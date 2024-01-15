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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1741174217431744
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 10:58

Shaman ,

сучасному світі спеціалізація переважає ;)

розуміння цього приходить лише тоді, коли за свою спеціалізацію платять достатньо , щоб наймати спеціалістів. Коли цього нема, доводиться хоча б нескладні речі робити самому.
Ну і як додатковий фактор: знання допомагають хоча б контролювати процеси роботи найманими. Які часто жодного разу не відкривали ДБН.,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 10:59

  Denik написав:
  akurt написав:Для такого горе-фахівця з дронів,

Спеціально для akurt вирізав шматок з оферу, який я отримав 5 років тому.
Там рівень компетенцій вказан.Зображення

І що?
З погляду сьогодні можна зробити судження, що не прийнявши сіли в калабаню.
Скілси довготермінового планування, як такі відсутні.
З іншого боку, вистачило розуму зрозуміти, що не тягнете на позицію і відмовитися.
Не по Сенці шапка (не в коня корм)
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 січ, 2024 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 11:10

  BIGor написав:
  Denik написав:
  BIGor написав:Гроші - це скільки? 300-400 доларів?
Україна, на жаль, не входить до списку розвинених країн. Причини поганої демографії інші ніж в розвинених країнах.

Польща теж не входить до списку розвинених країн МВФ 2020 року. А якщо по факту подивитися на військові "послуги", які ми створюємо, то зп ППС ми увійдемо у розвинуті країни.

Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово.

В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього.
Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS.
І яка мінімальна пенсія в Польщі?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 11:12

  Дюрі-бачі написав:ЛАД навіть в бідних країнах народжуваність в міського населення суттєво нижча уже в дітей приїхавши селян. А також народжуваність обернено пропорційна правам жінок.
Щодо економічного фактору не так важливе абсолютне значення, як його стабільність. Населення, яке стабільно отримає по 100 значно інтенсивніше розмножуватися, ніж населення яке отримає 500-1000-2000-500-1000.
В України всі 3 фактори максимально несприятливі для демографії: високі урбанізація, права жінок та нестабільність

Так я, собственно, об этом и сказал. Просто не стал расписывать уже достаточно тривиальные вещи. И не хотел здесь разворачивать дискуссию по демографии.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 13:23

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Вінніпег мінус 23, мінімум 25.
Калгарі мінус 29, мінімум мінус 30.
Келоуна (курортне місто) мінус 16.
Наші люди тримаються!
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 13:37

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

Наші люди тримаються!

Підтверджую.

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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 13:43

  Hotab написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

Наші люди тримаються!

Підтверджую.

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Це ідеальна погода. Я свого часу страждав від високої температури та вологості у Тихому океані.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 13:44

  flyman написав:
  BIGor написав:Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово.

В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього.
Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS.
І яка мінімальна пенсія в Польщі?

Мінімалка пенсія 1588 зл в 2023 році (https://vpolshchi.pl/yaka-pensiya-u-pol ... 382809824a), на грн це 15 000 грн.

Щодо стажів - то український додається до польського + ще є накопичувальна пенсія: PPK - в мене напр. це 3,5% від ЗП.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 13:57

  BIGor написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово.

В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього.
Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS.
І яка мінімальна пенсія в Польщі?

Мінімалка пенсія 1588 зл в 2023 році (https://vpolshchi.pl/yaka-pensiya-u-pol ... 382809824a), на грн це 15 000 грн.

Щодо стажів - то український додається до польського + ще є накопичувальна пенсія: PPK - в мене напр. це 3,5% від ЗП.

так що, перед пенсією треба їхати до Польщі, років в 58-59? чи є якийсь нюанси?
Shaman
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