akurt написав:Shaman написав:на початку кар'єри - так.
хоча ми ще не розвинена країна, але причини схожі. населення більше думає про себе, про свою пенсію - менше про дітей. ідея - спочатку житло, потім діти - дуже розповсюджена.
плюс як я казав - важливий фактор - права жінок. жінки в Україні мають дуже багато прав, й можуть забезпечити собі нормальне життя не виходячи заміж. що не скажеш про більшість країн Азії та Африки.
Вже такий фахівець із ковбаси по 100 гривень, заробітків легких та перебільшених прав жінок, що тільки в Африку і відправити. З обережністю: в Азію. В Європу зрозуміло - не можна.
Всі ці розумники дивують тільки одним: при такому розумі - і чого ж голі босі та незграбні?
Невже дійсно «в консерваторії влаштували щось не так?»
P.S. Ви просто НЕ там мешкаєте, не ті мешти носите, не туди енергію розуму спрямовуєте.
Спробуйте хоч щось з переліченого змінити.
Почніть з малого: на «ти» можете називати кума або жінку. Або однопартійців по партійному бюро.
оце знову знайомий пан Акурт - звичний зверхньо-пихатий тон
але дуже чітко описав себе у першому реченні.
з приводу ти не переймайся. ти ж на словах за європейський шлях. так там з цим простіше. я ж до тебе пан звертаюсь чи треба "гаспадин" чи "товарисч"?
ти розумієш, якщо з твоїх повідомлень прибрати, як ти до когось чіпляєшся - а ти не можеш без цього, робиш це майже у кожному повідомленні - так все особисте зникне, залишаться якийсь знеособлені історії з інету, яких дуже багато в наш неспокійний час...
й відповісти щось змістовне, це ж не до тебе...