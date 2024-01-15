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Hotab написав:Bolt , строимдом и я когда-то мониторил. Но узкие специальные ветки: электрика, кондиционеры, сантехника. Потом это все сделал своими руками. Но потратил на изучение столько времени, что сейчас понятно, что лучше бы учил англ, а то все делали специалисты. Заработал бы на них гораздо раньше.
в сучасному світі спеціалізація переважає
Але зараз у більшості спеціалізація сидіти тупі відосики скролити в Тік-Току. Так, що бажано дещо вміти. Пи. Си. В нас ОСББ коли пінопласт ом дом облеювало(21 рік) , довелось кондиціонери знімати, нарощувати кронштейни. Так майстри заспівали за зйомку по 600 грн за шт. Подивився 5-хв відосик на Ютубі і за годину зняв два кондеї(можна було і швидше але робилося на риштовці на рівні 7-го поверху) З'економив, на той час, дводенний заробіток пересічного львів'янина. 😎
Hotab написав:Bolt , строимдом и я когда-то мониторил. Но узкие специальные ветки: электрика, кондиционеры, сантехника. Потом это все сделал своими руками. Но потратил на изучение столько времени, что сейчас понятно, что лучше бы учил англ, а то все делали специалисты. Заработал бы на них гораздо раньше.
Я поначалу, когда дом строил тоже по спец разделам сидел, а потом, что-бы поговорить. Многие уже умерли(тот-же душа форума Бора) А сейчас форум превратился в какое-то обкидывание какашками. Пете и зелеботов. Спецразделы зачахли в связи с войной. Да и то, кто сейчас имеет деньги строить тот нанимает мастеров и не сидит по форумам.
Все зміниться, коли закінчиться війна. Дефіцит робочих рук оживить форум) Я з багатьма спілкуюсь у реальному житті, з людьми, які там по 10+ років. Всі плюються. Пару всезнайок засирають буквально всі теми. Когось забанили, хтось сам пішов. Там зараз хіба що в архівних темах щось корисне можна взяти.
Hotab написав:Bolt , строимдом и я когда-то мониторил. Но узкие специальные ветки: электрика, кондиционеры, сантехника. Потом это все сделал своими руками. Но потратил на изучение столько времени, что сейчас понятно, что лучше бы учил англ, а то все делали специалисты. Заработал бы на них гораздо раньше.
Я поначалу, когда дом строил тоже по спец разделам сидел, а потом, что-бы поговорить. Многие уже умерли(тот-же душа форума Бора) А сейчас форум превратился в какое-то обкидывание какашками. Пете и зелеботов. Спецразделы зачахли в связи с войной. Да и то, кто сейчас имеет деньги строить тот нанимает мастеров и не сидит по форумам.
Все зміниться, коли закінчиться війна. Дефіцит робочих рук оживить форум) Я з багатьма спілкуюсь у реальному житті, з людьми, які там по 10+ років. Всі плюються. Пару всезнайок засирають буквально всі теми. Когось забанили, хтось сам пішов. Там зараз хіба що в архівних темах щось корисне можна взяти.
Сам в 100 денному бані сижу, за те що написав про Інсана, хто він є насправді 😎
розуміння цього приходить лише тоді, коли за свою спеціалізацію платять достатньо , щоб наймати спеціалістів. Коли цього нема, доводиться хоча б нескладні речі робити самому. Ну і як додатковий фактор: знання допомагають хоча б контролювати процеси роботи найманими. Які часто жодного разу не відкривали ДБН.,
Спеціально для akurt вирізав шматок з оферу, який я отримав 5 років тому. Там рівень компетенцій вказан.
І що? З погляду сьогодні можна зробити судження, що не прийнявши сіли в калабаню. Скілси довготермінового планування, як такі відсутні. З іншого боку, вистачило розуму зрозуміти, що не тягнете на позицію і відмовитися. Не по Сенці шапка (не в коня корм)
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 січ, 2024 11:00, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Bolt , строимдом и я когда-то мониторил. Но узкие специальные ветки: электрика, кондиционеры, сантехника. Потом это все сделал своими руками. Но потратил на изучение столько времени, что сейчас понятно, что лучше бы учил англ, а то все делали специалисты. Заработал бы на них гораздо раньше.
Можна для душі щось на вихідних робити. До розкриття теми вчепити бойлера:
Investor_K написав:Україна дуже комфортна для проживання людей. На жаль, війна внесла свої корективи.
І це Ви пишете в темі Еміграція, заробітчанство? І до війни була дуже масова еміграція і від'ємна демографія (по демографії тут https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/ померлі мінус народжені в "жирному" 2021 році - 421 тис. людей). Напевно все від "комфорту".
Investor_K написав:Україна дуже комфортна для проживання людей. На жаль, війна внесла свої корективи.
І це Ви пишете в темі Еміграція, заробітчанство? І до війни була дуже масова еміграція і від'ємна демографія (по демографії тут https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/ померлі мінус народжені в "жирному" 2021 році - 421 тис. людей). Напевно все від "комфорту".
BIGor написав:Гроші - це скільки? 300-400 доларів? Україна, на жаль, не входить до списку розвинених країн. Причини поганої демографії інші ніж в розвинених країнах.
Польща теж не входить до списку розвинених країн МВФ 2020 року. А якщо по факту подивитися на військові "послуги", які ми створюємо, то зп ППС ми увійдемо у розвинуті країни.
Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово.
В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього. Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS. І яка мінімальна пенсія в Польщі?
Investor_K написав:Україна дуже комфортна для проживання людей. На жаль, війна внесла свої корективи.
І це Ви пишете в темі Еміграція, заробітчанство? І до війни була дуже масова еміграція і від'ємна демографія (по демографії тут https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/ померлі мінус народжені в "жирному" 2021 році - 421 тис. людей). Напевно все від "комфорту".