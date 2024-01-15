Ну, не так прямолінійно, не завжди, з нюансами.
На гілці «Інвестуємо в нерухомість за кордоном» я оприлюднюю власні дослідження саме з цього питання. Прямої залежності немає: в різних країнах все за Григорієм Сковородою.
В Австрії у Відні ціна плигнула до 10 000€ за кв.м - підозрюю, що за рахунок наших чинуш і інших ( у нас де так цікаво: начальник митниці керує митницею в одній області, а живе в Богу тільки відомому селі іншої області. Так йому на роботу їздити далі, ніж до дітей у Відень.
Зараз помітною є тенденція падінні на нерухомість в США: за 250 000$ можна взяти нове готове під ключ площею в 150 кв.м з двома гаражами.
Цікаво, що за цю саму ціну можна взяти готові будинки в «елітних» селах під Львовом, а під Тернополем - вдвічі дешевше.
За моїми дослідженнями беруть і там, і там, і там…
Все як Григорій Сковорода писав…