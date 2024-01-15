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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1744174517461747> Додано: Пон 15 січ, 2024 16:54 Shaman написав: барабашов написав: Так та шо 2400 в столице сколько стоит в целом учитывая их цены, миллион или больше?

Бизнес не очень доходный Так та шо 2400 в столице сколько стоит в целом учитывая их цены, миллион или больше?Бизнес не очень доходный

чому я й пишу, що наразі вартість нерухомості трохи завищена по великих містах всього світу (розвинутого світу) чому я й пишу, що наразі вартість нерухомості трохи завищена по великих містах всього світу (розвинутого світу)



Ну, не так прямолінійно, не завжди, з нюансами.

На гілці «Інвестуємо в нерухомість за кордоном» я оприлюднюю власні дослідження саме з цього питання. Прямої залежності немає: в різних країнах все за Григорієм Сковородою.

В Австрії у Відні ціна плигнула до 10 000€ за кв.м - підозрюю, що за рахунок наших чинуш і інших ( у нас де так цікаво: начальник митниці керує митницею в одній області, а живе в Богу тільки відомому селі іншої області. Так йому на роботу їздити далі, ніж до дітей у Відень.

Зараз помітною є тенденція падінні на нерухомість в США: за 250 000$ можна взяти нове готове під ключ площею в 150 кв.м з двома гаражами.

Цікаво, що за цю саму ціну можна взяти готові будинки в «елітних» селах під Львовом, а під Тернополем - вдвічі дешевше.

За моїми дослідженнями беруть і там, і там, і там…

Все як Григорій Сковорода писав… Ну, не так прямолінійно, не завжди, з нюансами.На гілці «Інвестуємо в нерухомість за кордоном» я оприлюднюю власні дослідження саме з цього питання. Прямої залежності немає: в різних країнах все за Григорієм Сковородою.В Австрії у Відні ціна плигнула до 10 000€ за кв.м - підозрюю, що за рахунок наших чинуш і інших ( у нас де так цікаво: начальник митниці керує митницею в одній області, а живе в Богу тільки відомому селі іншої області. Так йому на роботу їздити далі, ніж до дітей у Відень.Зараз помітною є тенденція падінні на нерухомість в США: за 250 000$ можна взяти нове готове під ключ площею в 150 кв.м з двома гаражами.Цікаво, що за цю саму ціну можна взяти готові будинки в «елітних» селах під Львовом, а під Тернополем - вдвічі дешевше.За моїми дослідженнями беруть і там, і там, і там…Все як Григорій Сковорода писав… akurt

Повідомлень: 9042 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3426 раз. Подякували: 1206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 17:33 Shaman написав: BIGor написав: flyman написав: Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі та збирати відповідну вартість внесків до податкової;



"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії"

ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває,

в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою. Щоб отримати мінімальну пенсію в Польщі, громадянин України повинен постійно проживати в Польщі тадо податкової;"нема мінімальнього страхового стажу нема мінімальної пенсії"ще й постійно проживати в Польщі потрібно, а це не $120 в місяць, чудес не буває,в Україні хоч хата/дача своя буде з присадибною ділянкою.

Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол. Не хочеш польську пенсію в 400 дол., тоді бери українську в 70 дол.

400 уо в мене й в Україні буде... 400 уо в мене й в Україні буде...

Тому ти ніколи не емігруєш, бо жирна пенсія. А у мене буде 70 уо, тому я емігрував. Тому ти ніколи не емігруєш, бо жирна пенсія. А у мене буде 70 уо, тому я емігрував. BIGor

Повідомлень: 8477 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1285 раз. Подякували: 1695 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 17:42

Вполне в мировом прогрессивном тренде.

«Перерегулирование» означает, сколько Земли человеческое общество использует для поддержания или роста. Человечеству в настоящее время потребуется 1,7 Земли, чтобы поддерживать потребление ресурсов на уровне, который биоемкость планеты может восстановить.

..........

В статье исследуется, как нейропсихология, социальные сигналы и нормы используются для управления человеческим поведением, способствующим развитию экономики: от потребления товаров до создания больших семей. Авторы предполагают, что древние стремления принадлежать к племени, сигнализировать о своем статусе или привлечь партнера были использованы маркетинговыми стратегиями для создания поведения, несовместимого с устойчивым миром.

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Всего лишь четверть населения мира ответственна за почти три четверти выбросов. Авторы предполагают, что лучшей стратегией противодействия перерасходу средств было бы использование инструментов маркетинга, средств массовой информации и индустрии развлечений в кампании по переосмыслению наших материалоемких, социально принятых норм.

