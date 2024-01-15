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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 січ, 2024 11:12
Дюрі-бачі написав:ЛАД
навіть в бідних країнах народжуваність в міського населення суттєво нижча уже в дітей приїхавши селян. А також народжуваність обернено пропорційна правам жінок.
Щодо економічного фактору не так важливе абсолютне значення, як його стабільність. Населення, яке стабільно отримає по 100 значно інтенсивніше розмножуватися, ніж населення яке отримає 500-1000-2000-500-1000.
В України всі 3 фактори максимально несприятливі для демографії: високі урбанізація, права жінок та нестабільність
Так я, собственно, об этом и сказал. Просто не стал расписывать уже достаточно тривиальные вещи. И не хотел здесь разворачивать дискуссию по демографии.
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ЛАД
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Додано: Пон 15 січ, 2024 11:25
Faceless написав:
Цікаво, це як же по вашому живе "золотий мільярд", що це - не гірше? Чи якщо не здох, то вже на рівні?
Питна вода з водогону, центальна каналізація, електрика, інтернет ... яка не яка освіта/медицина і ще багато чого.
В умовній Нігерії за це прийдеться платити не менше як в Нью-Йорку, і лише в районі для багатих. В Україні блага цивілізації поки ще розпорошені більш-менш рівномірно, і відносно дешеві. Але це розуміють не тільки лиш всі.
Он акурт пише про Канаду.
Прекрасна країна, але щоб мати приблизно те, що в Україні, там потрібно влізти в кредити, і через 30 років виплатити.
В багатьох в Україні це вже є.
Обліківка Болт, думаю, пояснить ворк-лайф баланс.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 15 січ, 2024 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 11:29
flyman написав:
В Україні блага цивілізації поки ще розпорошені більш-менш рівномірно, і відносно дешеві.
а шрт за пределами Киева есть?
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vitaliiangel
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Додано: Пон 15 січ, 2024 11:34
Картинка очень подходящая.
Вы бы её ещё на военной ветке выложили.
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ЛАД
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Додано: Пон 15 січ, 2024 11:36
vitaliiangel написав: flyman написав:
В Україні блага цивілізації поки ще розпорошені більш-менш рівномірно, і відносно дешеві.
а шрт за пределами Киева есть?
так, елекрички ходять не тільки по ЮЗЖД, а табло із розкладом ГТ є не тільки в столиці ЗУНР.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 11:44
vitaliiangel написав:
можно вопрос, зачем ты себя мучаешь? надеешься попасть на икону св.Андрей 120ти долларовый великомученник?
А шо дєлать (напр., якщо хотаб збирається "виколуплювать з ракушки")?
Я ж раніше писав, що один з векторів - doomsday preppering (хоча би лайт едішен)
І якщо це "стиль життя", то це не "сєбя мучаєшь", а живеш як до моменту Ч так і після часу Ч, з мінімальними змінами відчуття комфорту.
Можливо, в майбутньому, як колись для експатів Португалія/Філіпіни/Тай/Туреччиа, Україна стане приваблива по ціна/якість/податки (а в тебе пул кавалірок і хатів по селам з ШРТ до столиці чи обл.центрів).
Може який бізнес розбудується навколо цього, комюніті номадів, але це не точно.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 12:03
flyman
,
А шо дєлать (напр., якщо хотаб збирається "виколуплювать з ракушки")?
Так це ти себе для землянки готуєш? Правильно! Тоді правильно!
Треба ще аватара хроплячого поряд покласти і в підвал взрив-пакети тобі вночі поззкидати. Погрузити тебе в справжні реальність.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 15 січ, 2024 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 12:05
flyman написав:
Може який бізнес розбудується навколо цього, комюніті номадів, але це не точно.
брал бы ты коммерцию и даже с легким ремонтом уже имел бы 7-10уе аренды с метра. А так мертвый груз твои инвестиции. Может выстрелят, может нет.
Hotab написав:
Треба ще аватара хроплячого поряд покласти і в підвал взрив-пакети тобі вночі поззкидати. Погрузити тебе в справжні реальність.
пан хотаб себя в качестве хропящего аватара предлагает? и что есть желающие?
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Додано: Пон 15 січ, 2024 12:09
vitaliiangel , по послндним данным не храплю, бо не пью. Но если хочешь, я прилягу рядом и положу руку на задницу. Проверим, уснешь ты ли до утра.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 12:22
vitaliiangel написав: flyman написав:
Може який бізнес розбудується навколо цього, комюніті номадів, але це не точно.
брал бы ты коммерцию и даже с легким ремонтом уже имел бы 7-10уе аренды с метра. А так мертвый груз твои инвестиции. Может выстрелят, может нет.
Hotab написав:
Треба ще аватара хроплячого поряд покласти і в підвал взрив-пакети тобі вночі поззкидати. Погрузити тебе в справжні реальність.
пан хотаб себя в качестве хропящего аватара предлагает? и что есть желающие?
це він так прєдлагає сєбя вмєсто філіпінки
Hotab написав:
Но если хочешь, я прилягу рядом и положу руку на задницу. Проверим, уснешь ты ли до утра.
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