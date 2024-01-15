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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1744174517461747 Додано: Пон 15 січ, 2024 23:30 akurt написав: Первый написав: 1. За 525 тис кан дол 2 бедрум в центрі Торонто немає. Взагалі.

2. Для українців податку немає

3. 2400 2 бедрум в центрі Торонто немає

4. Гарний ремонт в Торонто це як? Там в принципі немає ремонтів. Всі квартири однакові - білі фарбовані, на підлозі ламінат чи лінолеум кусочками, кухня з ікеі. Все.

Дохідність для орендаря менше 2%. Тому зараз власники в акуі. Кредит під 6%. буде дуже дешевіти. 1. За 525 тис кан дол 2 бедрум в центрі Торонто немає. Взагалі.2. Для українців податку немає3. 2400 2 бедрум в центрі Торонто немає4. Гарний ремонт в Торонто це як? Там в принципі немає ремонтів. Всі квартири однакові - білі фарбовані, на підлозі ламінат чи лінолеум кусочками, кухня з ікеі. Все.Дохідність для орендаря менше 2%. Тому зараз власники в акуі. Кредит під 6%. буде дуже дешевіти.

4. Пункт 4 щ вами погоджуюся, але змушений так написати, бо люди в Україні взагалі не розуміють, що таке «граний ремонт@ і як це він може бути зроблений Забудовником згідно з проєктом. Свого роду «ліквідація безграмотності». Бо наші люди звикли назвати квартирою обсяг повітря між двома залізоьетоноими перекриттями, який вони купили у Забудовника.



Ваш допис цікавий і можливо правильний.

Справа в тому що я виключно завжди оприлюднюю не теоретичні викладки або домисли, які наснилися після вчорашнього, а факти реальні від реальних людей.

В даному випадку мешканець Торонто написав саме так, як я передав.

1. З приводу 25% податку сам здивувався. Не чув раніше.

2. Про 525000 CAD обіцяв дати посилання - чекаємо.

3. За 2400 САD наші хлопці реально орендують. Тут не може бути похибки - бо це «щоденні витрати».



P.S. Цитата «дохідність для орендаря 2%» - довго сміявся. Ви точно в темі «Нерухомість»?

Після цих слів виникають сумніви в тому, що ви написали вище. Вибачайте. 4. Пункт 4 щ вами погоджуюся, але змушений так написати, бо люди в Україні взагалі не розуміють, що таке «граний ремонт@ і як це він може бути зроблений Забудовником згідно з проєктом. Свого роду «ліквідація безграмотності». Бо наші люди звикли назвати квартирою обсяг повітря між двома залізоьетоноими перекриттями, який вони купили у Забудовника.Ваш допис цікавий і можливо правильний.Справа в тому що я виключно завжди оприлюднюю не теоретичні викладки або домисли, які наснилися після вчорашнього, а факти реальні від реальних людей.В даному випадку мешканець Торонто написав саме так, як я передав.1. З приводу 25% податку сам здивувався. Не чув раніше.2. Про 525000 CAD обіцяв дати посилання - чекаємо.3. За 2400 САD наші хлопці реально орендують. Тут не може бути похибки - бо це «щоденні витрати».P.S. Цитата «дохідність для орендаря 2%» - довго сміявся. Ви точно в темі «Нерухомість»?Після цих слів виникають сумніви в тому, що ви написали вище. Вибачайте.



Зи. Відніміть ще від ваших гіпотетичних 2400 кан дол ще 500 дол мейнтенсу (так, там платить власник, а не орендар)

Ну і річного податку на нерухомість тисячі 3… Зи. Відніміть ще від ваших гіпотетичних 2400 кан дол ще 500 дол мейнтенсу (так, там платить власник, а не орендар)Ну і річного податку на нерухомість тисячі 3… Первый Повідомлень: 16833 З нами з: 27.10.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 2381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 23:36 Первый написав: Ну і річного податку на нерухомість тисячі 3… Ну і річного податку на нерухомість тисячі 3…

Тут форум фінансовий - тому люди люблять цифри точні.

Коли ви пишете про ""відніміть від ... річного податку на нерухомість" то це:

- інструкція для бухгалтера орендодавця;

- інструкція для орендодавця;

- інструкція для орендаря.



Це орендар повинен відняти від податку на нерухомість тисячі три? Cool!

