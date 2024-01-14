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#<1 ... 1739174017411742 Додано: Нед 14 січ, 2024 14:47 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Для такого горе-фахівця з дронів, Для такого горе-фахівця з дронів,

Спеціально для akurt вирізав шматок з оферу, який я отримав 5 років тому.

Там рівень компетенцій вказан. Спеціально для akurt вирізав шматок з оферу, який я отримав 5 років тому.Там рівень компетенцій вказан. Denik Повідомлень: 2842 З нами з: 23.02.09 Подякував: 597 раз. Подякували: 1075 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 15:02 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: доповідаю:

- останній раз донатив на дрони приблизно 48 годин тому; точніше час можу глянути в Приват24.

...



ВАМ І НЕ НАСНИТЬСЯ. доповідаю:- останній раз донатив на дрони приблизно 48 годин тому; точніше час можу глянути в Приват24....ВАМ І НЕ НАСНИТЬСЯ.

Мене не вражає. Але вцілому непогано і значно вище за середній рівень громадянина України за кордоном. І звісно заслуговує подяки.

Коли я відносно активно чимось волонтерським займався (березень-листопад 2022) - то в місяць був еквівалент більший за антидронову рушницю, або 5-7 Мавік 3.

В грудні 2022 вже була битва за Бахмут і там були чисто військові задачі. Мене не вражає. Але вцілому непогано і значно вище за середній рівень громадянина України за кордоном. І звісно заслуговує подяки.Коли я відносно активно чимось волонтерським займався (березень-листопад 2022) - то в місяць був еквівалент більший за антидронову рушницю, або 5-7 Мавік 3.В грудні 2022 вже була битва за Бахмут і там були чисто військові задачі. Denik Повідомлень: 2842 З нами з: 23.02.09 Подякував: 597 раз. Подякували: 1075 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 17:09 Denik написав: BIGor написав: Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово. Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово.

Клініка в тебе голові, і вчитися теж не хочеш. З моїм рівнем розуміння ІТ я шарю більше аніж сестра, яка працювала в Фейсбуці.

За 2 роки я розгорнув ІТ-частину (+технологічну частину) "стартапу" який за мирним часом мав кілька десятків о/с, а за штатом військового став розміром в кілька тисяч. Через всю цю діяльність зброя на сотні мільйонів доларів була використана в рази якісніше чим була би використана до 2022 року в тому числі в арміях економічно розвинених країн. Було досягнуто політичних цілей таких як звільнення Херсону та воєнний переворот прігожина в росії.

Так питання - яка в мене мала бути зарплата, якщо б мене наймали на понаднормові умови праці з ризиком для життя на ринку праці в США. Я думаю, що точно більше мільйона доларів на рік, а може й більше двох. Клініка в тебе голові, і вчитися теж не хочеш. З моїм рівнем розуміння ІТ я шарю більше аніж сестра, яка працювала в Фейсбуці.За 2 роки я розгорнув ІТ-частину (+технологічну частину) "стартапу" який за мирним часом мав кілька десятків о/с, а за штатом військового став розміром в кілька тисяч. Через всю цю діяльність зброя на сотні мільйонів доларів була використана в рази якісніше чим була би використана до 2022 року в тому числі в арміях економічно розвинених країн.Так питання - яка в мене мала бути зарплата, якщо б мене наймали на понаднормові умови праці з ризиком для життя на ринку праці в США. Я думаю, що точно більше мільйона доларів на рік, а може й більше двох.

Тобто ти визволив Херсон виходить? І Пригожина ти теж? І ти пишеш що в мене клініка в голові? Тобто ти визволив Херсон виходить? І Пригожина ти теж? І ти пишеш що в мене клініка в голові? BIGor

Повідомлень: 8477 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1285 раз. Подякували: 1695 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 17:23 Re: Еміграція, заробітчанство Denik написав: коригуємо стрільбу Хаймарсом за 150 тис. доларів по орчому Тору за 15 мільйонів. коригуємо стрільбу Хаймарсом за 150 тис. доларів по орчому Тору за 15 мільйонів.

