслали половину украинцев (вторую половину убили) на Север и на восток СССР там все пахали и при минус 50. Сохранились рассказы и повести. Еще и в условиях голода. Выжили.
- Круто, но мне не нравится...
- Ну и куда дальше?
- Сегодня улетаю в Калгари...
- Блин, это мой любимый город в Канаде.. Но подожди: сейчас в Виннипеге минус 26, а в Калгари же минус 32... В КАЛГАРИ ЖЕ ХОЛОДНЕЕ! И прогнозируют минус 35!!!!
- Да, так и есть. Но фирма предоставляет служебное жилье. Работа в помещении. ХОЧУ ПОПРОБОВАТЬ....
- А как "двушка" в Виннипеге? За штуку канадских - но баксов?
- Аренда до апреля, буду платить, а что делать... Я еду для работы только. Просто посмотрю город, немного поработаю и назад - искать что-то получше...
- Ок. Ну что же - удачи! Пробуй…
- Пробую...
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 14 січ, 2024 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 12:35
BIGor написав:
Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово.
Клініка в тебе голові, і вчитися теж не хочеш. З моїм рівнем розуміння ІТ я шарю більше аніж сестра, яка працювала в Фейсбуці.
За 2 роки я розгорнув ІТ-частину (+технологічну частину) "стартапу" який за мирним часом мав кілька десятків о/с, а за штатом військового став розміром в кілька тисяч. Через всю цю діяльність зброя на сотні мільйонів доларів була використана в рази якісніше чим була би використана до 2022 року в тому числі в арміях економічно розвинених країн. Було досягнуто політичних цілей таких як звільнення Херсону та воєнний переворот прігожина в росії.
Так питання - яка в мене мала бути зарплата, якщо б мене наймали на понаднормові умови праці з ризиком для життя на ринку праці в США. Я думаю, що точно більше мільйона доларів на рік, а може й більше двох.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 12:39
Denik написав: akurt написав:
А так я Вам точно скажу - если прийдете к Ирине - выпускнице национального университета - и скажите, что вам нужно бойлер прицепить в туалете - то Ирина - как настоящий выпускник хорошего университета - сперва выяснит какие стены из кирпича ли, из бетона ли, и какой марки, облицована ли стена кафелем и каким, из чего именно какой бойлер какой фирмы и выложит на прилавок полный комплект и победитовых сверл хорошего производителя (хотя хорошего сейчас нет - эх, были времена: торговали ворованным по всей Украине с Запорожстали), болтов крепления, гаек, кронштейнов и даже расскажет как правильно мыться теплой водой из этого бойлера.
Не преувеличиваю.
Вы просто не в курсе.
Видно, що Ви в житті жодного бойлера не причепили...
Бойлери не чіпляють а навішують чі вішають
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Додано: Нед 14 січ, 2024 12:39
BIGor написав:
Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово.
Не порівнюй свою тупу мідлову роботу, де тепе страхуть процеси тестування з задачею: коригуємо стрільбу Хаймарсом за 150 тис. доларів по орчому Тору за 15 мільйонів.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 12:44
барабашов написав: akurt написав:
Да, я слегка преувеличил про "классического украинского пенсионера".
Но только частично: лично я знаю МНОЖЕСТВО пенсионеров, у которых под аренду есть квартиры. Ежедневно общаюсь. Пенсионеры реальные.
И приведенный пример пенсионеров в Великобритании - реальный.Рекорд номер 1
- 6 (шесть, Карл!) квартир под сдачу. У пенсионера Николая пенсия минималка
и у его жены Ларисы пенсия минималка
- так как большую часть жизни были типа учредителями типа ООО или ВАТ и всю жизнь избегали налогообложения - такие вот пенсионеры. Фирма занимала здание 2 этажа - там 10 офисов под сдачу было и весь первый этаж - цех мебельный. Еще ангары - там делали "настоящую (хи-хи-хи и ха-ха-ха) итальянскую мебель" - всю жизнь ворота были на замке всю жизнь в переговорное устройство спрашивали кто приперся.
Такие пенсионеры только одни или их десятки тысяч?Рекорд номер 2
: классические пенсионеры по возрасту. Муж - бывший прораб. ВСЮ ЖИЗНЬ ЗАРПЛАТА в конверте. Сейчас получает пенсию минималку. Жена после окончания университета 9/10 рабочей жизни торгует на рынке. Пенсия - минималка.
Во владении: сталинка в областном центре под аренду, частный дом в областном центре, дача за пределами областного центра, гаражей - 2, автомобилей - 2.
Сын наркоман. Рекорд номер 3:
две или три квартиры под сдачу во Львове - а сами живут с февраля 2022 в Польше.Рекорд номер 4:
(не буду рассказывать, а то реально плохо станет - и потеряете веру в человечество вообще и в пенсионеров в частности - но я бы такого никогда не придумал бы не говоря уже о том, что не сделал бы. Потому промолчу.).
Так что про пенсионеров не нужно рассказывать. Они очень разные.
Я специально конечно написал "классический украинский пенсионер
".
И правда. И не правда.
