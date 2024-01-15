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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1744174517461747
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 23:30

  akurt написав:
  Первый написав:1. За 525 тис кан дол 2 бедрум в центрі Торонто немає. Взагалі.
2. Для українців податку немає
3. 2400 2 бедрум в центрі Торонто немає
4. Гарний ремонт в Торонто це як? Там в принципі немає ремонтів. Всі квартири однакові - білі фарбовані, на підлозі ламінат чи лінолеум кусочками, кухня з ікеі. Все.
Дохідність для орендаря менше 2%. Тому зараз власники в акуі. Кредит під 6%. буде дуже дешевіти.

4. Пункт 4 щ вами погоджуюся, але змушений так написати, бо люди в Україні взагалі не розуміють, що таке «граний ремонт@ і як це він може бути зроблений Забудовником згідно з проєктом. Свого роду «ліквідація безграмотності». Бо наші люди звикли назвати квартирою обсяг повітря між двома залізоьетоноими перекриттями, який вони купили у Забудовника.

Ваш допис цікавий і можливо правильний.
Справа в тому що я виключно завжди оприлюднюю не теоретичні викладки або домисли, які наснилися після вчорашнього, а факти реальні від реальних людей.
В даному випадку мешканець Торонто написав саме так, як я передав.
1. З приводу 25% податку сам здивувався. Не чув раніше.
2. Про 525000 CAD обіцяв дати посилання - чекаємо.
3. За 2400 САD наші хлопці реально орендують. Тут не може бути похибки - бо це «щоденні витрати».

P.S. Цитата «дохідність для орендаря 2%» - довго сміявся. Ви точно в темі «Нерухомість»?
Після цих слів виникають сумніви в тому, що ви написали вище. Вибачайте.


Зи. Відніміть ще від ваших гіпотетичних 2400 кан дол ще 500 дол мейнтенсу (так, там платить власник, а не орендар)
Ну і річного податку на нерухомість тисячі 3…
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 23:36

  Первый написав:Ну і річного податку на нерухомість тисячі 3…

Тут форум фінансовий - тому люди люблять цифри точні.
Коли ви пишете про ""відніміть від ... річного податку на нерухомість" то це:
- інструкція для бухгалтера орендодавця;
- інструкція для орендодавця;
- інструкція для орендаря.

Це орендар повинен відняти від податку на нерухомість тисячі три? Cool!
  Первый написав:Зи. Відніміть ще від ваших гіпотетичних 2400 кан дол ще 500 дол мейнтенсу (так, там платить власник, а не орендар)
Ну і річного податку на нерухомість тисячі 3…


P.S. Там немає "ваших гіпотетичних". Що це з Вами, пане Первый...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 23:42

  akurt написав:
  Первый написав:Ну і річного податку на нерухомість тисячі 3…

Тут форум фінансовий - тому люди люблять цифри точні.
Коли ви пишете про ""відніміть від ... річного податку на нерухомість" то це:
- п"яні балачки;
- інструкція для бухгалтера орендодавця;
- інструкція для орендодавця;
- інструкція для орендаря.

На жартуйте так з економічними категоріями/механізмами.
Чомусь я думав, що ви не Флайман.

Згоден. Пʼяні цитати не треба. Я те що ви цитуєте не писав.

Є мейнтенс (квартплата). Це близько 500 дол кан на місяць.
Також в Торонто є податок на нерухомість. І це тисячі дол.
Зручно подивитися на https://www.zillow.com/. Там зачасту пишуть і вартість мейнтенсу і розмір податку.


Зи. Гіпотетичні 2400 тому що таких цін на гарні 2бедрум в центрі Торонто немає. Вдача це 3000 кан дол на місяць.


Якщо чесно, то сенсу з економічної точки зору купляти квартиру в Торонто - 0. Зараз перегріто. По відчуттям відсотків на 20 за останній рік пузир здувся і буде ще здуватися.поки облікова вище 5%.
Вартість роздули коли роздавали під 1.5 -2 відсотки кредити.
Востаннє редагувалось Первый в Вів 16 січ, 2024 00:15, всього редагувалось 2 разів.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 00:08

  Первый написав:Зи. Гіпотетичні 2400 тому що таких цін на гарні 2бедрум в центрі Торонто немає. Вдача це 3000 кан дол на місяць.

