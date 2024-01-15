RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1745174617471748
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 03:06

Re: Еміграція, заробітчанство

и почему она не внушает оптимизма? потому, что кто-то высосал из пальца цифры про 476 лет и разницу в зарплатах в 1200 раз?
и что с того? пусть себе нарисуют хоть 100 трлн состояние, скупая по кругу акции.
не вижу в неравенстве ничего плохого. 1% населения почему-то обвиняют во всех бедах. ну есть в мире миллиардеры, мне не жалко.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 269
З нами з: 05.08.13
Подякував: 7 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 03:34

  smdtranz написав:и почему она не внушает оптимизма? потому, что кто-то высосал из пальца цифры про 476 лет и разницу в зарплатах в 1200 раз?
и что с того? пусть себе нарисуют хоть 100 трлн состояние, скупая по кругу акции.
не вижу в неравенстве ничего плохого. 1% населения почему-то обвиняют во всех бедах. ну есть в мире миллиардеры, мне не жалко.

Мне тоже "не жалко". Но Вас устаивает, что наличие связи у украинской армии зависит исключительно от личного решения Маска?
Это так, пример. Но, вообще, такая концентрация капитала даёт слишком много власти очень узкому кругу лиц, которые совершенно не обязательно являются "высокоморальными" и будут заботиться о благополучии человечества и решении мировых проблем в его интересах. А не в своих личных. И от их решения будет зависеть судьба многомиллионных стран.
Ну и для того, чтобы утверждать, что цифры "высосаны из пальца", надо иметь хоть какие-то основания. У Вас есть другие данные?
И если Вам "не жалко", то не надо говорить о борьбе демократии и диктатуры в мире. При такой ситуации демократия превращается в олигархию.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27292
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5224 раз.
Подякували: 4837 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 1745174617471748
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10978)
15.01.2024 23:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.