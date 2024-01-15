Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Так та шо 2400 в столице сколько стоит в целом учитывая их цены, миллион или больше? Бизнес не очень доходный
чому я й пишу, що наразі вартість нерухомості трохи завищена по великих містах всього світу (розвинутого світу)
Ну, не так прямолінійно, не завжди, з нюансами. На гілці «Інвестуємо в нерухомість за кордоном» я оприлюднюю власні дослідження саме з цього питання. Прямої залежності немає: в різних країнах все за Григорієм Сковородою. В Австрії у Відні ціна плигнула до 10 000€ за кв.м - підозрюю, що за рахунок наших чинуш і інших ( у нас де так цікаво: начальник митниці керує митницею в одній області, а живе в Богу тільки відомому селі іншої області. Так йому на роботу їздити далі, ніж до дітей у Відень. Зараз помітною є тенденція падінні на нерухомість в США: за 250 000$ можна взяти нове готове під ключ площею в 150 кв.м з двома гаражами. Цікаво, що за цю саму ціну можна взяти готові будинки в «елітних» селах під Львовом, а під Тернополем - вдвічі дешевше. За моїми дослідженнями беруть і там, і там, і там… Все як Григорій Сковорода писав…
flyman написав:Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;
"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії" ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває, в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою.
Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол.
400 уо в мене й в Україні буде...
Тому ти ніколи не емігруєш, бо жирна пенсія. А у мене буде 70 уо, тому я емігрував.
Тут Флай писал о жизни за 120 долл. в месяц. Почему-то удалили. Вполне в мировом прогрессивном тренде.
«Перерегулирование» означает, сколько Земли человеческое общество использует для поддержания или роста. Человечеству в настоящее время потребуется 1,7 Земли, чтобы поддерживать потребление ресурсов на уровне, который биоемкость планеты может восстановить. .......... В статье исследуется, как нейропсихология, социальные сигналы и нормы используются для управления человеческим поведением, способствующим развитию экономики: от потребления товаров до создания больших семей. Авторы предполагают, что древние стремления принадлежать к племени, сигнализировать о своем статусе или привлечь партнера были использованы маркетинговыми стратегиями для создания поведения, несовместимого с устойчивым миром. ........ Всего лишь четверть населения мира ответственна за почти три четверти выбросов. Авторы предполагают, что лучшей стратегией противодействия перерасходу средств было бы использование инструментов маркетинга, средств массовой информации и индустрии развлечений в кампании по переосмыслению наших материалоемких, социально принятых норм. ......... В Институте Мерца есть лаборатория поведения при превышении нормы, где они разрабатывают меры по борьбе с превышением нормы. Один из них определяет «поведенческих влиятельных лиц», таких как сценаристы, веб-разработчики и инженеры-алгоритмы, все из которых продвигают определенные социальные нормы и могут работать над тем, чтобы относительно быстро и безвредно перестроить общество, продвигая новый набор моделей поведения. ........ Команда непреклонна в том, что решения, которые не устраняют основные движущие силы нашей экономики, основанной на экономическом росте, только усугубят кризис перенапряжения.
«На карту поставлено все, что мы знаем и любим», — говорит Барнард. «Обитаемая планета и мирная цивилизация имеют ценность, и мы должны сознательно использовать инструменты, основанные на этике и справедливости. Речь идет не только о человечности. Это касается всех остальных видов на этой планете. Речь идет о будущих поколениях».
барабашов написав:akurt Так та шо 2400 в столице сколько стоит в целом учитывая их цены, миллион или больше? Бизнес не очень доходный
Пришел ответ из Торонто (еще не полный) - человек шел на работу - @на быструю руку@ написал: - по его сведениям при покупке недвижимости иностранцем без ВНЖ в Канаде покупка облагается налогом в 25% (!!!). - потому наши стараются получить ВНЖ в Канаде. Но купить в кредит при определенных условиях на нормальных условиях можно: наличие Work Permit (выдают тем, кто въедет до 31.03.24), стабильной работы, денег для первого взноса. - наших 4 парня (напомню: банковские работники после окончания университетов в Украине и Канаде) снимают себе квартиру не 4-к, как я думал, а квартиру «с двумя спальнями», как я понимаю это по американским меркам “2-bed room apartment”. - по их данным такая квартира имеет рыночную стоимость 550 000+ CAD - примерно 425 000$. - сдается такая квартира за 2400 канадских долларов (по их словам в центре Торонто с очень хорошим ремонтом - обещали выслать ссылку на аналоги). Теперь то, что вас волновало - прибыльность такого бизнеса в Канаде: 550 000 - 100% 12*2400 - х% х=12*2400*100/550000=5,23%. Нишеброды! Лендлордам вашего города меньше 10% не предлагать. Для них ниже было бы за…. Ну, вы поняли… Очередное доказательство того что нам их - нищебродов - учить и учить жизни и бизнесу.
