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#<1 ... 1742174317441745 Додано: Пон 15 січ, 2024 14:19 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Edmonton -34. Зимно.



Очі багатьох українців в ці дні спрямовані на столицю провінції Альберта - місто Едмонтон.

Коли я мандрував в червні 2023 року дорогами Канади - трохи не доїхав, як раз стояв на перехресті траси, яка йшла через гори та ліси: ліворуч на Едмонтон, праворуч на Калгарі.



Так ось ранішня розмова з нашими в Едмонтоні здалася казкою, я навіть питав, що пани курять, який бамбук? Невже так все добре?

Едмонтон зустрічає українців словами про те, що вони теж дивляться всілякі відосики тих, хто не знайшов себе в Канаді. Співчувають невдачам та живуть:

- українців поселяють майже в хмарочос на дуже багато поверхів;

- умови проживання - принаймні на перший час - хороші: без кредитного рейтингу, без застави, з правом виїхати в будь-який день,

- оплата 1300 CAD на місяць;

- дуже багато дітей, які в ці морозні дні проводять час в холах та коридорах цього хмарочоса - бігають та граються безпечно;

- є допомога в виборі та купівлі автівки;

- є допомога у вирішенні побутових питань.

- розказували про досвід вдалого перельоту через аеропорт Хітроу (Британія дуже специфічна на транзитне переміщення - тільки «сквозний єдиний» квиток від відомої авіакомпанії, ніяких лоукостіа та змін аеропортів ).



Виникло питання від нашої людини, як їй везти нахомʼячені гроші, які він зберігає на Binance.

Відповідь була така, що нове життя краще починати з готівкових грошей, які задекларувати на кордоні Канади. Еміграція, заробітчанствоNews from CanadaEdmonton -34. Зимно.Очі багатьох українців в ці дні спрямовані на столицю провінції Альберта - місто Едмонтон.Коли я мандрував в червні 2023 року дорогами Канади - трохи не доїхав, як раз стояв на перехресті траси, яка йшла через гори та ліси: ліворуч на Едмонтон, праворуч на Калгарі.Так ось ранішня розмова з нашими в Едмонтоні здалася казкою, я навіть питав, що пани курять, який бамбук? Невже так все добре?Едмонтон зустрічає українців словами про те, що вони теж дивляться всілякі відосики тих, хто не знайшов себе в Канаді. Співчувають невдачам та живуть:- українців поселяють майже в хмарочос на дуже багато поверхів;- умови проживання - принаймні на перший час - хороші: без кредитного рейтингу, без застави, з правом виїхати в будь-який день,- оплата 1300 CAD на місяць;- дуже багато дітей, які в ці морозні дні проводять час в холах та коридорах цього хмарочоса - бігають та граються безпечно;- є допомога в виборі та купівлі автівки;- є допомога у вирішенні побутових питань.- розказували про досвід вдалого перельоту через аеропорт Хітроу (Британія дуже специфічна на транзитне переміщення - тільки «сквозний єдиний» квиток від відомої авіакомпанії, ніяких лоукостіа та змін аеропортів ).Виникло питання від нашої людини, як їй везти нахомʼячені гроші, які він зберігає на Binance.Відповідь була така, що нове життя краще починати з готівкових грошей, які задекларувати на кордоні Канади.

Мені Монреаль дуже сподобався. Особливо Собор монреальської богоматері. І хокей! Мені Монреаль дуже сподобався. Особливо Собор монреальської богоматері. І хокей! Investor_K

Повідомлень: 9458 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 888 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 14:22 "нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії BIGor написав: flyman написав: BIGor написав: Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово. Ви себе хоч слухаєте? Клініка. Хто куди увійде? В місті звідки я родом зараз зарплата хорошего спеціаліста 10-12 тис. грн (250-300 Євро). І до чого тут Польща? В Поьщі мінімальна пенсія більше. А тут пропаганда як чудово.

В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього.

Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS.

І яка мінімальна пенсія в Польщі? В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього.Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS.І яка мінімальна пенсія в Польщі?

Мінімалка пенсія 1588 зл в 2023 році ( https://vpolshchi.pl/yaka-pensiya-u-pol ... 382809824a ), на грн це 15 000 грн.



Щодо стажів - то український додається до польського + ще є накопичувальна пенсія: PPK - в мене напр. це 3,5% від ЗП. Мінімалка пенсія 1588 зл в 2023 році (), на грн це 15 000 грн.Щодо стажів - то український додається до польського + ще є накопичувальна пенсія: PPK - в мене напр. це 3,5% від ЗП.



Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;



"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії"

ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває,

в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою. Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі тадо податкової;"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії"ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває,в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою. flyman

Повідомлень: 33882 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1571 раз. Подякували: 2736 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 14:25 Shaman написав: BIGor написав: flyman написав: В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього.

Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS.

І яка мінімальна пенсія в Польщі? В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього.Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS.І яка мінімальна пенсія в Польщі?

Мінімалка пенсія 1588 зл в 2023 році ( https://vpolshchi.pl/yaka-pensiya-u-pol ... 382809824a ), на грн це 15 000 грн.



Щодо стажів - то український додається до польського + ще є накопичувальна пенсія: PPK - в мене напр. це 3,5% від ЗП. Мінімалка пенсія 1588 зл в 2023 році (), на грн це 15 000 грн.Щодо стажів - то український додається до польського + ще є накопичувальна пенсія: PPK - в мене напр. це 3,5% від ЗП.

так що, перед пенсією треба їхати до Польщі, років в 58-59? чи є якийсь нюанси? так що, перед пенсією треба їхати до Польщі, років в 58-59? чи є якийсь нюанси?

чоловікам в 66 р. і 11 місяців чоловікам в 66 р. і 11 місяців flyman

Повідомлень: 33882 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1571 раз. Подякували: 2736 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 14:27 До речі, про Канаду. Там 1300 CAD це трохи більше ніж ніщо. Сильно не розженешся, враховуючи їх ціни. Investor_K

Повідомлень: 9458 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 888 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 14:40 1300 - це майже звичайна стандартна плата оренди житла.

Серед моїх знайомих, з якими спілкуюся щодня:

- 950 + комуналка це двокімнатна квартира (basement) - особливість в тому, що є дві окремі спальні, але вони без вікон. Але в цілому квартира дуже непогана.

- 1300 - це трикімнатна квартира в Калгарі. Цікаво, що знайшли наші не третій день перебування на сайті оголошень. Вибрали тому, що близько до школи.

- 1200-1500 (фінальну ціну точно не памʼятають- говорили що шукають в цьому діапазоні - це Вінніпег)- це дуже непогана квартира в місті Вінніпег. Тут окремий випадок - родина у минулому рієлтора з Украіни вибирали дуже прискіпливо - перебрали 100 (не жартую) варіантів. Шукали за декількома параметрами: щоби взяли із песиком, щоби пральна машина була в квартирі (це майже диковинка), щоби близько до школи.

- 2400 - реально шикарна квартира в центрі Торонто, в оренду взяли наші 4 українця, їм вигідно: колег платить по 600. Востаннє редагувалось akurt в Пон 15 січ, 2024 14:45, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9035 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3426 раз. Подякували: 1206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 14:45 akurt

Так та шо 2400 в столице сколько стоит в целом учитывая их цены, миллион или больше?

Бизнес не очень доходный барабашов Повідомлень: 3827 З нами з: 16.06.15 Подякував: 266 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 14:46 Интересный вопрос.

Свяжусь с парнем - кстати закончил он ваш университет - попробую узнать.

Написав так:

«Добрий день! Цікаве питання з приводу нерухомості в Канаді. Як виявилося, українцям можна купувати нерухомість в Канаді, незважаючи на заборону купівлі нерухомості іноземцями. Цікаво, наприклад, яка ринкова ціна тієї квартири, де ви з хлопцями зараз орендуєте? Можливо даш посилання на оголошення про продаж аналогів?»

Почекаю коли відповість.В Торонто зараз майже 7:00 ранку. akurt

Повідомлень: 9035 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3426 раз. Подякували: 1206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 15:05 flyman написав:

Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;



"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії"

ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває,

в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою. Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі тадо податкової;"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії"ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває,в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою.

Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол. Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол. BIGor

Повідомлень: 8478 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1285 раз. Подякували: 1696 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 15:14 BIGor написав: flyman написав:

Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;



"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії"

ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває,

в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою. Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі тадо податкової;"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії"ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває,в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою.

Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол. Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол.

Польську пенсію в 400 дол. ще потрібно "заробити" (страховий стаж + ZUS оплати), не розказуй байок про манну небесну. Інакше українські пенсіонери всі би давно виїхали в польский пенсійний рай з українського пенсійного пекла (крім колишніх суддів, та інших бюджетних кровосісь) Польську пенсію в 400 дол. ще потрібно "заробити" (страховий стаж + ZUS оплати), не розказуй байок про манну небесну. Інакше українські пенсіонери всі би давно виїхали в польский пенсійний рай з українського пенсійного пекла (крім колишніх суддів, та інших бюджетних кровосісь) flyman

Повідомлень: 33882 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1571 раз. Подякували: 2736 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1742174317441745 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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