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В Институте Мерца есть лаборатория поведения при превышении нормы, где они разрабатывают меры по борьбе с превышением нормы. Один из них определяет «поведенческих влиятельных лиц», таких как сценаристы, веб-разработчики и инженеры-алгоритмы, все из которых продвигают определенные социальные нормы и могут работать над тем, чтобы относительно быстро и безвредно перестроить общество, продвигая новый набор моделей поведения.

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Команда непреклонна в том, что решения, которые не устраняют основные движущие силы нашей экономики, основанной на экономическом росте, только усугубят кризис перенапряжения.



«На карту поставлено все, что мы знаем и любим», — говорит Барнард. «Обитаемая планета и мирная цивилизация имеют ценность, и мы должны сознательно использовать инструменты, основанные на этике и справедливости. Речь идет не только о человечности. Это касается всех остальных видов на этой планете. Речь идет о будущих поколениях».

https://www.theguardian.com/environment/2024/jan/13/human-behavioural-crisis-at-root-of-climate-breakdown-say-scientists Тут Флай писал о жизни за 120 долл. в месяц. Почему-то удалили.Вполне в мировом прогрессивном тренде. ЛАД 2 Повідомлень: 27288 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5224 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 18:49 барабашов написав: akurt

Так та шо 2400 в столице сколько стоит в целом учитывая их цены, миллион или больше?

Бизнес не очень доходный Так та шо 2400 в столице сколько стоит в целом учитывая их цены, миллион или больше?Бизнес не очень доходный



Пришел ответ из Торонто (еще не полный) - человек шел на работу - @на быструю руку@ написал:

- по его сведениям при покупке недвижимости иностранцем без ВНЖ в Канаде покупка облагается налогом в 25% (!!!).

- потому наши стараются получить ВНЖ в Канаде.

Но купить в кредит при определенных условиях на нормальных условиях можно: наличие Work Permit (выдают тем, кто въедет до 31.03.24), стабильной работы, денег для первого взноса.

- наших 4 парня (напомню: банковские работники после окончания университетов в Украине и Канаде) снимают себе квартиру не 4-к, как я думал, а квартиру «с двумя спальнями», как я понимаю это по американским меркам “2-bed room apartment”.

- по их данным такая квартира имеет рыночную стоимость 550 000+ CAD - примерно 425 000$.

- сдается такая квартира за 2400 канадских долларов (по их словам в центре Торонто с очень хорошим ремонтом - обещали выслать ссылку на аналоги).

Теперь то, что вас волновало - прибыльность такого бизнеса в Канаде:

550 000 - 100%

12*2400 - х%

х=12*2400*100/550000=5,23%.

Нишеброды!

Лендлордам вашего города меньше 10% не предлагать.

Для них ниже было бы за…. Ну, вы поняли…

Очередное доказательство того что нам их - нищебродов - учить и учить жизни и бизнесу. Пришел ответ из Торонто (еще не полный) - человек шел на работу - @на быструю руку@ написал:- по его сведениям при покупке недвижимости иностранцем без ВНЖ в Канаде покупка облагается налогом в 25% (!!!).- потому наши стараются получить ВНЖ в Канаде.Но купить в кредит при определенных условиях на нормальных условиях можно: наличие Work Permit (выдают тем, кто въедет до 31.03.24), стабильной работы, денег для первого взноса.- наших 4 парня (напомню: банковские работники после окончания университетов в Украине и Канаде) снимают себе квартиру не 4-к, как я думал, а квартиру «с двумя спальнями», как я понимаю это по американским меркам “2-bed room apartment”.- по их данным такая квартира имеет рыночную стоимость 550 000+ CAD - примерно 425 000$.- сдается такая квартира за 2400 канадских долларов (по их словам в центре Торонто с очень хорошим ремонтом - обещали выслать ссылку на аналоги).Теперь то, что вас волновало - прибыльность такого бизнеса в Канаде:550 000 - 100%12*2400 - х%х=12*2400*100/550000=5,23%.Нишеброды!Лендлордам вашего города меньше 10% не предлагать.Для них ниже было бы за…. Ну, вы поняли…Очередное доказательство того что нам их - нищебродов - учить и учить жизни и бизнесу. akurt

Повідомлень: 9042 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3426 раз. Подякували: 1206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 20:29 akurt написав: барабашов написав: akurt

Так та шо 2400 в столице сколько стоит в целом учитывая их цены, миллион или больше?

