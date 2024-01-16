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#<1 ... 1746174717481749> Додано: Вів 16 січ, 2024 03:06 Re: Еміграція, заробітчанство и почему она не внушает оптимизма? потому, что кто-то высосал из пальца цифры про 476 лет и разницу в зарплатах в 1200 раз?

и что с того? пусть себе нарисуют хоть 100 трлн состояние, скупая по кругу акции.

не вижу в неравенстве ничего плохого. 1% населения почему-то обвиняют во всех бедах. ну есть в мире миллиардеры, мне не жалко. smdtranz

Повідомлень: 269 З нами з: 05.08.13 Подякував: 7 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 03:34 smdtranz написав: и почему она не внушает оптимизма? потому, что кто-то высосал из пальца цифры про 476 лет и разницу в зарплатах в 1200 раз?

и что с того? пусть себе нарисуют хоть 100 трлн состояние, скупая по кругу акции.

не вижу в неравенстве ничего плохого. 1% населения почему-то обвиняют во всех бедах. ну есть в мире миллиардеры, мне не жалко. и почему она не внушает оптимизма? потому, что кто-то высосал из пальца цифры про 476 лет и разницу в зарплатах в 1200 раз?и что с того? пусть себе нарисуют хоть 100 трлн состояние, скупая по кругу акции.не вижу в неравенстве ничего плохого. 1% населения почему-то обвиняют во всех бедах. ну есть в мире миллиардеры, мне не жалко.

Мне тоже "не жалко". Но Вас устаивает, что наличие связи у украинской армии зависит исключительно от личного решения Маска?

Это так, пример. Но, вообще, такая концентрация капитала даёт слишком много власти очень узкому кругу лиц, которые совершенно не обязательно являются "высокоморальными" и будут заботиться о благополучии человечества и решении мировых проблем в его интересах. А не в своих личных. И от их решения будет зависеть судьба многомиллионных стран.

Ну и для того, чтобы утверждать, что цифры "высосаны из пальца", надо иметь хоть какие-то основания. У Вас есть другие данные?

И если Вам "не жалко", то не надо говорить о борьбе демократии и диктатуры в мире. При такой ситуации демократия превращается в олигархию. Мне тоже "не жалко". Но Вас устаивает, что наличие связи у украинской армии зависит исключительно от личного решения Маска?Это так, пример. Но, вообще, такая концентрация капитала даёт слишком много власти очень узкому кругу лиц, которые совершенно не обязательно являются "высокоморальными" и будут заботиться о благополучии человечества и решении мировых проблем в его интересах. А не в своих личных. И от их решения будет зависеть судьба многомиллионных стран.Ну и для того, чтобы утверждать, что цифры "высосаны из пальца", надо иметь хоть какие-то основания. У Вас есть другие данные?И если Вам "не жалко", то не надо говорить о борьбе демократии и диктатуры в мире. При такой ситуации демократия превращается в олигархию. ЛАД 2 Повідомлень: 27292 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5224 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 07:02 ЛАД написав: rjkz написав: ............

"Отнять и поделить" (с)

Вообще-то богатые люди редко настолько беспечны, чтобы дать себя ободрать на ровном месте. ............"Отнять и поделить" (с)Вообще-то богатые люди редко настолько беспечны, чтобы дать себя ободрать на ровном месте.

Ну, там не ставится задача "отнять". И до "ободрать" предложения весьма далеки. Налог от 1 до 2% не сравняет Безоса или Маска не только с рабочим, но даже и с каким-нибудь даже очень крутым американским адвокатом.

Но то, что "Работающей женщине в здравоохранении и социальном секторе потребуется 1200 лет, чтобы заработать то, что генеральный директор в крупнейших компаниях из списка Fortune 100 зарабатывает в среднем за год", согласитесь, впечатляет.

И такие вещи, как "Если бы каждый из пяти самых богатых людей потратил

миллионов долларов США в день, на это уйдет 476 лет, чтобы истощить их совокупное богатство" и "1% самых богатых людей в мире владеют 43% всех мировых финансовых активов, 1% самых богатых людей в мире выбрасывают столько же углекислого газа

загрязнения, как беднейшие две трети человечества", тоже.

Эти цитаты из самого доклада https://policy-practice.oxfam.org/resources/inequality-inc-how-corporate-power-divides-our-world-and-the-need-for-a-new-era-621583/ , из первого раздела "Резюме".