Вы б возраст этих пенсионеров огласили
Мне кажется что в 91м многим из них и 30ти не было,поэтому и есть силы в крепкий минус стоять на рынке.
Ну и свой до кучи. Хотя вроде где то писали что 56года.
По ценам на мясо на рынке Васильковки возражений нет. На Озёрке всё чуть дороже. Кстати вы там гардины упомянули - эти ваши знакомые там(на шмидта) их продают? Ну и остальное.
Сталинка в центре Дн. это 20кгрн при 4К и шикарном ремонте. Ибо не новострой. А при старом ремонте и на Пушкина допустим, а не на Историческом музее - и 10кгрн, хотя тоже типа центр. Про Калинина или Рабочую промолчу, там 200уе за счастье(отопление 3кгрн может потянуть).
Цены на львовские колбасы либо 21года, либо они идут из "лапок" и "шкурок" хрюшек и кур.
Сравнивать Х5М и Ламбо тоже не надо.
Я знаю на чём ездят прокуроры и генералы вашего поколения.
А 240куе на дом можно собирать несколько лет, и такие люди точно на Ламбо и Феррарях не ездят, а приличный Х5/Х6(не М) стоит не намного дороже одногодки Прадо там или Паджеро(не в возрасте утилизации с пробегом на Луну и обратно), а часто и дешевле(если очень старый кузов, в данном случае до 2014года).
В Сильпо не ходил, чтоб сфоткать витрину колбас, а в АТБ сегодня охранник рядом бегал и я решил его фотосессией не раздражать, но помню что балык Глобино был как при Лёне по акции 489грн/кило вроде.
Читаю текст и не глядя на ник предполагаю кто автор , перепроверил - Барабашов, старожилов по почерку видно
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Додано: Нед 14 січ, 2024 13:14
Denik написав:
Пан akurt, перед тим як критикувати інших порахуйте для себе скільки Ви задонатили на дрони і скільки витратили на безглузді
з військової точки зору подорожі, якими задонатили бюджет орків через закупівлю хоча б авіапалива для "подорожей". Боюсь, що різниця може бути більшою, аніж на порядок не на користь дронам для ЗСУ.
Для такого горе-фахівця з дронів, який пише по 24 години 7 днів на тиждень прямо з окопів доповідаю:
- останній раз донатив на дрони приблизно 48 годин тому; точніше час можу глянути в Приват24.
- з першого дня війни роблю перерахування на рахунок НБУ, відкритий для допомоги ЗСУ; завжди в доларах США. Бо я за кордоном майже весь час.
- не один раз переправляв гроші від наших українців в КРИМУ (підкреслюю: в Криму
) - люди не хотіли "світитися" перед окупантами. Так ось схема була така: перекази йшли на рахунок Bank of America
- з Криму на знаю точно як - мабить через материк - - справа секретна - із Америки на мій рахунок в тому банку - - я зі свого рахунка переправляв на рахунок в НБУ. Анонімність людей з Криму було збережено.
Фактично збережено життя людей.
- я особисто товарищую з реальними волонтерами - зараз наприклад - саме зараз!!!
саме в ці хвилини - вони в Херсоні - спілкуюся щодня.
- я особисто организовав розміщення детей з Северодонецька в житлових приміщеннях в Дніпрі;
- я особисто організував збір коштів на ремонт пошкодженого в Донецькій області мікроавтобуса волонтерів - було розбито передок та фари - гроші надходили навіть з США; гроші надходили напряму на рахунок власника мікроавтобуса а мікроавтобус відремонтували в Порлоьші, ьбо в Україні - це було влітку 2022 те було зробити неможливо.
- я обсобисто робив перерахування грошей на керівників фірми в Дніпрі, які виготовляють дещо для бійців фронту;
- в самий напружений моент в квітні та травні 2022 року перерахував 6000+6000 гривень нашим реальним волонтерам - вивозили дітей із зони бойових дій;
- я особисто в Анталії організував терміновий збір коштів на квадрокоптер Мавік і особисто із свого рахунка перерахував гроші армійському капелану - купили квадрокеоптер на наступнйи день та запустили в повітря. Капелан надіслав мені особисту подяку і сказав, що так швидко гроші ще не вдалося збирати (всю суму зібрали з вівторка по п"ятницю). Доповідаю: наші люди в Анталії здавали і по 40 грвень. і по 500 гривень, і по 1000 гривень. Рекордом був одноразовий платіж в 5000 гривень (ним і закрили збір).
Гроші частково йшли в гривнях на рахунок капелана, а частина грошей приходила в турецьких лірах на мій рахунок в турецьких лірах - конвертація в гривні - перерахування на рахунок капелана.
Всі квитанціі надсилав людям: ліра - конвертація - гривня - перерахування.
ВАМ І НЕ НАСНИТЬСЯ.
Тому краще вгадуйте ціну бензина на АЗС в США станом на грудень 2287 року та ціну авіаційного керосину на 1 грудня 2048 року.То у Вас краще получається.P.S.
Ще можете вгадувати коли я остнній раз вішав бойлер на стіну.
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