Рекорд бригади був у командира одного у підрозділів аеророзвідки бригади. Виліт мавіком в один бік - і 3 знищених Т-72 Ексалібурами. Рекорд бригади був у командира одного у підрозділів аеророзвідки бригади. Виліт мавіком в один бік - і 3 знищених Т-72 Ексалібурами. Denik Повідомлень: 2842 З нами з: 23.02.09 Подякував: 597 раз. Подякували: 1075 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 17:31 BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав: Гроші - це скільки? 300-400 доларів?

Україна, на жаль, не входить до списку розвинених країн. Причини поганої демографії інші ніж в розвинених країнах. Гроші - це скільки?Україна, на жаль, не входить до списку розвинених країн. Причини поганої демографії інші ніж в розвинених країнах.

на початку кар'єри - так.



хоча ми ще не розвинена країна, але причини схожі. населення більше думає про себе, про свою пенсію - менше про дітей. ідея - спочатку житло, потім діти - дуже розповсюджена.



плюс як я казав - важливий фактор - права жінок. жінки в Україні мають дуже багато прав, й можуть забезпечити собі нормальне життя не виходячи заміж. що не скажеш про більшість країн Азії та Африки. на початку кар'єри - так.хоча ми ще не розвинена країна, але причини схожі. населення більше думає про себе, про свою пенсію - менше про дітей. ідея - спочатку житло, потім діти - дуже розповсюджена.плюс як я казав - важливий фактор - права жінок. жінки в Україні мають дуже багато прав, й можуть забезпечити собі нормальне життя не виходячи заміж. що не скажеш про більшість країн Азії та Африки.

Оце ти стелиш, одна пропаганда. Просто цирк, напевно платять з "Телемарафону"? Оце ти стелиш, одна пропаганда. Просто цирк, напевно платять з "Телемарафону"?

а щось по темі питання?



чи як завжди повна демагогія й неспроможність щось сказати ґрунтовне. а щось по темі питання?чи як завжди повна демагогія й неспроможність щось сказати ґрунтовне. Shaman

Повідомлень: 5067 З нами з: 29.09.19 Подякував: 541 раз. Подякували: 1285 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 17:39 akurt написав: Shaman написав: на початку кар'єри - так.

хоча ми ще не розвинена країна, але причини схожі. населення більше думає про себе, про свою пенсію - менше про дітей. ідея - спочатку житло, потім діти - дуже розповсюджена.



плюс як я казав - важливий фактор - права жінок. жінки в Україні мають дуже багато прав, й можуть забезпечити собі нормальне життя не виходячи заміж. що не скажеш про більшість країн Азії та Африки. на початку кар'єри - так.хоча ми ще не розвинена країна, але причини схожі. населення більше думає про себе, про свою пенсію - менше про дітей. ідея - спочатку житло, потім діти - дуже розповсюджена.плюс як я казав - важливий фактор - права жінок. жінки в Україні мають дуже багато прав, й можуть забезпечити собі нормальне життя не виходячи заміж. що не скажеш про більшість країн Азії та Африки.

Вже такий фахівець із ковбаси по 100 гривень, заробітків легких та перебільшених прав жінок, що тільки в Африку і відправити. З обережністю: в Азію. В Європу зрозуміло - не можна.



Всі ці розумники дивують тільки одним: при такому розумі - і чого ж голі босі та незграбні?

Невже дійсно «в консерваторії влаштували щось не так?»



P.S. Ви просто НЕ там мешкаєте, не ті мешти носите, не туди енергію розуму спрямовуєте.

Спробуйте хоч щось з переліченого змінити.

Почніть з малого: на «ти» можете називати кума або жінку. Або однопартійців по партійному бюро. Вже, що тільки в Африку і відправити. З обережністю: в Азію. В Європу зрозуміло - не можна.Всі ці розумники дивують тільки одним: при такому розумі - і чого ж голі босі та незграбні?Невже дійсно «в консерваторії влаштували щось не так?»P.S. Ви просто НЕ там мешкаєте, не ті мешти носите, не туди енергію розуму спрямовуєте.Спробуйте хоч щось з переліченого змінити.Почніть з малого: на «ти» можете називати кума або жінку. Або однопартійців по партійному бюро.

