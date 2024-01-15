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#<1 ... 1742174317441745> Додано: Пон 15 січ, 2024 10:58 Shaman ,



сучасному світі спеціалізація переважає



сучасному світі спеціалізація переважає розуміння цього приходить лише тоді, коли за свою спеціалізацію платять достатньо , щоб наймати спеціалістів. Коли цього нема, доводиться хоча б нескладні речі робити самому.

Ну і як додатковий фактор: знання допомагають хоча б контролювати процеси роботи найманими. Які часто жодного разу не відкривали ДБН., розуміння цього приходить лише тоді, коли за свою спеціалізацію платять достатньо , щоб наймати спеціалістів. Коли цього нема, доводиться хоча б нескладні речі робити самому.Ну і як додатковий фактор: знання допомагають хоча б контролювати процеси роботи найманими. Які часто жодного разу не відкривали ДБН., Hotab Повідомлень: 10717 З нами з: 15.02.09 Подякував: 618 раз. Подякували: 2141 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 10:59 Denik написав: akurt написав: Для такого горе-фахівця з дронів, Для такого горе-фахівця з дронів,

Спеціально для akurt вирізав шматок з оферу, який я отримав 5 років тому.

Там рівень компетенцій вказан. Спеціально для akurt вирізав шматок з оферу, який я отримав 5 років тому.Там рівень компетенцій вказан.

І що?

З погляду сьогодні можна зробити судження, що не прийнявши сіли в калабаню.

Скілси довготермінового планування, як такі відсутні.

З іншого боку, вистачило розуму зрозуміти, що не тягнете на позицію і відмовитися.

Не по Сенці шапка (не в коня корм) І що?З погляду сьогодні можна зробити судження, що не прийнявши сіли в калабаню.Скілси довготермінового планування, як такі відсутні.З іншого боку, вистачило розуму зрозуміти, що не тягнете на позицію і відмовитися.Не по Сенці шапка (не в коня корм) Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 січ, 2024 11:00, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 33882 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1571 раз. Подякували: 2736 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 11:10 BIGor написав: Denik написав: BIGor написав: Гроші - це скільки? 300-400 доларів?

Україна, на жаль, не входить до списку розвинених країн. Причини поганої демографії інші ніж в розвинених країнах. Гроші - це скільки? 300-400 доларів?Україна, на жаль, не входить до списку розвинених країн. Причини поганої демографії інші ніж в розвинених країнах.

Польща теж не входить до списку розвинених країн МВФ 2020 року. А якщо по факту подивитися на військові "послуги", які ми створюємо, то зп ППС ми увійдемо у розвинуті країни. Польща теж не входить до списку розвинених країн МВФ 2020 року. А якщо по факту подивитися на військові "послуги", які ми створюємо, то зп ППС ми увійдемо у розвинуті країни.

Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово. Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово.

В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього.

Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS.

І яка мінімальна пенсія в Польщі? В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього.Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS.І яка мінімальна пенсія в Польщі? flyman

Повідомлень: 33882 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1571 раз. Подякували: 2736 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 11:12 Дюрі-бачі написав: ЛАД навіть в бідних країнах народжуваність в міського населення суттєво нижча уже в дітей приїхавши селян. А також народжуваність обернено пропорційна правам жінок.

Щодо економічного фактору не так важливе абсолютне значення, як його стабільність. Населення, яке стабільно отримає по 100 значно інтенсивніше розмножуватися, ніж населення яке отримає 500-1000-2000-500-1000.

В України всі 3 фактори максимально несприятливі для демографії: високі урбанізація, права жінок та нестабільність навіть в бідних країнах народжуваність в міського населення суттєво нижча уже в дітей приїхавши селян. А також народжуваність обернено пропорційна правам жінок.Щодо економічного фактору не так важливе абсолютне значення, як його стабільність. Населення, яке стабільно отримає по 100 значно інтенсивніше розмножуватися, ніж населення яке отримає 500-1000-2000-500-1000.В України всі 3 фактори максимально несприятливі для демографії: високі урбанізація, права жінок та нестабільність

Так я, собственно, об этом и сказал. Просто не стал расписывать уже достаточно тривиальные вещи. И не хотел здесь разворачивать дискуссию по демографии. Так я, собственно, об этом и сказал. Просто не стал расписывать уже достаточно тривиальные вещи. И не хотел здесь разворачивать дискуссию по демографии. ЛАД 2 Повідомлень: 27287 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5225 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 13:23 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Вінніпег мінус 23, мінімум 25.

Калгарі мінус 29, мінімум мінус 30.

Келоуна (курортне місто) мінус 16.

