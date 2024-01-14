Спеціально для akurt вирізав шматок з оферу, який я отримав 5 років тому.
Там рівень компетенцій вказан.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 14:47
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 14 січ, 2024 15:02
Re: Еміграція, заробітчанство
Мене не вражає. Але вцілому непогано і значно вище за середній рівень громадянина України за кордоном. І звісно заслуговує подяки.
Коли я відносно активно чимось волонтерським займався (березень-листопад 2022) - то в місяць був еквівалент більший за антидронову рушницю, або 5-7 Мавік 3.
В грудні 2022 вже була битва за Бахмут і там були чисто військові задачі.
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