RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1746174717481749
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 10:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Добре, що ви пропонуєте?
Хто вирішить цю проблему - отримає мінімум Нобелівську премію з економіки.
Я не економіст, але моє бачення виходу у виконанні G7 рекомендацій МВФ: не вмикати друкарський верстат і жити на зароблені кошти, що дасть змогу тримати інфляцію біля 0 і зупинити збагачення на непродуктивних інвестиціях.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2109
З нами з: 29.07.22
Подякував: 357 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 10:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Мне тоже "не жалко". Но Вас устаивает, что наличие связи у украинской армии зависит исключительно от личного решения Маска?

Не треба переоцінювати Маска. Старлінки - то лише один з каналів зв'язку. Їх ще цінність була непогана до Хернсонської операції включно, коли раптом заїжджаєш глибоко на раптом деокуповані території - отам хз як без Старлінка. А зараз, коли рік війна +- в одному й тому самому місці, - то роль Старлінка падає в рази.
Denik
 
Повідомлень: 2848
З нами з: 23.02.09
Подякував: 597 раз.
Подякували: 1075 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 11:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Насчет "связи для украинской армии" - когда-то в одном из скорее спальных районах Киева был НИИ, занимавшийся этим. В 90-е его директор не выплачивал зарплаты сотрудникам. Да и сами эти зарплаты сложно было назвать деньгами.
Сотрудники сейчас разрабатывают системы связи по всему миру. От Юго-Востояной Азии до США. Но не для украинской армии.
А здание института крупным оптом сняла фирмочка сына директора за "3 копейки" и уже по рыночным ценам сдавала в субаренду под офисы, автосалоны и склады.
Маску в данном случае можно предъявить только монопольное положение со старлинками. Формально он никому ничего не должен.

Пиши краще про бетонні балки, але не про зв'язок. Твоя думка для людей з вищою військовою освітою в галузі зв'язку із досвідом її застосування на практиці є вершиною некомпетентності.
Denik
 
Повідомлень: 2848
З нами з: 23.02.09
Подякував: 597 раз.
Подякували: 1075 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 11:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Смішно кажете, у 1998 році в Маска було тільки 22 млн. статків, а у України маже повний цикл виробництва ракетоносіїв.

Може ще про ракетні двигуни по ступенях розкажеш))))
Denik
 
Повідомлень: 2848
З нами з: 23.02.09
Подякував: 597 раз.
Подякували: 1075 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1746174717481749
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10981)
16.01.2024 10:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.