Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1740174117421743 Додано: Нед 14 січ, 2024 17:39 akurt написав: Shaman написав: на початку кар'єри - так.

хоча ми ще не розвинена країна, але причини схожі. населення більше думає про себе, про свою пенсію - менше про дітей. ідея - спочатку житло, потім діти - дуже розповсюджена.



плюс як я казав - важливий фактор - права жінок. жінки в Україні мають дуже багато прав, й можуть забезпечити собі нормальне життя не виходячи заміж. що не скажеш про більшість країн Азії та Африки. на початку кар'єри - так.хоча ми ще не розвинена країна, але причини схожі. населення більше думає про себе, про свою пенсію - менше про дітей. ідея - спочатку житло, потім діти - дуже розповсюджена.плюс як я казав - важливий фактор - права жінок. жінки в Україні мають дуже багато прав, й можуть забезпечити собі нормальне життя не виходячи заміж. що не скажеш про більшість країн Азії та Африки.

Вже такий фахівець із ковбаси по 100 гривень, заробітків легких та перебільшених прав жінок, що тільки в Африку і відправити. З обережністю: в Азію. В Європу зрозуміло - не можна.



Всі ці розумники дивують тільки одним: при такому розумі - і чого ж голі босі та незграбні?

Невже дійсно «в консерваторії влаштували щось не так?»



P.S. Ви просто НЕ там мешкаєте, не ті мешти носите, не туди енергію розуму спрямовуєте.

Спробуйте хоч щось з переліченого змінити.

Почніть з малого: на «ти» можете називати кума або жінку. Або однопартійців по партійному бюро. Вже, що тільки в Африку і відправити. З обережністю: в Азію. В Європу зрозуміло - не можна.Всі ці розумники дивують тільки одним: при такому розумі - і чого ж голі босі та незграбні?Невже дійсно «в консерваторії влаштували щось не так?»P.S. Ви просто НЕ там мешкаєте, не ті мешти носите, не туди енергію розуму спрямовуєте.Спробуйте хоч щось з переліченого змінити.Почніть з малого: на «ти» можете називати кума або жінку. Або однопартійців по партійному бюро.

оце знову знайомий пан Акурт - звичний зверхньо-пихатий тон

але дуже чітко описав себе у першому реченні.



з приводу ти не переймайся. ти ж на словах за європейський шлях. так там з цим простіше. я ж до тебе пан звертаюсь чи треба "гаспадин" чи "товарисч"?



ти розумієш, якщо з твоїх повідомлень прибрати, як ти до когось чіпляєшся - а ти не можеш без цього, робиш це майже у кожному повідомленні - так все особисте зникне, залишаться якийсь знеособлені історії з інету, яких дуже багато в наш неспокійний час...



й відповісти щось змістовне, це ж не до тебе... оце знову знайомий пан- звичний зверхньо-пихатий тонале дуже чітко описав себе у першому реченні.з приводу ти не переймайся. ти ж на словах за європейський шлях. так там з цим простіше. я ж до тебе пан звертаюсьчи треба "гаспадин" чи "товарисч"?ти розумієш, якщо з твоїх повідомлень прибрати, як ти до когось чіпляєшся - а ти не можеш без цього, робиш це майже у кожному повідомленні - так все особисте зникне, залишаться якийсь знеособлені історії з інету, яких дуже багато в наш неспокійний час...й відповісти щось змістовне, це ж не до тебе... Shaman

Повідомлень: 5067 З нами з: 29.09.19 Подякував: 541 раз. Подякували: 1284 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1740174117421743 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 9 гостейМодератори: Faceless