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розуміння цього приходить лише тоді, коли за свою спеціалізацію платять достатньо , щоб наймати спеціалістів. Коли цього нема, доводиться хоча б нескладні речі робити самому. Ну і як додатковий фактор: знання допомагають хоча б контролювати процеси роботи найманими. Які часто жодного разу не відкривали ДБН.,
Спеціально для akurt вирізав шматок з оферу, який я отримав 5 років тому. Там рівень компетенцій вказан.
І що? З погляду сьогодні можна зробити судження, що не прийнявши сіли в калабаню. Скілси довготермінового планування, як такі відсутні. З іншого боку, вистачило розуму зрозуміти, що не тягнете на позицію і відмовитися. Не по Сенці шапка (не в коня корм)
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 січ, 2024 11:00, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:Гроші - це скільки? 300-400 доларів? Україна, на жаль, не входить до списку розвинених країн. Причини поганої демографії інші ніж в розвинених країнах.
Польща теж не входить до списку розвинених країн МВФ 2020 року. А якщо по факту подивитися на військові "послуги", які ми створюємо, то зп ППС ми увійдемо у розвинуті країни.
Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово.
В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього. Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS. І яка мінімальна пенсія в Польщі?
Дюрі-бачі написав:ЛАД навіть в бідних країнах народжуваність в міського населення суттєво нижча уже в дітей приїхавши селян. А також народжуваність обернено пропорційна правам жінок. Щодо економічного фактору не так важливе абсолютне значення, як його стабільність. Населення, яке стабільно отримає по 100 значно інтенсивніше розмножуватися, ніж населення яке отримає 500-1000-2000-500-1000. В України всі 3 фактори максимально несприятливі для демографії: високі урбанізація, права жінок та нестабільність
Так я, собственно, об этом и сказал. Просто не стал расписывать уже достаточно тривиальные вещи. И не хотел здесь разворачивать дискуссию по демографии.
BIGor написав:Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово.
В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього. Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS. І яка мінімальна пенсія в Польщі?
BIGor написав:Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово.
В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього. Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS. І яка мінімальна пенсія в Польщі?