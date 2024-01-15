Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1742174317441745 Додано: Пон 15 січ, 2024 11:12 Дюрі-бачі написав: ЛАД навіть в бідних країнах народжуваність в міського населення суттєво нижча уже в дітей приїхавши селян. А також народжуваність обернено пропорційна правам жінок.

Щодо економічного фактору не так важливе абсолютне значення, як його стабільність. Населення, яке стабільно отримає по 100 значно інтенсивніше розмножуватися, ніж населення яке отримає 500-1000-2000-500-1000.

В України всі 3 фактори максимально несприятливі для демографії: високі урбанізація, права жінок та нестабільність навіть в бідних країнах народжуваність в міського населення суттєво нижча уже в дітей приїхавши селян. А також народжуваність обернено пропорційна правам жінок.Щодо економічного фактору не так важливе абсолютне значення, як його стабільність. Населення, яке стабільно отримає по 100 значно інтенсивніше розмножуватися, ніж населення яке отримає 500-1000-2000-500-1000.В України всі 3 фактори максимально несприятливі для демографії: високі урбанізація, права жінок та нестабільність

Так я, собственно, об этом и сказал. Просто не стал расписывать уже достаточно тривиальные вещи. И не хотел здесь разворачивать дискуссию по демографии. Так я, собственно, об этом и сказал. Просто не стал расписывать уже достаточно тривиальные вещи. И не хотел здесь разворачивать дискуссию по демографии. ЛАД 2 Повідомлень: 27288 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5225 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 11:25 Faceless написав: flyman написав: BIGor написав: І це Ви пишете в темі Еміграція, заробітчанство?

І до війни була дуже масова еміграція і від'ємна демографія (по демографії тут https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/ померлі мінус народжені в "жирному" 2021 році - 421 тис. людей). Напевно все від "комфорту". І це Ви пишете в теміІ до війни була дуже масова еміграція і від'ємна демографія (по демографії тутпомерлі мінус народжені в "жирному" 2021 році - 421 тис. людей). Напевно все від "комфорту".

можна жити за $120 в місяць не гірше золотого міліарду і не паритися

https://fi202x.blogspot.com/2023/12/122-2023.html можна жити за $120 в місяць не гірше золотого міліарду і не паритися Цікаво, це як же по вашому живе "золотий мільярд", що це - не гірше? Чи якщо не здох, то вже на рівні? Цікаво, це як же по вашому живе "золотий мільярд", що це - не гірше? Чи якщо не здох, то вже на рівні?

Питна вода з водогону, центальна каналізація, електрика, інтернет ... яка не яка освіта/медицина і ще багато чого.

В умовній Нігерії за це прийдеться платити не менше як в Нью-Йорку, і лише в районі для багатих. В Україні блага цивілізації поки ще розпорошені більш-менш рівномірно, і відносно дешеві. Але це розуміють не тільки лиш всі.

Он акурт пише про Канаду.

Прекрасна країна, але щоб мати приблизно те, що в Україні, там потрібно влізти в кредити, і через 30 років виплатити.

В багатьох в Україні це вже є.



Обліківка Болт, думаю, пояснить ворк-лайф баланс. Питна вода з водогону, центальна каналізація, електрика, інтернет ... яка не яка освіта/медицина і ще багато чого.В умовній Нігерії за це прийдеться платити не менше як в Нью-Йорку, і лише в районі для багатих. В Україні блага цивілізації поки ще розпорошені більш-менш рівномірно, і відносно дешеві. Але це розуміють не тільки лиш всі.Он акурт пише про Канаду.Прекрасна країна, але щоб мати приблизно те, що в Україні, там потрібно влізти в кредити, і через 30 років виплатити.В багатьох в Україні це вже є.Обліківка Болт, думаю, пояснить ворк-лайф баланс. Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 січ, 2024 11:35, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 33879 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1571 раз. Подякували: 2736 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 11:29 flyman написав: В Україні блага цивілізації поки ще розпорошені більш-менш рівномірно, і відносно дешеві. В Україні блага цивілізації поки ще розпорошені більш-менш рівномірно, і відносно дешеві. а шрт за пределами Киева есть? а шрт за пределами Киева есть? vitaliiangel

Повідомлень: 21680 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2358 раз. Подякували: 3329 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 11:34 Hotab написав: ЛАД написав: На ветке уже началось меряние длиной первичных мужских половых признаков. На ветке уже началось меряние длиной первичных мужских половых признаков.

