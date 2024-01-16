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#<1 ... 1746174717481749 Додано: Вів 16 січ, 2024 10:37 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Добре, що ви пропонуєте? Добре, що ви пропонуєте? Хто вирішить цю проблему - отримає мінімум Нобелівську премію з економіки.

Я не економіст, але моє бачення виходу у виконанні G7 рекомендацій МВФ: не вмикати друкарський верстат і жити на зароблені кошти, що дасть змогу тримати інфляцію біля 0 і зупинити збагачення на непродуктивних інвестиціях. Хто вирішить цю проблему - отримає мінімум Нобелівську премію з економіки.Я не економіст, але моє бачення виходу у виконанні G7 рекомендацій МВФ: не вмикати друкарський верстат і жити на зароблені кошти, що дасть змогу тримати інфляцію біля 0 і зупинити збагачення на непродуктивних інвестиціях. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2109 З нами з: 29.07.22 Подякував: 357 раз. Подякували: 277 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 10:58 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Мне тоже "не жалко". Но Вас устаивает, что наличие связи у украинской армии зависит исключительно от личного решения Маска? Мне тоже "не жалко". Но Вас устаивает, что наличие связи у украинской армии зависит исключительно от личного решения Маска?

Не треба переоцінювати Маска. Старлінки - то лише один з каналів зв'язку. Їх ще цінність була непогана до Хернсонської операції включно, коли раптом заїжджаєш глибоко на раптом деокуповані території - отам хз як без Старлінка. А зараз, коли рік війна +- в одному й тому самому місці, - то роль Старлінка падає в рази. Не треба переоцінювати Маска. Старлінки - то лише один з каналів зв'язку. Їх ще цінність була непогана до Хернсонської операції включно, коли раптом заїжджаєш глибоко на раптом деокуповані території - отам хз як без Старлінка. А зараз, коли рік війна +- в одному й тому самому місці, - то роль Старлінка падає в рази. Denik Повідомлень: 2848 З нами з: 23.02.09 Подякував: 597 раз. Подякували: 1075 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 11:08 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Насчет "связи для украинской армии" - когда-то в одном из скорее спальных районах Киева был НИИ, занимавшийся этим. В 90-е его директор не выплачивал зарплаты сотрудникам. Да и сами эти зарплаты сложно было назвать деньгами.

Сотрудники сейчас разрабатывают системы связи по всему миру. От Юго-Востояной Азии до США. Но не для украинской армии.

А здание института крупным оптом сняла фирмочка сына директора за "3 копейки" и уже по рыночным ценам сдавала в субаренду под офисы, автосалоны и склады.

Маску в данном случае можно предъявить только монопольное положение со старлинками. Формально он никому ничего не должен. Насчет "связи для украинской армии" - когда-то в одном из скорее спальных районах Киева был НИИ, занимавшийся этим. В 90-е его директор не выплачивал зарплаты сотрудникам. Да и сами эти зарплаты сложно было назвать деньгами.Сотрудники сейчас разрабатывают системы связи по всему миру. От Юго-Востояной Азии до США. Но не для украинской армии.А здание института крупным оптом сняла фирмочка сына директора за "3 копейки" и уже по рыночным ценам сдавала в субаренду под офисы, автосалоны и склады.Маску в данном случае можно предъявить только монопольное положение со старлинками. Формально он никому ничего не должен.

Пиши краще про бетонні балки, але не про зв'язок. Твоя думка для людей з вищою військовою освітою в галузі зв'язку із досвідом її застосування на практиці є вершиною некомпетентності. Пиши краще про бетонні балки, але не про зв'язок. Твоя думка для людей з вищою військовою освітою в галузі зв'язку із досвідом її застосування на практиці є вершиною некомпетентності. Denik Повідомлень: 2848 З нами з: 23.02.09 Подякував: 597 раз. Подякували: 1075 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 11:10 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Смішно кажете, у 1998 році в Маска було тільки 22 млн. статків, а у України маже повний цикл виробництва ракетоносіїв. Смішно кажете, у 1998 році в Маска було тільки 22 млн. статків, а у України маже повний цикл виробництва ракетоносіїв.

Може ще про ракетні двигуни по ступенях розкажеш)))) Може ще про ракетні двигуни по ступенях розкажеш)))) Denik Повідомлень: 2848 З нами з: 23.02.09 Подякував: 597 раз. Подякували: 1075 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1746174717481749 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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