Погоджуюся, тому що вам краще знати, ніж хреснику моєї жінки.

Те, що податки платить ОРЕНДОДАВЕЦЬ (ви думаєте, що платитить орендар) - я не сумніваюсь.
Це тільки додає впевненності пану барабашов, що в деяких обласних центрах реально жирують та шикують - тому намагаються кожен два роки продати/купити найдорожчі авто світу.
Там - в його місті - то модно.
Якщо це так - і оредодавець із суми в 2 400 заплатить - за вашою версією - я вірю вам - податок в сумі 500 доларів, то зробимо коректировку моїх розрахунків вище:
550 000 CAD - 100%
12х(2400-500) - х%
х=12(2400-500)х100/550000=4,145% річних по канадському долару.
Я вище написав, що збоченці. Канадці.
Помилився: "такий хокей" українському лендлорду не є потрібним.
"Канадські жебраки" - правильне визначення.
Українські лендлорди так не танцюють. Обдирати так по-крупному.
І ближнього свого...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 00:20

  Первый написав:Якщо чесно, то сенсу з економічної точки зору купляти квартиру в Торонто - 0.

Якщо чесно - а хто змушує вас купувати квартиру в Торонто?
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 00:26

  akurt написав:
  Первый написав:Зи. Гіпотетичні 2400 тому що таких цін на гарні 2бедрум в центрі Торонто немає. Вдача це 3000 кан дол на місяць.

Погоджуюся, тому що вам краще знати, ніж хреснику моєї жінки.

Те, що податки платить ОРЕНДОДАВЕЦЬ (ви думаєте, що платитить орендар) - я не сумніваюсь.
Це тільки додає впевненності пану барабашов, що в деяких обласних центрах реально жирують та шикують - тому намагаються кожен два роки продати/купити найдорожчі авто світу.
Там - в його місті - то модно.
Якщо це так - і оредодавець із суми в 2 400 заплатить - за вашою версією - я вірю вам - податок в сумі 500 доларів, то зробимо коректировку моїх розрахунків вище:
550 000 CAD - 100%
12х(2400-500) - х%
х=12(2400-500)х100/550000=4,145% річних по канадському долару.
Я вище написав, що збоченці. Канадці.
Помилився: "такий хокей" українському лендлорду не є потрібним.
"Канадські жебраки" - правильне визначення.
Українські лендлорди так не танцюють. Обдирати так по-крупному.
І ближнього свого...

Мейнтенс це не податок. Мейнтенс це аля квартплата по нашому - утримання будинку (вода, водовідведення, консєрж, кондиціонер, зона барбекю і опалення) платить орендодавець. Є будинки в яких навіть немає лічильника на ее. Комунізм аднака - включено в мейнтенс, окремо не рахують.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 01:13

К вопросу о рае на земле и "коммунизме".
К форуму в Давосе Oxfam подготовил очередной отчёт.
Пять самых богатых людей мира с 2020 года более чем удвоили свое состояние до 869 миллиардов долларов (681,5 миллиарда фунтов), в то время как 60% самых бедных людей в мире – почти 5 миллиардов человек – потеряли деньги.
........
Подчеркнув резкий рост неравенства после пандемии Covid, Oxfam заявил, что миллиардеры мира стали на 3,3 триллиона долларов (2,6 триллиона фунтов стерлингов) богаче, чем в 2020 году, и их богатство росло в три раза быстрее, чем темпы инфляции.
....... совокупное состояние пяти самых богатых людей в мире – Илона Маска, Бернара Арно , Джеффа Безоса, Ларри Эллисона и Марка Цукерберга – увеличилось на $464 миллиарда, или 114 долларов. %. За тот же период общее богатство беднейших 4,77 миллиарда человек, составляющих 60% мирового населения, сократилось на 0,2% в реальном выражении.
........
«В 52 странах средняя реальная заработная плата почти 800 миллионов работников упала. За последние два года эти рабочие потеряли в общей сложности 1,5 триллиона долларов, что эквивалентно 25-дневной потере заработной платы для каждого работника».
........ Согласно оценкам, 148 крупнейших корпораций мира в совокупности заработали $1,8 трлн общей чистой прибыли за год до июня 2023 года, что на 52% больше, чем средняя чистая прибыль в 2018-2021 годах.

