smdtranz написав:
и почему она не внушает оптимизма? потому, что кто-то высосал из пальца цифры про 476 лет и разницу в зарплатах в 1200 раз?
и что с того? пусть себе нарисуют хоть 100 трлн состояние, скупая по кругу акции.
не вижу в неравенстве ничего плохого. 1% населения почему-то обвиняют во всех бедах. ну есть в мире миллиардеры, мне не жалко.
Мне тоже "не жалко". Но Вас устаивает, что наличие связи у украинской армии зависит исключительно от личного решения Маска?
Это так, пример. Но, вообще, такая концентрация капитала даёт слишком много власти очень узкому кругу лиц, которые совершенно не обязательно являются "высокоморальными" и будут заботиться о благополучии человечества и решении мировых проблем в его интересах. А не в своих личных. И от их решения будет зависеть судьба многомиллионных стран.
Ну и для того, чтобы утверждать, что цифры "высосаны из пальца", надо иметь хоть какие-то основания. У Вас есть другие данные?
И если Вам "не жалко", то не надо говорить о борьбе демократии и диктатуры в мире. При такой ситуации демократия превращается в олигархию.