барабашов написав:akurt Так та шо 2400 в столице сколько стоит в целом учитывая их цены, миллион или больше? Бизнес не очень доходный
Пришел ответ из Торонто (еще не полный) - человек шел на работу - @на быструю руку@ написал: - по его сведениям при покупке недвижимости иностранцем без ВНЖ в Канаде покупка облагается налогом в 25% (!!!). - потому наши стараются получить ВНЖ в Канаде. Но купить в кредит при определенных условиях на нормальных условиях можно: наличие Work Permit (выдают тем, кто въедет до 31.03.24), стабильной работы, денег для первого взноса. - наших 4 парня (напомню: банковские работники после окончания университетов в Украине и Канаде) снимают себе квартиру не 4-к, как я думал, а квартиру «с двумя спальнями», как я понимаю это по американским меркам “2-bed room apartment”. - по их данным такая квартира имеет рыночную стоимость 550 000+ CAD - примерно 425 000$. - сдается такая квартира за 2400 канадских долларов (по их словам в центре Торонто с очень хорошим ремонтом - обещали выслать ссылку на аналоги). Теперь то, что вас волновало - прибыльность такого бизнеса в Канаде: 550 000 - 100% 12*2400 - х% х=12*2400*100/550000=5,23%. Нишеброды! Лендлордам вашего города меньше 10% не предлагать. Для них ниже было бы за…. Ну, вы поняли… Очередное доказательство того что нам их - нищебродов - учить и учить жизни и бизнесу.
А податок який на рент?) ви порахували без податку але він має бути і думаю його на відміну від нас платять справно) Доречі в Україні така ж доходність - 10 відсотків було до 2013 року
cherchiltank написав:А податок який на рент?) ви порахували без податку але він має бути і думаю його на відміну від нас платять справно)
Про податки ваше питання цікаве: дійсно серед 197 країн світу є тільки дві, де податків не платять: це Сомалі та Україна. Ну громадянам Сомалі простітельно: безграмотні. В Україні навпаки: всі занадто грамотні. Тут певне протиріччя. Підтримую вашу думку.
По словам главы Международного валютного фонда, искусственный интеллект повлияет на 40% рабочих мест во всем мире, и «крайне важно», чтобы страны создавали системы социальной защиты для смягчения воздействия на уязвимых работников. ........ Анализ МВФ , международного кредитора последней инстанции, показывает, что около 60% рабочих мест в странах с развитой экономикой, таких как США и Великобритания, подвержены воздействию ИИ, и половина этих рабочих мест может пострадать. ........ По данным МВФ, наиболее безопасными и наиболее уязвимыми являются рабочие места с «высокой взаимодополняемостью» к ИИ, то есть технология будет способствовать их работе, а не полностью ее заменять. Сюда входят должности с высокой степенью ответственности и взаимодействия с людьми, например, хирурги, юристы и судьи.
К высокозащищенным работам с «низкой взаимодополняемостью» (то есть с возможностью быть вытесненными искусственным интеллектом) относятся телемаркетинг или холодные звонки людям с предложением товаров или услуг. По данным МВФ, к профессиям с низким уровнем воздействия относятся посудомойщики и артисты.
По данным МВФ, доля рабочих мест в сфере ИИ составляет 40% в странах с развивающейся рыночной экономикой, которые МВФ определяет как государства, включающие Китай, Бразилию и Индию, и 26% в странах с низкими доходами, при общей сумме чуть менее 40%. ......... Анализ МВФ показывает, что высокооплачиваемые работники, чья работа тесно связана с ИИ, могут ожидать увеличения своих доходов, что приведет к увеличению неравенства.
