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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1740174117421743>
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:47

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Для такого горе-фахівця з дронів,

Спеціально для akurt вирізав шматок з оферу, який я отримав 5 років тому.
Там рівень компетенцій вказан.Зображення
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 15:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:доповідаю:
- останній раз донатив на дрони приблизно 48 годин тому; точніше час можу глянути в Приват24.
...

ВАМ І НЕ НАСНИТЬСЯ.

Мене не вражає. Але вцілому непогано і значно вище за середній рівень громадянина України за кордоном. І звісно заслуговує подяки.
Коли я відносно активно чимось волонтерським займався (березень-листопад 2022) - то в місяць був еквівалент більший за антидронову рушницю, або 5-7 Мавік 3.
В грудні 2022 вже була битва за Бахмут і там були чисто військові задачі.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 17:09

  Denik написав:
  BIGor написав:Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово.

Клініка в тебе голові, і вчитися теж не хочеш. З моїм рівнем розуміння ІТ я шарю більше аніж сестра, яка працювала в Фейсбуці.
За 2 роки я розгорнув ІТ-частину (+технологічну частину) "стартапу" який за мирним часом мав кілька десятків о/с, а за штатом військового став розміром в кілька тисяч. Через всю цю діяльність зброя на сотні мільйонів доларів була використана в рази якісніше чим була би використана до 2022 року в тому числі в арміях економічно розвинених країн. Було досягнуто політичних цілей таких як звільнення Херсону та воєнний переворот прігожина в росії.
Так питання - яка в мене мала бути зарплата, якщо б мене наймали на понаднормові умови праці з ризиком для життя на ринку праці в США. Я думаю, що точно більше мільйона доларів на рік, а може й більше двох.

Тобто ти визволив Херсон виходить? І Пригожина ти теж? І ти пишеш що в мене клініка в голові?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 17:10

  Denik написав:
  BIGor написав:Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово.

Не порівнюй свою тупу мідлову роботу, де тепе страхуть процеси тестування з задачею: коригуємо стрільбу Хаймарсом за 150 тис. доларів по орчому Тору за 15 мільйонів.

Казкар, ну вже б посоромився таке вигадувати.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 17:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Казкар, ну вже б посоромився таке вигадувати.

Така подяка від законного ухилянта, який виїхав завдяки матері, яку я охороняю від орків та кадирівців.
Приїдь до мене - покажу як все робиться. Квиток на поїзд Київ-Краматорськ не коштує дорого.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 17:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  Denik написав:коригуємо стрільбу Хаймарсом за 150 тис. доларів по орчому Тору за 15 мільйонів.

Рекорд бригади був у командира одного у підрозділів аеророзвідки бригади. Виліт мавіком в один бік - і 3 знищених Т-72 Ексалібурами.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 17:31

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Гроші - це скільки? 300-400 доларів?
Україна, на жаль, не входить до списку розвинених країн. Причини поганої демографії інші ніж в розвинених країнах.

на початку кар'єри - так.

хоча ми ще не розвинена країна, але причини схожі. населення більше думає про себе, про свою пенсію - менше про дітей. ідея - спочатку житло, потім діти - дуже розповсюджена.

плюс як я казав - важливий фактор - права жінок. жінки в Україні мають дуже багато прав, й можуть забезпечити собі нормальне життя не виходячи заміж. що не скажеш про більшість країн Азії та Африки.

Оце ти стелиш, одна пропаганда. Просто цирк, напевно платять з "Телемарафону"?

а щось по темі питання?

чи як завжди повна демагогія й неспроможність щось сказати ґрунтовне.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 17:32

  Denik написав:
  BIGor написав:Казкар, ну вже б посоромився таке вигадувати.

Така подяка від законного ухилянта, який виїхав завдяки матері, яку я охороняю від орків та кадирівців.
Приїдь до мене - покажу як все робиться. Квиток на поїзд Київ-Краматорськ не коштує дорого.

Яка матір і який ухилянт? Ти скоріше якась прищава школота яка надрочує на цьому форумі 24/7. Свої казки розказуй колегам з-за парти в школі.
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 14 січ, 2024 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 17:35

Shaman так ти по темі щось будеш писати? Про Еміграція, заробітчанство і обгрунтовано? Блін, люди сидять в рожевоокулярних снах. Інщий взагалі Пригожина усунув і змінив геополітичну ситуацію на континенті.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 17:37

  Denik написав:
  akurt написав:Для такого горе-фахівця з дронів,

Спеціально для akurt вирізав шматок з оферу, який я отримав 5 років тому.
Там рівень компетенцій вказан.Зображення

Ага, сам віриш в те що чувак з такими знаннями буде писати простині з казками на форумах 24/7?
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