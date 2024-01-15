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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1742174317441745>
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 10:58

Shaman ,

сучасному світі спеціалізація переважає ;)

розуміння цього приходить лише тоді, коли за свою спеціалізацію платять достатньо , щоб наймати спеціалістів. Коли цього нема, доводиться хоча б нескладні речі робити самому.
Ну і як додатковий фактор: знання допомагають хоча б контролювати процеси роботи найманими. Які часто жодного разу не відкривали ДБН.,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 10:59

  Denik написав:
  akurt написав:Для такого горе-фахівця з дронів,

Спеціально для akurt вирізав шматок з оферу, який я отримав 5 років тому.
Там рівень компетенцій вказан.Зображення

І що?
З погляду сьогодні можна зробити судження, що не прийнявши сіли в калабаню.
Скілси довготермінового планування, як такі відсутні.
З іншого боку, вистачило розуму зрозуміти, що не тягнете на позицію і відмовитися.
Не по Сенці шапка (не в коня корм)
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 січ, 2024 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 11:10

  BIGor написав:
  Denik написав:
  BIGor написав:Гроші - це скільки? 300-400 доларів?
Україна, на жаль, не входить до списку розвинених країн. Причини поганої демографії інші ніж в розвинених країнах.

Польща теж не входить до списку розвинених країн МВФ 2020 року. А якщо по факту подивитися на військові "послуги", які ми створюємо, то зп ППС ми увійдемо у розвинуті країни.

Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово.

В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього.
Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS.
І яка мінімальна пенсія в Польщі?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 11:12

  Дюрі-бачі написав:ЛАД навіть в бідних країнах народжуваність в міського населення суттєво нижча уже в дітей приїхавши селян. А також народжуваність обернено пропорційна правам жінок.
Щодо економічного фактору не так важливе абсолютне значення, як його стабільність. Населення, яке стабільно отримає по 100 значно інтенсивніше розмножуватися, ніж населення яке отримає 500-1000-2000-500-1000.
В України всі 3 фактори максимально несприятливі для демографії: високі урбанізація, права жінок та нестабільність

Так я, собственно, об этом и сказал. Просто не стал расписывать уже достаточно тривиальные вещи. И не хотел здесь разворачивать дискуссию по демографии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 13:23

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Вінніпег мінус 23, мінімум 25.
Калгарі мінус 29, мінімум мінус 30.
Келоуна (курортне місто) мінус 16.
Наші люди тримаються!
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 13:37

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

Наші люди тримаються!

Підтверджую.

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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 13:43

  Hotab написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

Наші люди тримаються!

Підтверджую.

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Це ідеальна погода. Я свого часу страждав від високої температури та вологості у Тихому океані.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 13:44

  flyman написав:
  BIGor написав:Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово.

В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього.
Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS.
І яка мінімальна пенсія в Польщі?

Мінімалка пенсія 1588 зл в 2023 році (https://vpolshchi.pl/yaka-pensiya-u-pol ... 382809824a), на грн це 15 000 грн.

Щодо стажів - то український додається до польського + ще є накопичувальна пенсія: PPK - в мене напр. це 3,5% від ЗП.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 13:57

  BIGor написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово.

В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього.
Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS.
І яка мінімальна пенсія в Польщі?

Мінімалка пенсія 1588 зл в 2023 році (https://vpolshchi.pl/yaka-pensiya-u-pol ... 382809824a), на грн це 15 000 грн.

Щодо стажів - то український додається до польського + ще є накопичувальна пенсія: PPK - в мене напр. це 3,5% від ЗП.

так що, перед пенсією треба їхати до Польщі, років в 58-59? чи є якийсь нюанси?
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 14:10

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Edmonton -34. Зимно.

Очі багатьох українців в ці дні спрямовані на столицю провінції Альберта - місто Едмонтон.
Коли я мандрував в червні 2023 року дорогами Канади - трохи не доїхав, як раз стояв на перехресті траси, яка йшла через гори та ліси: ліворуч на Едмонтон, праворуч на Калгарі.

Так ось ранішня розмова з нашими в Едмонтоні здалася казкою, я навіть питав, що пани курять, який бамбук? Невже так все добре?
Едмонтон зустрічає українців словами про те, що вони теж дивляться всілякі відосики тих, хто не знайшов себе в Канаді. Співчувають невдачам та живуть:
- українців поселяють майже в хмарочос на дуже багато поверхів;
- умови проживання - принаймні на перший час - хороші: без кредитного рейтингу, без застави, з правом виїхати в будь-який день,
- оплата 1300 CAD на місяць;
- дуже багато дітей, які в ці морозні дні проводять час в холах та коридорах цього хмарочоса - бігають та граються безпечно;
- є допомога в виборі та купівлі автівки;
- є допомога у вирішенні побутових питань.
- розказували про досвід вдалого перельоту через аеропорт Хітроу (Британія дуже специфічна на транзитне переміщення - тільки «сквозний єдиний» квиток від відомої авіакомпанії, ніяких лоукостіа та змін аеропортів ).

Виникло питання від нашої людини, як їй везти нахомʼячені гроші, які він зберігає на Binance.
Відповідь була така, що нове життя краще починати з готівкових грошей, які задекларувати на кордоні Канади.

P.S. В той же час я далекий від оптимізму, паралельно отримую новини із Калгарі - з роботою дуже важко. Особливо без знань мови. Але десь хіба буває легко?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 15 січ, 2024 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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