оце знову знайомий пан Акурт - звичний зверхньо-пихатий тон

але дуже чітко описав себе у першому реченні.



з приводу ти не переймайся. ти ж на словах за європейський шлях. так там з цим простіше. я ж до тебе пан звертаюсь чи треба "гаспадин" чи "товарисч"?



ти розумієш, якщо з твоїх повідомлень прибрати, як ти до когось чіпляєшся - а ти не можеш без цього, робиш це майже у кожному повідомленні - так все особисте зникне, залишаться якийсь знеособлені історії з інету, яких дуже багато в наш неспокійний час...



й відповісти щось змістовне, це ж не до тебе... оце знову знайомий пан- звичний зверхньо-пихатий тонале дуже чітко описав себе у першому реченні.з приводу ти не переймайся. ти ж на словах за європейський шлях. так там з цим простіше. я ж до тебе пан звертаюсьчи треба "гаспадин" чи "товарисч"?ти розумієш, якщо з твоїх повідомлень прибрати, як ти до когось чіпляєшся - а ти не можеш без цього, робиш це майже у кожному повідомленні - так все особисте зникне, залишаться якийсь знеособлені історії з інету, яких дуже багато в наш неспокійний час...й відповісти щось змістовне, це ж не до тебе... Shaman

Повідомлень: 5067 З нами з: 29.09.19 Подякував: 541 раз. Подякували: 1285 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 18:04 Приємно: завідувач Ленінською кімнатою і починає день робочий з akurt’a - і закінчує робочий день akurt’oм.

Лазар Мойсейович Каганович як поставив на пост навішувати ярлики, так сумлінно і виконує доручення партііі.

Приємно: справжній боєць партії.

Колись з таких цвяхи робили. Була користь. akurt

Повідомлень: 9031 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3426 раз. Подякували: 1206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 18:19 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Ага, сам віриш в те що чувак з такими знаннями буде писати простині з казками на форумах 24/7? Ага, сам віриш в те що чувак з такими знаннями буде писати простині з казками на форумах 24/7?

Приїдь в Краматорськ - заберу з вокзалу, покатаю на зеленому джипі. І на дроні дам політати) Тільки памперс захопи на всяк випадок. Приїдь в Краматорськ - заберу з вокзалу, покатаю на зеленому джипі. І на дроні дам політати) Тільки памперс захопи на всяк випадок. Denik Повідомлень: 2842 З нами з: 23.02.09 Подякував: 597 раз. Подякували: 1075 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 19:07 Denik , що там , Крам ще не укуйкали?

Мені він подобався. Мало де в Україні да ще і не в обл..центрі є траліки з кондиціонерами, а на зупинках інформаційні табло , коли буде наступний тралік.

Ну і на славкурорті (це вже не зовсім Крам, це Словʼянськ ) було прикольно. Hotab Повідомлень: 10706 З нами з: 15.02.09 Подякував: 618 раз. Подякували: 2141 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 19:13 Denik написав: BIGor написав: Ага, сам віриш в те що чувак з такими знаннями буде писати простині з казками на форумах 24/7? Ага, сам віриш в те що чувак з такими знаннями буде писати простині з казками на форумах 24/7?

Приїдь в Краматорськ - заберу з вокзалу, покатаю на зеленому джипі. І на дроні дам політати) Тільки памперс захопи на всяк випадо

к. Приїдь в Краматорськ - заберу з вокзалу, покатаю на зеленому джипі. І на дроні дам політати) Тільки памперс захопи на всяк випадок.

Я знайомого садив на потяг у Дніпрі до Куева , Я знайомого садив на потяг у Дніпрі до Куева , Vadim_

Повідомлень: 3034 З нами з: 23.05.14 Подякував: 598 раз. Подякували: 484 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1739174017411742 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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