Ну и такие разрывы в доходах в конечном итоге рано или поздно приводят именно к "Отнять и поделить". Но уже через кровь. Порой большую.



И я сегодня (



Вам не нравится практика советского социализма. Но практика современного "передового" капитализма тоже пока что не внушает большого оптимизма. Ну, там не ставится задача "отнять". И до "ободрать" предложения весьма далеки. Налог от 1 до 2% не сравняет Безоса или Маска не только с рабочим, но даже и с каким-нибудь даже очень крутым американским адвокатом.Но то, что "Работающей женщине в здравоохранении и социальном секторе потребуется 1200 лет, чтобы заработать то, что генеральный директор в крупнейших компаниях из списка Fortune 100 зарабатывает в среднем за год", согласитесь, впечатляет.И такие вещи, как "Если бы каждый из пяти самых богатых людей потратилмиллионов долларов США в день, на это уйдет 476 лет, чтобы истощить их совокупное богатство" и "1% самых богатых людей в мире владеют 43% всех мировых финансовых активов, 1% самых богатых людей в мире выбрасывают столько же углекислого газазагрязнения, как беднейшие две трети человечества", тоже.Эти цитаты из самого доклада, из первого раздела "Резюме".Ну и такие разрывы в доходах в конечном итоге рано или поздно приводят именно к "Отнять и поделить". Но уже через кровь. Порой большую.И я сегодня ( viewtopic.php?p=5674106#p5674106 ) цитировал другую статью: "Человечеству в настоящее время потребуется 1,7 Земли, чтобы поддерживать потребление ресурсов на уровне, который биоемкость планеты может восстановить". Это тоже имеет отношение к вопросу.Вам не нравится практика советского социализма. Но практика современного "передового" капитализма тоже пока что не внушает большого оптимизма.



Я сейчас напишу такие простые и банальные вещи, что прошу не обижаться, что приходится Вам это писать.

1. У Маска, Безоса и остальной компании не лежат в портмоне доллары на 476 лет трат. Это оценка их активов. Этих самых "заводов, газет, пароходов".

Там работают люди, которым эти активы позволяют зарабатывать зарплаты.

Там стоят станки, которые входят в оценку активов, но купить гамбургер и расчитаться подшипником от станка не получится.

Эти заводы стоят на земле, которая тоже входит в оценку активов и тоже никаким боком к проживанию 476 лет не имеет отношения. Есть много чего такого, что не достанешь из кошелька, чтобы купить себе булочку "Малятко".

Равно как и Вы не станете продавать свою квартиру, чтобы прожить 476 лет и если у Вас, условно, наличных на 30 дней питания, то если в условной Бурунди у жителя мазанки из слоновьего навоза тоже еды на 30 дней, то где-то можно поставить и знак тождества. И нет в данном случае большой разницы, что Ваша квартира стоит десятки тысяч долларов, а его - тонна навоза.

2. Безусловно, между уровнями жизни в разных странах просто чудовищная разница.

И тут логично задать вопрос "А почему?" . Так сказать "Кто виноват?" и "Что делать?" (с) .

И в очередной раз с благодарностью вспоминаю Вашего земляка и нашего коллегу - Влада (давно его не было на форуме ), который порекомендовал книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные".

В США были тяжелые и даже очень тяжелые времена. Был и голод. Не голодомор, но голод был. До каннибализма доходило.

И День Благодарения - это о том, как индейцы спасли от голода первых поселенцев.

И много и тяжело работали. И очень долго не было результата.

Но США была тем местом, куда ехали люди со всего мира от преследований. В основном религиозных, а познее по другим признакам.

Эти люди на своих родинах жили вопреки. УСловия их, можно сказать, закаливали.

И попав на землю, где их просто никто не собирался убивать за их веру или национальность, понимали, что их будущее только в их, зачастую мозолистых по тем временам, руках.

И вот эта старанная смесь со всего мира, которая находилась на примерно одном социальном уровне, умудрилась в не очень развитые времена создать государственную модель, которая начала показывать реальные плоды всего чуть более ста лет назад. Не без негараздов, конечно. Хотя на территории США и не было военных действий, но экономические потрясения оставили куда более долгую память нежели участие во 2WW.

И вот эта система позволила создавать компании и корпорации. Не для того, чтобы 476 лет кушать булочки Малятко (они-же "булочки по 3 копейки"). И рабочий на фабрике Тесла не смотрит с классовой ненавистью на то, что Маск может 476 лет жрать, а смотрит, что его "червонца" (не знаю или правда, но когда-то ходила притча, что Маск не платит меньше 10 куе в месяц) хватает на выплату мортгиджа, лизинг авто, питание семье, несколько раз в год поехать в Канкун или в Доминикану, компания обеспечивает его страховкой и пенсионными планами.

