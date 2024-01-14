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akurt написав:доповідаю: - останній раз донатив на дрони приблизно 48 годин тому; точніше час можу глянути в Приват24. ...
ВАМ І НЕ НАСНИТЬСЯ.
Мене не вражає. Але вцілому непогано і значно вище за середній рівень громадянина України за кордоном. І звісно заслуговує подяки. Коли я відносно активно чимось волонтерським займався (березень-листопад 2022) - то в місяць був еквівалент більший за антидронову рушницю, або 5-7 Мавік 3. В грудні 2022 вже була битва за Бахмут і там були чисто військові задачі.
BIGor написав:Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово.
Клініка в тебе голові, і вчитися теж не хочеш. З моїм рівнем розуміння ІТ я шарю більше аніж сестра, яка працювала в Фейсбуці. За 2 роки я розгорнув ІТ-частину (+технологічну частину) "стартапу" який за мирним часом мав кілька десятків о/с, а за штатом військового став розміром в кілька тисяч. Через всю цю діяльність зброя на сотні мільйонів доларів була використана в рази якісніше чим була би використана до 2022 року в тому числі в арміях економічно розвинених країн. Було досягнуто політичних цілей таких як звільнення Херсону та воєнний переворот прігожина в росії. Так питання - яка в мене мала бути зарплата, якщо б мене наймали на понаднормові умови праці з ризиком для життя на ринку праці в США. Я думаю, що точно більше мільйона доларів на рік, а може й більше двох.
Тобто ти визволив Херсон виходить? І Пригожина ти теж? І ти пишеш що в мене клініка в голові?
Shaman написав:на початку кар'єри - так. хоча ми ще не розвинена країна, але причини схожі. населення більше думає про себе, про свою пенсію - менше про дітей. ідея - спочатку житло, потім діти - дуже розповсюджена.
плюс як я казав - важливий фактор - права жінок. жінки в Україні мають дуже багато прав, й можуть забезпечити собі нормальне життя не виходячи заміж. що не скажеш про більшість країн Азії та Африки.
Вже такий фахівець із ковбаси по 100 гривень, заробітків легких та перебільшених прав жінок, що тільки в Африку і відправити. З обережністю: в Азію. В Європу зрозуміло - не можна.
Всі ці розумники дивують тільки одним: при такому розумі - і чого ж голі босі та незграбні? Невже дійсно «в консерваторії влаштували щось не так?»
P.S. Ви просто НЕ там мешкаєте, не ті мешти носите, не туди енергію розуму спрямовуєте. Спробуйте хоч щось з переліченого змінити. Почніть з малого: на «ти» можете називати кума або жінку. Або однопартійців по партійному бюро.
оце знову знайомий пан Акурт - звичний зверхньо-пихатий тон але дуже чітко описав себе у першому реченні.
з приводу ти не переймайся. ти ж на словах за європейський шлях. так там з цим простіше. я ж до тебе пан звертаюсь чи треба "гаспадин" чи "товарисч"?
ти розумієш, якщо з твоїх повідомлень прибрати, як ти до когось чіпляєшся - а ти не можеш без цього, робиш це майже у кожному повідомленні - так все особисте зникне, залишаться якийсь знеособлені історії з інету, яких дуже багато в наш неспокійний час...
Приємно: завідувач Ленінською кімнатою і починає день робочий з akurt’a - і закінчує робочий день akurt’oм. Лазар Мойсейович Каганович як поставив на пост навішувати ярлики, так сумлінно і виконує доручення партііі. Приємно: справжній боєць партії. Колись з таких цвяхи робили. Була користь.
Denik , що там , Крам ще не укуйкали? Мені він подобався. Мало де в Україні да ще і не в обл..центрі є траліки з кондиціонерами, а на зупинках інформаційні табло , коли буде наступний тралік. Ну і на славкурорті (це вже не зовсім Крам, це Словʼянськ ) було прикольно.