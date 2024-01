Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Вів 16 січ, 2024 11:10 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Смішно кажете, у 1998 році в Маска було тільки 22 млн. статків, а у України маже повний цикл виробництва ракетоносіїв. Смішно кажете, у 1998 році в Маска було тільки 22 млн. статків, а у України маже повний цикл виробництва ракетоносіїв.

Може ще про ракетні двигуни по ступенях розкажеш))))

Додано: Вів 16 січ, 2024 11:28 Дюрі-бачі

так це ще збільшить нерівність, бо друкуються гроші, які йдуть на фінансування соціальних виплат, і це все за рахунок всіх тих, хто їх заробляє.

по суті, ще один податок.

"Отнять и поделить" (с)

Вообще-то богатые люди редко настолько беспечны, чтобы дать себя ободрать на ровном месте. ............"Отнять и поделить" (с)Вообще-то богатые люди редко настолько беспечны, чтобы дать себя ободрать на ровном месте.

Ну, там не ставится задача "отнять". И до "ободрать" предложения весьма далеки. Налог от 1 до 2% не сравняет Безоса или Маска не только с рабочим, но даже и с каким-нибудь даже очень крутым американским адвокатом.

Но то, что "Работающей женщине в здравоохранении и социальном секторе потребуется 1200 лет, чтобы заработать то, что генеральный директор в крупнейших компаниях из списка Fortune 100 зарабатывает в среднем за год", согласитесь, впечатляет.

И такие вещи, как "Если бы каждый из пяти самых богатых людей потратил

миллионов долларов США в день, на это уйдет 476 лет, чтобы истощить их совокупное богатство" и "1% самых богатых людей в мире владеют 43% всех мировых финансовых активов, 1% самых богатых людей в мире выбрасывают столько же углекислого газа

загрязнения, как беднейшие две трети человечества", тоже.

Эти цитаты из самого доклада https://policy-practice.oxfam.org/resources/inequality-inc-how-corporate-power-divides-our-world-and-the-need-for-a-new-era-621583/ , из первого раздела "Резюме".

Ну и такие разрывы в доходах в конечном итоге рано или поздно приводят именно к "Отнять и поделить". Но уже через кровь. Порой большую.



И я сегодня (



Вам не нравится практика советского социализма. Но практика современного "передового" капитализма тоже пока что не внушает большого оптимизма. Ну, там не ставится задача "отнять". И до "ободрать" предложения весьма далеки. Налог от 1 до 2% не сравняет Безоса или Маска не только с рабочим, но даже и с каким-нибудь даже очень крутым американским адвокатом.Но то, что "Работающей женщине в здравоохранении и социальном секторе потребуется 1200 лет, чтобы заработать то, что генеральный директор в крупнейших компаниях из списка Fortune 100 зарабатывает в среднем за год", согласитесь, впечатляет.И такие вещи, как "Если бы каждый из пяти самых богатых людей потратилмиллионов долларов США в день, на это уйдет 476 лет, чтобы истощить их совокупное богатство" и "1% самых богатых людей в мире владеют 43% всех мировых финансовых активов, 1% самых богатых людей в мире выбрасывают столько же углекислого газазагрязнения, как беднейшие две трети человечества", тоже.Эти цитаты из самого доклада, из первого раздела "Резюме".Ну и такие разрывы в доходах в конечном итоге рано или поздно приводят именно к "Отнять и поделить". Но уже через кровь. Порой большую.И я сегодня ( viewtopic.php?p=5674106#p5674106 ) цитировал другую статью: "Человечеству в настоящее время потребуется 1,7 Земли, чтобы поддерживать потребление ресурсов на уровне, который биоемкость планеты может восстановить". Это тоже имеет отношение к вопросу.Вам не нравится практика советского социализма. Но практика современного "передового" капитализма тоже пока что не внушает большого оптимизма.



Я сейчас напишу такие простые и банальные вещи, что прошу не обижаться, что приходится Вам это писать.

1. У Маска, Безоса и остальной компании не лежат в портмоне доллары на 476 лет трат. Это оценка их активов. Этих самых "заводов, газет, пароходов".

Там работают люди, которым эти активы позволяют зарабатывать зарплаты.

Там стоят станки, которые входят в оценку активов, но купить гамбургер и расчитаться подшипником от станка не получится.

Эти заводы стоят на земле, которая тоже входит в оценку активов и тоже никаким боком к проживанию 476 лет не имеет отношения. Есть много чего такого, что не достанешь из кошелька, чтобы купить себе булочку "Малятко".

Равно как и Вы не станете продавать свою квартиру, чтобы прожить 476 лет и если у Вас, условно, наличных на 30 дней питания, то если в условной Бурунди у жителя мазанки из слоновьего навоза тоже еды на 30 дней, то где-то можно поставить и знак тождества. И нет в данном случае большой разницы, что Ваша квартира стоит десятки тысяч долларов, а его - тонна навоза.

