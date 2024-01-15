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#<1 ... 1741174217431744 Додано: Пон 15 січ, 2024 10:24 Hotab написав: Bolt , строимдом и я когда-то мониторил. Но узкие специальные ветки: электрика, кондиционеры, сантехника. Потом это все сделал своими руками. Но потратил на изучение столько времени, что сейчас понятно, что лучше бы учил англ, а то все делали специалисты. Заработал бы на них гораздо раньше. , строимдом и я когда-то мониторил. Но узкие специальные ветки: электрика, кондиционеры, сантехника. Потом это все сделал своими руками. Но потратил на изучение столько времени, что сейчас понятно, что лучше бы учил англ, а то все делали специалисты. Заработал бы на них гораздо раньше.

в сучасному світі спеціалізація переважає в сучасному світі спеціалізація переважає Shaman

Повідомлень: 5069 З нами з: 29.09.19 Подякував: 541 раз. Подякували: 1286 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 10:25 Bolt написав: Investor_K написав: Hotab написав: Зря вы так. Может и правда на ветке масса знаменитых людей. Форум то наверное самый престижный из имеющихся в стране.





Зря вы так. Может и правда на ветке масса знаменитых людей. Форум то наверное самый престижный из имеющихся в стране.

А действительно, касательно форумов. Походу, хобот прав, что этот самый топовый. А действительно, касательно форумов. Походу, хобот прав, что этот самый топовый.

Нифига. У нас, свое время, на Строимдоме, публика посерьёзнее была. Кое-кто домики под 500 квадратов под Киевом имел в не худших локация.Потом при Петре сывочолом какая-то шушара понабегала политическиозабоченая и форум потихоньку скатился в УГ. Нифига. У нас, свое время, на Строимдоме, публика посерьёзнее была. Кое-ктоимел в не худших локация.Потом при Петре сывочолом какая-то шушара понабегала политическиозабоченая и форум потихоньку скатился в УГ.

й все робили самі?



й я так розумію, все залежить від площі будинку? й все робили самі?й я так розумію, все залежить від площі будинку? Shaman

Повідомлень: 5069 З нами з: 29.09.19 Подякував: 541 раз. Подякували: 1286 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 10:31 Shaman написав: Hotab написав: Bolt , строимдом и я когда-то мониторил. Но узкие специальные ветки: электрика, кондиционеры, сантехника. Потом это все сделал своими руками. Но потратил на изучение столько времени, что сейчас понятно, что лучше бы учил англ, а то все делали специалисты. Заработал бы на них гораздо раньше. , строимдом и я когда-то мониторил. Но узкие специальные ветки: электрика, кондиционеры, сантехника. Потом это все сделал своими руками. Но потратил на изучение столько времени, что сейчас понятно, что лучше бы учил англ, а то все делали специалисты. Заработал бы на них гораздо раньше.

в сучасному світі спеціалізація переважає в сучасному світі спеціалізація переважає

Але зараз у більшості спеціалізація сидіти тупі відосики скролити в Тік-Току. Так, що бажано дещо вміти.

Пи. Си. В нас ОСББ коли пінопласт ом дом облеювало(21 рік) , довелось кондиціонери знімати, нарощувати кронштейни. Так майстри заспівали за зйомку по 600 грн за шт. Подивився 5-хв відосик на Ютубі і за годину зняв два кондеї(можна було і швидше але робилося на риштовці на рівні 7-го поверху) З'економив, на той час, дводенний заробіток пересічного львів'янина. 😎 Але зараз у більшості спеціалізація сидіти тупі відосики скролити в Тік-Току. Так, що бажано дещо вміти.Пи. Си. В нас ОСББ коли пінопласт ом дом облеювало(21 рік) , довелось кондиціонери знімати, нарощувати кронштейни. Так майстри заспівали за зйомку по 600 грн за шт. Подивився 5-хв відосик на Ютубі і за годину зняв два кондеї(можна було і швидше але робилося на риштовці на рівні 7-го поверху) З'економив, на той час, дводенний заробіток пересічного львів'янина. 😎 Bolt Повідомлень: 2676 З нами з: 09.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 10:36 Bolt написав: Hotab написав: Bolt , строимдом и я когда-то мониторил. Но узкие специальные ветки: электрика, кондиционеры, сантехника. Потом это все сделал своими руками. Но потратил на изучение столько времени, что сейчас понятно, что лучше бы учил англ, а то все делали специалисты. Заработал бы на них гораздо раньше. , строимдом и я когда-то мониторил. Но узкие специальные ветки: электрика, кондиционеры, сантехника. Потом это все сделал своими руками. Но потратил на изучение столько времени, что сейчас понятно, что лучше бы учил англ, а то все делали специалисты. Заработал бы на них гораздо раньше.