Зря вы так. Может и правда на ветке масса знаменитых людей. Форум то наверное самый престижный из имеющихся в стране.





Зря вы так. Может и правда на ветке масса знаменитых людей. Форум то наверное самый престижный из имеющихся в стране.

Картинка очень подходящая.

Вы бы её ещё на военной ветке выложили. Картинка очень подходящая.Вы бы её ещё на военной ветке выложили. ЛАД 2 Повідомлень: 27288 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5225 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 11:36 vitaliiangel написав: flyman написав: В Україні блага цивілізації поки ще розпорошені більш-менш рівномірно, і відносно дешеві. В Україні блага цивілізації поки ще розпорошені більш-менш рівномірно, і відносно дешеві. а шрт за пределами Киева есть? а шрт за пределами Киева есть?

так, елекрички ходять не тільки по ЮЗЖД, а табло із розкладом ГТ є не тільки в столиці ЗУНР.



eway в поміч так, елекрички ходять не тільки по ЮЗЖД, а табло із розкладом ГТ є не тільки в столиці ЗУНР.eway в поміч flyman

Повідомлень: 33879 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1571 раз. Подякували: 2736 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 11:44 vitaliiangel написав: flyman написав: BIGor написав: І це Ви пишете в темі Еміграція, заробітчанство?

І до війни була дуже масова еміграція і від'ємна демографія (по демографії тут https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/ померлі мінус народжені в "жирному" 2021 році - 421 тис. людей). Напевно все від "комфорту". І це Ви пишете в теміІ до війни була дуже масова еміграція і від'ємна демографія (по демографії тутпомерлі мінус народжені в "жирному" 2021 році - 421 тис. людей). Напевно все від "комфорту".

можна жити за $120 в місяць не гірше золотого міліарду і не паритися

https://fi202x.blogspot.com/2023/12/122-2023.html можна жити за $120 в місяць не гірше золотого міліарду і не паритися

можно вопрос, зачем ты себя мучаешь? надеешься попасть на икону св.Андрей 120ти долларовый великомученник? можно вопрос, зачем ты себя мучаешь? надеешься попасть на икону св.Андрей 120ти долларовый великомученник?

А шо дєлать (напр., якщо хотаб збирається "виколуплювать з ракушки")?



Я ж раніше писав, що один з векторів - doomsday preppering (хоча би лайт едішен)

І якщо це "стиль життя", то це не "сєбя мучаєшь", а живеш як до моменту Ч так і після часу Ч, з мінімальними змінами відчуття комфорту.



Можливо, в майбутньому, як колись для експатів Португалія/Філіпіни/Тай/Туреччиа, Україна стане приваблива по ціна/якість/податки (а в тебе пул кавалірок і хатів по селам з ШРТ до столиці чи обл.центрів).



Може який бізнес розбудується навколо цього, комюніті номадів, але це не точно. А шо дєлать (напр., якщо хотаб збирається "виколуплювать з ракушки")?Я ж раніше писав, що один з векторів - doomsday preppering (хоча би лайт едішен)І якщо це "стиль життя", то це не "сєбя мучаєшь", а живеш як до моменту Ч так і після часу Ч, з мінімальними змінами відчуття комфорту.Можливо, в майбутньому, як колись для експатів Португалія/Філіпіни/Тай/Туреччиа, Україна стане приваблива по ціна/якість/податки (а в тебе пул кавалірок і хатів по селам з ШРТ до столиці чи обл.центрів).Може який бізнес розбудується навколо цього, комюніті номадів, але це не точно. flyman

Повідомлень: 33879 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1571 раз. Подякували: 2736 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 12:03 flyman ,



А шо дєлать (напр., якщо хотаб збирається "виколуплювать з ракушки")?