Первый написав: Зи. Відніміть ще від ваших гіпотетичних 2400 кан дол ще 500 дол мейнтенсу (так, там платить власник, а не орендар)

Ну і річного податку на нерухомість тисячі 3… Зи. Відніміть ще від ваших гіпотетичних 2400 кан дол ще 500 дол мейнтенсу (так, там платить власник, а не орендар)



P.S. Там немає "ваших гіпотетичних". Що це з Вами, пане Первый... Тут форум- тому люди люблять цифри точні.Коли ви пишете про ""відніміть від ... річного податку на нерухомість" то це:- інструкція для бухгалтера орендодавця;- інструкція для орендодавця;- інструкція для орендаря.Це орендар повинен відняти від податку на нерухомість тисячі три?Там немає "ваших гіпотетичних". Що це з Вами, пане... akurt

Повідомлень: 9042 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3426 раз. Подякували: 1206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 23:42 akurt написав: Первый написав: Ну і річного податку на нерухомість тисячі 3… Ну і річного податку на нерухомість тисячі 3…

Тут форум фінансовий - тому люди люблять цифри точні.

Коли ви пишете про ""відніміть від ... річного податку на нерухомість" то це:

- п"яні балачки;

- інструкція для бухгалтера орендодавця;

- інструкція для орендодавця;

- інструкція для орендаря.



На жартуйте так з економічними категоріями/механізмами.

Чомусь я думав, що ви не Флайман. Тут форум- тому люди люблять цифри точні.Коли ви пишете про ""відніміть від ... річного податку на нерухомість" то це:- п"яні балачки;- інструкція для бухгалтера орендодавця;- інструкція для орендодавця;- інструкція для орендаря.На жартуйте так з економічними категоріями/механізмами.Чомусь я думав, що ви не Флайман.

Згоден. Пʼяні цитати не треба. Я те що ви цитуєте не писав.



Є мейнтенс (квартплата). Це близько 500 дол кан на місяць.

Також в Торонто є податок на нерухомість. І це тисячі дол.

Зручно подивитися на https://www.zillow.com/ . Там зачасту пишуть і вартість мейнтенсу і розмір податку.





Зи. Гіпотетичні 2400 тому що таких цін на гарні 2бедрум в центрі Торонто немає. Вдача це 3000 кан дол на місяць.





Якщо чесно, то сенсу з економічної точки зору купляти квартиру в Торонто - 0. Зараз перегріто. По відчуттям відсотків на 20 за останній рік пузир здувся і буде ще здуватися.поки облікова вище 5%.

Вартість роздули коли роздавали під 1.5 -2 відсотки кредити. Згоден. Пʼяні цитати не треба. Я те що ви цитуєте не писав.Є мейнтенс (квартплата). Це близько 500 дол кан на місяць.Також в Торонто є податок на нерухомість. І це тисячі дол.Зручно подивитися на. Там зачасту пишуть і вартість мейнтенсу і розмір податку.Зи. Гіпотетичні 2400 тому що таких цін на гарні 2бедрум в центрі Торонто немає. Вдача це 3000 кан дол на місяць.Якщо чесно, то сенсу з економічної точки зору купляти квартиру в Торонто - 0. Зараз перегріто. По відчуттям відсотків на 20 за останній рік пузир здувся і буде ще здуватися.поки облікова вище 5%.Вартість роздули коли роздавали під 1.5 -2 відсотки кредити. Востаннє редагувалось Первый в Вів 16 січ, 2024 00:15, всього редагувалось 2 разів. Первый Повідомлень: 16833 З нами з: 27.10.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 2381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 00:08 Первый написав: Зи. Гіпотетичні 2400 тому що таких цін на гарні 2бедрум в центрі Торонто немає. Вдача це 3000 кан дол на місяць. Зи. Гіпотетичніна гарні 2бедрум в центрі ТоронтоВдача це 3000 кан дол на місяць.

Погоджуюся, тому що вам краще знати, ніж хреснику моєї жінки.



Те, що податки платить ОРЕНДОДАВЕЦЬ (ви думаєте, що платитить орендар) - я не сумніваюсь.

Це тільки додає впевненності пану барабашов, що в деяких обласних центрах реально жирують та шикують - тому намагаються кожен два роки продати/купити найдорожчі авто світу.

Там - в його місті - то модно.

Якщо це так - і оредодавець із суми в 2 400 заплатить - за вашою версією - я вірю вам - податок в сумі 500 доларів, то зробимо коректировку моїх розрахунків вище:

550 000 CAD - 100%

12х(2400-500) - х%

х=12(2400-500)х100/550000=4,145% річних по канадському долару.

Я вище написав, що збоченці. Канадці.

Помилився: "такий хокей" українському лендлорду не є потрібним.

"Канадські жебраки" - правильне визначення.