И в этом нет ничего нечестного. Один чувак все это создал, чтобы у десятков тысяч других была хорошая работа.

Вопрос в другом - почему в условной У...Уганде, люди живут на 30 долларов в месяц? Потому что Маск их маис украл? Или потому что ими руководит коррупционный вурдалак, которого интересует набивание своих карманов?

Иногда и просто потому что некоторые дикие в своей морали люди не могут терпеть кого-то богаче/умнее/счастливее рядом с собой.

Как говорил классик "Разрешите пожелать не столько творческих удач Вам (имелась ввиду Волчек), сколько творческих неудач всем остальным" (с).

Поэтому я не вижу ни моральных ни каких-либо иных причин, почему условный программист из Кремниевой долины или предприниматель из списка Форбс, ДОЛЖЕН чего-то там чуваку в трениках с калашом в руках в Секторе Газа или в СОмали или Хакассии.

Да, тот чувак может быть с таким утверждением быть не согласным и попытается свое мнение довести с помощью того самого калаша или ракеты из водопроводных труб, по которым должна была подаваться бесплатная вода из Израиля в Газу, по почему-то без труб она течь не может.

Вот и получается, что одни создали условия чтобы люди работали и получали достаточно за свой труд, а у вторых есть только классовая ненависть и калаш.

И сколько ни корми этого дикаря с калашом, он его из руки не выпустит и 7 октября или 11 сентября или 24 февраля может настать в любой день года. Я сейчас напишу такие простые и банальные вещи, что прошу не обижаться, что приходится Вам это писать.1. У Маска, Безоса и остальной компании не лежат в портмоне доллары на 476 лет трат. Это оценка их активов. Этих самых "заводов, газет, пароходов".Там работают люди, которым эти активы позволяют зарабатывать зарплаты.Там стоят станки, которые входят в оценку активов, но купить гамбургер и расчитаться подшипником от станка не получится.Эти заводы стоят на земле, которая тоже входит в оценку активов и тоже никаким боком к проживанию 476 лет не имеет отношения. Есть много чего такого, что не достанешь из кошелька, чтобы купить себе булочку "Малятко".Равно как и Вы не станете продавать свою квартиру, чтобы прожить 476 лет и если у Вас, условно, наличных на 30 дней питания, то если в условной Бурунди у жителя мазанки из слоновьего навоза тоже еды на 30 дней, то где-то можно поставить и знак тождества. И нет в данном случае большой разницы, что Ваша квартира стоит десятки тысяч долларов, а его - тонна навоза.2. Безусловно, между уровнями жизни в разных странах просто чудовищная разница.И тут логично задать вопрос "А почему?" . Так сказать "Кто виноват?" и "Что делать?" (с)И в очередной раз с благодарностью вспоминаю Вашего земляка и нашего коллегу - Влада (давно его не было на форуме), который порекомендовал книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные".В США были тяжелые и даже очень тяжелые времена. Был и голод. Не голодомор, но голод был. До каннибализма доходило.И День Благодарения - это о том, как индейцы спасли от голода первых поселенцев.И много и тяжело работали. И очень долго не было результата.Но США была тем местом, куда ехали люди со всего мира от преследований. В основном религиозных, а познее по другим признакам.Эти люди на своих родинах жили вопреки. УСловия их, можно сказать, закаливали.И попав на землю, где их просто никто не собирался убивать за их веру или национальность, понимали, что их будущее только в их, зачастую мозолистых по тем временам, руках.И вот эта старанная смесь со всего мира, которая находилась на примерно одном социальном уровне, умудрилась в не очень развитые времена создать государственную модель, которая начала показывать реальные плоды всего чуть более ста лет назад. Не без негараздов, конечно. Хотя на территории США и не было военных действий, но экономические потрясения оставили куда более долгую память нежели участие во 2WW.И вот эта система позволила создавать компании и корпорации. Не для того, чтобы 476 лет кушать булочки Малятко (они-же "булочки по 3 копейки"). И рабочий на фабрике Тесла не смотрит с классовой ненавистью на то, что Маск может 476 лет жрать, а смотрит, что его "червонца" (не знаю или правда, но когда-то ходила притча, что Маск не платит меньше 10 куе в месяц) хватает на выплату мортгиджа, лизинг авто, питание семье, несколько раз в год поехать в Канкун или в Доминикану, компания обеспечивает его страховкой и пенсионными планами.И в этом нет ничего нечестного. Один чувак все это создал, чтобы у десятков тысяч других была хорошая работа.Вопрос в другом - почему в условной У...Уганде, люди живут на 30 долларов в месяц? Потому что Маск их маис украл? Или потому что ими руководит коррупционный вурдалак, которого интересует набивание своих карманов?Иногда и просто потому что некоторые дикие в своей морали люди не могут терпеть кого-то богаче/умнее/счастливее рядом с собой.Как говорил классик "Разрешите пожелать не столько творческих удач Вам (имелась ввиду Волчек), сколько творческих неудач всем остальным" (с).Поэтому я не вижу ни моральных ни каких-либо иных причин, почему условный программист из Кремниевой долины или предприниматель из списка Форбс, ДОЛЖЕН чего-то там чуваку в трениках с калашом в руках в Секторе Газа или в СОмали или Хакассии.Да, тот чувак может быть с таким утверждением быть не согласным и попытается свое мнение довести с помощью того самого калаша или ракеты из водопроводных труб, по которым должна была подаваться бесплатная вода из Израиля в Газу, по почему-то без труб она течь не может.Вот и получается, что одни создали условия чтобы люди работали и получали достаточно за свой труд, а у вторых есть только классовая ненависть и калаш.И сколько ни корми этого дикаря с калашом, он его из руки не выпустит и 7 октября или 11 сентября или 24 февраля может настать в любой день года. rjkz

Повідомлень: 16069 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8158 раз. Подякували: 5040 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 07:12 ЛАД написав: smdtranz написав: и почему она не внушает оптимизма? потому, что кто-то высосал из пальца цифры про 476 лет и разницу в зарплатах в 1200 раз?

и что с того? пусть себе нарисуют хоть 100 трлн состояние, скупая по кругу акции.

не вижу в неравенстве ничего плохого. 1% населения почему-то обвиняют во всех бедах. ну есть в мире миллиардеры, мне не жалко. и почему она не внушает оптимизма? потому, что кто-то высосал из пальца цифры про 476 лет и разницу в зарплатах в 1200 раз?и что с того? пусть себе нарисуют хоть 100 трлн состояние, скупая по кругу акции.не вижу в неравенстве ничего плохого. 1% населения почему-то обвиняют во всех бедах. ну есть в мире миллиардеры, мне не жалко.

Мне тоже "не жалко". Но Вас устаивает, что наличие связи у украинской армии зависит исключительно от личного решения Маска?

Это так, пример. Но, вообще, такая концентрация капитала даёт слишком много власти очень узкому кругу лиц, которые совершенно не обязательно являются "высокоморальными" и будут заботиться о благополучии человечества и решении мировых проблем в его интересах. А не в своих личных. И от их решения будет зависеть судьба многомиллионных стран.

Ну и для того, чтобы утверждать, что цифры "высосаны из пальца", надо иметь хоть какие-то основания. У Вас есть другие данные?

И если Вам "не жалко", то не надо говорить о борьбе демократии и диктатуры в мире. При такой ситуации демократия превращается в олигархию. Мне тоже "не жалко". Но Вас устаивает, что наличие связи у украинской армии зависит исключительно от личного решения Маска?Это так, пример. Но, вообще, такая концентрация капитала даёт слишком много власти очень узкому кругу лиц, которые совершенно не обязательно являются "высокоморальными" и будут заботиться о благополучии человечества и решении мировых проблем в его интересах. А не в своих личных. И от их решения будет зависеть судьба многомиллионных стран.Ну и для того, чтобы утверждать, что цифры "высосаны из пальца", надо иметь хоть какие-то основания. У Вас есть другие данные?И если Вам "не жалко", то не надо говорить о борьбе демократии и диктатуры в мире. При такой ситуации демократия превращается в олигархию.



Насчет "связи для украинской армии" - когда-то в одном из скорее спальных районах Киева был НИИ, занимавшийся этим. В 90-е его директор не выплачивал зарплаты сотрудникам. Да и сами эти зарплаты сложно было назвать деньгами.

Сотрудники сейчас разрабатывают системы связи по всему миру. От Юго-Востояной Азии до США. Но не для украинской армии.

А здание института крупным оптом сняла фирмочка сына директора за "3 копейки" и уже по рыночным ценам сдавала в субаренду под офисы, автосалоны и склады.