Я поначалу, когда дом строил тоже по спец разделам сидел, а потом, что-бы поговорить. Многие уже умерли(тот-же душа форума Бора) А сейчас форум превратился в какое-то обкидывание какашками. Пете и зелеботов. Спецразделы зачахли в связи с войной. Да и то, кто сейчас имеет деньги строить тот нанимает мастеров и не сидит по форумам. Я поначалу, когда дом строил тоже по спец разделам сидел, а потом, что-бы поговорить. Многие уже умерли(тот-же душа форума Бора) А сейчас форум превратился в какое-то обкидывание какашками. Пете и зелеботов. Спецразделы зачахли в связи с войной. Да и то, кто сейчас имеет деньги строить тот нанимает мастеров и не сидит по форумам.

Все зміниться, коли закінчиться війна. Дефіцит робочих рук оживить форум) Я з багатьма спілкуюсь у реальному житті, з людьми, які там по 10+ років. Всі плюються. Пару всезнайок засирають буквально всі теми. Когось забанили, хтось сам пішов. Там зараз хіба що в архівних темах щось корисне можна взяти. Все зміниться, коли закінчиться війна. Дефіцит робочих рук оживить форум) Я з багатьма спілкуюсь у реальному житті, з людьми, які там по 10+ років. Всі плюються. Пару всезнайок засирають буквально всі теми. Когось забанили, хтось сам пішов. Там зараз хіба що в архівних темах щось корисне можна взяти. gonchik74

Повідомлень: 551 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 92 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 10:42 gonchik74 написав: Bolt написав: Hotab написав: Bolt , строимдом и я когда-то мониторил. Но узкие специальные ветки: электрика, кондиционеры, сантехника. Потом это все сделал своими руками. Но потратил на изучение столько времени, что сейчас понятно, что лучше бы учил англ, а то все делали специалисты. Заработал бы на них гораздо раньше. , строимдом и я когда-то мониторил. Но узкие специальные ветки: электрика, кондиционеры, сантехника. Потом это все сделал своими руками. Но потратил на изучение столько времени, что сейчас понятно, что лучше бы учил англ, а то все делали специалисты. Заработал бы на них гораздо раньше.

Я поначалу, когда дом строил тоже по спец разделам сидел, а потом, что-бы поговорить. Многие уже умерли(тот-же душа форума Бора) А сейчас форум превратился в какое-то обкидывание какашками. Пете и зелеботов. Спецразделы зачахли в связи с войной. Да и то, кто сейчас имеет деньги строить тот нанимает мастеров и не сидит по форумам. Я поначалу, когда дом строил тоже по спец разделам сидел, а потом, что-бы поговорить. Многие уже умерли(тот-же душа форума Бора) А сейчас форум превратился в какое-то обкидывание какашками. Пете и зелеботов. Спецразделы зачахли в связи с войной. Да и то, кто сейчас имеет деньги строить тот нанимает мастеров и не сидит по форумам.

Все зміниться, коли закінчиться війна. Дефіцит робочих рук оживить форум) Я з багатьма спілкуюсь у реальному житті, з людьми, які там по 10+ років. Всі плюються. Пару всезнайок засирають буквально всі теми. Когось забанили, хтось сам пішов. Там зараз хіба що в архівних темах щось корисне можна взяти. Все зміниться, коли закінчиться війна. Дефіцит робочих рук оживить форум) Я з багатьма спілкуюсь у реальному житті, з людьми, які там по 10+ років. Всі плюються. Пару всезнайок засирають буквально всі теми. Когось забанили, хтось сам пішов. Там зараз хіба що в архівних темах щось корисне можна взяти.

Сам в 100 денному бані сижу, за те що написав про Інсана, хто він є насправді 😎 Сам в 100 денному бані сижу, за те що написав про Інсана, хто він є насправді 😎 Bolt Повідомлень: 2676 З нами з: 09.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1741174217431744 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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