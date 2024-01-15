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Первый написав:1. За 525 тис кан дол 2 бедрум в центрі Торонто немає. Взагалі. 2. Для українців податку немає 3. 2400 2 бедрум в центрі Торонто немає 4. Гарний ремонт в Торонто це як? Там в принципі немає ремонтів. Всі квартири однакові - білі фарбовані, на підлозі ламінат чи лінолеум кусочками, кухня з ікеі. Все. Дохідність для орендаря менше 2%. Тому зараз власники в акуі. Кредит під 6%. буде дуже дешевіти.
4. Пункт 4 щ вами погоджуюся, але змушений так написати, бо люди в Україні взагалі не розуміють, що таке «граний ремонт@ і як це він може бути зроблений Забудовником згідно з проєктом. Свого роду «ліквідація безграмотності». Бо наші люди звикли назвати квартирою обсяг повітря між двома залізоьетоноими перекриттями, який вони купили у Забудовника.
Ваш допис цікавий і можливо правильний. Справа в тому що я виключно завжди оприлюднюю не теоретичні викладки або домисли, які наснилися після вчорашнього, а факти реальні від реальних людей. В даному випадку мешканець Торонто написав саме так, як я передав. 1. З приводу 25% податку сам здивувався. Не чув раніше. 2. Про 525000 CAD обіцяв дати посилання - чекаємо. 3. За 2400 САD наші хлопці реально орендують. Тут не може бути похибки - бо це «щоденні витрати».
P.S. Цитата «дохідність для орендаря 2%» - довго сміявся. Ви точно в темі «Нерухомість»? Після цих слів виникають сумніви в тому, що ви написали вище. Вибачайте.
Зи. Відніміть ще від ваших гіпотетичних 2400 кан дол ще 500 дол мейнтенсу (так, там платить власник, а не орендар) Ну і річного податку на нерухомість тисячі 3…
Первый написав:Ну і річного податку на нерухомість тисячі 3…
Тут форум фінансовий - тому люди люблять цифри точні. Коли ви пишете про ""відніміть від ... річного податку на нерухомість" то це: - інструкція для бухгалтера орендодавця; - інструкція для орендодавця; - інструкція для орендаря.
Це орендар повинен відняти від податку на нерухомість тисячі три? Cool!
Первый написав:Зи. Відніміть ще від ваших гіпотетичних 2400 кан дол ще 500 дол мейнтенсу (так, там платить власник, а не орендар) Ну і річного податку на нерухомість тисячі 3…
P.S. Там немає "ваших гіпотетичних". Що це з Вами, пане Первый...
Первый написав:Ну і річного податку на нерухомість тисячі 3…
Тут форум фінансовий - тому люди люблять цифри точні. Коли ви пишете про ""відніміть від ... річного податку на нерухомість" то це: - п"яні балачки; - інструкція для бухгалтера орендодавця; - інструкція для орендодавця; - інструкція для орендаря.
На жартуйте так з економічними категоріями/механізмами. Чомусь я думав, що ви не Флайман.
Згоден. Пʼяні цитати не треба. Я те що ви цитуєте не писав.
Є мейнтенс (квартплата). Це близько 500 дол кан на місяць. Також в Торонто є податок на нерухомість. І це тисячі дол. Зручно подивитися на https://www.zillow.com/. Там зачасту пишуть і вартість мейнтенсу і розмір податку.
Зи. Гіпотетичні 2400 тому що таких цін на гарні 2бедрум в центрі Торонто немає. Вдача це 3000 кан дол на місяць.
Якщо чесно, то сенсу з економічної точки зору купляти квартиру в Торонто - 0. Зараз перегріто. По відчуттям відсотків на 20 за останній рік пузир здувся і буде ще здуватися.поки облікова вище 5%. Вартість роздули коли роздавали під 1.5 -2 відсотки кредити.
Востаннє редагувалось Первый в Вів 16 січ, 2024 00:15, всього редагувалось 2 разів.
Первый написав:Зи. Гіпотетичні 2400 тому що таких цін на гарні 2бедрум в центрі Торонто немає. Вдача це 3000 кан дол на місяць.
Погоджуюся, тому що вам краще знати, ніж хреснику моєї жінки.
Те, що податки платить ОРЕНДОДАВЕЦЬ (ви думаєте, що платитить орендар) - я не сумніваюсь. Це тільки додає впевненності пану барабашов, що в деяких обласних центрах реально жирують та шикують - тому намагаються кожен два роки продати/купити найдорожчі авто світу. Там - в його місті - то модно. Якщо це так - і оредодавець із суми в 2 400 заплатить - за вашою версією - я вірю вам - податок в сумі 500 доларів, то зробимо коректировку моїх розрахунків вище: 550 000 CAD - 100% 12х(2400-500) - х% х=12(2400-500)х100/550000=4,145% річних по канадському долару. Я вище написав, що збоченці. Канадці. Помилився: "такий хокей" українському лендлорду не є потрібним. "Канадські жебраки" - правильне визначення. Українські лендлорди так не танцюють. Обдирати так по-крупному. І ближнього свого...
Первый написав:Зи. Гіпотетичні 2400 тому що таких цін на гарні 2бедрум в центрі Торонто немає. Вдача це 3000 кан дол на місяць.
Погоджуюся, тому що вам краще знати, ніж хреснику моєї жінки.