Так це ти себе для землянки готуєш? Правильно! Тоді правильно!



Треба ще аватара хроплячого поряд покласти і в підвал взрив-пакети тобі вночі поззкидати. Погрузити тебе в справжні реальність. Так це ти себе для землянки готуєш? Правильно! Тоді правильно!Треба ще аватара хроплячого поряд покласти і в підвал взрив-пакети тобі вночі поззкидати. Погрузити тебе в справжні реальність. Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 січ, 2024 12:06, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 10718 З нами з: 15.02.09 Подякував: 618 раз. Подякували: 2141 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 12:05 flyman написав: Може який бізнес розбудується навколо цього, комюніті номадів, але це не точно. Може який бізнес розбудується навколо цього, комюніті номадів, але це не точно. брал бы ты коммерцию и даже с легким ремонтом уже имел бы 7-10уе аренды с метра. А так мертвый груз твои инвестиции. Может выстрелят, может нет. Hotab написав: Треба ще аватара хроплячого поряд покласти і в підвал взрив-пакети тобі вночі поззкидати. Погрузити тебе в справжні реальність. Треба ще аватара хроплячого поряд покласти і в підвал взрив-пакети тобі вночі поззкидати. Погрузити тебе в справжні реальність. пан хотаб себя в качестве хропящего аватара предлагает? и что есть желающие? брал бы ты коммерцию и даже с легким ремонтом уже имел бы 7-10уе аренды с метра. А так мертвый груз твои инвестиции. Может выстрелят, может нет.пан хотаб себя в качестве хропящего аватара предлагает? и что есть желающие? vitaliiangel

Повідомлень: 21680 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2358 раз. Подякували: 3329 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 12:09 vitaliiangel , по послндним данным не храплю, бо не пью. Но если хочешь, я прилягу рядом и положу руку на задницу. Проверим, уснешь ты ли до утра. Hotab Повідомлень: 10718 З нами з: 15.02.09 Подякував: 618 раз. Подякували: 2141 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 12:22 vitaliiangel написав: flyman написав: Може який бізнес розбудується навколо цього, комюніті номадів, але це не точно. Може який бізнес розбудується навколо цього, комюніті номадів, але це не точно. брал бы ты коммерцию и даже с легким ремонтом уже имел бы 7-10уе аренды с метра. А так мертвый груз твои инвестиции. Может выстрелят, может нет. Hotab написав: Треба ще аватара хроплячого поряд покласти і в підвал взрив-пакети тобі вночі поззкидати. Погрузити тебе в справжні реальність. Треба ще аватара хроплячого поряд покласти і в підвал взрив-пакети тобі вночі поззкидати. Погрузити тебе в справжні реальність. пан хотаб себя в качестве хропящего аватара предлагает? и что есть желающие? брал бы ты коммерцию и даже с легким ремонтом уже имел бы 7-10уе аренды с метра. А так мертвый груз твои инвестиции. Может выстрелят, может нет.пан хотаб себя в качестве хропящего аватара предлагает? и что есть желающие?

це він так прєдлагає сєбя вмєсто філіпінки





Hotab написав: Но если хочешь, я прилягу рядом и положу руку на задницу. Проверим, уснешь ты ли до утра. Но если хочешь, я прилягу рядом и положу руку на задницу. Проверим, уснешь ты ли до утра. це він так прєдлагає сєбя вмєсто філіпінки flyman

Повідомлень: 33879 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1571 раз. Подякували: 2736 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1742174317441745 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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