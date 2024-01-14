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akurt написав:Ви реально «забембали» питаннями. Я ж вам написав просто буквами, а з букв складно слова, а зі слів - речення. Ця гілка має назву «Еміграція, заробітчанство». Мова йшла 12 січня про рейтинг паспортів країн світу - саме в контексті того я і написав, що за купою різних показників Україна є реально раєм на землі, бо ж те є легкодоступним, що є головним для людини: їжа та житло. Потім додав ще 2 чинника. Можна додати ще не два, і не три. Оскільки форум фінансовий - підкріпив свої тези конкретними реальними свіжими актуальними перевіреними цифрами.
«забембав» чи ні, але на питання Ви так і не відповіли. Хоча написали дуже багато. І не треба розповідати, що мова йшла виключно "про рейтинг паспортів країн світу". Про "рай на землі" Ви писали в значно ширшому сенсі. Ну то повертайтеся до "раю". Чому ж ні? Ну то ладно.
Так ось не все просто в Канаді, де ж той рай на Землі?
На жаль, раю на землі не існує.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 15 січ, 2024 02:20, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:--------------------------- Investor_K Україна дуже комфортна для проживання людей. На жаль, війна внесла свої корективи.------------------------------- І це Ви пишете в темі Еміграція, заробітчанство? І до війни була дуже масова еміграція і від'ємна демографія (по демографії тут https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/ померлі мінус народжені в "жирному" 2021 році - 421 тис. людей). Напевно все від "комфорту".
тому шо більшість заробляє гроші, а про дітей - якось потім.
ви не помітили, що це проблема всіх розвинених країн - погана демографія?
Гроші - це скільки? 300-400 доларів? Україна, на жаль, не входить до списку розвинених країн. Причини поганої демографії інші ніж в розвинених країнах.
Проблеми приблизно ті ж самі. Низький рівень життя це не пояснення. Як правило, в країнах з низким рівнем життя народжуваність достатньо висока. Це якщо річ щодо довоєнної ситуації. Війна + як наслідок масова міграція жінок на Захід, то вже інша річ, яка природно різко погіршала показники.
Denik написав:............ Клініка в тебе голові, і вчитися теж не хочеш. З моїм рівнем розуміння ІТ я шарю більше аніж сестра, яка працювала в Фейсбуці. За 2 роки я розгорнув ІТ-частину (+технологічну частину) "стартапу" який за мирним часом мав кілька десятків о/с, а за штатом військового став розміром в кілька тисяч. Через всю цю діяльність зброя на сотні мільйонів доларів була використана в рази якісніше чим була би використана до 2022 року в тому числі в арміях економічно розвинених країн. Було досягнуто політичних цілей таких як звільнення Херсону та воєнний переворот прігожина в росії. Так питання - яка в мене мала бути зарплата, якщо б мене наймали на понаднормові умови праці з ризиком для життя на ринку праці в США. Я думаю, що точно більше мільйона доларів на рік, а може й більше двох.
І оце все Ви? То може Вас вже пора призначати на місце Головнокомандувача чи навіть Верховного? Скільки Путін вже призначив за Вашу голову?