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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 січ, 2024 10:37
BIGor написав:
Добре, що ви пропонуєте?
Хто вирішить цю проблему - отримає мінімум Нобелівську премію з економіки.
Я не економіст, але моє бачення виходу у виконанні G7 рекомендацій МВФ: не вмикати друкарський верстат і жити на зароблені кошти, що дасть змогу тримати інфляцію біля 0 і зупинити збагачення на непродуктивних інвестиціях.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 10:58
ЛАД написав:
Мне тоже "не жалко". Но Вас устаивает, что наличие связи у украинской армии зависит исключительно от личного решения Маска?
Не треба переоцінювати Маска. Старлінки - то лише один з каналів зв'язку. Їх ще цінність була непогана до Хернсонської операції включно, коли раптом заїжджаєш глибоко на раптом деокуповані території - отам хз як без Старлінка. А зараз, коли рік війна +- в одному й тому самому місці, - то роль Старлінка падає в рази.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 11:08
rjkz написав:
Насчет "связи для украинской армии" - когда-то в одном из скорее спальных районах Киева был НИИ, занимавшийся этим. В 90-е его директор не выплачивал зарплаты сотрудникам. Да и сами эти зарплаты сложно было назвать деньгами.
Сотрудники сейчас разрабатывают системы связи по всему миру. От Юго-Востояной Азии до США. Но не для украинской армии.
А здание института крупным оптом сняла фирмочка сына директора за "3 копейки" и уже по рыночным ценам сдавала в субаренду под офисы, автосалоны и склады.
Маску в данном случае можно предъявить только монопольное положение со старлинками. Формально он никому ничего не должен.
Пиши краще про бетонні балки, але не про зв'язок. Твоя думка для людей з вищою військовою освітою в галузі зв'язку із досвідом її застосування на практиці є вершиною некомпетентності.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 11:10
BIGor написав:
Смішно кажете, у 1998 році в Маска було тільки 22 млн. статків, а у України маже повний цикл виробництва ракетоносіїв.
Може ще про ракетні двигуни по ступенях розкажеш))))
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