2. Безусловно, между уровнями жизни в разных странах просто чудовищная разница.

И тут логично задать вопрос "А почему?" . Так сказать "Кто виноват?" и "Что делать?" (с) .

И в очередной раз с благодарностью вспоминаю Вашего земляка и нашего коллегу - Влада (давно его не было на форуме ), который порекомендовал книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные".

В США были тяжелые и даже очень тяжелые времена. Был и голод. Не голодомор, но голод был. До каннибализма доходило.

И День Благодарения - это о том, как индейцы спасли от голода первых поселенцев.

И много и тяжело работали. И очень долго не было результата.

Но США была тем местом, куда ехали люди со всего мира от преследований. В основном религиозных, а познее по другим признакам.

Эти люди на своих родинах жили вопреки. УСловия их, можно сказать, закаливали.

И попав на землю, где их просто никто не собирался убивать за их веру или национальность, понимали, что их будущее только в их, зачастую мозолистых по тем временам, руках.

И вот эта старанная смесь со всего мира, которая находилась на примерно одном социальном уровне, умудрилась в не очень развитые времена создать государственную модель, которая начала показывать реальные плоды всего чуть более ста лет назад. Не без негараздов, конечно. Хотя на территории США и не было военных действий, но экономические потрясения оставили куда более долгую память нежели участие во 2WW.

И вот эта система позволила создавать компании и корпорации. Не для того, чтобы 476 лет кушать булочки Малятко (они-же "булочки по 3 копейки"). И рабочий на фабрике Тесла не смотрит с классовой ненавистью на то, что Маск может 476 лет жрать, а смотрит, что его "червонца" (не знаю или правда, но когда-то ходила притча, что Маск не платит меньше 10 куе в месяц) хватает на выплату мортгиджа, лизинг авто, питание семье, несколько раз в год поехать в Канкун или в Доминикану, компания обеспечивает его страховкой и пенсионными планами.

И в этом нет ничего нечестного. Один чувак все это создал, чтобы у десятков тысяч других была хорошая работа.

Вопрос в другом - почему в условной У...Уганде, люди живут на 30 долларов в месяц? Потому что Маск их маис украл? Или потому что ими руководит коррупционный вурдалак, которого интересует набивание своих карманов?

Иногда и просто потому что некоторые дикие в своей морали люди не могут терпеть кого-то богаче/умнее/счастливее рядом с собой.

Как говорил классик "Разрешите пожелать не столько творческих удач Вам (имелась ввиду Волчек), сколько творческих неудач всем остальным" (с).

Поэтому я не вижу ни моральных ни каких-либо иных причин, почему условный программист из Кремниевой долины или предприниматель из списка Форбс, ДОЛЖЕН чего-то там чуваку в трениках с калашом в руках в Секторе Газа или в СОмали или Хакассии.

Да, тот чувак может быть с таким утверждением быть не согласным и попытается свое мнение довести с помощью того самого калаша или ракеты из водопроводных труб, по которым должна была подаваться бесплатная вода из Израиля в Газу, по почему-то без труб она течь не может.

Вот и получается, что одни создали условия чтобы люди работали и получали достаточно за свой труд, а у вторых есть только классовая ненависть и калаш.