Те, що податки платить ОРЕНДОДАВЕЦЬ (ви думаєте, що платитить орендар) - я не сумніваюсь. Це тільки додає впевненності пану барабашов, що в деяких обласних центрах реально жирують та шикують - тому намагаються кожен два роки продати/купити найдорожчі авто світу. Там - в його місті - то модно. Якщо це так - і оредодавець із суми в 2 400 заплатить - за вашою версією - я вірю вам - податок в сумі 500 доларів, то зробимо коректировку моїх розрахунків вище: 550 000 CAD - 100% 12х(2400-500) - х% х=12(2400-500)х100/550000=4,145% річних по канадському долару. Я вище написав, що збоченці. Канадці. Помилився: "такий хокей" українському лендлорду не є потрібним. "Канадські жебраки" - правильне визначення. Українські лендлорди так не танцюють. Обдирати так по-крупному. І ближнього свого...
Мейнтенс це не податок. Мейнтенс це аля квартплата по нашому - утримання будинку (вода, водовідведення, консєрж, кондиціонер, зона барбекю і опалення) платить орендодавець. Є будинки в яких навіть немає лічильника на ее. Комунізм аднака - включено в мейнтенс, окремо не рахують.
К вопросу о рае на земле и "коммунизме". К форуму в Давосе Oxfam подготовил очередной отчёт.
Пять самых богатых людей мира с 2020 года более чем удвоили свое состояние до 869 миллиардов долларов (681,5 миллиарда фунтов), в то время как 60% самых бедных людей в мире – почти 5 миллиардов человек – потеряли деньги. ........ Подчеркнув резкий рост неравенства после пандемии Covid, Oxfam заявил, что миллиардеры мира стали на 3,3 триллиона долларов (2,6 триллиона фунтов стерлингов) богаче, чем в 2020 году, и их богатство росло в три раза быстрее, чем темпы инфляции. ....... совокупное состояние пяти самых богатых людей в мире – Илона Маска, Бернара Арно , Джеффа Безоса, Ларри Эллисона и Марка Цукерберга – увеличилось на $464 миллиарда, или 114 долларов. %. За тот же период общее богатство беднейших 4,77 миллиарда человек, составляющих 60% мирового населения, сократилось на 0,2% в реальном выражении. ........ «В 52 странах средняя реальная заработная плата почти 800 миллионов работников упала. За последние два года эти рабочие потеряли в общей сложности 1,5 триллиона долларов, что эквивалентно 25-дневной потере заработной платы для каждого работника». ........ Согласно оценкам, 148 крупнейших корпораций мира в совокупности заработали $1,8 трлн общей чистой прибыли за год до июня 2023 года, что на 52% больше, чем средняя чистая прибыль в 2018-2021 годах.
Призывая к введению налога на богатство, чтобы восстановить баланс между рабочими и сверхбогатыми руководителями и владельцами компаний, в докладе говорится, что такой налог с британских миллионеров и миллиардеров может принести казначейству 22 миллиарда фунтов стерлингов каждый год, если его применять по ставке от 1 от % до 2% на чистое богатство, превышающее 10 миллионов фунтов стерлингов.
ЛАД написав:К вопросу о рае на земле и "коммунизме". К форуму в Давосе Oxfam подготовил очередной отчёт.
Пять самых богатых людей мира с 2020 года более чем удвоили свое состояние до 869 миллиардов долларов (681,5 миллиарда фунтов), в то время как 60% самых бедных людей в мире – почти 5 миллиардов человек – потеряли деньги. ........ Подчеркнув резкий рост неравенства после пандемии Covid, Oxfam заявил, что миллиардеры мира стали на 3,3 триллиона долларов (2,6 триллиона фунтов стерлингов) богаче, чем в 2020 году, и их богатство росло в три раза быстрее, чем темпы инфляции. ....... совокупное состояние пяти самых богатых людей в мире – Илона Маска, Бернара Арно , Джеффа Безоса, Ларри Эллисона и Марка Цукерберга – увеличилось на $464 миллиарда, или 114 долларов. %. За тот же период общее богатство беднейших 4,77 миллиарда человек, составляющих 60% мирового населения, сократилось на 0,2% в реальном выражении. ........ «В 52 странах средняя реальная заработная плата почти 800 миллионов работников упала. За последние два года эти рабочие потеряли в общей сложности 1,5 триллиона долларов, что эквивалентно 25-дневной потере заработной платы для каждого работника». ........ Согласно оценкам, 148 крупнейших корпораций мира в совокупности заработали $1,8 трлн общей чистой прибыли за год до июня 2023 года, что на 52% больше, чем средняя чистая прибыль в 2018-2021 годах.
Призывая к введению налога на богатство, чтобы восстановить баланс между рабочими и сверхбогатыми руководителями и владельцами компаний, в докладе говорится, что такой налог с британских миллионеров и миллиардеров может принести казначейству 22 миллиарда фунтов стерлингов каждый год, если его применять по ставке от 1 от % до 2% на чистое богатство, превышающее 10 миллионов фунтов стерлингов.
rjkz написав:............ "Отнять и поделить" (с) Вообще-то богатые люди редко настолько беспечны, чтобы дать себя ободрать на ровном месте.
Ну, там не ставится задача "отнять". И до "ободрать" предложения весьма далеки. Налог от 1 до 2% не сравняет Безоса или Маска не только с рабочим, но даже и с каким-нибудь даже очень крутым американским адвокатом. Но то, что "Работающей женщине в здравоохранении и социальном секторе потребуется 1200 лет, чтобы заработать то, что генеральный директор в крупнейших компаниях из списка Fortune 100 зарабатывает в среднем за год", согласитесь, впечатляет. И такие вещи, как "Если бы каждый из пяти самых богатых людей потратил миллионов долларов США в день, на это уйдет 476 лет, чтобы истощить их совокупное богатство" и "1% самых богатых людей в мире владеют 43% всех мировых финансовых активов, 1% самых богатых людей в мире выбрасывают столько же углекислого газа загрязнения, как беднейшие две трети человечества", тоже. Ну и такие разрывы в доходах в конечном итоге рано или поздно приводят именно к "Отнять и поделить". Но уже через кровь. Порой большую.