Бизнес не очень доходный Так та шо 2400 в столице сколько стоит в целом учитывая их цены, миллион или больше?Бизнес не очень доходный



Пришел ответ из Торонто (еще не полный) - человек шел на работу - @на быструю руку@ написал:

- по его сведениям при покупке недвижимости иностранцем без ВНЖ в Канаде покупка облагается налогом в 25% (!!!).

- потому наши стараются получить ВНЖ в Канаде.

Но купить в кредит при определенных условиях на нормальных условиях можно: наличие Work Permit (выдают тем, кто въедет до 31.03.24), стабильной работы, денег для первого взноса.

- наших 4 парня (напомню: банковские работники после окончания университетов в Украине и Канаде) снимают себе квартиру не 4-к, как я думал, а квартиру «с двумя спальнями», как я понимаю это по американским меркам “2-bed room apartment”.

- по их данным такая квартира имеет рыночную стоимость 550 000+ CAD - примерно 425 000$.

- сдается такая квартира за 2400 канадских долларов (по их словам в центре Торонто с очень хорошим ремонтом - обещали выслать ссылку на аналоги).

Теперь то, что вас волновало - прибыльность такого бизнеса в Канаде:

550 000 - 100%

12*2400 - х%

х=12*2400*100/550000=5,23%.

Нишеброды!

Лендлордам вашего города меньше 10% не предлагать.

Для них ниже было бы за…. Ну, вы поняли…

Очередное доказательство того что нам их - нищебродов - учить и учить жизни и бизнесу. Пришел ответ из Торонто (еще не полный) - человек шел на работу - @на быструю руку@ написал:- по его сведениям при покупке недвижимости иностранцем без ВНЖ в Канаде покупка облагается налогом в 25% (!!!).- потому наши стараются получить ВНЖ в Канаде.Но купить в кредит при определенных условиях на нормальных условиях можно: наличие Work Permit (выдают тем, кто въедет до 31.03.24), стабильной работы, денег для первого взноса.- наших 4 парня (напомню: банковские работники после окончания университетов в Украине и Канаде) снимают себе квартиру не 4-к, как я думал, а квартиру «с двумя спальнями», как я понимаю это по американским меркам “2-bed room apartment”.- по их данным такая квартира имеет рыночную стоимость 550 000+ CAD - примерно 425 000$.- сдается такая квартира за 2400 канадских долларов (по их словам в центре Торонто с очень хорошим ремонтом - обещали выслать ссылку на аналоги).Теперь то, что вас волновало - прибыльность такого бизнеса в Канаде:550 000 - 100%12*2400 - х%х=12*2400*100/550000=5,23%.Нишеброды!Лендлордам вашего города меньше 10% не предлагать.Для них ниже было бы за…. Ну, вы поняли…Очередное доказательство того что нам их - нищебродов - учить и учить жизни и бизнесу.

А податок який на рент?) ви порахували без податку але він має бути і думаю його на відміну від нас платять справно)

Доречі в Україні така ж доходність - 10 відсотків було до 2013 року А податок який на рент?) ви порахували без податку але він має бути і думаю його на відміну від нас платять справно)Доречі в Україні така ж доходність - 10 відсотків було до 2013 року cherchiltank

Повідомлень: 1062 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 21:45

По словам главы Международного валютного фонда, искусственный интеллект повлияет на 40% рабочих мест во всем мире, и «крайне важно», чтобы страны создавали системы социальной защиты для смягчения воздействия на уязвимых работников.

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Анализ МВФ , международного кредитора последней инстанции, показывает, что около 60% рабочих мест в странах с развитой экономикой, таких как США и Великобритания, подвержены воздействию ИИ, и половина этих рабочих мест может пострадать.

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По данным МВФ, наиболее безопасными и наиболее уязвимыми являются рабочие места с «высокой взаимодополняемостью» к ИИ, то есть технология будет способствовать их работе, а не полностью ее заменять. Сюда входят должности с высокой степенью ответственности и взаимодействия с людьми, например, хирурги, юристы и судьи.



К высокозащищенным работам с «низкой взаимодополняемостью» (то есть с возможностью быть вытесненными искусственным интеллектом) относятся телемаркетинг или холодные звонки людям с предложением товаров или услуг. По данным МВФ, к профессиям с низким уровнем воздействия относятся посудомойщики и артисты.



По данным МВФ, доля рабочих мест в сфере ИИ составляет 40% в странах с развивающейся рыночной экономикой, которые МВФ определяет как государства, включающие Китай, Бразилию и Индию, и 26% в странах с низкими доходами, при общей сумме чуть менее 40%.