Призывая к введению налога на богатство, чтобы восстановить баланс между рабочими и сверхбогатыми руководителями и владельцами компаний, в докладе говорится, что такой налог с британских миллионеров и миллиардеров может принести казначейству 22 миллиарда фунтов стерлингов каждый год, если его применять по ставке от 1 от % до 2% на чистое богатство, превышающее 10 миллионов фунтов стерлингов.

https://www.theguardian.com/inequality/2024/jan/15/worlds-five-richest-men-double-their-money-as-poorest-get-poorer
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 01:36

Re: Еміграція, заробітчанство

Меня, по правде говоря, приятно удивила информированность работников киевских ОП в недвижимости Торонто. И натолкнула на некоторые размыщления.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 01:41

  ЛАД написав:К вопросу о рае на земле и "коммунизме".
К форуму в Давосе Oxfam подготовил очередной отчёт.
Пять самых богатых людей мира с 2020 года более чем удвоили свое состояние до 869 миллиардов долларов (681,5 миллиарда фунтов), в то время как 60% самых бедных людей в мире – почти 5 миллиардов человек – потеряли деньги.
........
Подчеркнув резкий рост неравенства после пандемии Covid, Oxfam заявил, что миллиардеры мира стали на 3,3 триллиона долларов (2,6 триллиона фунтов стерлингов) богаче, чем в 2020 году, и их богатство росло в три раза быстрее, чем темпы инфляции.
....... совокупное состояние пяти самых богатых людей в мире – Илона Маска, Бернара Арно , Джеффа Безоса, Ларри Эллисона и Марка Цукерберга – увеличилось на $464 миллиарда, или 114 долларов. %. За тот же период общее богатство беднейших 4,77 миллиарда человек, составляющих 60% мирового населения, сократилось на 0,2% в реальном выражении.
........
«В 52 странах средняя реальная заработная плата почти 800 миллионов работников упала. За последние два года эти рабочие потеряли в общей сложности 1,5 триллиона долларов, что эквивалентно 25-дневной потере заработной платы для каждого работника».
........ Согласно оценкам, 148 крупнейших корпораций мира в совокупности заработали $1,8 трлн общей чистой прибыли за год до июня 2023 года, что на 52% больше, чем средняя чистая прибыль в 2018-2021 годах.

Призывая к введению налога на богатство, чтобы восстановить баланс между рабочими и сверхбогатыми руководителями и владельцами компаний, в докладе говорится, что такой налог с британских миллионеров и миллиардеров может принести казначейству 22 миллиарда фунтов стерлингов каждый год, если его применять по ставке от 1 от % до 2% на чистое богатство, превышающее 10 миллионов фунтов стерлингов.

https://www.theguardian.com/inequality/2024/jan/15/worlds-five-richest-men-double-their-money-as-poorest-get-poorer


"Отнять и поделить" (с)
Вообще-то богатые люди редко настолько беспечны, чтобы дать себя ободрать на ровном месте.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 02:14

  rjkz написав:............
"Отнять и поделить" (с)
Вообще-то богатые люди редко настолько беспечны, чтобы дать себя ободрать на ровном месте.

Ну, там не ставится задача "отнять". И до "ободрать" предложения весьма далеки. Налог от 1 до 2% не сравняет Безоса или Маска не только с рабочим, но даже и с каким-нибудь даже очень крутым американским адвокатом.
Но то, что "Работающей женщине в здравоохранении и социальном секторе потребуется 1200 лет, чтобы заработать то, что генеральный директор в крупнейших компаниях из списка Fortune 100 зарабатывает в среднем за год", согласитесь, впечатляет.
И такие вещи, как "Если бы каждый из пяти самых богатых людей потратил
миллионов долларов США в день, на это уйдет 476 лет, чтобы истощить их совокупное богатство" и "1% самых богатых людей в мире владеют 43% всех мировых финансовых активов, 1% самых богатых людей в мире выбрасывают столько же углекислого газа
загрязнения, как беднейшие две трети человечества", тоже.
Ну и такие разрывы в доходах в конечном итоге рано или поздно приводят именно к "Отнять и поделить". Но уже через кровь. Порой большую.
ЛАД
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