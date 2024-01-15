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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1743174417451746>
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 14:45

akurt
Так та шо 2400 в столице сколько стоит в целом учитывая их цены, миллион или больше?
Бизнес не очень доходный
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 14:46

Интересный вопрос.
Свяжусь с парнем - кстати закончил он ваш университет - попробую узнать.
Написав так:
«Добрий день! Цікаве питання з приводу нерухомості в Канаді. Як виявилося, українцям можна купувати нерухомість в Канаді, незважаючи на заборону купівлі нерухомості іноземцями. Цікаво, наприклад, яка ринкова ціна тієї квартири, де ви з хлопцями зараз орендуєте? Можливо даш посилання на оголошення про продаж аналогів?»
Почекаю коли відповість.В Торонто зараз майже 7:00 ранку.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 15:05

  flyman написав:
Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;

"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії"
ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває,
в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою.

Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 15:14

  BIGor написав:
  flyman написав:
Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;

"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії"
ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває,
в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою.

Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол.

Польську пенсію в 400 дол. ще потрібно "заробити" (страховий стаж + ZUS оплати), не розказуй байок про манну небесну. Інакше українські пенсіонери всі би давно виїхали в польский пенсійний рай з українського пенсійного пекла (крім колишніх суддів, та інших бюджетних кровосісь)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:02

  BIGor написав:Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол.

Українську треба заробити: треба мати страховий стаж.
А хто ж його має?
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:26

  flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього.
Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS.
І яка мінімальна пенсія в Польщі?

Мінімалка пенсія 1588 зл в 2023 році (https://vpolshchi.pl/yaka-pensiya-u-pol ... 382809824a), на грн це 15 000 грн.

Щодо стажів - то український додається до польського + ще є накопичувальна пенсія: PPK - в мене напр. це 3,5% від ЗП.


Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;

"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії"
ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває,
в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою.

а скільки мінімальний стаж? чи сума внесків?

й скільки часу потрібно проживати? тобто треба мати довідку на постійне проживання?
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:29

  BIGor написав:
  flyman написав:Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;

"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії"
ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває,
в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою.

Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол.

400 уо в мене й в Україні буде...

висновок - мінімалка не дуже рятує в чужій країні.

й довідково песимістам - нормальні працівники на 30 т грн не дуже, а взагалі хочуть 40+. це не вся Україна, але тенденція є. гадаю загалом в Польщі зп трохи нижче, ніж в Кракові
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:31

  барабашов написав:akurt
Так та шо 2400 в столице сколько стоит в целом учитывая их цены, миллион или больше?
Бизнес не очень доходный

чому я й пишу, що наразі вартість нерухомості трохи завищена по великих містах всього світу (розвинутого світу) :)
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:39

  Shaman написав:
  барабашов написав:akurt
Так та шо 2400 в столице сколько стоит в целом учитывая их цены, миллион или больше?
Бизнес не очень доходный

чому я й пишу, що наразі вартість нерухомості трохи завищена по великих містах всього світу (розвинутого світу) :)

якщо від початку ковіду тільки США держборг виріс на 2/3, то воно і не дивно
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 січ, 2024 16:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;

"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії"
ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває,
в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою.

з карткою етнічного поляка можна оформити якусь допомогу ~900 злотих.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 15 січ, 2024 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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