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Анализ МВФ показывает, что высокооплачиваемые работники, чья работа тесно связана с ИИ, могут ожидать увеличения своих доходов, что приведет к увеличению неравенства.



«Это усилит рост неравенства в доходах и благосостоянии, которое является результатом увеличения доходности капитала, которую получают люди с высокими доходами», — говорится в отчете МВФ. «Выбор стран в отношении определения прав собственности ИИ, а также перераспределительной и другой налогово-бюджетной политики в конечном итоге будет определять их влияние на распределение доходов и богатства».

.......

https://www.theguardian.com/technology/2024/jan/15/ai-jobs-inequality-imf-kristalina-georgieva

Там, правда, последний абзац по данным ОЭСР противоречит процитированному. Или я чего-то не понял. Тут как-то обсуждали ИИ.Там, правда, последний абзац по данным ОЭСР противоречит процитированному. Или я чего-то не понял. ЛАД 2 Повідомлень: 27288 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5224 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 22:59 akurt написав: барабашов написав: akurt

Так та шо 2400 в столице сколько стоит в целом учитывая их цены, миллион или больше?

Бизнес не очень доходный Так та шо 2400 в столице сколько стоит в целом учитывая их цены, миллион или больше?Бизнес не очень доходный



Пришел ответ из Торонто (еще не полный) - человек шел на работу - @на быструю руку@ написал:

- по его сведениям при покупке недвижимости иностранцем без ВНЖ в Канаде покупка облагается налогом в 25% (!!!).

- потому наши стараются получить ВНЖ в Канаде.

Но купить в кредит при определенных условиях на нормальных условиях можно: наличие Work Permit (выдают тем, кто въедет до 31.03.24), стабильной работы, денег для первого взноса.

- наших 4 парня (напомню: банковские работники после окончания университетов в Украине и Канаде) снимают себе квартиру не 4-к, как я думал, а квартиру «с двумя спальнями», как я понимаю это по американским меркам “2-bed room apartment”.

- по их данным такая квартира имеет рыночную стоимость 550 000+ CAD - примерно 425 000$.

- сдается такая квартира за 2400 канадских долларов (по их словам в центре Торонто с очень хорошим ремонтом - обещали выслать ссылку на аналоги).

Теперь то, что вас волновало - прибыльность такого бизнеса в Канаде:

550 000 - 100%

12*2400 - х%

х=12*2400*100/550000=5,23%.

Нишеброды!

Лендлордам вашего города меньше 10% не предлагать.

Для них ниже было бы за…. Ну, вы поняли…

Очередное доказательство того что нам их - нищебродов - учить и учить жизни и бизнесу. Пришел ответ из Торонто (еще не полный) - человек шел на работу - @на быструю руку@ написал:- по его сведениям при покупке недвижимости иностранцем без ВНЖ в Канаде покупка облагается налогом в 25% (!!!).- потому наши стараются получить ВНЖ в Канаде.Но купить в кредит при определенных условиях на нормальных условиях можно: наличие Work Permit (выдают тем, кто въедет до 31.03.24), стабильной работы, денег для первого взноса.- наших 4 парня (напомню: банковские работники после окончания университетов в Украине и Канаде) снимают себе квартиру не 4-к, как я думал, а квартиру «с двумя спальнями», как я понимаю это по американским меркам “2-bed room apartment”.- по их данным такая квартира имеет рыночную стоимость 550 000+ CAD - примерно 425 000$.- сдается такая квартира за 2400 канадских долларов (по их словам в центре Торонто с очень хорошим ремонтом - обещали выслать ссылку на аналоги).Теперь то, что вас волновало - прибыльность такого бизнеса в Канаде:550 000 - 100%12*2400 - х%х=12*2400*100/550000=5,23%.Нишеброды!Лендлордам вашего города меньше 10% не предлагать.Для них ниже было бы за…. Ну, вы поняли…Очередное доказательство того что нам их - нищебродов - учить и учить жизни и бизнесу.



1. За 525 тис кан дол 2 бедрум в центрі Торонто немає. Взагалі.

2. Для українців податку немає

3. 2400 2 бедрум в центрі Торонто немає

4. Гарний ремонт в Торонто це як? Там в принципі немає ремонтів. Всі квартири однакові - білі фарбовані, на підлозі ламінат чи лінолеум кусочками, кухня з ікеі. Все.