Маску в данном случае можно предъявить только монопольное положение со старлинками. Формально он никому ничего не должен. Насчет "связи для украинской армии" - когда-то в одном из скорее спальных районах Киева был НИИ, занимавшийся этим. В 90-е его директор не выплачивал зарплаты сотрудникам. Да и сами эти зарплаты сложно было назвать деньгами.Сотрудники сейчас разрабатывают системы связи по всему миру. От Юго-Востояной Азии до США. Но не для украинской армии.А здание института крупным оптом сняла фирмочка сына директора за "3 копейки" и уже по рыночным ценам сдавала в субаренду под офисы, автосалоны и склады.Маску в данном случае можно предъявить только монопольное положение со старлинками. Формально он никому ничего не должен. rjkz

Повідомлень: 16069 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8158 раз. Подякували: 5040 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 09:36 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: "Отнять и поделить" (с) "Отнять и поделить" (с)

Не допоможе. Вся сучасна інфляційна модель завжди буде приходити до одного стану: 99.9% благ в 0.1% найбагаташих, скільки разів не діли. Не допоможе. Вся сучасна інфляційна модель завжди буде приходити до одного стану: 99.9% благ в 0.1% найбагаташих, скільки разів не діли. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2109 З нами з: 29.07.22 Подякував: 357 раз. Подякували: 277 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 09:54 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: наличие связи у украинской армии зависит исключительно от личного решения Маска наличие связи у украинской армии зависит исключительно от личного решения Маска

Смішно кажете, у 1998 році в Маска було тільки 22 млн. статків, а у України маже повний цикл виробництва ракетоносіїв. Смішно кажете, у 1998 році в Маска було тільки 22 млн. статків, а у України маже повний цикл виробництва ракетоносіїв. BIGor

Повідомлень: 8480 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1287 раз. Подякували: 1696 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 10:12 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: ЛАД написав: К вопросу о рае на земле и "коммунизме".

К форуму в Давосе Oxfam подготовил очередной отчёт.

Пять самых богатых людей мира с 2020 года более чем удвоили свое состояние до 869 миллиардов долларов (681,5 миллиарда фунтов), в то время как 60% самых бедных людей в мире – почти 5 миллиардов человек – потеряли деньги.

........

Подчеркнув резкий рост неравенства после пандемии Covid, Oxfam заявил, что миллиардеры мира стали на 3,3 триллиона долларов (2,6 триллиона фунтов стерлингов) богаче, чем в 2020 году, и их богатство росло в три раза быстрее, чем темпы инфляции.

....... совокупное состояние пяти самых богатых людей в мире – Илона Маска, Бернара Арно , Джеффа Безоса, Ларри Эллисона и Марка Цукерберга – увеличилось на $464 миллиарда, или 114 долларов. %. За тот же период общее богатство беднейших 4,77 миллиарда человек, составляющих 60% мирового населения, сократилось на 0,2% в реальном выражении.

........

«В 52 странах средняя реальная заработная плата почти 800 миллионов работников упала. За последние два года эти рабочие потеряли в общей сложности 1,5 триллиона долларов, что эквивалентно 25-дневной потере заработной платы для каждого работника».

........ Согласно оценкам, 148 крупнейших корпораций мира в совокупности заработали $1,8 трлн общей чистой прибыли за год до июня 2023 года, что на 52% больше, чем средняя чистая прибыль в 2018-2021 годах.



Призывая к введению налога на богатство, чтобы восстановить баланс между рабочими и сверхбогатыми руководителями и владельцами компаний, в докладе говорится, что такой налог с британских миллионеров и миллиардеров может принести казначейству 22 миллиарда фунтов стерлингов каждый год, если его применять по ставке от 1 от % до 2% на чистое богатство, превышающее 10 миллионов фунтов стерлингов.

https://www.theguardian.com/inequality/2024/jan/15/worlds-five-richest-men-double-their-money-as-poorest-get-poorer К вопросу о рае на земле и "коммунизме".К форуму в Давосе Oxfam подготовил очередной отчёт.



"Отнять и поделить" (с)

Вообще-то богатые люди редко настолько беспечны, чтобы дать себя ободрать на ровном месте. "Отнять и поделить" (с)Вообще-то богатые люди редко настолько беспечны, чтобы дать себя ободрать на ровном месте.