Наші люди тримаються! akurt

Повідомлень: 9035 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3426 раз. Подякували: 1206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 13:37 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



Наші люди тримаються! Еміграція, заробітчанствоНаші люди тримаються!

Підтверджую.



Підтверджую. Hotab Повідомлень: 10717 З нами з: 15.02.09 Подякував: 618 раз. Подякували: 2141 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 13:43 Hotab написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



Наші люди тримаються! Еміграція, заробітчанствоНаші люди тримаються!

Підтверджую.



Підтверджую.

Це ідеальна погода. Я свого часу страждав від високої температури та вологості у Тихому океані. Це ідеальна погода. Я свого часу страждав від високої температури та вологості у Тихому океані. Investor_K

Повідомлень: 9458 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 888 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 13:44 flyman написав: BIGor написав: Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово. Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово.

В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього.

Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS.

І яка мінімальна пенсія в Польщі? В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього.Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS.І яка мінімальна пенсія в Польщі?

Мінімалка пенсія 1588 зл в 2023 році ( https://vpolshchi.pl/yaka-pensiya-u-pol ... 382809824a ), на грн це 15 000 грн.



Щодо стажів - то український додається до польського + ще є накопичувальна пенсія: PPK - в мене напр. це 3,5% від ЗП. Мінімалка пенсія 1588 зл в 2023 році (), на грн це 15 000 грн.Щодо стажів - то український додається до польського + ще є накопичувальна пенсія: PPK - в мене напр. це 3,5% від ЗП. BIGor

Повідомлень: 8478 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1285 раз. Подякували: 1696 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 13:57 BIGor написав: flyman написав: BIGor написав: Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово. Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово.

В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього.

Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS.

І яка мінімальна пенсія в Польщі? В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього.Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS.І яка мінімальна пенсія в Польщі?

Мінімалка пенсія 1588 зл в 2023 році ( https://vpolshchi.pl/yaka-pensiya-u-pol ... 382809824a ), на грн це 15 000 грн.



Щодо стажів - то український додається до польського + ще є накопичувальна пенсія: PPK - в мене напр. це 3,5% від ЗП. Мінімалка пенсія 1588 зл в 2023 році (), на грн це 15 000 грн.Щодо стажів - то український додається до польського + ще є накопичувальна пенсія: PPK - в мене напр. це 3,5% від ЗП.

так що, перед пенсією треба їхати до Польщі, років в 58-59? чи є якийсь нюанси? так що, перед пенсією треба їхати до Польщі, років в 58-59? чи є якийсь нюанси? Shaman

Повідомлень: 5074 З нами з: 29.09.19 Подякував: 541 раз. Подякували: 1286 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 14:10 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Edmonton -34. Зимно.



Очі багатьох українців в ці дні спрямовані на столицю провінції Альберта - місто Едмонтон.

Коли я мандрував в червні 2023 року дорогами Канади - трохи не доїхав, як раз стояв на перехресті траси, яка йшла через гори та ліси: ліворуч на Едмонтон, праворуч на Калгарі.



Так ось ранішня розмова з нашими в Едмонтоні здалася казкою, я навіть питав, що пани курять, який бамбук? Невже так все добре?

Едмонтон зустрічає українців словами про те, що вони теж дивляться всілякі відосики тих, хто не знайшов себе в Канаді. Співчувають невдачам та живуть:

- українців поселяють майже в хмарочос на дуже багато поверхів;

- умови проживання - принаймні на перший час - хороші: без кредитного рейтингу, без застави, з правом виїхати в будь-який день,

- оплата 1300 CAD на місяць;

- дуже багато дітей, які в ці морозні дні проводять час в холах та коридорах цього хмарочоса - бігають та граються безпечно;

- є допомога в виборі та купівлі автівки;

- є допомога у вирішенні побутових питань.

- розказували про досвід вдалого перельоту через аеропорт Хітроу (Британія дуже специфічна на транзитне переміщення - тільки «сквозний єдиний» квиток від відомої авіакомпанії, ніяких лоукостіа та змін аеропортів ).



Виникло питання від нашої людини, як їй везти нахомʼячені гроші, які він зберігає на Binance.

Відповідь була така, що нове життя краще починати з готівкових грошей, які задекларувати на кордоні Канади.



P.S. В той же час я далекий від оптимізму, паралельно отримую новини із Калгарі - з роботою дуже важко. Особливо без знань мови. Але десь хіба буває легко? Востаннє редагувалось akurt в Пон 15 січ, 2024 14:35, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9035 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3426 раз. Подякували: 1206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1742174317441745> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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