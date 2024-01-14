RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1739174017411742
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:47

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Для такого горе-фахівця з дронів,

Спеціально для akurt вирізав шматок з оферу, який я отримав 5 років тому.
Там рівень компетенцій вказан.Зображення
Denik
 
Повідомлень: 2840
З нами з: 23.02.09
Подякував: 597 раз.
Подякували: 1075 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 15:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:доповідаю:
- останній раз донатив на дрони приблизно 48 годин тому; точніше час можу глянути в Приват24.
...

ВАМ І НЕ НАСНИТЬСЯ.

Мене не вражає. Але вцілому непогано і значно вище за середній рівень громадянина України за кордоном. І звісно заслуговує подяки.
Коли я відносно активно чимось волонтерським займався (березень-листопад 2022) - то в місяць був еквівалент більший за антидронову рушницю, або 5-7 Мавік 3.
В грудні 2022 вже була битва за Бахмут і там були чисто військові задачі.
Denik
 
Повідомлень: 2840
З нами з: 23.02.09
Подякував: 597 раз.
Подякували: 1075 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1739174017411742
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10944)
14.01.2024 14:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron