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akurt написав:доповідаю: - останній раз донатив на дрони приблизно 48 годин тому; точніше час можу глянути в Приват24. ...
ВАМ І НЕ НАСНИТЬСЯ.
Мене не вражає. Але вцілому непогано і значно вище за середній рівень громадянина України за кордоном. І звісно заслуговує подяки. Коли я відносно активно чимось волонтерським займався (березень-листопад 2022) - то в місяць був еквівалент більший за антидронову рушницю, або 5-7 Мавік 3. В грудні 2022 вже була битва за Бахмут і там були чисто військові задачі.
BIGor написав:Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово.
Клініка в тебе голові, і вчитися теж не хочеш. З моїм рівнем розуміння ІТ я шарю більше аніж сестра, яка працювала в Фейсбуці. За 2 роки я розгорнув ІТ-частину (+технологічну частину) "стартапу" який за мирним часом мав кілька десятків о/с, а за штатом військового став розміром в кілька тисяч. Через всю цю діяльність зброя на сотні мільйонів доларів була використана в рази якісніше чим була би використана до 2022 року в тому числі в арміях економічно розвинених країн. Було досягнуто політичних цілей таких як звільнення Херсону та воєнний переворот прігожина в росії. Так питання - яка в мене мала бути зарплата, якщо б мене наймали на понаднормові умови праці з ризиком для життя на ринку праці в США. Я думаю, що точно більше мільйона доларів на рік, а може й більше двох.
Тобто ти визволив Херсон виходить? І Пригожина ти теж? І ти пишеш що в мене клініка в голові?
BIGor написав:Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово.
Не порівнюй свою тупу мідлову роботу, де тепе страхуть процеси тестування з задачею: коригуємо стрільбу Хаймарсом за 150 тис. доларів по орчому Тору за 15 мільйонів.
Shaman так ти по темі щось будеш писати? Про Еміграція, заробітчанство і обгрунтовано? Блін, люди сидять в рожевоокулярних снах. Інщий взагалі Пригожина усунув і змінив геополітичну ситуацію на континенті.