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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1743174417451746
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:54

  Shaman написав:
  барабашов написав:Так та шо 2400 в столице сколько стоит в целом учитывая их цены, миллион или больше?
Бизнес не очень доходный

чому я й пишу, що наразі вартість нерухомості трохи завищена по великих містах всього світу (розвинутого світу) :)


Ну, не так прямолінійно, не завжди, з нюансами.
На гілці «Інвестуємо в нерухомість за кордоном» я оприлюднюю власні дослідження саме з цього питання. Прямої залежності немає: в різних країнах все за Григорієм Сковородою.
В Австрії у Відні ціна плигнула до 10 000€ за кв.м - підозрюю, що за рахунок наших чинуш і інших ( у нас де так цікаво: начальник митниці керує митницею в одній області, а живе в Богу тільки відомому селі іншої області. Так йому на роботу їздити далі, ніж до дітей у Відень.
Зараз помітною є тенденція падінні на нерухомість в США: за 250 000$ можна взяти нове готове під ключ площею в 150 кв.м з двома гаражами.
Цікаво, що за цю саму ціну можна взяти готові будинки в «елітних» селах під Львовом, а під Тернополем - вдвічі дешевше.
За моїми дослідженнями беруть і там, і там, і там…
Все як Григорій Сковорода писав…
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 17:33

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;

"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії"
ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває,
в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою.

Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол.

400 уо в мене й в Україні буде...

Тому ти ніколи не емігруєш, бо жирна пенсія. А у мене буде 70 уо, тому я емігрував.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 17:42

Тут Флай писал о жизни за 120 долл. в месяц. Почему-то удалили.
Вполне в мировом прогрессивном тренде.
«Перерегулирование» означает, сколько Земли человеческое общество использует для поддержания или роста. Человечеству в настоящее время потребуется 1,7 Земли, чтобы поддерживать потребление ресурсов на уровне, который биоемкость планеты может восстановить.
..........
В статье исследуется, как нейропсихология, социальные сигналы и нормы используются для управления человеческим поведением, способствующим развитию экономики: от потребления товаров до создания больших семей. Авторы предполагают, что древние стремления принадлежать к племени, сигнализировать о своем статусе или привлечь партнера были использованы маркетинговыми стратегиями для создания поведения, несовместимого с устойчивым миром.
........
Всего лишь четверть населения мира ответственна за почти три четверти выбросов. Авторы предполагают, что лучшей стратегией противодействия перерасходу средств было бы использование инструментов маркетинга, средств массовой информации и индустрии развлечений в кампании по переосмыслению наших материалоемких, социально принятых норм.
.........
В Институте Мерца есть лаборатория поведения при превышении нормы, где они разрабатывают меры по борьбе с превышением нормы. Один из них определяет «поведенческих влиятельных лиц», таких как сценаристы, веб-разработчики и инженеры-алгоритмы, все из которых продвигают определенные социальные нормы и могут работать над тем, чтобы относительно быстро и безвредно перестроить общество, продвигая новый набор моделей поведения.
........
Команда непреклонна в том, что решения, которые не устраняют основные движущие силы нашей экономики, основанной на экономическом росте, только усугубят кризис перенапряжения.

«На карту поставлено все, что мы знаем и любим», — говорит Барнард. «Обитаемая планета и мирная цивилизация имеют ценность, и мы должны сознательно использовать инструменты, основанные на этике и справедливости. Речь идет не только о человечности. Это касается всех остальных видов на этой планете. Речь идет о будущих поколениях».

https://www.theguardian.com/environment/2024/jan/13/human-behavioural-crisis-at-root-of-climate-breakdown-say-scientists
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