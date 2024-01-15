Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Интересный вопрос. Свяжусь с парнем - кстати закончил он ваш университет - попробую узнать. Написав так: «Добрий день! Цікаве питання з приводу нерухомості в Канаді. Як виявилося, українцям можна купувати нерухомість в Канаді, незважаючи на заборону купівлі нерухомості іноземцями. Цікаво, наприклад, яка ринкова ціна тієї квартири, де ви з хлопцями зараз орендуєте? Можливо даш посилання на оголошення про продаж аналогів?» Почекаю коли відповість.В Торонто зараз майже 7:00 ранку.
flyman написав: Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;
"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії" ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває, в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою.
Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол.
flyman написав: Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;
"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії" ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває, в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою.
Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол.
Польську пенсію в 400 дол. ще потрібно "заробити" (страховий стаж + ZUS оплати), не розказуй байок про манну небесну. Інакше українські пенсіонери всі би давно виїхали в польский пенсійний рай з українського пенсійного пекла (крім колишніх суддів, та інших бюджетних кровосісь)
flyman написав:В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього. Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS. І яка мінімальна пенсія в Польщі?
Щодо стажів - то український додається до польського + ще є накопичувальна пенсія: PPK - в мене напр. це 3,5% від ЗП.
Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;
"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії" ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває, в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою.
а скільки мінімальний стаж? чи сума внесків?
й скільки часу потрібно проживати? тобто треба мати довідку на постійне проживання?
flyman написав:Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;
"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії" ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває, в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою.
Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол.
400 уо в мене й в Україні буде...
висновок - мінімалка не дуже рятує в чужій країні.
й довідково песимістам - нормальні працівники на 30 т грн не дуже, а взагалі хочуть 40+. це не вся Україна, але тенденція є. гадаю загалом в Польщі зп трохи нижче, ніж в Кракові
flyman написав:Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;
"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії" ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває, в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою.
з карткою етнічного поляка можна оформити якусь допомогу ~900 злотих.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 15 січ, 2024 16:59, всього редагувалось 1 раз.