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Очі багатьох українців в ці дні спрямовані на столицю провінції Альберта - місто Едмонтон. Коли я мандрував в червні 2023 року дорогами Канади - трохи не доїхав, як раз стояв на перехресті траси, яка йшла через гори та ліси: ліворуч на Едмонтон, праворуч на Калгарі.
Так ось ранішня розмова з нашими в Едмонтоні здалася казкою, я навіть питав, що пани курять, який бамбук? Невже так все добре? Едмонтон зустрічає українців словами про те, що вони теж дивляться всілякі відосики тих, хто не знайшов себе в Канаді. Співчувають невдачам та живуть: - українців поселяють майже в хмарочос на дуже багато поверхів; - умови проживання - принаймні на перший час - хороші: без кредитного рейтингу, без застави, з правом виїхати в будь-який день, - оплата 1300 CAD на місяць; - дуже багато дітей, які в ці морозні дні проводять час в холах та коридорах цього хмарочоса - бігають та граються безпечно; - є допомога в виборі та купівлі автівки; - є допомога у вирішенні побутових питань. - розказували про досвід вдалого перельоту через аеропорт Хітроу (Британія дуже специфічна на транзитне переміщення - тільки «сквозний єдиний» квиток від відомої авіакомпанії, ніяких лоукостіа та змін аеропортів ).
Виникло питання від нашої людини, як їй везти нахомʼячені гроші, які він зберігає на Binance. Відповідь була така, що нове життя краще починати з готівкових грошей, які задекларувати на кордоні Канади.
Мені Монреаль дуже сподобався. Особливо Собор монреальської богоматері. І хокей!
BIGor написав:Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово.
В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього. Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS. І яка мінімальна пенсія в Польщі?
Щодо стажів - то український додається до польського + ще є накопичувальна пенсія: PPK - в мене напр. це 3,5% від ЗП.
Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;
"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії" ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває, в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою.
flyman написав:В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього. Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS. І яка мінімальна пенсія в Польщі?
1300 - це майже звичайна стандартна плата оренди житла. Серед моїх знайомих, з якими спілкуюся щодня: - 950 + комуналка це двокімнатна квартира (basement) - особливість в тому, що є дві окремі спальні, але вони без вікон. Але в цілому квартира дуже непогана. - 1300 - це трикімнатна квартира в Калгарі. Цікаво, що знайшли наші не третій день перебування на сайті оголошень. Вибрали тому, що близько до школи. - 1200-1500 (фінальну ціну точно не памʼятають- говорили що шукають в цьому діапазоні - це Вінніпег)- це дуже непогана квартира в місті Вінніпег. Тут окремий випадок - родина у минулому рієлтора з Украіни вибирали дуже прискіпливо - перебрали 100 (не жартую) варіантів. Шукали за декількома параметрами: щоби взяли із песиком, щоби пральна машина була в квартирі (це майже диковинка), щоби близько до школи. - 2400 - реально шикарна квартира в центрі Торонто, в оренду взяли наші 4 українця, їм вигідно: колег платить по 600.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 15 січ, 2024 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Интересный вопрос. Свяжусь с парнем - кстати закончил он ваш университет - попробую узнать. Написав так: «Добрий день! Цікаве питання з приводу нерухомості в Канаді. Як виявилося, українцям можна купувати нерухомість в Канаді, незважаючи на заборону купівлі нерухомості іноземцями. Цікаво, наприклад, яка ринкова ціна тієї квартири, де ви з хлопцями зараз орендуєте? Можливо даш посилання на оголошення про продаж аналогів?» Почекаю коли відповість.В Торонто зараз майже 7:00 ранку.
flyman написав: Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;
"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії" ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває, в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою.
Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол.
flyman написав: Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;
"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії" ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває, в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою.
Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол.
Польську пенсію в 400 дол. ще потрібно "заробити" (страховий стаж + ZUS оплати), не розказуй байок про манну небесну. Інакше українські пенсіонери всі би давно виїхали в польский пенсійний рай з українського пенсійного пекла (крім колишніх суддів, та інших бюджетних кровосісь)