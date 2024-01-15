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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1743174417451746> Додано: Пон 15 січ, 2024 14:45 akurt

Так та шо 2400 в столице сколько стоит в целом учитывая их цены, миллион или больше?

Бизнес не очень доходный барабашов Повідомлень: 3828 З нами з: 16.06.15 Подякував: 266 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 14:46 Интересный вопрос.

Свяжусь с парнем - кстати закончил он ваш университет - попробую узнать.

Написав так:

«Добрий день! Цікаве питання з приводу нерухомості в Канаді. Як виявилося, українцям можна купувати нерухомість в Канаді, незважаючи на заборону купівлі нерухомості іноземцями. Цікаво, наприклад, яка ринкова ціна тієї квартири, де ви з хлопцями зараз орендуєте? Можливо даш посилання на оголошення про продаж аналогів?»

Почекаю коли відповість.В Торонто зараз майже 7:00 ранку. akurt

Повідомлень: 9037 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3426 раз. Подякували: 1206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 15:05 flyman написав:

Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;



"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії"

ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває,

в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою. Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі тадо податкової;"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії"ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває,в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою.

Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол. Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол. BIGor

Повідомлень: 8476 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1285 раз. Подякували: 1695 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 15:14 BIGor написав: flyman написав:

Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;



"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії"

ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває,

в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою. Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі тадо податкової;"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії"ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває,в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою.

Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол. Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол.

Польську пенсію в 400 дол. ще потрібно "заробити" (страховий стаж + ZUS оплати), не розказуй байок про манну небесну. Інакше українські пенсіонери всі би давно виїхали в польский пенсійний рай з українського пенсійного пекла (крім колишніх суддів, та інших бюджетних кровосісь) Польську пенсію в 400 дол. ще потрібно "заробити" (страховий стаж + ZUS оплати), не розказуй байок про манну небесну. Інакше українські пенсіонери всі би давно виїхали в польский пенсійний рай з українського пенсійного пекла (крім колишніх суддів, та інших бюджетних кровосісь) flyman

Повідомлень: 33878 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1571 раз. Подякували: 2737 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 16:02 BIGor написав: Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол. Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол.

Українську треба заробити: треба мати страховий стаж.

А хто ж його має? Українську треба заробити: треба мати страховий стаж.А хто ж його має? akurt

Повідомлень: 9037 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3426 раз. Подякували: 1206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 16:26 flyman написав: BIGor написав: flyman написав: В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього.

Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS.

І яка мінімальна пенсія в Польщі? В Польщі пенсія пропорційно стажу до якогось там року, і внескам ZUS після нього.Колись читав статтю, що є пенсія в кількадесят гроші, тобто весь стаж 1 міс. оплачених внесків в ZUS.І яка мінімальна пенсія в Польщі?

Мінімалка пенсія 1588 зл в 2023 році ( https://vpolshchi.pl/yaka-pensiya-u-pol ... 382809824a ), на грн це 15 000 грн.



Щодо стажів - то український додається до польського + ще є накопичувальна пенсія: PPK - в мене напр. це 3,5% від ЗП. Мінімалка пенсія 1588 зл в 2023 році (), на грн це 15 000 грн.Щодо стажів - то український додається до польського + ще є накопичувальна пенсія: PPK - в мене напр. це 3,5% від ЗП.



Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;



"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії"

ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває,

в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою. Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі тадо податкової;"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії"ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває,в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою.

а скільки мінімальний стаж? чи сума внесків?



й скільки часу потрібно проживати? тобто треба мати довідку на постійне проживання? а скільки мінімальний стаж? чи сума внесків?й скільки часу потрібно проживати? тобто треба мати довідку на постійне проживання? Shaman

Повідомлень: 5077 З нами з: 29.09.19 Подякував: 542 раз. Подякували: 1288 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 16:29 BIGor написав: flyman написав: Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;



"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії"

ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває,

в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою. Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі тадо податкової;"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії"ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває,в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою.

Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол. Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол.

400 уо в мене й в Україні буде...



висновок - мінімалка не дуже рятує в чужій країні.



й довідково песимістам - нормальні працівники на 30 т грн не дуже, а взагалі хочуть 40+. це не вся Україна, але тенденція є. гадаю загалом в Польщі зп трохи нижче, ніж в Кракові 400 уо в мене й в Україні буде...висновок - мінімалка не дуже рятує в чужій країні.й довідково песимістам - нормальні працівники на 30 т грн не дуже, а взагалі хочуть 40+. це не вся Україна, але тенденція є. гадаю загалом в Польщі зп трохи нижче, ніж в Кракові Shaman

Повідомлень: 5077 З нами з: 29.09.19 Подякував: 542 раз. Подякували: 1288 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 16:31 барабашов написав: akurt

Так та шо 2400 в столице сколько стоит в целом учитывая их цены, миллион или больше?

Бизнес не очень доходный Так та шо 2400 в столице сколько стоит в целом учитывая их цены, миллион или больше?Бизнес не очень доходный

чому я й пишу, що наразі вартість нерухомості трохи завищена по великих містах всього світу (розвинутого світу) чому я й пишу, що наразі вартість нерухомості трохи завищена по великих містах всього світу (розвинутого світу) Shaman

Повідомлень: 5077 З нами з: 29.09.19 Подякував: 542 раз. Подякували: 1288 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 16:39 Shaman написав: барабашов написав: akurt

Так та шо 2400 в столице сколько стоит в целом учитывая их цены, миллион или больше?

Бизнес не очень доходный Так та шо 2400 в столице сколько стоит в целом учитывая их цены, миллион или больше?Бизнес не очень доходный

чому я й пишу, що наразі вартість нерухомості трохи завищена по великих містах всього світу (розвинутого світу) чому я й пишу, що наразі вартість нерухомості трохи завищена по великих містах всього світу (розвинутого світу)

якщо від початку ковіду тільки США держборг виріс на 2/3, то воно і не дивно якщо від початку ковіду тільки США держборг виріс на 2/3, то воно і не дивно Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 січ, 2024 16:40, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 33878 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1571 раз. Подякували: 2737 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 16:39 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;



"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії"

ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває,

в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою. Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії"ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває,в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою.

з карткою етнічного поляка можна оформити якусь допомогу ~900 злотих. з карткою етнічного поляка можна оформити якусь допомогу ~900 злотих. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 15 січ, 2024 16:59, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2104 З нами з: 29.07.22 Подякував: 356 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1743174417451746> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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