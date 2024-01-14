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#<1 ... 1740174117421743 Додано: Нед 14 січ, 2024 19:44 Re: Еміграція, заробітчанство Немного чтобы разрядить обстановку.

проект Нью-Йорк Нью-Йорк от Voice of America.

Спойлер

Запрет торговли на Бруклинском мосту

Землятрясение в НЙ на Новый год

Район Вильямсбурга у Домино фэктори. Как писал из венской ссылки классик "Он прекрасен".

Нью-Йоркер из Сальвадора, который танцует гопак, учит Мову и волонтерит в Украине. Очень трогательно.

Почему так и не переименовали после начала большой войны ресторан "рУССКИЙ сАМОЫВР".

Самая инстаграммная локация района Бруклина DUMBO



PS: Сорри, на языке.

rjkz

Повідомлень: 16063 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8158 раз. Подякували: 5035 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 02:08 akurt написав: Ви реально «забембали» питаннями.

Я ж вам написав просто буквами, а з букв складно слова, а зі слів - речення.

Ця гілка має назву «Еміграція, заробітчанство».

Мова йшла 12 січня про рейтинг паспортів країн світу - саме в контексті того я і написав, що за купою різних показників Україна є реально раєм на землі, бо ж те є легкодоступним, що є головним для людини: їжа та житло. Потім додав ще 2 чинника. Можна додати ще не два, і не три. Оскільки форум фінансовий - підкріпив свої тези конкретними реальними свіжими актуальними перевіреними цифрами. Ви реально «забембали» питаннями.Я ж вам написав просто буквами, а з букв складно слова, а зі слів - речення.Ця гілка має назву «Еміграція, заробітчанство».Мова йшла 12 січня про рейтинг паспортів країн світу - саме в контексті того я і написав, що за купою різних показників Україна є реально раєм на землі, бо ж те є легкодоступним, що є головним для людини: їжа та житло. Потім додав ще 2 чинника. Можна додати ще не два, і не три. Оскільки форум фінансовий - підкріпив свої тези конкретними реальними свіжими актуальними перевіреними цифрами.

«забембав» чи ні, але на питання Ви так і не відповіли. Хоча написали дуже багато.

І не треба розповідати, що мова йшла виключно "про рейтинг паспортів країн світу". Про "рай на землі" Ви писали в значно ширшому сенсі.

Ну то повертайтеся до "раю". Чому ж ні?

Ну то ладно.



Так ось не все просто в Канаді, де ж той рай на Землі?

На жаль, раю на землі не існує. «забембав» чи ні, але на питання Ви так і не відповіли. Хоча написали дуже багато.І не треба розповідати, що мова йшла виключно "про рейтинг паспортів країн світу". Про "рай на землі" Ви писали в значно ширшому сенсі.Ну то повертайтеся до "раю". Чому ж ні?Ну то ладно.На жаль, раю на землі не існує. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 15 січ, 2024 02:20, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 27283 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5225 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 02:16 BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав: ---------------------------

Investor_K

Україна дуже комфортна для проживання людей. На жаль, війна внесла свої корективи.-------------------------------

І це Ви пишете в темі Еміграція, заробітчанство?

І до війни була дуже масова еміграція і від'ємна демографія (по демографії тут https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/ померлі мінус народжені в "жирному" 2021 році - 421 тис. людей). Напевно все від "комфорту". ---------------------------Україна дуже комфортна для проживання людей. На жаль, війна внесла свої корективи.-------------------------------І це Ви пишете в теміІ до війни була дуже масова еміграція і від'ємна демографія (по демографії тутпомерлі мінус народжені в "жирному" 2021 році - 421 тис. людей).

тому шо більшість заробляє гроші, а про дітей - якось потім.



ви не помітили, що це проблема всіх розвинених країн - погана демографія? тому шо, а про дітей - якось потім.ви не помітили, що це проблема всіх розвинених країн - погана демографія?

Гроші - це скільки? 300-400 доларів?

Україна, на жаль, не входить до списку розвинених країн. Причини поганої демографії інші ніж в розвинених країнах. Гроші - це скільки? 300-400 доларів?Україна, на жаль, не входить до списку розвинених країн. Причини поганої демографії інші ніж в розвинених країнах.

Проблеми приблизно ті ж самі.

Низький рівень життя це не пояснення. Як правило, в країнах з низким рівнем життя народжуваність достатньо висока.

Це якщо річ щодо довоєнної ситуації. Війна + як наслідок масова міграція жінок на Захід, то вже інша річ, яка природно різко погіршала показники. Проблеми приблизно ті ж самі.Низький рівень життя це не пояснення. Як правило, в країнах з низким рівнем життя народжуваність достатньо висока.Це якщо річ щодо довоєнної ситуації. Війна + як наслідок масова міграція жінок на Захід, то вже інша річ, яка природно різко погіршала показники. ЛАД 2 Повідомлень: 27283 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5225 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 02:24 Denik написав: ............

Клініка в тебе голові, і вчитися теж не хочеш. З моїм рівнем розуміння ІТ я шарю більше аніж сестра, яка працювала в Фейсбуці.

За 2 роки я розгорнув ІТ-частину (+технологічну частину) "стартапу" який за мирним часом мав кілька десятків о/с, а за штатом військового став розміром в кілька тисяч. Через всю цю діяльність зброя на сотні мільйонів доларів була використана в рази якісніше чим була би використана до 2022 року в тому числі в арміях економічно розвинених країн. Було досягнуто політичних цілей таких як звільнення Херсону та воєнний переворот прігожина в росії.

Так питання - яка в мене мала бути зарплата, якщо б мене наймали на понаднормові умови праці з ризиком для життя на ринку праці в США. Я думаю, що точно більше мільйона доларів на рік, а може й більше двох. ............Клініка в тебе голові, і вчитися теж не хочеш. З моїм рівнем розуміння ІТ я шарю більше аніж сестра, яка працювала в Фейсбуці.За 2 роки я розгорнув ІТ-частину (+технологічну частину) "стартапу" який за мирним часом мав кілька десятків о/с, а за штатом військового став розміром в кілька тисяч. Через всю цю діяльність зброя на сотні мільйонів доларів була використана в рази якісніше чим була би використана до 2022 року в тому числі в арміях економічно розвинених країн. Було досягнуто політичних цілей таких як звільнення Херсону та воєнний переворот прігожина в росії.Так питання - яка в мене мала бути зарплата, якщо б мене наймали на понаднормові умови праці з ризиком для життя на ринку праці в США. Я думаю, що точно більше мільйона доларів на рік, а може й більше двох.

І оце все Ви?

То може Вас вже пора призначати на місце Головнокомандувача чи навіть Верховного?

Скільки Путін вже призначив за Вашу голову? І оце все Ви?То може Вас вже пора призначати на місце Головнокомандувача чи навіть Верховного?Скільки Путін вже призначив за Вашу голову? ЛАД 2 Повідомлень: 27283 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5225 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 02:29 На ветке уже началось меряние длиной первичных мужских половых признаков. ЛАД 2 Повідомлень: 27283 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5225 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1740174117421743 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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