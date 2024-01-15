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и почему она не внушает оптимизма? потому, что кто-то высосал из пальца цифры про 476 лет и разницу в зарплатах в 1200 раз? и что с того? пусть себе нарисуют хоть 100 трлн состояние, скупая по кругу акции. не вижу в неравенстве ничего плохого. 1% населения почему-то обвиняют во всех бедах. ну есть в мире миллиардеры, мне не жалко.
smdtranz написав:и почему она не внушает оптимизма? потому, что кто-то высосал из пальца цифры про 476 лет и разницу в зарплатах в 1200 раз? и что с того? пусть себе нарисуют хоть 100 трлн состояние, скупая по кругу акции. не вижу в неравенстве ничего плохого. 1% населения почему-то обвиняют во всех бедах. ну есть в мире миллиардеры, мне не жалко.
Мне тоже "не жалко". Но Вас устаивает, что наличие связи у украинской армии зависит исключительно от личного решения Маска? Это так, пример. Но, вообще, такая концентрация капитала даёт слишком много власти очень узкому кругу лиц, которые совершенно не обязательно являются "высокоморальными" и будут заботиться о благополучии человечества и решении мировых проблем в его интересах. А не в своих личных. И от их решения будет зависеть судьба многомиллионных стран. Ну и для того, чтобы утверждать, что цифры "высосаны из пальца", надо иметь хоть какие-то основания. У Вас есть другие данные? И если Вам "не жалко", то не надо говорить о борьбе демократии и диктатуры в мире. При такой ситуации демократия превращается в олигархию.
rjkz написав:............ "Отнять и поделить" (с) Вообще-то богатые люди редко настолько беспечны, чтобы дать себя ободрать на ровном месте.
Ну, там не ставится задача "отнять". И до "ободрать" предложения весьма далеки. Налог от 1 до 2% не сравняет Безоса или Маска не только с рабочим, но даже и с каким-нибудь даже очень крутым американским адвокатом. Но то, что "Работающей женщине в здравоохранении и социальном секторе потребуется 1200 лет, чтобы заработать то, что генеральный директор в крупнейших компаниях из списка Fortune 100 зарабатывает в среднем за год", согласитесь, впечатляет. И такие вещи, как "Если бы каждый из пяти самых богатых людей потратил миллионов долларов США в день, на это уйдет 476 лет, чтобы истощить их совокупное богатство" и "1% самых богатых людей в мире владеют 43% всех мировых финансовых активов, 1% самых богатых людей в мире выбрасывают столько же углекислого газа загрязнения, как беднейшие две трети человечества", тоже. Эти цитаты из самого доклада https://policy-practice.oxfam.org/resources/inequality-inc-how-corporate-power-divides-our-world-and-the-need-for-a-new-era-621583/, из первого раздела "Резюме". Ну и такие разрывы в доходах в конечном итоге рано или поздно приводят именно к "Отнять и поделить". Но уже через кровь. Порой большую.
И я сегодня (viewtopic.php?p=5674106#p5674106) цитировал другую статью: "Человечеству в настоящее время потребуется 1,7 Земли, чтобы поддерживать потребление ресурсов на уровне, который биоемкость планеты может восстановить". Это тоже имеет отношение к вопросу.
Вам не нравится практика советского социализма. Но практика современного "передового" капитализма тоже пока что не внушает большого оптимизма.
Я сейчас напишу такие простые и банальные вещи, что прошу не обижаться, что приходится Вам это писать. 1. У Маска, Безоса и остальной компании не лежат в портмоне доллары на 476 лет трат. Это оценка их активов. Этих самых "заводов, газет, пароходов". Там работают люди, которым эти активы позволяют зарабатывать зарплаты. Там стоят станки, которые входят в оценку активов, но купить гамбургер и расчитаться подшипником от станка не получится. Эти заводы стоят на земле, которая тоже входит в оценку активов и тоже никаким боком к проживанию 476 лет не имеет отношения. Есть много чего такого, что не достанешь из кошелька, чтобы купить себе булочку "Малятко". Равно как и Вы не станете продавать свою квартиру, чтобы прожить 476 лет и если у Вас, условно, наличных на 30 дней питания, то если в условной Бурунди у жителя мазанки из слоновьего навоза тоже еды на 30 дней, то где-то можно поставить и знак тождества. И нет в данном случае большой разницы, что Ваша квартира стоит десятки тысяч долларов, а его - тонна навоза. 2. Безусловно, между уровнями жизни в разных странах просто чудовищная разница. И тут логично задать вопрос "А почему?" . Так сказать "Кто виноват?" и "Что делать?" (с) . И в очередной раз с благодарностью вспоминаю Вашего земляка и нашего коллегу - Влада (давно его не было на форуме ), который порекомендовал книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные". В США были тяжелые и даже очень тяжелые времена. Был и голод. Не голодомор, но голод был. До каннибализма доходило. И День Благодарения - это о том, как индейцы спасли от голода первых поселенцев. И много и тяжело работали. И очень долго не было результата. Но США была тем местом, куда ехали люди со всего мира от преследований. В основном религиозных, а познее по другим признакам. Эти люди на своих родинах жили вопреки. УСловия их, можно сказать, закаливали. И попав на землю, где их просто никто не собирался убивать за их веру или национальность, понимали, что их будущее только в их, зачастую мозолистых по тем временам, руках. И вот эта старанная смесь со всего мира, которая находилась на примерно одном социальном уровне, умудрилась в не очень развитые времена создать государственную модель, которая начала показывать реальные плоды всего чуть более ста лет назад. Не без негараздов, конечно. Хотя на территории США и не было военных действий, но экономические потрясения оставили куда более долгую память нежели участие во 2WW. И вот эта система позволила создавать компании и корпорации. Не для того, чтобы 476 лет кушать булочки Малятко (они-же "булочки по 3 копейки"). И рабочий на фабрике Тесла не смотрит с классовой ненавистью на то, что Маск может 476 лет жрать, а смотрит, что его "червонца" (не знаю или правда, но когда-то ходила притча, что Маск не платит меньше 10 куе в месяц) хватает на выплату мортгиджа, лизинг авто, питание семье, несколько раз в год поехать в Канкун или в Доминикану, компания обеспечивает его страховкой и пенсионными планами. И в этом нет ничего нечестного. Один чувак все это создал, чтобы у десятков тысяч других была хорошая работа. Вопрос в другом - почему в условной У...Уганде, люди живут на 30 долларов в месяц? Потому что Маск их маис украл? Или потому что ими руководит коррупционный вурдалак, которого интересует набивание своих карманов? Иногда и просто потому что некоторые дикие в своей морали люди не могут терпеть кого-то богаче/умнее/счастливее рядом с собой. Как говорил классик "Разрешите пожелать не столько творческих удач Вам (имелась ввиду Волчек), сколько творческих неудач всем остальным" (с). Поэтому я не вижу ни моральных ни каких-либо иных причин, почему условный программист из Кремниевой долины или предприниматель из списка Форбс, ДОЛЖЕН чего-то там чуваку в трениках с калашом в руках в Секторе Газа или в СОмали или Хакассии. Да, тот чувак может быть с таким утверждением быть не согласным и попытается свое мнение довести с помощью того самого калаша или ракеты из водопроводных труб, по которым должна была подаваться бесплатная вода из Израиля в Газу, по почему-то без труб она течь не может. Вот и получается, что одни создали условия чтобы люди работали и получали достаточно за свой труд, а у вторых есть только классовая ненависть и калаш. И сколько ни корми этого дикаря с калашом, он его из руки не выпустит и 7 октября или 11 сентября или 24 февраля может настать в любой день года.
smdtranz написав:и почему она не внушает оптимизма? потому, что кто-то высосал из пальца цифры про 476 лет и разницу в зарплатах в 1200 раз? и что с того? пусть себе нарисуют хоть 100 трлн состояние, скупая по кругу акции. не вижу в неравенстве ничего плохого. 1% населения почему-то обвиняют во всех бедах. ну есть в мире миллиардеры, мне не жалко.
Мне тоже "не жалко". Но Вас устаивает, что наличие связи у украинской армии зависит исключительно от личного решения Маска? Это так, пример. Но, вообще, такая концентрация капитала даёт слишком много власти очень узкому кругу лиц, которые совершенно не обязательно являются "высокоморальными" и будут заботиться о благополучии человечества и решении мировых проблем в его интересах. А не в своих личных. И от их решения будет зависеть судьба многомиллионных стран. Ну и для того, чтобы утверждать, что цифры "высосаны из пальца", надо иметь хоть какие-то основания. У Вас есть другие данные? И если Вам "не жалко", то не надо говорить о борьбе демократии и диктатуры в мире. При такой ситуации демократия превращается в олигархию.
Насчет "связи для украинской армии" - когда-то в одном из скорее спальных районах Киева был НИИ, занимавшийся этим. В 90-е его директор не выплачивал зарплаты сотрудникам. Да и сами эти зарплаты сложно было назвать деньгами. Сотрудники сейчас разрабатывают системы связи по всему миру. От Юго-Востояной Азии до США. Но не для украинской армии. А здание института крупным оптом сняла фирмочка сына директора за "3 копейки" и уже по рыночным ценам сдавала в субаренду под офисы, автосалоны и склады. Маску в данном случае можно предъявить только монопольное положение со старлинками. Формально он никому ничего не должен.