Я сейчас напишу такие простые и банальные вещи, что прошу не обижаться, что приходится Вам это писать.1. У Маска, Безоса и остальной компании не лежат в портмоне доллары на 476 лет трат. Это оценка их активов. Этих самых "заводов, газет, пароходов".Там работают люди, которым эти активы позволяют зарабатывать зарплаты.Там стоят станки, которые входят в оценку активов, но купить гамбургер и расчитаться подшипником от станка не получится.Эти заводы стоят на земле, которая тоже входит в оценку активов и тоже никаким боком к проживанию 476 лет не имеет отношения. Есть много чего такого, что не достанешь из кошелька, чтобы купить себе булочку "Малятко".Равно как и Вы не станете продавать свою квартиру, чтобы прожить 476 лет и если у Вас, условно, наличных на 30 дней питания, то если в условной Бурунди у жителя мазанки из слоновьего навоза тоже еды на 30 дней, то где-то можно поставить и знак тождества. И нет в данном случае большой разницы, что Ваша квартира стоит десятки тысяч долларов, а его - тонна навоза.2. Безусловно, между уровнями жизни в разных странах просто чудовищная разница.И тут логично задать вопрос "А почему?" . Так сказать "Кто виноват?" и "Что делать?" (с)И в очередной раз с благодарностью вспоминаю Вашего земляка и нашего коллегу - Влада (давно его не было на форуме), который порекомендовал книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные".В США были тяжелые и даже очень тяжелые времена. Был и голод. Не голодомор, но голод был. До каннибализма доходило.И День Благодарения - это о том, как индейцы спасли от голода первых поселенцев.И много и тяжело работали. И очень долго не было результата.Но США была тем местом, куда ехали люди со всего мира от преследований. В основном религиозных, а познее по другим признакам.Эти люди на своих родинах жили вопреки. УСловия их, можно сказать, закаливали.И попав на землю, где их просто никто не собирался убивать за их веру или национальность, понимали, что их будущее только в их, зачастую мозолистых по тем временам, руках.И вот эта старанная смесь со всего мира, которая находилась на примерно одном социальном уровне, умудрилась в не очень развитые времена создать государственную модель, которая начала показывать реальные плоды всего чуть более ста лет назад. Не без негараздов, конечно. Хотя на территории США и не было военных действий, но экономические потрясения оставили куда более долгую память нежели участие во 2WW.И вот эта система позволила создавать компании и корпорации. Не для того, чтобы 476 лет кушать булочки Малятко (они-же "булочки по 3 копейки"). И рабочий на фабрике Тесла не смотрит с классовой ненавистью на то, что Маск может 476 лет жрать, а смотрит, что его "червонца" (не знаю или правда, но когда-то ходила притча, что Маск не платит меньше 10 куе в месяц) хватает на выплату мортгиджа, лизинг авто, питание семье, несколько раз в год поехать в Канкун или в Доминикану, компания обеспечивает его страховкой и пенсионными планами.И в этом нет ничего нечестного. Один чувак все это создал, чтобы у десятков тысяч других была хорошая работа.Вопрос в другом - почему в условной У...Уганде, люди живут на 30 долларов в месяц? Потому что Маск их маис украл? Или потому что ими руководит коррупционный вурдалак, которого интересует набивание своих карманов?Иногда и просто потому что некоторые дикие в своей морали люди не могут терпеть кого-то богаче/умнее/счастливее рядом с собой.Как говорил классик "Разрешите пожелать не столько творческих удач Вам (имелась ввиду Волчек), сколько творческих неудач всем остальным" (с).Поэтому я не вижу ни моральных ни каких-либо иных причин, почему условный программист из Кремниевой долины или предприниматель из списка Форбс, ДОЛЖЕН чего-то там чуваку в трениках с калашом в руках в Секторе Газа или в СОмали или Хакассии.Да, тот чувак может быть с таким утверждением быть не согласным и попытается свое мнение довести с помощью того самого калаша или ракеты из водопроводных труб, по которым должна была подаваться бесплатная вода из Израиля в Газу, по почему-то без труб она течь не может.Вот и получается, что одни создали условия чтобы люди работали и получали достаточно за свой труд, а у вторых есть только классовая ненависть и калаш.И сколько ни корми этого дикаря с калашом, он его из руки не выпустит и 7 октября или 11 сентября или 24 февраля может настать в любой день года.

+1)))

Просвітницька робота для люмпенів)))

+1)))

Додано: Вів 16 січ, 2024 11:53 BIGor написав: Насправді, таки комунізм "отнять і подєліть" вже гуляє по Європі давно, наприклад програма оподаткування в Польщі "Новий лад" від лівої партії PiS, за якої якщо отримуєш більше 10 тис злотих - то віддаєш державі сумарно до 50% замість 35% (цифри приблизні, базова податкова ставка з 12% росте до 35%).

Чому чувак якій наприклад отримував вищу освіту, вчив мови ітд ітп має платити 50%, а ледар після бурси 35%?

Прогресивна ставка податку була і до цього.

по суті, ще один податок. так це ще збільшить нерівність, бо друкуються гроші, які йдуть на фінансування соціальних виплат, і це все за рахунок всіх тих, хто їх заробляє.по суті, ще один податок.

Чому чувак якій наприклад отримував вищу освіту, вчив мови ітд ітп має платити 50%, а ледар після бурси 35%?



Додано: Вів 16 січ, 2024 12:34 BIGor написав: Насправді, таки комунізм "отнять і подєліть" вже гуляє по Європі давно, наприклад програма оподаткування в Польщі "Новий лад" від лівої партії PiS, за якої якщо отримуєш більше 10 тис злотих - то віддаєш державі сумарно до 50% замість 35% (цифри приблизні, базова податкова ставка з 12% росте до 35%).

Чому чувак якій наприклад отримував вищу освіту, вчив мови ітд ітп має платити 50%, а ледар після бурси 35%?