«Это усилит рост неравенства в доходах и благосостоянии, которое является результатом увеличения доходности капитала, которую получают люди с высокими доходами», — говорится в отчете МВФ. «Выбор стран в отношении определения прав собственности ИИ, а также перераспределительной и другой налогово-бюджетной политики в конечном итоге будет определять их влияние на распределение доходов и богатства». .......
cherchiltank написав:А податок який на рент?) ви порахували без податку але він має бути і думаю його на відміну від нас платять справно)
Про податки ваше питання цікаве: дійсно серед 197 країн світу є тільки дві, де податків не платять: це Сомалі та Україна. Ну громадянам Сомалі простітельно: безграмотні. В Україні навпаки: всі занадто грамотні. Тут певне протиріччя. Підтримую вашу думку.
барабашов написав:akurt Так та шо 2400 в столице сколько стоит в целом учитывая их цены, миллион или больше? Бизнес не очень доходный
Пришел ответ из Торонто (еще не полный) - человек шел на работу - @на быструю руку@ написал: - по его сведениям при покупке недвижимости иностранцем без ВНЖ в Канаде покупка облагается налогом в 25% (!!!). - потому наши стараются получить ВНЖ в Канаде. Но купить в кредит при определенных условиях на нормальных условиях можно: наличие Work Permit (выдают тем, кто въедет до 31.03.24), стабильной работы, денег для первого взноса. - наших 4 парня (напомню: банковские работники после окончания университетов в Украине и Канаде) снимают себе квартиру не 4-к, как я думал, а квартиру «с двумя спальнями», как я понимаю это по американским меркам “2-bed room apartment”. - по их данным такая квартира имеет рыночную стоимость 550 000+ CAD - примерно 425 000$. - сдается такая квартира за 2400 канадских долларов (по их словам в центре Торонто с очень хорошим ремонтом - обещали выслать ссылку на аналоги). Теперь то, что вас волновало - прибыльность такого бизнеса в Канаде: 550 000 - 100% 12*2400 - х% х=12*2400*100/550000=5,23%. Нишеброды! Лендлордам вашего города меньше 10% не предлагать. Для них ниже было бы за…. Ну, вы поняли… Очередное доказательство того что нам их - нищебродов - учить и учить жизни и бизнесу.
1. За 525 тис кан дол 2 бедрум в центрі Торонто немає. Взагалі. 2. Для українців податку немає 3. 2400 2 бедрум в центрі Торонто немає 4. Гарний ремонт в Торонто це як? Там в принципі немає ремонтів. Всі квартири однакові - білі фарбовані, на підлозі ламінат чи лінолеум кусочками, кухня з ікеі. Все. Дохідність для орендаря менше 2%. Тому зараз власники в акуі. Кредит під 6% буде дуже дешевіти.
akurt написав: Пришел ответ из Торонто (еще не полный) - человек шел на работу - @на быструю руку@ написал: - по его сведениям при покупке недвижимости иностранцем без ВНЖ в Канаде покупка облагается налогом в 25% (!!!). - потому наши стараются получить ВНЖ в Канаде. Но купить в кредит при определенных условиях на нормальных условиях можно: наличие Work Permit (выдают тем, кто въедет до 31.03.24), стабильной работы, денег для первого взноса. - наших 4 парня (напомню: банковские работники после окончания университетов в Украине и Канаде) снимают себе квартиру не 4-к, как я думал, а квартиру «с двумя спальнями», как я понимаю это по американским меркам “2-bed room apartment”. - по их данным такая квартира имеет рыночную стоимость 550 000+ CAD - примерно 425 000$. - сдается такая квартира за 2400 канадских долларов (по их словам в центре Торонто с очень хорошим ремонтом - обещали выслать ссылку на аналоги). Теперь то, что вас волновало - прибыльность такого бизнеса в Канаде: 550 000 - 100% 12*2400 - х% х=12*2400*100/550000=5,23%. Нишеброды! Лендлордам вашего города меньше 10% не предлагать. Для них ниже было бы за…. Ну, вы поняли… Очередное доказательство того что нам их - нищебродов - учить и учить жизни и бизнесу.
1. За 525 тис кан дол 2 бедрум в центрі Торонто немає. Взагалі. 2. Для українців податку немає 3. 2400 2 бедрум в центрі Торонто немає 4. Гарний ремонт в Торонто це як? Там в принципі немає ремонтів. Всі квартири однакові - білі фарбовані, на підлозі ламінат чи лінолеум кусочками, кухня з ікеі. Все. Дохідність для орендаря менше 2%. Тому зараз власники в акуі. Кредит під 6%. буде дуже дешевіти.