Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Так та шо 2400 в столице сколько стоит в целом учитывая их цены, миллион или больше? Бизнес не очень доходный
чому я й пишу, що наразі вартість нерухомості трохи завищена по великих містах всього світу (розвинутого світу)
Ну, не так прямолінійно, не завжди, з нюансами. На гілці «Інвестуємо в нерухомість за кордоном» я оприлюднюю власні дослідження саме з цього питання. Прямої залежності немає: в різних країнах все за Григорієм Сковородою. В Австрії у Відні ціна плигнула до 10 000€ за кв.м - підозрюю, що за рахунок наших чинуш і інших ( у нас де так цікаво: начальник митниці керує митницею в одній області, а живе в Богу тільки відомому селі іншої області. Так йому на роботу їздити далі, ніж до дітей у Відень. Зараз помітною є тенденція падінні на нерухомість в США: за 250 000$ можна взяти нове готове під ключ площею в 150 кв.м з двома гаражами. Цікаво, що за цю саму ціну можна взяти готові будинки в «елітних» селах під Львовом, а під Тернополем - вдвічі дешевше. За моїми дослідженнями беруть і там, і там, і там… Все як Григорій Сковорода писав…
flyman написав:Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;
"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії" ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває, в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою.
Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол.
400 уо в мене й в Україні буде...
Тому ти ніколи не емігруєш, бо жирна пенсія. А у мене буде 70 уо, тому я емігрував.
Тут Флай писал о жизни за 120 долл. в месяц. Почему-то удалили. Вполне в мировом прогрессивном тренде.
«Перерегулирование» означает, сколько Земли человеческое общество использует для поддержания или роста. Человечеству в настоящее время потребуется 1,7 Земли, чтобы поддерживать потребление ресурсов на уровне, который биоемкость планеты может восстановить. .......... В статье исследуется, как нейропсихология, социальные сигналы и нормы используются для управления человеческим поведением, способствующим развитию экономики: от потребления товаров до создания больших семей. Авторы предполагают, что древние стремления принадлежать к племени, сигнализировать о своем статусе или привлечь партнера были использованы маркетинговыми стратегиями для создания поведения, несовместимого с устойчивым миром. ........ Всего лишь четверть населения мира ответственна за почти три четверти выбросов. Авторы предполагают, что лучшей стратегией противодействия перерасходу средств было бы использование инструментов маркетинга, средств массовой информации и индустрии развлечений в кампании по переосмыслению наших материалоемких, социально принятых норм. ......... В Институте Мерца есть лаборатория поведения при превышении нормы, где они разрабатывают меры по борьбе с превышением нормы. Один из них определяет «поведенческих влиятельных лиц», таких как сценаристы, веб-разработчики и инженеры-алгоритмы, все из которых продвигают определенные социальные нормы и могут работать над тем, чтобы относительно быстро и безвредно перестроить общество, продвигая новый набор моделей поведения. ........ Команда непреклонна в том, что решения, которые не устраняют основные движущие силы нашей экономики, основанной на экономическом росте, только усугубят кризис перенапряжения.
«На карту поставлено все, что мы знаем и любим», — говорит Барнард. «Обитаемая планета и мирная цивилизация имеют ценность, и мы должны сознательно использовать инструменты, основанные на этике и справедливости. Речь идет не только о человечности. Это касается всех остальных видов на этой планете. Речь идет о будущих поколениях».