Особливо абсурдно звучить порівняння на початку цитати і пропозиції в кінці. Типу податки на багатство пропонують в Британії, а порівнюють з 60% найбіднішого населення всієї планети, в першу чергу у всяких Африках. Акцентуючи увагу на топ-5 мільярдерів (0,00000007%), пропонують области додатковим податком десятки, якщо не сотні тисяч британців, в яких активи більше 10млн. Особливо абсурдно звучить порівняння на початку цитати і пропозиції в кінці. Типу податки на багатство пропонують в Британії, а порівнюють з 60% найбіднішого населення всієї планети, в першу чергу у всяких Африках. Акцентуючи увагу на топ-5 мільярдерів (0,00000007%), пропонують области додатковим податком десятки, якщо не сотні тисяч британців, в яких активи більше 10млн. Faceless

Модератор Повідомлень: 34460 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1428 раз. Подякували: 7933 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 10:13 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: такая концентрация капитала даёт слишком много власти очень узкому кругу лиц, которые совершенно не обязательно являются "высокоморальными" и будут заботиться о благополучии человечества и решении мировых проблем в его интересах. А не в своих личных. И от их решения будет зависеть судьба многомиллионных стран. такая концентрация капитала даёт слишком много власти очень узкому кругу лиц, которые совершенно не обязательно являются "высокоморальными" и будут заботиться о благополучии человечества и решении мировых проблем в его интересах. А не в своих личных. И от их решения будет зависеть судьба многомиллионных стран.

Добре, що ви пропонуєте? Комунізм не пропонувати, бо там було такая концентрация капитала даёт слишком много власти очень узкому кругу лиц, которые совершенно не обязательно являются "высокоморальными". Добре, що ви пропонуєте? Комунізм не пропонувати, бо там було BIGor

Повідомлень: 8480 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1287 раз. Подякували: 1696 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 10:18 Re: Еміграція, заробітчанство Насправді, таки комунізм "отнять і подєліть" вже гуляє по Європі давно, наприклад програма оподаткування в Польщі "Новий лад" від лівої партії PiS, за якої якщо отримуєш більше 10 тис злотих - то віддаєш державі сумарно до 50% замість 35% (цифри приблизні, базова податкова ставка з 12% росте до 35%).



Чому чувак якій наприклад отримував вищу освіту, вчив мови ітд ітп має платити 50%, а ледар після бурси 35%?



В Німеччині ситуація ще гірша. Там вже є таке, що працювати взагалі невигідно (тому напевно зараз економіки Німеччини валиться вниз - немає бажаючих працювати) BIGor

Повідомлень: 8480 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1287 раз. Подякували: 1696 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 10:24 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Ну и для того, чтобы утверждать, что цифры "высосаны из пальца", надо иметь хоть какие-то основания. У Вас есть другие данные?

И если Вам "не жалко", то не надо говорить о борьбе демократии и диктатуры в мире. При такой ситуации демократия превращается в олигархию.

Щодо деяких достатньо просто логіки. Наприклад, маніпулятивне порівняння щодо викидів вуглецю. Вочевидь, викиди безпосередньо організму не враховані, а отже, і так зрозуміло, що найбідніша частина населення планети, де немає цивілізації, як такої, практично відсутній особистий транспорт, промисловість і т.п, фактично не генерують викиди вуглецю. Всі викиди генерує умовно третина населення планети, що має промисловість, громадський і особистий транспорт і активно цим всім користується. І серед цієї третини можна взяти будь-який відсоток, і він буде в абсолютному значенні більше за викиди маси найбідніших, але чисто маніпулятивно вказали саме "найбагатших", наче кожен з них особисто машина з генерації СО2 в промислових масштабах. Щодо деяких достатньо просто логіки. Наприклад, маніпулятивне порівняння щодо викидів вуглецю. Вочевидь, викиди безпосередньо організму не враховані, а отже, і так зрозуміло, що найбідніша частина населення планети, де немає цивілізації, як такої, практично відсутній особистий транспорт, промисловість і т.п, фактично не генерують викиди вуглецю. Всі викиди генерує умовно третина населення планети, що має промисловість, громадський і особистий транспорт і активно цим всім користується. І серед цієї третини можна взяти будь-який відсоток, і він буде в абсолютному значенні більше за викиди маси найбідніших, але чисто маніпулятивно вказали саме "найбагатших", наче кожен з них особисто машина з генерації СО2 в промислових масштабах. Faceless

Модератор Повідомлень: 34460 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1428 раз. Подякували: 7933 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1746174717481749> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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