Дохідність для орендаря менше 2%. Тому зараз власники в акуі. Кредит під 6% буде дуже дешевіти. 1. За 525 тис кан дол 2 бедрум в центрі Торонто немає. Взагалі.2. Для українців податку немає3. 2400 2 бедрум в центрі Торонто немає4. Гарний ремонт в Торонто це як? Там в принципі немає ремонтів. Всі квартири однакові - білі фарбовані, на підлозі ламінат чи лінолеум кусочками, кухня з ікеі. Все.Дохідність для орендаря менше 2%. Тому зараз власники в акуі. Кредит під 6% буде дуже дешевіти. Первый Повідомлень: 16833 З нами з: 27.10.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 2381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 23:10 .йцуеен Востаннє редагувалось Первый в Пон 15 січ, 2024 23:19, всього редагувалось 1 раз. Первый Повідомлень: 16833 З нами з: 27.10.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 2381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 23:11 111 Востаннє редагувалось Первый в Пон 15 січ, 2024 23:19, всього редагувалось 1 раз. Первый Повідомлень: 16833 З нами з: 27.10.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 2381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 23:21 Первый написав: 1. За 525 тис кан дол 2 бедрум в центрі Торонто немає. Взагалі.

2. Для українців податку немає

3. 2400 2 бедрум в центрі Торонто немає

4. Гарний ремонт в Торонто це як? Там в принципі немає ремонтів. Всі квартири однакові - білі фарбовані, на підлозі ламінат чи лінолеум кусочками, кухня з ікеі. Все.

Дохідність для орендаря менше 2%. Тому зараз власники в акуі. Кредит під 6%. буде дуже дешевіти. 1. За 525 тис кан дол 2 бедрум в центрі Торонто немає. Взагалі.2. Для українців податку немає3. 2400 2 бедрум в центрі Торонто немає4. Гарний ремонт в Торонто це як? Там в принципі немає ремонтів. Всі квартири однакові - білі фарбовані, на підлозі ламінат чи лінолеум кусочками, кухня з ікеі. Все.Тому зараз власники в акуі. Кредит під 6%. буде дуже дешевіти.



Ваш допис цікавий і можливо правильний.

Справа в тому, що я виключно завжди оприлюднюю не теоретичні викладки або домисли, які наснилися "після вчорашнього", а факти реальні від реальних людей.

В даному випадку мешканець Торонто написав саме так, як я передав.

1. З приводу 25% податку сам здивувався. Не чув раніше.

2. Про 525 000 CAD обіцяв дати посилання - чекаємо.

3. За 2400 САD наші хлопці реально орендують. Тут не може бути похибки - бо це «щоденні витрати».

4. Пункт 4 з вами погоджуюся, але змушений так написати, бо люди в Україні взагалі не розуміють, що таке «гарний ремонт" - і як це він може бути зроблений Забудовником згідно з проєктом. Свого роду «ліквідація безграмотності». Бо наші люди звикли назвати квартирою обсяг повітря між двома залізоьетоноими перекриттями, який вони купили у Забудовника.



P.S. Цитата «дохідність для орендаря 2%» - довго сміявся. Ви точно в темі «Нерухомість»?

Після цих слів виникають сумніви в тому, що ви написали вище. Вибачайте.

Повторю ваші попередні дописи (можливо вам не варто ніколи коментувати мої дописи):

Первый написав: .йцуеен



Первый написав: 111



Первый написав: Дел Ваш допис цікавий і можливо правильний.Справа в тому, що я виключно завжди оприлюднюю не теоретичні викладки або домисли, які наснилися "після вчорашнього", а факти реальні від реальних людей.В даному випадку мешканець Торонто написав саме так, як я передав.1. З приводу 25% податку сам здивувався. Не чув раніше.2. Про 525 000 CAD обіцяв дати посилання - чекаємо.3. За 2400 САD наші хлопці реально орендують. Тут не може бути похибки - бо це «щоденні витрати».4. Пункт 4 з вами погоджуюся, але змушений так написати, бо люди в Україні взагалі не розуміють, що таке «гарний ремонт" - і як це він може бути зроблений Забудовником згідно з проєктом. Свого роду «ліквідація безграмотності». Бо наші люди звикли назвати квартирою обсяг повітря між двома залізоьетоноими перекриттями, який вони купили у Забудовника.P.S. Цитата «» - довго сміявся. Ви точно в темі «Нерухомість»?Після цих слів виникають сумніви в тому, що ви написали вище. Вибачайте.Повторю ваші попередні дописи (можливо вам не вартокоментувати мої дописи): Востаннє редагувалось akurt в Пон 15 січ, 2024 23:30, всього редагувалось 1 раз. akurt

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