Українські лендлорди так не танцюють. Обдирати так по-крупному.

І ближнього свого... Погоджуюся, тому що вам краще знати, ніж хреснику моєї жінки.Те, що податки платить ОРЕНДОДАВЕЦЬ (ви думаєте, що платитить орендар) - я не сумніваюсь.Це тільки додає впевненності пану, що в деяких обласних центрах реально жирують та шикують - тому намагаються кожен два роки продати/купити найдорожчі авто світу.Там - в його місті - то модно.Якщо це так - і оредодавець із суми в 2 400 заплатить - за вашою версією - я вірю вам - податок в сумі 500 доларів, то зробимо коректировку моїх розрахунків вище:550 000 CAD - 100%12х(2400-500) - х%х=12(2400-500)х100/550000=4,145% річних по канадському долару.Я вище написав, що збоченці. Канадці.Помилився: "такий хокей" українськомуне є потрібним."Канадські жебраки" - правильне визначення.Українські лендлорди так не танцюють. Обдирати так по-крупному.І ближнього свого... akurt

Повідомлень: 9042 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3426 раз. Подякували: 1206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 00:20 Первый написав: Якщо чесно, то сенсу з економічної точки зору купляти квартиру в Торонто - 0. Якщо чесно, то сенсу з економічної точки зору купляти квартиру в Торонто - 0.

Якщо чесно - а хто змушує вас купувати квартиру в Торонто? Якщо чесно - а хто змушує вас купувати квартиру в Торонто? akurt

Повідомлень: 9042 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3426 раз. Подякували: 1206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 00:26 akurt написав: Первый написав: Зи. Гіпотетичні 2400 тому що таких цін на гарні 2бедрум в центрі Торонто немає. Вдача це 3000 кан дол на місяць. Зи. Гіпотетичніна гарні 2бедрум в центрі ТоронтоВдача це 3000 кан дол на місяць.

Погоджуюся, тому що вам краще знати, ніж хреснику моєї жінки.



Те, що податки платить ОРЕНДОДАВЕЦЬ (ви думаєте, що платитить орендар) - я не сумніваюсь.

Це тільки додає впевненності пану барабашов, що в деяких обласних центрах реально жирують та шикують - тому намагаються кожен два роки продати/купити найдорожчі авто світу.

Там - в його місті - то модно.

Якщо це так - і оредодавець із суми в 2 400 заплатить - за вашою версією - я вірю вам - податок в сумі 500 доларів, то зробимо коректировку моїх розрахунків вище:

550 000 CAD - 100%

12х(2400-500) - х%

х=12(2400-500)х100/550000=4,145% річних по канадському долару.

Я вище написав, що збоченці. Канадці.

Помилився: "такий хокей" українському лендлорду не є потрібним.

"Канадські жебраки" - правильне визначення.

Українські лендлорди так не танцюють. Обдирати так по-крупному.

І ближнього свого... Погоджуюся, тому що вам краще знати, ніж хреснику моєї жінки.Те, що податки платить ОРЕНДОДАВЕЦЬ (ви думаєте, що платитить орендар) - я не сумніваюсь.Це тільки додає впевненності пану, що в деяких обласних центрах реально жирують та шикують - тому намагаються кожен два роки продати/купити найдорожчі авто світу.Там - в його місті - то модно.Якщо це так - і оредодавець із суми в 2 400 заплатить - за вашою версією - я вірю вам - податок в сумі 500 доларів, то зробимо коректировку моїх розрахунків вище:550 000 CAD - 100%12х(2400-500) - х%х=12(2400-500)х100/550000=4,145% річних по канадському долару.Я вище написав, що збоченці. Канадці.Помилився: "такий хокей" українськомуне є потрібним."Канадські жебраки" - правильне визначення.Українські лендлорди так не танцюють. Обдирати так по-крупному.І ближнього свого...

Мейнтенс це не податок. Мейнтенс це аля квартплата по нашому - утримання будинку (вода, водовідведення, консєрж, кондиціонер, зона барбекю і опалення) платить орендодавець. Є будинки в яких навіть немає лічильника на ее. Комунізм аднака - включено в мейнтенс, окремо не рахують. Мейнтенс це не податок. Мейнтенс це аля квартплата по нашому - утримання будинку (вода, водовідведення, консєрж, кондиціонер, зона барбекю і опалення) платить орендодавець. Є будинки в яких навіть немає лічильника на ее. Комунізм аднака - включено в мейнтенс, окремо не рахують. Первый Повідомлень: 16833 З нами з: 27.10.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 2381 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1744174517461747 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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