В Німеччині ситуація ще гірша. Там вже є таке, що працювати взагалі невигідно (тому напевно зараз економіки Німеччини валиться вниз - немає бажаючих працювати)

Цена за безопасность. Вам как лучше, чтобы у вас было чуток больше денег, но на выходе с лидла стояла толпа голодных и пыталась вырвать пакет с едой, или чуток переплатить чтобы этим голодным накинули какие-то пару сотен собеса и они сами могли себе еду купить? В Германии конечно перегиб, там реально безработным может быть выгоднее чем работать на минималку. В Испании все эти собесы на грани выживания, 200-300евро в месяц на какую-то самую дешевую еду. Тоесть не так уж много денег из моих налогов идет на их содержание, зато самое страшное преступление в моем городе за прошлый год это кража пары кошельков на рынке/пляже.



Ну и вы пишете про 50% налогов, но это ведь не правда, прогресивная ставка работает не так что как только вы заработали 60к евро за год, то сразу с вас автоматически снимается 30к. На 50% у вас попадет только какой-то небольшой кусок зп типа как в Испании:



Spanish income tax for incomes up to €12,450: 19%

Spanish income tax for incomes ranging from €12,451 to €20,200: 24%

Spanish income tax for incomes ranging from €20,201 to €35,200: 30%

Spanish income tax for incomes ranging from €35,201 to €60,000: 37%



Тоесть имея 60к евро в год налог будет 18к евро (30%), но и то, это для одиночки без семьи, детей и тд. А реально:



-6к не облагаемая сумма

-4к за каждого ребенка

-5к если жена не работает.



Тоесть под налоги подпадет только 40к из 60к и соответственно 37% посчитают только на 5к, а не на 25к. А это сразу -5к налогов, и по итогу налоги будут около 13к евро с 60к зп - 22%. Как по мне норм. Мне за 23й примерно так и посчитали.



Вопрос в другом - почему в условной У...Уганде, люди живут на 30 долларов в месяц? Потому что Маск их маис украл? Или потому что ими руководит коррупционный вурдалак, которого интересует набивание своих карманов?

коррупционный мудак это только начало, у коррупционного мудака есть два варианта будущего, либо сбежать с украденным, либо утроить монархию. Можно построить монархию в пустыне или джунглях, там где нет чужих интересов. Но фронтир не позволит быть монархии, остается только сбежать и оставить страну "активистам" на прикорме у более сильных соседей



rjkz написав: Иногда и просто потому что некоторые дикие в своей морали люди не могут терпеть кого-то богаче/умнее/счастливее рядом с собой.

Иногда и просто потому что некоторые дикие в своей морали люди не могут терпеть кого-то богаче/умнее/счастливее рядом с собой.

именно потому что мудак вначале их обокрал а потом продал в рабство



rjkz написав: Как говорил классик "Разрешите пожелать не столько творческих удач Вам (имелась ввиду Волчек), сколько творческих неудач всем остальным" (с).

Поэтому я не вижу ни моральных ни каких-либо иных причин, почему условный программист из Кремниевой долины или предприниматель из списка Форбс, ДОЛЖЕН чего-то там чуваку в трениках с калашом в руках в Секторе Газа или в СОмали или Хакассии. Как говорил классик "Разрешите пожелать не столько творческих удач Вам (имелась ввиду Волчек), сколько творческих неудач всем остальным" (с).Поэтому я не вижу ни моральных ни каких-либо иных причин, почему условный программист из Кремниевой долины или предприниматель из списка Форбс, ДОЛЖЕН чего-то там чуваку в трениках с калашом в руках в Секторе Газа или в СОмали или Хакассии.

смотри глубже, кто напал на Украину? путин! а кто виноват? условный чувак в трениках из Хакассии, который "генетический" раб, поэтому ненавидит "свободных" украинцев (400м от моего дома блок пост устроили ) и голосует запутина, ну и за компанию все кто говорит как он, а иначе как отличить, трудно, такой же нищеброд как все остальные

другой нищеброд в Газе, раньше он жил за городом, пас баранов, но пришли поселенцы и построили кибуц, земля безусловно стала использоваться эффективнее, поселенцы стали богаче, но баранов пасти больше негде, а другого он не умеет. Кто виноват? вот "они" все кто говорит на идиш иначе трудно отличить

про Сомали писать? или сам википедию почитаешь, киношку посмотришь

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1 ... 0%BC,_2001 )

Панове вийшли на новий рівень: «Взять да поделить!»

Який політ думок: свіже, актуальне, перспективне…



Еміграція, заробітчанство



News from USA



Мешканці США збирають гроші по копійці - мета збору: назбирати тим, хто хоче взяти та поділити, 61 000 000 000 $

Із економії на новій Tesla Model 3 змушені жити серед снігів штату Орегон.

Слава Ьогу, живуть, не маючи бажання @Взять И поделить!@

Фото передано вночі Скайпом…





вот с его ограниченным мировоззрением виноваты все американцы, неважно кто, хоть программист из Кремневой долины хоть такой же нищеброд Билли как он



