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Hotab написав:Bolt , строимдом и я когда-то мониторил. Но узкие специальные ветки: электрика, кондиционеры, сантехника. Потом это все сделал своими руками. Но потратил на изучение столько времени, что сейчас понятно, что лучше бы учил англ, а то все делали специалисты. Заработал бы на них гораздо раньше.
Hotab написав:Зря вы так. Может и правда на ветке масса знаменитых людей. Форум то наверное самый престижный из имеющихся в стране.
А действительно, касательно форумов. Походу, хобот прав, что этот самый топовый.
Нифига. У нас, свое время, на Строимдоме, публика посерьёзнее была. Кое-кто домики под 500 квадратов под Киевом имел в не худших локация.Потом при Петре сывочолом какая-то шушара понабегала политическиозабоченая и форум потихоньку скатился в УГ.
Hotab написав:Bolt , строимдом и я когда-то мониторил. Но узкие специальные ветки: электрика, кондиционеры, сантехника. Потом это все сделал своими руками. Но потратил на изучение столько времени, что сейчас понятно, что лучше бы учил англ, а то все делали специалисты. Заработал бы на них гораздо раньше.
в сучасному світі спеціалізація переважає
Але зараз у більшості спеціалізація сидіти тупі відосики скролити в Тік-Току. Так, що бажано дещо вміти. Пи. Си. В нас ОСББ коли пінопласт ом дом облеювало(21 рік) , довелось кондиціонери знімати, нарощувати кронштейни. Так майстри заспівали за зйомку по 600 грн за шт. Подивився 5-хв відосик на Ютубі і за годину зняв два кондеї(можна було і швидше але робилося на риштовці на рівні 7-го поверху) З'економив, на той час, дводенний заробіток пересічного львів'янина. 😎
Hotab написав:Bolt , строимдом и я когда-то мониторил. Но узкие специальные ветки: электрика, кондиционеры, сантехника. Потом это все сделал своими руками. Но потратил на изучение столько времени, что сейчас понятно, что лучше бы учил англ, а то все делали специалисты. Заработал бы на них гораздо раньше.
Я поначалу, когда дом строил тоже по спец разделам сидел, а потом, что-бы поговорить. Многие уже умерли(тот-же душа форума Бора) А сейчас форум превратился в какое-то обкидывание какашками. Пете и зелеботов. Спецразделы зачахли в связи с войной. Да и то, кто сейчас имеет деньги строить тот нанимает мастеров и не сидит по форумам.
Все зміниться, коли закінчиться війна. Дефіцит робочих рук оживить форум) Я з багатьма спілкуюсь у реальному житті, з людьми, які там по 10+ років. Всі плюються. Пару всезнайок засирають буквально всі теми. Когось забанили, хтось сам пішов. Там зараз хіба що в архівних темах щось корисне можна взяти.
Hotab написав:Bolt , строимдом и я когда-то мониторил. Но узкие специальные ветки: электрика, кондиционеры, сантехника. Потом это все сделал своими руками. Но потратил на изучение столько времени, что сейчас понятно, что лучше бы учил англ, а то все делали специалисты. Заработал бы на них гораздо раньше.
Я поначалу, когда дом строил тоже по спец разделам сидел, а потом, что-бы поговорить. Многие уже умерли(тот-же душа форума Бора) А сейчас форум превратился в какое-то обкидывание какашками. Пете и зелеботов. Спецразделы зачахли в связи с войной. Да и то, кто сейчас имеет деньги строить тот нанимает мастеров и не сидит по форумам.
Все зміниться, коли закінчиться війна. Дефіцит робочих рук оживить форум) Я з багатьма спілкуюсь у реальному житті, з людьми, які там по 10+ років. Всі плюються. Пару всезнайок засирають буквально всі теми. Когось забанили, хтось сам пішов. Там зараз хіба що в архівних темах щось корисне можна взяти.
Сам в 100 денному бані сижу, за те що написав про Інсана, хто він є насправді 😎